Los sitios web y ordenadores del ayuntamiento de Redcar y Cleveland de Reino Unido fueron atacados el sábado 8 de febrero, aparentemente por un ransomware que cifró el contenido de todos los discos duros hasta que se pague un rescate.

Todos los servicios online de estos distritos están inactivos desde entonces y un equipo de expertos del Centro Nacional de Seguridad Cibernética del Reino Unido (NCSC) lleva trabajando en el lugar desde que ocurrió el ciberataque.

La presidenta del consejo, la concejala Mary Lanigan, ha manifestado que «los ordenadores han sido desconectados y los sistemas están siendo reconstruidos. Tenemos un equipo enorme aquí – incluyendo expertos en ciberseguridad – trabajando a toda máquina para arreglarlo.»

«Tienen que revisar [los sistemas informáticos] poco a poco para asegurarse de que todo está limpio. Muchos de nuestros empleados no son capaces de trabajar sin ordenadores, pero se las arreglan bastante bien aquí. El principal problema es que no tenemos sistemas de correo electrónico, pero tenemos líneas telefónicas adicionales para los residentes,» afirma Lanigan.

El sitio web para el pago de los impuestos del ayuntamiento sigue abierto y el ayuntamiento dice que los servicios más críticos continúan, con funcionarios usando bolígrafo y papel. El ayuntamiento dice que está informando a los ciudadanos a través de Facebook y Twitter ya que su página web sigue inactiva.

Su última actualización dice: «Seguimos teniendo problemas con nuestros sistemas informáticos, lo que significa que estamos trabajando con una capacidad reducida. Podemos recibir y responder llamadas y correos electrónicos limitados y daremos prioridad a los mensajes urgentes. Puede que haya un ligero retraso en el tratamiento de las llamadas y mensajes no urgentes, y el sitio web del consejo está actualmente caído».

Los ataques de tipo ransomware son una de las formas más prolíficas y costosas de ciber-ataque, en el que los hackers toman el control del sistema informático de una organización y cifran su información hasta que se paga un rescate.

El consejo dijo que su evaluación actual indica que no se ha robado ningún dato personal sensible, pero no ha confirmado si los datos han sido cifrados por ciberdelincuentes o si se están llevando a cabo negociaciones.