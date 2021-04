Un Commodore 64 mina criptomoneda a un ritmo desesperante

Un modder y programador llamado 8 Bit Show and Tell ha conseguido que su antiguo Commodore 64 mine Bitcoin.

Este PC de 1982 al que, personalmente, tengo un gran cariño ya que fue mi primer ordenador y con el que aprendí a programar, tiene un procesador MOS Technology 6510 de 1 MHz, miles de veces más lento que un smartphone Android de gama baja.Además, incorpora 64 KB de RAM y 20 KB de ROM.

Sin embargo, eso no ha impedido a 8 Bit Show and Tell intentar hacer funcionar «Bitcoin Miner 64» en el antiguo ordenador de Commodore.

El modder ha compartido sus resultados en un vídeo de YouTube. Las buenas noticias son que el C64 puede, en teoría, minar Bitcoin. Es un logro notable para un sistema más antiguo que muchos de mis lectores.

La mala noticia, sin embargo, es que el C64 consigue un hashrate de sólo 0,3 H/s. Teniendo en cuenta el coste de la electricidad, utilizarlo para minar criptomoneda acabaría costándote dinero.

Aunque Bitcoin Miner 64 es un software con poca utilidad hoy en día, es interesante ver que una pieza de hardware tan antigua realmente mina criptomoneda.