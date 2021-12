Un finlandés prefiere hacer explotar su Tesla antes que cambiarle la batería

Las baterías de los coches convencionales son importantes porque ayudan a arrancar, pero en el caso de los vehículos eléctricos, son aún más críticas porque determinan la distancia a la que se puede conducir.

Por eso suelen ser más grandes y más caras de sustituir, como ha descubierto el finlandés Tuomas Katainen, que descubrió que tenía que pagar 20.000 euros para cambiar la batería de su Tesla Model S de 2013.

Sin embargo, en lugar de pagar esa cantidad para arreglar su Tesla, Katainen decidió optar por un plan más interesante y divertido, que fue rodearlo de dinamita y hacerlo explotar.

Según Katainen, su Model S funcionó perfectamente durante los primeros 1.500 km desde que lo compró, pero después empezó a dar muchos códigos de error y lo envió a un concesionario Tesla para que lo repararan.

Su coche pasó un mes en el taller antes de que le dijeran que no podían hacer nada por él, a menos que estuviera dispuesto a cambiar la batería. Como 20.000 euros no es una suma pequeña, Katainen decidió no seguir adelante.

Entonces se asoció con el YouTuber Pommijätkät (que aparentemente se traduce en «Amigos de las bombas») y llevó el coche a una cantera en Jaala, donde le ataron unos 30 kg de dinamita y lo hicieron explotar.