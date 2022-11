Un hombre entierra a su mujer viva, que utiliza su Apple Watch para pedir ayuda

Un hombre estadounidense se ha declarado no culpable de intento de asesinato tras enterrar viva a su mujer y romper su Apple Watch con un martillo después de que ella lo utilizara para llamar a la policía.

Según Fox News, Chae An, un hombre de 53 años, atacó a su mujer, atándola con cinta adhesiva. A pesar de estar amordazada, Young An logró llamar a la policía a través de su Apple Watch.

«El aviso fue una ‘llamada de problema desconocido'», dijo a los periodistas la sargento Shannon Barnes, del Departamento de Policía de Lacey, «Así que no tenía información sobre nada de lo que estaba ocurriendo».

En ese momento, Chae An rompió el Apple Watch de la muñeca de su esposa con un martillo. Sin embargo, la llamada siguió activa.

Según se informa, la grabación de la llamada de emergencia de Young An termina con la voz de un agente de policía que entra en la casa. Chae An se alejó de la casa de su esposa con ella atada en la parte trasera, pasando por delante del coche de policía en el camino.

Supuestamente, Chae An condujo hasta el bosque, a unos 11 kilómetros de distancia, y luego la enterró en una tumba poco profunda, cubriéndola con tierra y ramas caídas. Los fiscales afirman que en algún momento antes de esto, Chae An apuñaló a Young An en el pecho.

Varias horas después, Young An escapó de la tumba y corrió por el bosque antes de encontrar ayuda. Un ayudante acudió al lugar y encontró a Young An escondida detrás de un cobertizo.

«Cuando Young se dio cuenta de que el ayudante del sheriff era un agente de la ley, corrió hacia ellos, gritando y pidiendo ayuda», dice la declaración de causa probable. «Se agarró al ayudante del sheriff frenéticamente y dijo: ‘Mi marido está intentando matarme. Ayúdenme'».

La policía encontró más tarde a Chae An en el bosque, cerca de la tumba. Se encontraron fragmentos de Apple Watch pegados a la cinta adhesiva recuperada en la escena.

Young An pudo realizar su llamada de emergencia pulsando primero el botón lateral del Apple Watch. Por defecto, se requiere un deslizamiento para confirmar, aunque puede configurarse para realizar una llamada de emergencia únicamente manteniendo el botón lateral pulsado el tiempo suficiente.

La función también envía mensajes de texto a los contactos designados, que Young An había configurado.