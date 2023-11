Un Tribunal de EE.UU. considera que los fabricantes de coches tienen derecho a registrar tus llamadas y mensajes

En respuesta a cinco demandas colectivas en Estados Unidos, un tribunal de apelaciones de Washington ha dictaminado que Honda y otros fabricantes de automóviles no cometieron ninguna infracción al almacenar mensajes de texto y registros de llamadas de smartphones conectados.

Honda, Toyota, Volkswagen y General Motors se enfrentaban a demandas colectivas separadas pero relacionadas, por violaciones a las leyes de privacidad. Todas las demandas fueron desestimadas este año, y esta semana, el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el 9º Circuito decidió que no reabrirían los casos para más litigios, según el comunicado oficial.

Los jueces que escucharon el caso agruparon todos los casos porque «el contexto fáctico y los problemas legales son prácticamente idénticos» y desestimaron la apelación no porque los fabricantes de automóviles no hubieran hecho nada mal, sino porque las demandas no cumplían con los requisitos de lesión estatutaria de la Ley de Privacidad de Washington.

Para tener éxito en la etapa de alegato de una demanda de la WPA, un demandante debe alegar una lesión a ‘su negocio, su persona o su reputación’. Contrario a la argumentación de los demandantes, una mera violación de la la Ley de Privacidad no es suficiente para cumplir con el requisito de lesión estatutaria.

En otras palabras, está bien que tu automóvil «intercepte, registre, descargue, almacene y sea capaz de transmitir» mensajes de texto y registros de llamadas automáticamente y sin autorización, ya que la violación de privacidad es potencial, pero la lesión no necesariamente es real.