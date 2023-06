Una excursionista con la pierna rota es rescatada gracias a la función SOS por satélite del iPhone 14

RESCUE! Her iPhone 14 notified us via the satellite 911 feature. Ankle injury in Trail Cyn, wasn’t able to hike out. LACO Fire did a hoist. @LASDHQ @LACoSheriffLuna @MontroseSAR @CVLASD @CbsLos @NBCLA @KTLAnewsdesk @ABC7 @FOXLA @LACoFireAirOps @LACOFD pic.twitter.com/WlfXiYgp4C

— Mike Leum (@Resqman) June 24, 2023