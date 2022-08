Una mujer de Arabia Saudía condenada a 45 años de cárcel por su actividad en redes sociales

Un tribunal saudí ha condenado a una mujer a 45 años de prisión por dañar supuestamente al país con su actividad en las redes sociales.

Poco se sabe de Nourah bint Saeed al-Qahtani, que no tiene un historial aparente de activismo. Una hoja de acusación oficial describe su caso como relacionado con su uso de las redes sociales, aunque los funcionarios saudíes no respondieron a las solicitudes de comentarios.

La sentencia se produce tras la protesta internacional por una condena similar de 34 años de prisión impuesta a un estudiante de doctorado saudí en la Universidad de Leeds (Inglaterra).

A principios de este mes, un tribunal penal de Riad dictó la sentencia de 45 años en virtud de las amplias leyes antiterroristas y de ciberdelincuencia del reino. Ese tribunal, que normalmente se ocupa de casos políticos y de seguridad nacional, dictó la sentencia durante la apelación de Al Qahtani a su anterior condena.

Los jueces acusaron a al-Qahtani de «perturbar la cohesión de la sociedad» y «desestabilizar el tejido social», según el acta de acusación, citando su actividad en las redes sociales. Alegaron que al-Qahtani «ofendió el orden público a través de la red de información».

No está claro qué publicó Al Qahtani en Internet ni dónde se celebró su audiencia. Fue detenida el 4 de julio de 2021, según la organización de defensa de los derechos humanos Democracy for the Arab World Now.

Las últimassentencias han renovado la atención sobre la represión del príncipe Mohamed contra la disidencia, incluso cuando la nación islámica ultraconservadora ha concedido a las mujeres nuevas libertades como el derecho a conducir.