Una nueva app permite jugar a títulos de PC en un smartphone Android

Se supone que los juegos de PC se juegan en, obviamente, un PC, pero si prefieres disfrutarlos en un teléfono Android, la aplicación Winlator puede interesarte.

Winlator es un nuevo emulador, disponible para su descarga en GitHub, que permite ejecutar juegos de PC en tu dispositivo Android, aunque no estén diseñados originalmente para Android.

Para ello, la aplicación utiliza Wine, una capa de compatibilidad que permite ejecutar aplicaciones de Windows en sistemas operativos distintos de Windows, y Box86/Box64, diseñada específicamente para ejecutar aplicaciones x86_64 en procesadores ARM.

Instalar la aplicación en el teléfono es fácil. Tienes que descargar e instalar el APK desde GitHub Releases. Una vez instalado el APK, tendrás que descargar el archivo OBB (main.1.com.winlator.obb) y colocarlo en el directorio /storage/emulated/0/Android/obb/com.winlator. Si la carpeta no existe, créala manualmente. Una vez realizados estos pasos, inicia la aplicación y espera a que finalice el proceso de instalación.

Algunos juegos pueden requerir ajustes de resolución y/o ajustes de controladores para ejecutarse, y no siempre se ejecutan. Otros juegos como Deus Ex, Hitman 2 y Far Cry 2 son jugables, aunque las frecuencias de refresco no son especialmente impresionantes.

Como ya imaginarás, jugar a juegos de PC en teléfonos Android tiene algunas limitaciones obvias. Una de las principales podría ser los controles de la pantalla táctil de los teléfonos, que no se adaptan bien a los juegos que se diseñaron pensando en los controles del teclado y el ratón.