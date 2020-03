Una pareja decide celebrar su boda en Animal Crossing por el coronavirus

Hemos visto en el pasado a parejas que se conocen en los videojuegos y terminan casándose, y a veces también celebran sus bodas en los juegos en los que se conocieron.

Ahora, con el coronavirus propagándose por todo el mundo, eventos donde se reuniría mucha gente como bodas están siendo pospuestos.

Sin embargo, una pareja ha decidido no dejar que la pandemia les arruine la fiesta, En su lugar, han seguido adelante con su boda, excepto que en lugar de celebrar una boda convencional han preferido celebrarla dentro del juego Animal Crossing: New Horizons de Nintendo.

En una publicación de Reddit, la novia escribió: «Mi prometido lo planeó con nuestros mejores amigos, me estoy graduando de la escuela de medicina y no me graduaré y nuestra boda fue cancelada. Me sentía bastante mal por perderme mis momentos estrella. Esto me hizo tan feliz, que ni siquiera tengo palabras para describir lo mucho que significó para mí.»

Si te fijas en los detalles, verás que incluso se pueden ver sus iniciales N&S sobre el suelo de corazones. En medio de tantas noticias tristes sobre la pandemia, momentos como esta nos alegran un poco el día.