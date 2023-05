Western Digital amplia su gama de tarjetas microSD para Nintendo Switch con hasta 1TB de capacidad

Western Digital amplía su gama de tarjetas microSD de SanDisk con licencia Nintendo con el lanzamiento de una nueva con la mayor capacidad hasta ahora, 1TB.

En colaboración con Nintendo, la nueva tarjeta proporciona a los jugadores de Nintendo Switch más espacio para llevar sus juegos favoritos a todas partes.

La nueva tarjeta de 1TB tiene el escudo Hylian, inspirado en The Legend of Zelda, y ha sido testada y autorizada para su uso con todos los sistemas Nintendo Switch. Con la nueva capacidad de almacenamiento, que casi duplica la ofrecida hasta el momento en la gama de tarjetas microSD SanDisk con licencia de Nintendo, los jugadores podrán ampliar su biblioteca de juegos digitales y almacenar sus títulos favoritos en un solo lugar.

Los fans de The Legend of Zelda tendrán el espacio necesario para enfrentarse al emocionante nuevo capítulo de la franquicia, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

La tarjeta microSD SanDisk de 1TB para Nintendo Switch tiene un precio de 179,99 euros y está ya disponible.

Para los fans de Nintendo Switch que no necesitan tanta capacidad, la compañía también amplía su gama de productos con licencia Nintendo con una nueva tarjeta microSD SanDisk de 64 GB inspirada en Yoshi.