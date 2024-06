X cambia sus reglas para permitir más contenido adulto

La red social X ha decidido flexibilizar algunas de sus reglas para los usuarios que desean publicar contenido adulto y sexual en el servicio.

X ha publicado una nueva página de Política de Contenido para Adultos en su sitio de soporte durante el fin de semana. Además, X también ha publicado una nueva página de Política de Contenido Violento.

La compañía afirmó que estas nuevas páginas de políticas han reemplazado a sus antiguas políticas de Medios Sensibles y Discurso Violento.

La nueva página de Política de Contenido para Adultos ahora indica que los usuarios de X pueden publicar contenido con «desnudez adulta o comportamiento sexual», con algunas restricciones. X afirma que el servicio considera que dicho contenido «puede ser una forma legítima de expresión artística».

Dicho esto, X señala que las personas que deseen publicar ese tipo de contenido regularmente en su cuenta deben realizar algunos cambios en su configuración de medios para que sus publicaciones muestren una advertencia de contenido antes de que las personas puedan verlas.

Los usuarios de X menores de 18 años que no tengan una fecha de nacimiento en su cuenta no podrán optar a las advertencias de contenido. Además, el contenido para adultos no puede colocarse en la foto de perfil ni en el banner de la cuenta de un usuario.

Finalmente, X sigue prohibiendo cualquier contenido para adultos que pueda ser etiquetado como «explotación, no consentimiento, objetivación, sexualización o daño a menores, y comportamientos obscenos».

La página de política de Contenido Violento establece que los usuarios de X pueden publicar «compartir medios gráficos si están debidamente etiquetados». Sin embargo, no pueden publicar nada que se considere «excesivamente sangriento o que represente violencia sexual». Además, X sigue prohibiendo el contenido violento que se considere «explícitamente amenazante, incitante, glorificante o que exprese deseo de violencia».

Al igual que con las nuevas reglas de Contenido para Adultos, se pide a los usuarios que regularmente publican contenido violento permitido que realicen cambios en su configuración para que sus publicaciones estén cubiertas por una advertencia de contenido.