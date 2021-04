Ya puedes ejecutar Windows 10 en los ordenadores Mac con M1

Apple está en proceso de transición de los procesadores x86 de Intel a sus propios chips basados en ARM en sus ordenadores y portátiles.

Hasta ahora, la transición ha ido bastante bien. Sin embargo, hay algo que los nuevos Mac con chip Apple M1 no pueden hacer: ejecutar Windows 10 de manera nativa.

No es que los nuevos Mac basados en ARM no tengan capacidad para ejecutar Windows. Apple ya ha confirmado previamente que lo único que se interpone entre los Macs con chip ARM y el soporte de Windows es la política de licencias de Microsoft para Windows 10 en ARM.

Por tanto, la única forma de ejecutar Window 10 si tienes un MacBook o Mac Mini M1 es utilizar el software de virtualización Parallels.

La última versión, Parallels Desktop 16.5, ha añadido soporte para Macs M1 y permite ejecutar no sólo entornos Linux, sino también la Insider Preview de Windows 10 en ARM. Aunque esto no es exactamente lo mismo que instalar Windows a través de Boot Camp (no deja de ser una máquina virtual), es probablemente lo más parecido.

Parallels promete que los usuarios de Mac M1 serán capaces de ejecutar Windows 10 a velocidades nativas, y también se obtienen las otras características interesantes que vienen con Parallels Desktop 16, como el modo Coherence para ejecutar programas de Windows en Mac como si fueran aplicaciones nativas de Mac.

El anuncio oficial de Parallels también parece optimista sobre el rendimiento de los programas x86 de Windows a través de su software, incluyendo incluso juegos como Rocket League y The Elder Scrolls V: Skyrim.

Así que los usuarios deberían obtener un rendimiento más que decente de Windows 10, al menos mientras esperan a que Boot Camp llegue a estos ordenadores, si es que eso llega a suceder.