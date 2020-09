YouTube desactiva la funcionalidad de PiP en los iPhone con iOS 14

Una de las características de iOS 14 es el soporte para el modo picture-in-picture (PiP) a la hora de ver vídeos, que permite seguir viendo un vídeo en una ventana pequeña mientras hacemos otras cosas.

YouTube hizo pruebas en su app para iOS en agosto, pero aún no ha actualizado su app para que sea compatible.

Esto significa que por ahora, los usuarios de iPhone sólo podían usar la función a través de la web YouTube.com en Safari.

Sin embargo, esto ha cambiado ya que YouTube parece haber eliminado el soporte del modo picture-in-picture en la web de YouTube.com si no eres usuario Premium. Curiosamente, sí que funciona si ves un vídeo de YouTube incrustado en una página web.

No está claro si se trata de un error o si YouTube lo ha eliminado para evitar que los usuarios no Premium accedan a esta función. En la página web de YouTube para iPad sí que funciona, incluso si no estás suscrito a Premium.