YouTube empieza a mostrar hasta 10 anuncios antes de un vídeo

YouTube ha ido aumentado el número de anuncios en su plataforma progresivamente, Aunque los anuncios pueden ser bastante molestos, YouTube no tiene intención de rebajar su número, sino más bien lo contrario.

Varios usuarios han informado de que han visto entre 5 y 10 anuncios no saltables seguidos antes incluso de que empiece el vídeo.

Por lo general, estos anuncios duran tan sólo unos segundos, pero pueden durar hasta unos minutos. Los anuncios más largos tienen la opción de saltar después de un tiempo determinado.

No sólo el número de anuncios ha subido a 10, sino que también se ha ampliado la duración de los anuncios que no se pueden saltar.

Existen múltiples hilos de Reddit en los que usuarios informan sobre anuncios cada vez más frecuentes y largos, y el número de informes no hace más que aumentar.

Lo único bueno de estos 5-10 anuncios de YouTube que no se pueden saltar es que no son muy largos. Según los informes de varios usuarios, estos anuncios duran entre 5 y 6 segundos. Así que, haciendo cuentas, una pausa publicitaria de 10 anuncios no saltables duraría unos 60 segundos.

YouTube aún no ha reconocido oficialmente ni ha dicho nada sobre el aumento del número de anuncios que no se pueden saltar.