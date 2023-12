YouTube refresca ahora en tiempo real el número de visualizaciones y «me gusta»

En el mundo de YouTube, el número de visualizaciones y me gusta que recibe un video son dos métricas fundamentales para medir su éxito en la plataforma.

Más visualizaciones y me gusta no solo hacen que el algoritmo de YouTube recomiende el video a más usuarios, sino que también ayudan a los espectadores a decidir, al menos en cierta medida, si deberían invertir tiempo en un video o pasar a otra cosa.

Y ahora, YouTube facilita la tarea de notar cuántas veces se ha visto y cuántos me gusta ha recibido un video, al menos cuando estás activamente viéndolo. Los contadores de me gusta y visualizaciones ahora se actualizan en tiempo real tanto en la versión web de YouTube como en su aplicación para Android, según informó Android Police.

Estos contadores muestran una pequeña animación cada vez que se actualizan, incluso cuando el video está pausado. Además, se actualizan en segundo plano, por lo que los usuarios verán el recuento más actualizado cada vez que cambien a otra pestaña del navegador o a otra aplicación, y luego regresen a la pestaña o la app de YouTube.

Por el momento, esta función parece estar ampliamente disponible solo para la versión web de YouTube, no para la aplicación de Android, por lo que es posible que no la veas en tu dispositivo hasta que YouTube decida ampliar el alcance de la función. Si no deseas ver los contadores de me gusta y visualizaciones actualizándose en tiempo real, lamentablemente no hay una opción para desactivarla por el momento.