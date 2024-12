Microsoft envía un aviso a los usuarios de Windows 11 sobre hardware no soportado

Con el fin del soporte para Windows 10 programado para octubre de 2025, Microsoft ha intensificado sus esfuerzos para persuadir a los usuarios de actualizarse a Windows 11 o adquirir un nuevo equipo que cumpla con los requisitos del sistema operativo más reciente.

Sin embargo, muchos usuarios han preferido mantener sus dispositivos actuales, incluso instalando Windows 11 en hardware incompatible.

Microsoft parece haber reconocido esta práctica generalizada, proporcionando orientación sobre cómo volver a Windows 10 en caso de problemas. Sin embargo, también ha reforzado su postura con advertencias claras para quienes opten por permanecer en Windows 11 en dispositivos no compatibles.

Recientemente, Microsoft actualizó su página de soporte para incluir un mensaje de advertencia en los dispositivos que no cumplen con los requisitos mínimos de Windows 11.

Si el sistema detecta que el hardware no es apto, muestra una marca de agua que recuerda al usuario las limitaciones. Además, la página de soporte incluye un descargo de responsabilidad que advierte lo siguiente:

Este equipo no cumple con los requisitos mínimos del sistema para ejecutar Windows 11: estos requisitos ayudan a garantizar una experiencia de confianza y de mayor calidad.

No se recomienda instalar Windows 11 en este equipo ya que puede provocar problemas de compatibilidad.

Si se procede a instalar Windows 11, el equipo ya no será compatible y no se podrán recibir actualizaciones. Si se producen daños en el equipo por falta de compatibilidad, no lo cubrirá la garantía del fabricante. Al seleccionar Aceptar, reconoce que lee y entiende esta declaración.