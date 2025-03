Esta tienda sigue vendiendo respuestas de consolas Atari: No se venden desde hace 30 años

En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados, hay pocas empresas que desafían el paso del tiempo con la misma dedicación que Best Electronics.

Esta tienda estadounidense, especializada en repuestos y accesorios para productos Atari, ha logrado mantenerse activa durante 41 años, ofreciendo soporte, piezas originales y hasta desarrollos propios para la comunidad retro.

Mientras que Atari Corp., la icónica compañía detrás de consolas como la Lynx y la Jaguar, desapareció tras su quiebra en 1996, Best Electronics sigue abasteciendo a los fieles seguidores de la marca.

Para los entusiastas de Atari, Best Electronics es un verdadero tesoro. La tienda no solo comercializa piezas originales, sino que también fabrica nuevas, mejorando incluso la calidad de algunos componentes. Entre sus productos más destacados se encuentran las cúpulas de goma para teclados ST / STE / Falcon, placas PCB doradas para los joysticks de la serie CX y una gran variedad de repuestos difíciles de encontrar en otros lugares.

Una de las curiosidades más fascinantes de esta tienda es su impresionante inventario de productos “nuevos-antiguos”. Según sus propietarios, muchas de estas piezas provienen de los enormes lotes que adquirieron cuando Atari liquidó su sede en Sunnyvale, California. Esto les ha permitido mantener en stock un suministro casi inagotable de productos originales que de otra manera habrían desaparecido del mercado hace décadas.

Best Electronics afirma tener en su sitio web más de 5.000 artículos disponibles para los fans de Atari. Sin embargo, este número solo representa los productos más populares. Si alguien busca una pieza específica que no aparece en la lista, puede contactar directamente con la tienda, ya que es posible que tengan lo que se necesita en su extenso inventario.

Para los nostálgicos que prefieren hojear un catálogo en lugar de buscar en internet, Best Electronics ofrece una opción única: el Best Rev. 10 All Atari Catalog. Este catálogo impreso de más de 220 páginas es una joya para coleccionistas. Incluye 330 imágenes de productos Atari, información sobre prototipos, consejos de reparación, una lista completa de chips personalizados y repuestos, entre otros datos valiosos.

La persistencia de Best Electronics recuerda a otros casos sorprendentes de tecnología retro que aún sigue en uso. En Japón, los disquetes siguieron siendo parte del día a día hasta hace poco; en Alemania, algunas redes ferroviarias aún dependen de MS-DOS y Windows 3.11; e incluso en Indiana, EE.UU., hay panaderías que operan con cajas registradoras impulsadas por Commodore 64. Sin embargo, el nivel de soporte y disponibilidad de piezas que ofrece Best Electronics para Atari sigue siendo impresionante.