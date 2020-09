Ayer, Apple publicó una actualización de las normas de su App Store, incluyendo algunos cambios en sus directrices sobre juegos en streaming.

Hasta ahora, la App Store no permitía servicios de streaming como Google Stadia, Microsoft xCloud o Nvidia GeForce Now porque Apple afirmaba que no podía revisar cada juego disponible en el catálogo de estos servicios.

Con los recientes cambios en las directrices de la App Store, los servicios de streaming de juegos están ahora permitidos siempre y cuando cada juego se envíe para ser revisado y aprobado de forma individual.

Microsoft no parece muy satisfecho con la aproximación de Apple ya que, en una declaración a The Verge, ha explicado:

Esto sigue siendo una mala experiencia para los clientes. Los jugadores quieren saltar directamente a un juego de su catálogo dentro de una app como lo hacen con las películas o canciones, y no ser obligados a descargar más de 100 aplicaciones para jugar juegos individuales desde la nube. Nos comprometemos a poner a los jugadores en el centro de todo lo que hacemos, y proporcionar una gran experiencia es el núcleo de esa misión.

Aunque Apple permite a los editores una aplicación de «catálogo» para listar todos sus juegos en un solo lugar, acceder a ellos sigue requiriendo acceder a sus listados individuales de la App Store, una experiencia que a Microsoft no le convence y, por tanto, no parece probable que veamos xCloud en iOS a corto plazo.

Otra norma de las directrices de Apple es que los desarrolladores tendrán que permitir a los usuarios darse de alta en el servicio desde la app, lo que significa que Apple se llevaría una comisión del 30% el primer año y del 15% los siguientes años. También tendrán que soportar la funcionalidad de «Iniciar sesión con Apple».