A Windows 10 le quedan oficialmente cuatro años de vida

Microsoft anunciará la próxima versión de Windows el 24 de junio. Pero antes de que eso ocurra, la compañía ya ha declarado que dejará de dar soporte a Windows 10 el 14 de octubre de 2025.

Es la primera vez que la compañía especifica una fecha de finalización para el sistema operativo. Windows 10 fue presentado originalmente en 2015, por lo que habrá tenido una buena racha de 10 años — quizás de ahí su nombre.

¿Qué significa que Microsoft deje de dar soporte a Windows 10? Para empezar, dejarás de recibir actualizaciones de software, y no habrá nuevas características añadidas al sistema operativo.

Es posible que la empresa tenga una ventana de soporte ampliada en la que emita correcciones de errores y parches, para que puedas utilizar tu sistema sin preocuparte por la seguridad.

Mientras que los usuarios domésticos suelen actualizar a la nueva versión de Windows en los siguientes dos años después de su lanzamiento, las empresas no siempre hacer ese cambio rápidamente. Esto se debe a que muchas veces utilizan componentes de software adaptados a un sistema operativo en particular, y no pueden actualizarse tan pronto como sale la siguiente versión de Windows.

Por tanto, Windows 10 seguirá entre nosotros durante mucho tiempo, pero al menos sabemos la fecha en la que Microsoft empezará a empujar a los usuarios hacia la versión más reciente de su sistema operativo.