Algo malo tiene que estar pasando a Garmin y no nos lo quieren contar

Garmin, el conocido fabricante de pulseras de seguimiento de la actividad física y software de navegación mediante GPS, está sufriendo lo que ha descrito como una «interrupción de servicio».

En consecuencia, los clientes no pueden conectarse a Garmin Connect para registrar y analizar sus datos de salud y estado físico.

El sitio web flyGarmin, propiedad de Garmin Aviation, y su aplicación móvil tampoco están disponibles. Esto significa que los pilotos que utilizan flyGarmin no pueden descargar bases de datos de aviación actualizadas, lo cual es un requisito legal.

Por si fuera poco, también se cree que la línea de producción de la empresa en Taiwán se ha visto afectada y lleva parada varios días.

Según ZDNet, los empleados han publicado en redes sociales que la empresa es víctima de un ataque por ransomware, pero la compañía no ha confirmado este punto. También se ha dicho que los atacantes podrían haber pedido un rescate de 8,5 millones de euros por suministrar las claves de descifrado.

El ransomware es un tipo de malware que permite a los atacantes tomar el control de los ordenadores de una empresa y encriptar sus datos, exigiendo un pago para liberarlos. A menudo se infectan los PCs de los empleados a través de un enlace enviado por correo electrónico.

Garmin no ha confirmado oficialmente la causa de sus problemas. En un comunicado decía:

Actualmente estamos experimentando una interrupción que afecta a Garmin.com y a Garmin Connect. Esta interrupción también afecta a nuestros centros de llamadas y actualmente no podemos recibir llamadas, correos electrónicos o chats en línea. Garmin está trabajando para resolver este problema lo más rápido posible y se disculpa por las molestias.

Los expertos dicen que parece ser un gran problema para la empresa. Graham Cluley, consultor de seguridad, describe así el problema:

La infraestructura de Garmin ha sufrido un fallo masivo, y aunque la empresa no lo ha confirmado oficialmente, las sospechas apuntan fuertemente en la dirección de un ataque por ransomware.

El peligro no es sólo que los fans del fitness no puedan registrar cuántos kilómetros han corrido hoy. Garmin también ofrece servicios para aviadores y marineros, lo que significa que tal vez no puedan usar sus aplicaciones de confianza para los informes meteorológicos o para archivar los planes de vuelo.