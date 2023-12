Algunas impresoras de Windows están cambiando su nombre a HP LaserJet sin razón aparente

Los usuarios de Windows 10 y Windows 11 están enfrentando un nuevo problema que está causando una confusión inesperada con sus impresoras: están siendo renombradas aleatoriamente como impresoras HP LaserJet.

Microsoft ha reconocido este inconveniente y ha asegurado estar investigando esta situación que afecta la configuración de las impresoras en dispositivos que tienen acceso a la Microsoft Store.

«Se están observando algunos problemas relacionados con la configuración de las impresoras en dispositivos Windows que tienen acceso a Microsoft Store», explicó Microsoft en una nota de soporte. «Microsoft está investigando este problema y coordinando con socios en busca de una solución».

Este problema está afectando a dispositivos con Windows 10 y Windows 11 que ejecutan la actualización 22H2 y resulta en la instalación automática de la aplicación HP Smart y en el cambio de nombres de las impresoras, incluso si no son de la marca HP.

«Las impresoras están siendo renombradas como impresoras HP independientemente de su fabricante», menciona Microsoft. «La mayoría son nombradas como el modelo HP LaserJet M101-M106. Los iconos de las impresoras también podrían cambiar».

Si un administrador de IT ha bloqueado el uso de Microsoft Store, las impresoras no están siendo renombradas y la aplicación HP Smart no se instalará. Microsoft afirma que el problema no es causado por una actualización de HP, lo que sugiere que se trata de un problema de Windows en sí.

Los usuarios de Windows 10 / 11 aún pueden imprimir, pero si intentan hacer doble clic en una impresora, podrían encontrarse con un mensaje de error que dice «No hay tareas disponibles para esta página».

Cabe esperar que Microsoft resolverá este problema de cambio de nombre de las impresoras de manera rápida y efectiva para garantizar un funcionamiento sin problemas de los dispositivos.