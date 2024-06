Amazon Luna amplía su catálogo de videojuegos gracias a su asociación con GOG

El servicio de juegos en streaming Amazon Luna ha unido fuerzas con la tienda de juegos GOG para ofrecer una selección de más de 40 juegos destacados, entre ellos Stardew Valley, Hollow Knight y Cuphead. Esto proporciona a los suscriptores de Luna+ y a los miembros de Amazon Prime una mayor variedad de juegos para disfrutar.

Ahora, los suscriptores de Luna+ y los miembros Prime pueden comprar y jugar una selección de juegos de la tienda GOG en cualquier dispositivo compatible con Luna, incluidos Fire TV, Fire Tablets, algunos modelos de televisores inteligentes de Samsung y LG, dispositivos móviles iOS y Android, y ordenadores de escritorio (PCs, MacBooks, Chromebooks).

Además, Luna continuará ampliando su selección de juegos provenientes de GOG, añadiendo muchos más títulos en los próximos meses.

Los usuarios también pueden jugar a los juegos de GOG que ya poseen vinculando su cuenta existente de GOG a Luna, o bien crear una cuenta gratuita de GOG y comenzar a construir su colección de juegos.

Además, hasta el 11 de julio, los usuarios pueden disfrutar de descuentos de hasta el 85% en títulos seleccionados de GOG gracias a sus ofertas de verano que incluyen videojuegos de Metro como Stardew Valley, Hollow Knight, Cuphead, 2033 Redux, Metro: Last Light Redux, This War of Mine, Blasphemous 2, Worms Revolution y The Invincible.