Probamos el cargador V2C Trydan con placas solares y batería Huawei

La compra de un coche eléctrico obliga a tomar una decisión que, en mi opinión, es casi tan importante como elegir el propio vehículo: qué cargador instalar en casa. Es posible sobrevivir durante un tiempo con un enchufe doméstico, pero la baja potencia, las pérdidas, la ausencia de control dinámico y la imposibilidad de aprovechar de forma inteligente una instalación fotovoltaica hacen que no sea la solución ideal para el día a día.

Después de valorar distintas alternativas, opté por instalar el V2C Trydan, un cargador desarrollado por la empresa española V2C que destaca por su capacidad para comunicarse directamente a través de la red WiFi con muchos inversores solares.

Sobre el papel, esto permite ajustar la carga del coche a la producción de las placas y al consumo de la vivienda sin necesidad de instalar una pinza adicional para medir los flujos de energía.

Llevo utilizando el cargador V2C Trydan durante más de un mes y, a continuación, os traigo mis impresiones. La versión de firmware utilizada para este análisis es 2.5.1 y la versión de la app es 3.2.4.

👉🏻 Apartados del análisis

Mi instalación

He probado el Trydan en una instalación bastante completa y, también, bastante exigente. Mi vivienda cuenta con 21 placas LONGi de 530 Wp, con una potencia pico conjunta de 11,13 kWp, siete optimizadores, un inversor HUAWEI SUN2000-10K-LC0 de 10 kW y dos módulos de batería HUAWEI LUNA2000-5-S0, que ofrecen una capacidad total de 10 kWh.

Si quieres conocer en detalle el rendimiento de esta instalación, la producción real y el ahorro conseguido, puedes leer mi artículo sobre la experiencia con las placas solares después de un año. En este análisis voy a centrarme en cómo se integra el cargador con el sistema HUAWEI y, sobre todo, en si realmente consigue utilizar los excedentes solares sin interferir con la batería doméstica.

El vehículo utilizado durante las pruebas ha sido un BYD Dolphin Surf Active, equipado con una batería Blade LFP de 30 kWh. Esta versión admite carga en corriente alterna monofásica a un máximo de 7,4 kW, por lo que encaja perfectamente con la variante monofásica del Trydan, capaz de entregar hasta 32 A.

En mi caso, el consumo medio del BYD se ha situado alrededor de 14,5 kWh/100 km. Para los aproximadamente 12.000 kilómetros que espero recorrer cada año, el coche necesitará unos 1.740 kWh de energía útil, a los que hay que sumar las pérdidas inevitables durante la carga. Por tanto, elegir bien cuándo y con qué energía se recarga puede tener un impacto apreciable en el coste anual.

El Trydan se comercializa en versiones monofásicas de hasta 7,4 kW y trifásicas de hasta 22 kW, con cable Tipo 2, distintas longitudes de manguera y la posibilidad de integrar las protecciones eléctricas dentro del propio equipo. La unidad que he probado es la variante monofásica de 7,4 kW con cable Tipo 2 de 10 metros, ya que en breve se incorporará a mi garaje otro vehículo eléctrico y necesito un cable suficientemente largo.

Diseño y construcción

El V2C Trydan tiene un diseño bastante más llamativo que el de la mayoría de cargadores domésticos. En lugar de apostar por una caja rectangular completamente plana, presenta una carcasa negra de líneas angulosas. No pasa desapercibido, pero tampoco resulta excesivamente estridente, especialmente si se instala en un garaje.

La carcasa está fabricada en policarbonato MVR y transmite una buena sensación de solidez. El frontal incorpora una pequeña pantalla LCD monocromática de 2,6 pulgadas que muestra el estado del equipo, la intensidad, la potencia instantánea, los mensajes de espera y los posibles errores. No es una pantalla pensada para navegar por gráficos avanzados, pero resulta muy útil para comprobar de un vistazo qué está haciendo el cargador sin sacar el móvil.

Junto a la pantalla, el logotipo frontal de V2C se ilumina en distintos colores para indicar el estado de funcionamiento. Tras unos días de uso, resulta fácil identificar si el equipo está disponible, cargando, esperando al vehículo, ejecutando una programación o notificando una incidencia. La iluminación puede desactivarse desde la app si el cargador está instalado en un lugar donde pueda resultar molesta.

En un lateral hay una botonera física que permite moverse por los menús básicos y acceder a determinados atajos. Es posible, por ejemplo, bloquear o desbloquear el cargador y activar o desactivar una programación sin depender de la aplicación. Agradezco que V2C no haya trasladado absolutamente todas las funciones al teléfono, ya que siempre puede darse el caso de que no tengamos el móvil a mano.

El Trydan posee certificación IP54 frente al polvo y al agua e IK10 frente a impactos, por lo que puede instalarse tanto en interior como en exterior. V2C especifica un rango de funcionamiento de -25 a 50 °C, más que suficiente para las temperaturas habituales en España. En mi caso, está dentro de mi garaje, así que no he tenido que poner a prueba su resistencia.

La manguera puede ser lisa, de muelle o específica para Tesla, y se ofrecen longitudes de 5 y 10 metros según la configuración. Yo he optado por la versión de 10 metros, ya que en breve cargaré un segundo vehículo eléctrico en mi garaje y este estará más lejos del cargador.

Uno de los elementos diferenciales del Trydan es que puede incorporar las protecciones eléctricas dentro de la propia carcasa. Esto permite conseguir una instalación más limpia, evitando colocar junto al cargador un segundo cuadro de protecciones de gran tamaño. En mi caso, al estar instalado en mi propio garaje, he optado por instalar las protecciones fuera para una accesibilidad más sencilla.

La alimentación debe ser instalada por un profesional cualificado, con una línea dedicada, puesta a tierra y sección de cable adecuada a la intensidad máxima. En la variante monofásica de 7,4 kW hablamos de hasta 32 A sostenidos, por lo que no es un dispositivo que deba conectarse de cualquier manera a una línea ya existente.

V2C también comercializa pedestal, soporte enrollacables, cubierta para exterior, toma Schuko adicional, medidores energéticos y otros accesorios.

El cargador se conecta a Internet mediante WiFi de 2,4 GHz y también dispone de Bluetooth. La compatibilidad únicamente con la banda de 2,4 GHz no es extraña en dispositivos domóticos, ya que ofrece más alcance, pero conviene comprobar la cobertura antes de decidir el lugar definitivo de instalación. En mi garaje la conexión ha sido estable, aunque la calidad dependerá mucho de la distancia al router y de las paredes existentes.

La conectividad Bluetooth actúa como una red de seguridad muy útil. Permite configurar y controlar el cargador estando a menos de unos metros incluso si no hay cobertura WiFi, que es lo habitual en garajes comunitarios. Algunas funciones en la nube necesitan Internet, pero no quedarse completamente bloqueado ante una caída de la red es una ventaja importante.

El acabado negro queda elegante, aunque también hace visibles el polvo y las marcas si se toca el frontal con frecuencia. No me parece un problema relevante porque, una vez configurado, apenas es necesario manipular físicamente el equipo. En conjunto, el Trydan transmite la sensación de ser un producto bien construido y preparado para permanecer instalado durante muchos años.

Característica V2C Trydan Potencia máxima 7,4 kW en monofásica / 22 kW en trifásica Intensidad configurable 6 a 32 A por fase Conector Tipo 2 con manguera o toma socket Longitud de la manguera 5 o 10 metros, según versión Pantalla LCD de 2,6 pulgadas Conectividad WiFi de 2,4 GHz y Bluetooth Protección IP54 / IK10 Protocolos e integraciones OCPP 1.6 JSON, API Cloud, API local, Modbus, HTTP y Home Assistant Temperatura de funcionamiento -25 a 50 °C

Funcionalidades y app

La configuración y el control del cargador se realizan principalmente mediante V2C Cloud, una aplicación gratuita disponible para iOS y Android que también cuenta con versión web. El alta inicial es sencilla: hay que crear una cuenta, verificar el correo electrónico y añadir el cargador escaneando el código QR o introduciendo el identificador que aparece en su etiqueta.

La primera conexión se establece por Bluetooth y permite introducir los datos de la red WiFi. El proceso no es complicado, pero hay que recordar que el Trydan solo reconoce redes de 2,4 GHz. Una vez conectado, la mayor parte de las operaciones pueden realizarse desde cualquier lugar a través de Internet, mientras que el Bluetooth sigue disponible para la configuración local.

La pantalla principal muestra si el cargador está habilitado, si el vehículo está conectado, la potencia instantánea y el tiempo de carga. Desde aquí también es posible bloquear el equipo, iniciar o detener la carga y modificar el límite de intensidad cuando no está funcionando el control dinámico.

La intensidad puede configurarse entre 6 y 32 A. El límite inferior de 6 A no es una decisión de V2C, sino el mínimo contemplado para la carga en corriente alterna. En una red de 230 V equivale aproximadamente a 1,38 kW, un dato importante cuando se pretende cargar exclusivamente con excedentes solares.

Si las placas están produciendo menos de esos 1,38 kW una vez descontado el consumo de la casa, el coche no puede continuar cargando únicamente con energía solar. En ese momento hay dos posibilidades: detener la carga hasta que aumente la producción o tomar de la red la energía necesaria para mantener ese mínimo. El comportamiento depende del modo fotovoltaico seleccionado.

La función más importante del Trydan es, en mi opinión, el control dinámico de potencia. El cargador conoce en tiempo real cuánto está consumiendo la vivienda, gracias a la integración con mi inversor HUAWEI, y modifica la intensidad enviada al coche para no sobrepasar la potencia configurada. Esto permite cargar a la máxima velocidad disponible sin tener que contratar una potencia desproporcionada solo para cubrir el peor escenario posible.

Para comprobar su funcionamiento, realicé varias pruebas activando consumos elevados en la vivienda mientras el BYD estaba cargando. Al encender aparatos como la placa de inducción, el horno o las bombas de aire acondicionado, la potencia destinada al vehículo se redujo. Cuando esos consumos desaparecieron, el Trydan volvió a aumentar gradualmente la intensidad de carga.

El ajuste no es instantáneo al milisegundo, ni sería deseable que reaccionase de forma instantánea ante cualquier pequeña oscilación, pero sí lo bastante rápido para evitar que la suma del hogar y el coche supere de forma sostenida el límite configurado. En la práctica, he podido olvidarme de calcular qué aparatos estaban encendidos antes de conectar el vehículo.

La integración con mi inversor HUAWEI SUN2000-10K-LC0 es uno de los motivos principales por los que elegí este cargador. Trydan se comunica directamente con el Huawei a través de la red WiFi mediante Modbus TCP y obtiene las medidas de generación, consumo, importación o exportación y flujo de la batería sin necesidad de añadir una pinza amperimétrica propia.

Un aspecto importante es que es necesario añadir un dongle WiFi (🛒 79€) al inversor HUAWEI para que sea posible la comunicación con el cargador.

Dongle WiFi añadida al inversor para permitir la comunicación con el cargador

La configuración exige indicar correctamente la marca de inversor, la dirección IP del dongle WiFi (conviene asignarle una dirección IP fija al inversor en el router, ya que de lo contrario se podría perder la conexión entre el Trydan y el dongle si este último cambia su dirección IP por un reinicio) y los parámetros de comunicación.

No es especialmente difícil si el instalador conoce los equipos HUAWEI, pero no es un proceso tan inmediato como emparejar unos auriculares. También es imprescindible que el inversor, el cargador y el router puedan comunicarse de forma estable dentro de la misma red.

Configuración de la integración con inversor HUAWEI

Una vez establecida la conexión, la app permite ver en tiempo real los distintos flujos de energía entre las placas solares, las baterías del hogar, los electrodomésticos del hogar, el coche y la red eléctrica.

Flujos de energía en tiempo real

En el uso diario, las cifras de potencia que se muestran sobre los flujos de energía a veces tienen poco sentido No es raro ver en algunos momentos un consumo de la casa de 0 kW o, por el contrario, un consumo de la casa anormalmente alto, como 7 kW, que no reflejan la realidad.

O, como en este caso, flujos de energía que no suman, ya que una producción solar de unos 7 kW no puede alimentar las baterías del hogar a 3,5 kW y cargar el coche a 7 kW a la vez. Además, todo esto con un consumo del hogar de 0 kW, que no es real. En todo caso, parece más un problema de visualización que de funcionamiento, ya que la carga se realiza correctamente. Ojalá lo solucionen en próximas versiones de software.

La visualización de flujos de energía no siempre tiene sentido

El cargador elegir diferentes modos de carga. El modo FV Exclusivo intenta que la importación desde la red sea de 0 kW y dirige al coche únicamente los excedentes que, de otro modo, se verterían o irían a cargar la batería del hogar. Si la producción cae por debajo del mínimo necesario, la carga se detiene y vuelve a comenzar cuando hay energía suficiente.

Este modo es perfecto en días despejados y cuando el coche va a permanecer varias horas en casa. Con una instalación de 11,13 kWp como la mía, durante las horas centrales del día obtengo 8,5 kW en verano, por lo que es posible alimentar al BYD a una potencia elevada y seguir cubriendo los consumos de la vivienda. El resultado es una sensación muy satisfactoria: ver cómo la energía que antes se exportaba a la red por una recompensa mínima termina almacenada en la batería del coche.

En días con nubes y claros, la situación es más complicada. La potencia solar puede caer y recuperarse varias veces en poco tiempo, provocando pausas y reanudaciones. Durante mis pruebas, el BYD Dolphin Surf ha retomado la carga correctamente.

El modo FV + Mínima potencia aprovecha los excedentes, pero completa con energía de la red lo que falte para mantener una potencia mínima. La carga no se interrumpe cuando pasa una nube y, en cuanto vuelve a aumentar la producción, el consumo de la red disminuye automáticamente. Es el modo que ofrece el mejor equilibrio cuando quiero asegurar que el coche gane autonomía aunque el día no sea completamente soleado.

Por último, Red + Fotovoltaica combina toda la producción solar disponible con la red eléctrica para cargar lo más rápido posible. Si necesito utilizar el coche dentro de pocas horas, este es el perfil adecuado: la casa mantiene la prioridad y el Trydan entrega al vehículo todo lo que queda disponible hasta llegar a la potencia máxima contratada en casa.

Existe un modo Aislado indicado para instalaciones sin inyección a la red, pero por el momento no le he sacado mucho partido.

Perfiles de carga

La presencia de las baterías HUAWEI LUNA2000 en mi hogar añade versatilidad a mi instalación, pero, si el sistema no está bien configurado, el coche puede comenzar a absorber energía que en realidad procede de la batería doméstica. Esto puede ser poco eficiente porque introduce pérdidas al cargar primero una batería para descargarla después sobre otra.

Las versiones recientes del firmware de Trydan han mejorado la gestión de la prioridad y la descarga de la batería del hogar. La conexión directa con el inversor resulta especialmente valiosa cuando existen baterías del hogar, ya que una simple pinza en el punto de suministro no ofrece el mismo nivel de información sobre lo que está ocurriendo dentro del sistema.

En la práctica, con el modo FV Exclusivo, por la mañana puedo dar prioridad a la recarga de la batería LUNA2000 del hogar y, cuando la batería doméstica se ha cargado por completo y existe excedente, destinar el resto al coche. También puedo invertir la prioridad si necesito disponer del coche cargado cuanto antes y no me importa retrasar la recarga de la batería LUNA2000 del hogar.

Modo FV Exclusivo con prioridad a la carga de la batería del hogar: Se carga primero la batería LUNA2000 (entre 9:00 y 11:30 aproximadamente) y, posteriormente, de la batería del coche (entre 11:30 y 15:00 aproximadamente)

Con los modos FV + Mínima potencia y Red + Fotovoltaica, puedo escoger si deseo que se utiliza la energía de la batería LUNA2000 para cargar el coche o, por el contrario, prefiero preservar ese energía e importar de la red eléctrica. Esta flexibilidad es difícil de conseguir con un cargador básico.

Echo de menos un modo que permita cargar el coche utilizando únicamente energía solar, es decir, excedentes fotovoltaicos más la energía almacenada en las baterías del hogar. Actualmente, no es posible configurar ningún modo para hacer esto.

La app permite crear perfiles diferentes para días laborables y fines de semana, definiendo tramos que deben cubrir las 24 horas. Por ejemplo, puedo impedir la carga durante el periodo punta, utilizar solo excedentes durante el día y habilitar una carga mínima o a máxima potencia durante la madrugada.

El editor de perfiles es potente. Hay que completar todas las horas y guardar los cambios en varios pasos, por lo que una configuración compleja requiere algo de paciencia. Una vez creada, funciona de forma automática y rara vez hay que volver a tocarla.

La programación clásica permite definir hasta dos temporizadores, mientras que EcoCharging utiliza la información de las tarifas de mercado para seleccionar las horas más económicas. V2C Cloud permite introducir un precio fijo, configurar precios por tramos o utilizar referencias españolas como PVPC, mercado indexado u OMIE.

EcoCharging puede ser interesante con una tarifa indexada, aunque quienes tengan una tarifa con periodos fijos probablemente prefieran definir manualmente los horarios para saber exactamente cuándo se va a activar el cargador.

V2C Cloud conserva estadísticas de energía suministrada, duración y coste de cada sesión. Es posible consultar el histórico del cargador y analizar el consumo por periodos, algo muy útil para saber cuánta electricidad ha recibido realmente el vehículo y qué impacto tiene en la factura. Sin embargo, no es posible ver en detalle cada proceso de carga a nivel de cómo ha ido evolucionando la potencia suministrada a lo largo del tiempo, por ejemplo.

Las cifras de energía entregada por el cargador no coinciden exactamente con el aumento de energía almacenada en el BYD, ya que existen pérdidas en el cableado, la electrónica de potencia y la propia batería. Esto es normal en cualquier vehículo eléctrico, pero conviene tenerlo en cuenta al calcular el coste real por cada 100 kilómetros.

La aplicación también permite bloquear y desbloquear el equipo para evitar que otra persona lo utilice. El Trydan está pensado para un único usuario y no ofrece la gestión multiusuario mediante RFID/NFC del Trydan Pro, pero dispone de V2C SmartLock y e-Keys por Bluetooth para automatizar el bloqueo por proximidad con dispositivos compatibles.

En una carga convencional de corriente alterna, el coche y el cargador intercambian información básica para establecer la corriente y el estado de la sesión, pero el vehículo no comunica su nivel de batería. V2C ofrece una función de carga objetivo permite entregar una cantidad concreta de kWh, pero no equivale a pedir que el coche se detenga exactamente al 80 %.

En el apartado de conectividad avanzada, Trydan está claramente por encima de la media. Es compatible con OCPP 1.6 JSON, Home Assistant, Alexa, Google Home y el bot de Telegram de V2C. Además, ofrece una API Cloud mediante REST y opciones de acceso local mediante Modbus o peticiones HTTP, según la función y la versión de firmware.

V2C incluso ofrece integración mediante MCP para controlar el cargador desde asistentes de IA compatibles, como ChatGPT, con autorización OAuth 2.0. No es una función imprescindible para cargar el coche, pero demuestra que el fabricante sigue ampliando las posibilidades del producto y no lo trata como un dispositivo cerrado.

Integración con ChatGPT

Estas posibilidades son especialmente atractivas para usuarios avanzados, pero hay un aspecto que conviene vigilar. En mi vivienda también utilizaba una Raspberry Pi para leer datos del HUAWEI y ejecutar automatizaciones. Cuando el Trydan y otro cliente consultan simultáneamente el inversor por Modbus, pueden aparecer errores del tipo transaction_id mismatch o respuestas cruzadas.

No es un fallo exclusivo del Trydan, sino una consecuencia de cómo gestiona el inversor HUAWEI varias conexiones Modbus concurrentes. La solución más estable consiste en evitar que varios clientes interroguen el inversor a la vez, espaciar las lecturas o centralizar la información en un único servicio. Otra posibilidad es obtener algunos datos a través de la API local o Cloud de V2C en lugar de consultar directamente el Huawei.

V2C actualiza el firmware con bastante frecuencia. En los últimos meses se han añadido, entre otras mejoras, la carga objetivo en kWh, una gestión más avanzada de la descarga de baterías domésticas, optimizaciones de Modbus, nuevas integraciones con inversores y una mayor estabilidad de OCPP. Trydan es hoy un cargador bastante más capaz hoy que cuando llegó al mercado.

Soporte técnico

El soporte técnico es un apartado especialmente importante en un cargador inteligente. Un wallbox no es un accesorio aislado: se comunica con el coche, la red doméstica, el inversor, las baterías, la nube y, en algunos casos, plataformas domóticas. Cuando algo falla, determinar cuál de esos elementos es el responsable no siempre resulta sencillo.

V2C dispone de una extensa área de soporte con manuales de usuario e instalación, esquemas eléctricos, guías para configurar el control dinámico, instrucciones específicas para inversores, vídeos formativos y un historial público de versiones del firmware. La documentación es bastante más completa que la que ofrecen muchos fabricantes de cargadores domésticos.

La web incluye explicaciones sobre la integración fotovoltaica, los diferentes medidores, la calibración del control pilot, los códigos de iluminación y los errores más habituales

Para incidencias, V2C ofrece un chat con inteligencia artificial realmente útil, que no solo responde preguntas sino que puede actuar sobre tu cargador, y un centro de soporte en el que se puede abrir una solicitud. También dispone de atención telefónica.

Asistente virtual de V2C integrado

Me parece especialmente positivo que V2C publique con detalle qué corrige cada actualización. No solo permite saber si una nueva versión puede resolver una incidencia concreta, sino que demuestra que el fabricante sigue trabajando en el producto. Las mejoras recientes de las conexiones Modbus TCP y de la gestión de baterías domésticas son relevantes para una instalación como la mía.

En conjunto, mi impresión del soporte es muy positiva. La enorme cantidad de opciones de Trydan hace que puedan surgir más dudas que con un cargador sencillo, pero V2C ofrece recursos suficientes para resolverlas y mantiene una política de actualizaciones que alarga la vida útil del producto.

El soporte no elimina la necesidad de contar con un buen instalador. Ajustar las protecciones, configurar correctamente la potencia contratada o resolver un problema eléctrico exige conocimientos profesionales. No obstante, la posibilidad de combinar instalador, documentación oficial y soporte directo del fabricante ofrece bastante tranquilidad.

En mi caso, opté por adquirir e instalar el cargador con Octopus, que hicieron un buen trabajo. Si solicitas presupuesto a través de este enlace y contratas con ellos, te llevarás 50€ de descuento.

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Precio

El V2C Trydan está disponible en la tienda oficial de V2C por un precio que, en el momento de escribir este análisis, parte de 782 € y puede llegar hasta 1.359 €. La diferencia depende de la potencia, el tipo y longitud de la manguera, la inclusión de protecciones eléctricas y la presencia de una toma Schuko adicional.

No es un cargador barato si se compara con los wallbox más básicos, pero tampoco ofrece el mismo nivel de funciones. La integración directa con inversores solares, el control dinámico, la pantalla, la conectividad local y en la nube, las API y las actualizaciones continuas justifican una parte importante de la diferencia.

El precio del cargador no incluye la instalación. Hay que añadir la mano de obra, la línea eléctrica desde el cuadro, las canalizaciones, las protecciones que no estén integradas y cualquier obra necesaria para llegar hasta la plaza de aparcamiento. El coste final puede variar mucho más por la distancia y dificultad de la instalación que por el propio cargador.

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V2C ofrece como accesorios una pinza fotovoltaica de 100 A, un medidor bidireccional monofásico, un detector de fugas de corriente continua, un soporte enrollacables y una cubierta exterior, entre otros elementos.

En mi caso, la conexión directa con el inversor Huawei reduce la necesidad de añadir otro sistema de medición para el control fotovoltaico. Esto simplifica el cableado y evita duplicar hardware, aunque exige que la red local y la comunicación Modbus estén bien configuradas.

La app V2C Cloud es gratuita y no requiere una suscripción para las funciones domésticas principales. El fabricante también anuncia actualizaciones automáticas durante la vida del producto. Me parece un punto importante, ya que pagar una cuota mensual por programar o consultar un cargador instalado en tu propia casa resultaría difícil de justificar.

Desde el punto de vista del ahorro, el valor del Trydan depende mucho del uso que se haga de sus funciones. Si siempre vas a cargar por la noche con una tarifa barata y no tienes placas, un cargador más sencillo puede cumplir la misma misión por menos dinero. En cambio, si dispones de excedentes solares, el control inteligente puede desviar hacia el coche energía que de otro modo se vendería a la red por una compensación muy reducida.

Con un recorrido anual de 12.000 kilómetros y un consumo aproximado de 14,5 kWh/100 km, mi BYD necesita alrededor de 1.740 kWh útiles al año. Tras añadir las pérdidas de carga, la energía tomada por el cargador se acercará previsiblemente a 1.900 o 2.000 kWh. Cuanta más parte de esa energía proceda directamente de las placas, menor será el coste de utilización del coche.

No tendría sentido prometer un plazo de amortización universal, porque depende del precio de la electricidad, la compensación de excedentes, los horarios en los que el coche está en casa y la producción solar disponible. En mi instalación, que genera bastante energía y produce excedentes durante muchos meses, las funciones fotovoltaicas del Trydan tienen mucho más valor que en una vivienda sin placas o con poca producción.

También debe tenerse en cuenta que el control dinámico puede evitar aumentar la potencia contratada. En lugar de reservar 7,4 kW exclusivamente para el vehículo, el cargador utiliza lo que queda libre después de atender a la casa. El ahorro en el término fijo de potencia puede ser tan importante como el conseguido al aprovechar las horas más económicas.

El Trydan estándar es suficiente para la mayoría de usuarios, pero si necesitas identificar a múltiples usuarios mediante RFID/NFC o requieres conexión celular 4G o a través de Ethernet, el Trydan Pro puede ser una mejor opción.

Característica V2C Trydan V2C Trydan Pro Uso recomendado Viviendas y uso particular Empresas, hoteles, comunidades y aparcamientos compartidos Conectividad WiFi y Bluetooth WiFi, Bluetooth, Ethernet y 4G Conexión 4G No integrada Sí, con tarjeta SIM incluida Conexión Ethernet No Sí Lector RFID/NFC No integrado Sí Tarjeta RFID incluida No Sí, una tarjeta Gestión de usuarios Gestión básica y control desde V2C Cloud Múltiples usuarios, permisos individuales y asignación de tarjetas RFID Identificación antes de cargar Control y bloqueo desde la aplicación RFID, NFC y control desde la aplicación

Mi opinión

El V2C Trydan es uno de los cargadores domésticos más completos que puedes comprar y, sobre todo, uno de los que mejor encaja en una vivienda con placas solares. Su principal virtud no es alcanzar 7,4 o 22 kW —algo que ofrecen muchos rivales—, sino decidir de forma inteligente cuánta potencia puede enviar al coche y de dónde debe proceder esa energía.

La integración directa con mi inversor HUAWEI SUN2000-10K-LC0 ha permitido que el cargador conozca la producción de las 21 placas, el consumo de la casa y el comportamiento de las baterías LUNA2000. Gracias a ello, puedo utilizar únicamente excedentes, mantener una carga mínima con apoyo de la red o cargar el vehículo a la máxima velocidad disponible cuando tengo prisa.

El control dinámico funciona bien y aporta mucha tranquilidad. Puedo conectar mi vehículo BYD Dolphin Surf y dejar que el Trydan adapte la intensidad si se encienden la inducción, el horno o las bombas de calor/frío. No tengo que calcular manualmente si la suma de todos los consumos va a superar el límite configurado.

V2C Cloud ofrece prácticamente todo lo que se puede pedir: control remoto, programación, perfiles por horario, modos solares, estadísticas, costes, bloqueo, EcoCharging y configuración avanzada. A esto se suman Home Assistant, OCPP, Alexa, Google Home, API Cloud, API local, Telegram y MCP.

La app no es perfecta. La gran cantidad de opciones hace que algunos menús resulten densos, el editor de perfiles podría ser más intuitivo y el estado de flujos de energía mostrado por la app no siempre tiene sentido. También echo de menos un modo para cargar el coche con excedentes solares más energía de la batería del hogar, sin hacer uso de la red eléctrica.

Por último, el precio es más alto que el de un cargador básico, pero la diferencia se entiende al valorar el conjunto completo. La integración solar, el control dinámico, las protecciones opcionales dentro de la carcasa, la conectividad y una política activa de actualizaciones convierten al Trydan en una compra pensada para muchos años.