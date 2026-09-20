Disney+ cambia sus condiciones: incluso el plan Premium podría mostrar anuncios

Disney+ ha actualizado su acuerdo con los suscriptores para ampliar los espacios en los que puede mostrar contenido comercial. La consecuencia más llamativa es que ningún plan queda ya descrito como completamente libre de publicidad, ni siquiera la modalidad Premium que nació precisamente con la promesa de ofrecer una experiencia sin interrupciones.

El cambio está apareciendo mediante un aviso en pantalla que obliga a aceptar las nuevas condiciones antes de seguir utilizando el servicio. Disney también ha informado por correo electrónico a algunos clientes, aunque el aviso documentado procede de Reino Unido y la aplicación concreta de estas reglas puede variar según el país.

Conviene aclarar desde el principio qué significa realmente esta modificación. Disney+ no está anunciando cortes publicitarios en mitad de todas las películas y series del plan Premium, pero sí se reserva el derecho a colocar promociones, patrocinios o anuncios antes y después de la reproducción.

Disney+ amplía la publicidad a todos sus planes

Las nuevas condiciones indican que cualquiera de las modalidades de Disney+ puede incluir contenido promocional, patrocinios y publicidad antes o después de la reproducción del contenido. En la práctica, la etiqueta «sin anuncios» deja de equivaler a una experiencia absolutamente limpia de comunicaciones comerciales.

Nuevas condiciones de Disney+

La diferencia es importante porque el plan Premium se comercializaba como la opción para quienes querían ver el catálogo sin publicidad. A partir de ahora, pagar la tarifa más alta seguirá evitando, en principio, las pausas comerciales normales dentro de películas y episodios, pero no garantiza una pantalla totalmente libre de promociones.

Los usuarios están viendo un mensaje al iniciar sesión que les pide aceptar expresamente el acuerdo actualizado para continuar viendo Disney+. No se trata, por tanto, de una opción que pueda rechazarse manteniendo sin cambios el acceso al servicio.

Este movimiento encaja con una tendencia que lleva tiempo transformando el streaming. Como ya contamos al analizar la escalada de precios de las plataformas, las compañías buscan aumentar los ingresos de cada cliente mediante tarifas más altas, publicidad y restricciones adicionales.

Qué cambia para los usuarios del plan Premium

En España, Disney+ Premium cuesta actualmente 15,99 euros al mes y Disney+ Estándar cuesta 8,99 euros al mes. Hasta ahora, uno de sus principales argumentos frente al plan Estándar con anuncios era ofrecer una reproducción sin mensajes comerciales, algo que las nuevas condiciones matizan de forma significativa.

El cambio no implica necesariamente que aparezca un bloque publicitario en mitad de una película de Pixar o de un episodio de una serie de Marvel. Lo que Disney se permite hacer es insertar publicidad o promociones antes de que empiece el contenido y una vez que termina, incluso cuando el cliente paga por Premium.

También hay una diferencia entre los anuncios comerciales y las promociones del propio catálogo. Un avance de una nueva serie de Disney+, una campaña patrocinada o un mensaje sobre otro servicio del grupo pueden presentarse de manera distinta, pero todos forman parte de una experiencia que ya no puede considerarse completamente libre de publicidad.

Disney no garantiza una cantidad máxima ni una frecuencia concreta para estos mensajes. Eso deja a la compañía un margen amplio para cambiar su presencia con el tiempo, de modo que la experiencia real podría evolucionar sin que sea necesario crear una nueva modalidad.

Eventos en directo, canales y perfiles infantiles

La página oficial de ayuda de Disney+ aclara que los eventos en directo y los canales lineales pueden incluir pausas publicitarias convencionales con independencia del plan contratado. En ese tipo de emisiones, por tanto, la suscripción Premium tampoco elimina los anuncios que formen parte de la señal.

Hay una excepción relevante: los perfiles configurados en Modo Junior continuarán sin publicidad comercial ni emplazamientos de patrocinadores. Disney mantiene así una protección específica para la experiencia de los espectadores más pequeños dentro de la plataforma.

Las condiciones también advierten de que determinadas promociones podrían no ofrecer un botón para saltarlas. Además, el uso de un bloqueador de anuncios puede provocar que la reproducción se detenga, por lo que intentar evitar esos mensajes con herramientas externas podría impedir ver el contenido.

La combinación de estas reglas permite a Disney adaptar la publicidad al tipo de contenido y al mercado. Un suscriptor podría encontrar desde un breve avance previo hasta pausas regulares en una retransmisión en directo, sin que ambas situaciones tengan necesariamente la misma duración ni frecuencia.

Disney también ha endurecido durante los últimos años otras condiciones de uso, como explicamos con su ofensiva contra las contraseñas compartidas. Sumado a subidas como la reciente actualización de precios de Netflix en España, el mensaje es claro: el streaming se parece cada vez menos a aquella alternativa barata, sencilla y sin publicidad con la que conquistó al público.