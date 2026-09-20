Al nuevo jefe de hardware de Apple le extraña ver un iPhone con protector de pantalla

Apple lleva años presumiendo de la resistencia del cristal de sus iPhone, pero su nuevo responsable de ingeniería de hardware ha ido un paso más allá. Tom Marieb reconoce que ver un iPhone con un protector de pantalla le produce una reacción casi física, porque considera que esa capa oculta parte del trabajo realizado para perfeccionar el frontal.

La frase puede sonar provocadora, aunque detrás hay un argumento técnico. Apple asegura que Ceramic Shield 2 ofrece tres veces más resistencia a los arañazos que la generación anterior y confía en que los usuarios puedan disfrutar de la pantalla tal como fue diseñada, sin añadir inmediatamente otra lámina encima.

El problema es que la decisión de usar un protector nunca ha dependido únicamente de la dureza del cristal. Para muchos propietarios, una lámina económica sigue siendo una especie de seguro frente a una reparación costosa, mientras que otros la utilizan para ganar privacidad o reducir todavía más los reflejos.

Una frase que resume la confianza de Apple

Tom Marieb, nuevo vicepresidente de ingeniería de hardware de Apple, explicó en una entrevista con TechRadar que le incomoda ver un protector colocado sobre un iPhone. Según el directivo, la compañía dedica un enorme esfuerzo a crear frontales atractivos y resistentes, por lo que cubrirlos nada más sacarlos de la caja resulta frustrante.

Su comentario refleja la confianza de Apple en Ceramic Shield 2, el material que debutó con la familia iPhone 17. La compañía lo mantiene en los nuevos iPhone 18 Pro y también lo utiliza para proteger la pantalla exterior del iPhone Duo, su primer teléfono plegable.

Apple afirma que esta segunda generación multiplica por tres la resistencia a los arañazos respecto a su predecesora. Es una mejora especialmente relevante en un dispositivo que pasa buena parte del día entrando y saliendo de bolsillos, compartiendo espacio con polvo, llaves y otras partículas capaces de dejar marcas.

La postura de Marieb es clara: si el cristal aguanta mejor el uso cotidiano, el propietario debería poder disfrutar del tacto, la transparencia y el acabado originales. Sin embargo, una mayor resistencia no convierte la pantalla en indestructible, y ahí es donde muchos usuarios discrepan de la conclusión de Apple.

El complicado equilibrio detrás de Ceramic Shield 2

Mejorar un cristal no consiste simplemente en hacerlo cada vez más duro. Marieb explica que Apple tuvo que equilibrar dos propiedades que suelen entrar en conflicto: soportar objetos afilados capaces de rayar la superficie y resistir el desgaste acumulado por miles de horas de uso.

Un recubrimiento puede comportarse muy bien ante un arañazo puntual y, al mismo tiempo, degradarse antes con la fricción continuada de los dedos, la ropa o la limpieza. Apple asegura haber encontrado en Ceramic Shield 2 un punto de equilibrio que protege frente a ambos tipos de deterioro sin sacrificar la apariencia del panel.

La compañía tampoco se limita a aplicar pruebas antiguas o especificaciones militares genéricas. Sus ingenieros estudian cómo se utiliza realmente el teléfono y crean ensayos que reproducen esas situaciones, acelerando el paso del tiempo para simular cinco años o más de vida útil en apenas unas semanas.

Ese enfoque permite probar diferentes formulaciones dentro del propio ciclo de desarrollo y corregirlas antes de fabricar el producto definitivo. La pantalla es solo una parte de un dispositivo como el iPhone 18 Pro, que también estrena una cámara con apertura variable, pero es probablemente el componente con el que más interactúa el usuario y uno de los que más condicionan su percepción de calidad.

Por qué muchos usuarios seguirán usando protector

La resistencia a los arañazos no elimina el temor a una caída. Aunque el cristal sobreviva mejor al roce diario, una mala caída sobre una esquina o una superficie irregular puede terminar en una reparación cuyo precio ascienda a varios cientos de euros, especialmente fuera de garantía.

Desde esa perspectiva, gastar poco dinero en una lámina reemplazable sigue resultando razonable. El protector funciona como una capa de sacrificio: puede acumular marcas, romperse o despegarse sin obligar al usuario a sustituir la pantalla completa del teléfono.

También existen motivos que no tienen relación directa con la resistencia. Los protectores de privacidad reducen el ángulo de visión para evitar miradas ajenas, mientras que algunos modelos mates disminuyen los reflejos y las huellas, dos prestaciones que Ceramic Shield 2 no pretende sustituir por sí solo.

La elección final depende de las prioridades de cada propietario. Quien valore el tacto y la nitidez originales puede prescindir del protector y utilizar una buena funda, mientras que quien quiera minimizar cualquier riesgo probablemente seguirá cubriendo la pantalla por mucho que a Apple le desagrade.

El iPhone Duo lleva el reto de la resistencia mucho más lejos

La durabilidad se vuelve todavía más compleja en el iPhone Duo, ya que al cristal exterior se suman una pantalla flexible y una bisagra sometida a miles de aperturas. Apple tuvo que diseñar el mecanismo para que se sintiera firme tanto cerrado como completamente abierto y para que mantuviera cualquier posición intermedia sin movimientos incómodos.

Marieb asegura que el equipo dedicó mucho tiempo a ajustar el perfil de torsión de la bisagra. El objetivo era que al cerrar el teléfono transmitiera una sensación sólida, comparable a la puerta de un automóvil de gama alta, y que al abrirlo no pareciera rígido en exceso ni endeble.

Ese trabajo permite utilizar los modos apoyado y de pie, que mantienen el dispositivo parcialmente plegado durante periodos prolongados. Apple ya había explicado por qué esperó tantos años para lanzar el iPhone Duo, y la necesidad de resolver correctamente este tipo de detalles ayuda a entender la demora.

La pantalla interior de 7,6 pulgadas emplea además un acabado nanotexturizado mate que reduce los reflejos y disimula mejor los cambios alrededor del pliegue. Apple pide que se juzgue su comportamiento con el paso del tiempo y acompaña esa promesa con una certificación IP68 que supera al Galaxy Z Fold8, aunque serán los meses de uso real los que determinen si tanta confianza está justificada.