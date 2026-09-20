Putin vota con un ordenado Dell con Windows sin activar

Una aparición de Vladímir Putin ante las cámaras ha terminado convirtiéndose en una de esas historias tecnológicas en las que el detalle menos esperado acaba eclipsando por completo al acontecimiento principal. El presidente ruso participó mediante voto electrónico en las elecciones a la Duma Estatal, pero buena parte de la atención se concentró en el ordenador que tenía delante.

En las imágenes difundidas por medios estatales rusos puede verse aparentemente un equipo de la marca estadounidense Dell ejecutando Windows. Hasta aquí no habría demasiado que contar, de no ser porque en la esquina inferior derecha de la pantalla aparece lo que parece ser la conocida marca de agua que Windows muestra cuando el sistema no está activado.

La escena no tardó en circular por redes sociales, donde muchos usuarios se fijaron también en la pausada interacción de Putin con el formulario de votación. El mandatario se acerca varias veces a la pantalla, entrecierra los ojos antes de hacer clic y termina pronunciando una frase que ha aportado todavía más combustible al momento: «No hay forma de equivocarse».

Más allá de las bromas, el vídeo plantea varias preguntas interesantes. ¿Estaba el Kremlin utilizando realmente un Windows sin licencia? ¿Por qué aparece un ordenador Dell en un acto oficial ruso? ¿Y podría tratarse simplemente de un equipo preparado expresamente para grabar la votación?

Una marca de agua que acabó robando todo el protagonismo

El vídeo tenía como objetivo mostrar a Putin participando de manera telemática en la elección de los diputados de la novena Duma Estatal. Sin embargo, cuando la cámara ofrece una imagen suficientemente clara de la pantalla, se aprecia una marca de agua muy similar al aviso «Activar Windows» que aparece habitualmente en instalaciones que todavía no han completado el proceso de activación.

El detalle resulta llamativo porque estamos ante una grabación oficial preparada para la prensa, no ante un vídeo improvisado por un usuario particular. Alguien podría pensar que, antes de encender las cámaras, el equipo técnico habría comprobado la activación del sistema operativo, además del funcionamiento de la conexión y del portal de voto electrónico.

La marca de agua terminó generando más conversación que el propio voto. En pocas horas, el vídeo empezó a compartirse acompañado de comentarios sobre Windows, la procedencia estadounidense del ordenador y la estrategia rusa para reducir su dependencia tecnológica de Occidente.

Un ordenador Dell en plena apuesta rusa por la tecnología nacional

El segundo detalle que ha despertado curiosidad es la marca del ordenador. El equipo parece ser un Dell, una compañía estadounidense cuya presencia en una escena oficial rusa resulta especialmente llamativa en el contexto político y tecnológico actual.

Rusia lleva años impulsando el uso de soluciones nacionales en organismos públicos, tanto en el apartado del hardware como en el del software. Las autoridades han introducido requisitos de localización y han promovido alternativas propias con el objetivo de reducir la dependencia de empresas occidentales.

Por eso, ver a Putin votando desde un ordenador Dell con Windows crea una imagen bastante contradictoria. Mientras el país defiende una mayor soberanía tecnológica, una de sus principales figuras aparece ante las cámaras utilizando hardware y software de origen estadounidense.

Existe, eso sí, una explicación razonable. El ordenador podría haber sido instalado únicamente para grabar la escena y mantenerse aislado de las redes gubernamentales. Un equipo preparado para una demostración puntual también explicaría que utilizase una instalación reciente de Windows pendiente de activar.

Sin información técnica del Kremlin, no es posible saber si se trataba del ordenador habitual de Putin o de un montaje temporal para la retransmisión. La segunda posibilidad parece bastante plausible, aunque por ahora no deja de ser una hipótesis.

La marca de agua no demuestra que Windows sea una copia pirata

Aunque algunos mensajes en redes sociales hablan directamente de un Windows «pirata», la marca de activación no permite llegar por sí sola a esa conclusión. Lo único que puede afirmarse a partir del vídeo es que el sistema parece encontrarse en un estado de activación pendiente o incorrecta.

Microsoft explica en su documentación que la activación vincula una clave de producto o licencia digital con la configuración de hardware del dispositivo. La compañía también aclara que este proceso no determina por sí mismo si una copia de Windows es auténtica, ya que la activación y la validación son comprobaciones diferentes.

Un ordenador con una licencia legítima puede mostrar temporalmente el aviso después de sustituir componentes importantes, reinstalar el sistema operativo o perder la asociación con su licencia digital. También es posible instalar Windows sin introducir inicialmente una clave de producto y completar la activación más adelante.

Por tanto, no hay pruebas suficientes para afirmar que el Kremlin estuviera usando deliberadamente una copia ilegal de Windows. Una instalación limpia, un fallo de activación o un ordenador configurado apresuradamente para la grabación encajan igualmente con lo que se observa.

En cualquier caso, es un buen momento para recordar a Putin que si necesita activar su copia de Windows por poco dinero, puede hacerse con alguna de estas licencias de bajo coste.

Una votación online convertida en fenómeno viral

Según la información divulgada por los medios estatales rusos, Putin participó a distancia en la elección de los integrantes de la novena Duma Estatal. No es la primera vez que el presidente ruso utiliza el voto electrónico, ya que durante los últimos años ha recurrido a esta modalidad en distintas convocatorias.

La grabación muestra a Putin sentado frente al ordenador, siguiendo las indicaciones del sistema y seleccionando su opción con el ratón. En un momento determinado afirma que «no hay forma de equivocarse», comprueba de nuevo la pantalla y completa finalmente el procedimiento.

Su interacción resulta bastante pausada. El presidente, de 73 años, se inclina en repetidas ocasiones para leer la pantalla y deja silencios prolongados antes de pulsar cada botón, algo que en redes sociales fue interpretado inmediatamente como una falta de destreza con el ordenador.

Sin embargo, las imágenes parecen apuntar más a una dificultad para leer el contenido mostrado que a un problema real de coordinación con el ratón. Una interfaz con letras más grandes o un nivel de escalado superior probablemente habría hecho que todo el proceso resultase más rápido y natural.

Putin, at his own election, voted for himself He summed it up: “You can’t go wrong!” And indeed, you can’t go wrong in a lottery you cannot lose. The only rule is that wherever you press, Putin wins. pic.twitter.com/A4OquM9rcZ — Visegrád 24 (@visegrad24) September 18, 2026

El contexto político que queda detrás de la anécdota tecnológica

La votación servía para elegir a los diputados de la cámara baja del Parlamento ruso. Aunque el vídeo se ha hecho popular por Windows y por el ordenador Dell, el acontecimiento se produce en un escenario político mucho más amplio y complejo.

En estas elecciones participan también habitantes de zonas ucranianas ocupadas y anexionadas unilateralmente por Rusia, incluyendo territorios de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia. Las anexiones no cuentan con reconocimiento internacional generalizado y continúan siendo uno de los elementos centrales del conflicto entre Rusia y Ucrania.

El partido Rusia Unida, alineado con el Kremlin y respaldado por Putin, parte como gran favorito. La cuestión relevante no parece ser tanto si conservará su posición dominante, sino el porcentaje de apoyo que obtendrá y las diferencias que puedan producirse entre las distintas regiones.

El mensaje oficial pretende mostrar normalidad, seguridad y sencillez en el sistema de votación electrónica. Sin embargo, la presencia de la marca de Windows y el uso aparente de un equipo estadounidense han terminado desviando la conversación hacia la dependencia tecnológica rusa.