Análisis del soporte para coche con carga inalámbrica Cool Wireless Qi

📱 No te pierdas este soporte con carga inalámbrica para el coche que hemos probado [ Saber más ]

Ahora que una gran cantidad de smartphones son compatibles con la carga inalámbrica, resulta cada vez más útil disponer de este tipo de carga en todos sitios, incluido nuestro coche.

Aunque algunos vehículos ya incorporan carga inalámbrica de serie, la mayoría todavía no cuentan con esta tecnología o, si disponen de ella, no permiten colocar el teléfono en lugar visible.

Por suerte, el fabricante de acesorios Cool cuenta en su catálogo con el soporte para coche Wireless Qi por 19,95€, que viene a solucionar este inconveniente.

Este soporte se puede acoplar a la rejilla de las salidas de ventilación del vehículo o, si lo prefieres, puedes sujetarlo a la luna delantera o salpicadero mediante una ventosa incorporada. El teléfono queda en una posición cómoda para la vista y se carga de forma inalámbrica con solo apoyarlo encima.

He tenido oportunidad de probar el soporte Wireless Qi durante algunos días y, a continuación, os traigo mis impresiones.

∼ Artículo presentado por Cool Accesorios ∼

Colocación en el vehículo

Como comentaba en la introducción, el soporte Wireless Qi puede ser colocado dentro de nuestro vehículo de dos formas distintas.

La forma más sencilla de acoplar el soporte Wireless Qi a nuestro vehículo es a través de la rejilla de alguna de las salidas de ventilación. El soporte cuenta con una pieza que se «agarra» a la rejilla de forma firme, de manera que el soporte queda firmemente sujeto.

Dado que no todas las rejillas de ventilación son compatibles con este acesorio, Cool ha incluido un brazo con ventosa que puede ser fijado en el salpicadero o luna delantera. El brazo de este accesorio es extensible, lo que permite colocar el soporte a la distancia adecuada.

El soporte donde colocas el teléfono cuenta con dos agarraderas, una a cada lado, que abrazan el móvil, y un apoyo en la parte inferior que mantienen inmóvil el smartphone. El propio peso del smartphone hace que la agarradera inferior descienda y las sujeciones laterales se cierren.

La base de carga está unida al soporte a través de un cabezal esférico que permite rotar tanto en eje horizontal como vertical.

He probado el soporte con éxito con smartphones de distintos tamaños hasta 6,7″. El único que no ha resultado compatible ha sido el iPhone 12 mini de 5.4″ ya que, al ser tan pequeño, el área de carga del teléfono queda por debajo del área de carga del soporte, por lo que no hay contacto.

Carga inalámbrica

Como es obvio, para que el smartphone se cargue al colocarlo en el soporte es necesario que sea compatible con carga inalámbrica Qi, que es el estándar que utilizan todos los móviles.

El soporte ofrece una potencia de carga de 10W y, en mis pruebas, he podido medir valores máximos de potencia de carga de 11-12W. Esto significa que tu smartphone se cargará de forma bastante veloz si es compatible con carga inalámbrica rápida.

Precio

El soporte Wireless Qi está a la venta por 19,95€. Se trata de un precio muy asequible para un accesorio que aporta una gran comodidad a la hora de cargar el teléfono mientras lo utilizas en el coche.