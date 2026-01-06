¿No tienes tiempo de leer el análisis completo? Dirígete a la sección de Conclusiones para conocer lo que más y lo que menos me ha gustado del Fire TV Stick 4K Select.

Amazon presentó a mediados de octubre su nuevo dispositivo de streaming Fire TV Stick 4K Select (🛒32,99€) con mejor rendimiento y diseño renovado.

El Fire TV Stick 4K Select cuenta con un nuevo sistema operativo más ágil y eficiente, una calidad de imagen mejorada, y un mejor rendimiento gráfico para que las aplicaciones se abran casi al instante.

Como otros Fire TV Stick, se conecta a un puerto HDMI del televisor y a un adaptador de corriente con USB (o un puerto USB del televisor) para recibir energía. En la caja incluye su propio mando a distancia, por lo que no tenemos que recurrir al smartphone ni al mando de distancia del televisor para controlar el dispositivo.

He tenido oportunidad de probar a fondo el Fire TV Stick 4K Select (🛒32,99€) y, a continuación, os traigo mi análisis.

👉🏻 Índice

Diseño y construcción

El Fire TV Stick presenta un aspecto similar al de los modelos anteriores, con una construcción funcional en plástico negro que busca pasar desapercibido detrás del televisor. Como en los últimos modelos, las esquinas son redondeadas, lo que le aporta un aspecto moderno.

Con unas dimensiones de 99 x 30 x 14 mm, se trata de un dispositivo muy compacto, aunque más grande que el Fire TV convencional (pero idéntico al modelo «Max»). En cualquier caso, resulta muy fácil llevártelo a cualquier sitio y, de hecho, habitualmente lo meto en la maleta para utilizarlo en el televisor de un hotel.

En un extremo, encontramos un conector HDMI para conectarlo directamente a tu televisor. Si la posición del puerto HDMI de tu televisor no permite conectar el dispositivo debido a su tamaño, puedes hacer uso de un pequeño cable de extensión HDMI que incluye Amazon en la caja.

También puedes utilizar este cable para mejorar la recepción WiFi, sobre todo si el conector HDMI está en la parte de detrás del televisor ya que la pantalla reduce la señal.

El Fire TV Stick 4K Select cuenta con un puerto micro-USB al que debemos conectar un cable para suministrar energía al dispositivo. Podemos utilizar alguno de los puertos USB-A (los grandes antiguos) del televisor pero, si no entregan la suficiente potencia, recibirás un aviso en la pantalla ya que puedes tener problemas si el dispositivo no recibe la energía mínima requerida.

Uno de los puntos fuertes del Fire TV Stick 4K Select es que incluye el mando por voz Alexa que cuenta con un control de navegación con 4 posiciones (arriba, abajo, izquierda y derecha) y botones para Encender, Seleccionar, Atrás, Inicio, Menú, Retroceder, Reproducir/Pausar, Avanzar, Volumen arriba/abajo, Silenciar, Guía, Configuración, Recientes y Comandos de Voz para Alexa.

Además, también hay 4 grandes botones para acceder directamente a los servicios de Prime Video, Netlix, Disney+ y Apps. Me hubiera gustado poder personalizar alguno de estos botones ya que, en mi caso, no utilizo Disney+, pero sí que soy usuario de Movistar+-

Durante el proceso de configuración, es posible seleccionar una barra de sonido o un receptor AV como fuente de sonido, de manera que los controles de volumen actúen directamente sobre la barra en lugar de sobre el televisor.

Esto es posible gracias a que el nuevo mando a distancia no solamente tiene Bluetooth para comunicarse con el Fire TV sino que además incorpora un emisor de infrarrojos. En mi caso he enlazado Fire TV con una barra de sonido Samsung sin ningún problema. También es posible establecer un altavoz Alexa como salida de audio.

Otra de las características del mando a distancia es que incorpora un botón con un micrófono en la parte superior que puede ser utilizado para activar a Alexa y dar órdenes al Fire TV Stick 4K Select. No obstante, si tienes un altavoz Echo en la habitación, puedes establecerlo como dispositivo asociado al Fire TV Stick 4K Select para que, cuando hables al altavoz, la orden llegue al Fire TV sin necesidad de utilizar el mando a distancia.

Hardware

En el interior del Fire TV Stick 4K Select encontramos un procesador MediaTek MT8698 con cuatro núcleos Cortex-A55 a 1.7 GHz y una GPU Mali G310v2 a 500 MHz con soporte OpenGL ES 3.1, que viene acompañado por 1 GB de RAM LPDDR4 y 8 GB de almacenamiento eMMC.

En el apartado de conectividad, es compatible con WiFi 5 en las bandas de 2.4 y 5 GHz, así como Bluetooth 5. No es lo más avanzado del momento, pero debería ser suficiente para disfrutar de streaming sin interrupciones.

La salida de vídeo del Fire TV Stick 4K Select soporta HDMI 2.1 /2.0 / 1.4b con salida de vídeo con soporte HDCP 1.4 / 2.2 / 2.3. Es compatible con resoluciones 720p, 1080p y 4K hasta 60 fps. Soporta HDR10, HDR10+, HLG, H.265, H.264, VP9 y AV1, pero no es compatible con Dolby Vision.

En el apartado de sonido, el Fire TV Stick 4K Select ofrece audio Dolby Digital, Dolby Digital+, Dolby Atmos, DTS, DTS-HD (perfil Básico) y MPEG-H, pero solo mediante pass-through a través de HDMI.

La reproducción de vídeo es buena y el buffering es rápido así que, a los pocos segundos de iniciar un vídeo, podemos disfrutar de una buena calidad de imagen a resolución 4K.

Interfaz y funcionalidades

La configuración inicial del Fire TV Stick 4K Select es muy sencilla. Basta con conectarlo a un puerto HDMI libre del televisor y proporcionarle energía a través del conector micro-USB para ponerlo en funcionamiento.

Al cabo de unos segundos, aparecerán instrucciones en la pantalla y, en poco tiempo, tendrás el mando a distancia emparejado y el Fire TV Stick 4K Select conectado a la red inalámbrica de tu hogar. Puedes utilizar el mando a distancia para introducir tus credenciales de Amazon o usar la app Fire TV del móvil para transferir tus datos de configuración.

Amazon ha abandonado el sistema Fire OS basado en Android que utilizaba en sus dispositivos anteriores y, en su lugar, apuesta por el nuevo Vega OS, basado en Linux, para el Fire TV Stick 4K Select. Además del Fire TV Stick 4K Select, los nuevos dispositivos Echo de Amazon también funcionan con Vega OS.

El cambio a un sistema operativo basado en Linux para el Fire TV 4K de entrada implica que algunas aplicaciones dejarán de ser compatibles hasta que los desarrolladores las adapten y que tampoco es posible instalar archivos APK mediante sideloading.

La principal ventaja de Vega OS es que ha sido diseñado específicamente para reproductores multimedia, por lo que, supuestamente, las aplicaciones se deberían iniciar más rápido y la navegación debería ser fluida. En la práctica, sin embargo, no he notado mayor rapidez respecto al Fire TV Stick 4K Max que uso habitualmente, por lo que el cambio a Vega OS no me aporta ninguna mejora.

La interfaz del Fire TV Stick 4K Select es similar a la de los modelos anteriores y se mueve con fluidez. El procesador es lo suficientemente potente como para que la apertura y cambio entre apps sea rápida y las apps se mantienen en memoria aunque cambies momentáneamente a otra app.

En la parte central encontramos una tira con varios accesos directos:

Perfil , que nos permite cambiar entre varios perfiles que hayas configurado

, que nos permite cambiar entre varios perfiles que hayas configurado Buscar , que permite realizar una búsqueda en texto libre, acceder a la Biblioteca o navegar por las categorías de contenido (Películas, Series, Appstore, Familia e infantil, etc.)

, que permite realizar una búsqueda en texto libre, acceder a la Biblioteca o navegar por las categorías de contenido (Películas, Series, Appstore, Familia e infantil, etc.) Inicio , que muestra en la parte inferior todas las apps que tenemos instaladas, así como recomendaciones de contenidos.

, que muestra en la parte inferior todas las apps que tenemos instaladas, así como recomendaciones de contenidos. En directo , que muestra las aplicaciones que ofrecen televisión en directo

, que muestra las aplicaciones que ofrecen televisión en directo Mi espacio , que muestra la lista de seguimiento de series y películas

, que muestra la lista de seguimiento de series y películas Accesos rápidos a aplicaciones frecuentes

Tus apps y juegos , para ver la lista de todas tus apps instaladas

, para ver la lista de todas tus apps instaladas Configuración

Amazon ofrece un buen número de apps en su catálogo, muchas de ellas de streaming de vídeo como Amazon Prime Video, YouTube, Netflix, Movistar+, Disney+, Twitch, RTVE Play, AtresPlayer, Vodafone TV, Orange TV, Mitele, Rakuten, Apple TV+, HBO Max, Sky Showtime, Filmin, FlixOlé, DAZN o Filmrise en español.

Dado que el Fire TV Stick 4K Select no permite acceder Play Store ni instalar APKs por fuera, estamos limitados a las apps que ofrece Amazon. En comparación con la lista de apps que podíamos descargar en los Fire TV basados en Fire OS, el catálogo disponible para Vega OS es muy inferior.

El Fire TV Stick 4K Select permite buscar contenidos en los catálogos de varios servicios de streaming a la vez, tanto mediante texto como por voz. Si mantenemos el botón del micrófono apretado y decimos «quiero ver películas de terror» obtenemos una lista de películas de este género de servicios como Amazon Prime Video, Movistar+ y Netflix.

Esto resulta cómodo si no recuerdas el nombre del servicio en el que estabas viendo cierto contenido o, simplemente, para descubrir contenido.

También es posible utilizar la voz para controlar la reproducción. Podemos decir «para/reanuda la película» o «sube/baja el volumen» a Alexa.

Si tenemos un altavoz con Alexa en el salón, podemos hablar al altavoz en lugar de utilizar el mando a distancia aunque con algunas limitaciones. Por ejemplo, si hemos emparejado el mando con la barra de sonido para controlar el volumen, no podemos pedir que suba/baje el volumen al altavoz Echo sino que debemos utilizar el mando ya que se utiliza su emisor de infrarrojos.

Además de apps de streaming de vídeo, encontramos apps de reproducción de música como Spotify o Amazon Music (pero no están Deezer, Tidal, Vevo o Apple Music). Apenas encontramos ningún juego en comparación con otros Fire TV.

También podemos descargar algunas apps de VPN, que pueden ser útiles si deseas acceder al catálogo de otro país — por ejemplo, al de Netflix España si viajas fuera del país.

Amazon ha incluido una funcionalidad llamada modo Espejo que se activa manteniendo apretado el botón de inicio («casita») del mando a distancia. Este modo permite enviar el contenido de la pantalla de nuestro smartphone o tablet al televisor.

Esta funcionalidad requiere un smartphone o tablet Android con soporte de Miracast, que Google dejó de incluir en Android 6.0 por lo que dependerá de si el fabricante de tu smartphone sigue incluyéndola. En este aspecto, hubiera preferido ver soporte de Chromecast y AirPlay.

Otra de las utilidades de Fire TV Stick 4K Select es como dispositivo inteligente con Alexa, ya que podemos pedirle lo mismo que le pediríamos a un dispositivo Echo.

En mi casa tengo una cámara de seguridad Eufy, y al pedirle «muestra la cámara exterior escaleras» a un altavoz Echo o al propio mando a distancia del Fire TV Stick, el vídeo captado por la cámara se muestra en la televisión.

Vista de la cámara de seguridad Eufy compatible con Alexa en el televisor

También puedes pedir a Alexa que controle las luces, los termostatos y otros dispositivos de hogar digital compatibles. O simplemente preguntarle por la previsión del tiempo, el estado del tráfico, las películas que ponen en el cine, un chiste, etc. así como que active una skill en concreto.

Amazon ofrece Fondo Ambiental, que puede convertir la televisión en una galería de arte en casa cuando no estás usando el dispositivo. La colección, de más de 2.000 obras de arte gratuitas de alta calidad, incluye las obras de artistas de Francia, España, Italia, Japón y Australia, con obras de arte de lugares emblemáticos como el Museo d’Orsay de París, el Museo del Prado de Madrid y la Galleria d’Arte Moderna de Florencia.

A la hora de introducir texto, resulta un poco tedioso pasar de letra a letra con el mando a distancia, pero podemos usar nuestro móvil para introducir el texto con solo descargar la app App Fire TV para iOS y Android. Además, esta app tiene una zona que actúa como ratón.

Precio

El Fire TV Stick 4K Select está a la venta en la web de Amazon por 🛒32,99€. Este precio está bastante rebajado respecto a su precio original, ya que salió a la venta por 54,99€.

Actualmente, la familia Fire TV de Amazon ofrece varias opciones de dispositivos de streaming diseñados para distintos usos y presupuestos, desde modelos básicos hasta soluciones avanzadas con mejor rendimiento, resolución y funciones inteligentes.

El Fire TV Stick HD (🛒 25,99€) es el modelo más económico y sencillo de la línea. Está pensado para quienes desean convertir cualquier televisor con HDMI en un centro de entretenimiento sin complicaciones. Este dispositivo ofrece resolución Full HD (1080p) y acceso a las principales plataformas de streaming como Prime Video, Netflix, Disney+ o YouTube. Aunque no soporta resoluciones 4K ni formatos avanzados de HDR, es ideal si tu televisor no es 4K o si buscas una solución básica y económica. Incluye control remoto con Alexa para búsquedas por voz y control básico de reproducción.

Subiendo un escalón, el Fire TV Stick 4K Plus (🛒 38,99€) añade mejoras de calidad de imagen y sonido — incluyendo 4K Ultra HD, HDR10+, Dolby Vision y Dolby Atmos — y un procesador rápido que hace la navegación y la apertura de aplicaciones sea más fluida. También ofrece Wi-Fi de doble banda mejorado, Bluetooth para conectar accesorios y un control remoto Alexa con botones dedicados para servicios de streaming.

El Fire TV Stick 4K Max (🛒 48,99€)es el dispositivo de streaming más potente dentro de la serie Stick. Además de todo lo que ofrecen los modelos 4K anteriores, el 4K Max incorpora Wi-Fi 6, lo que permite conexiones más estables y rápidas en redes compatibles, especialmente útil para reproducir contenido en alta resolución sin interrupciones. Su procesador más potente se traduce también en una interfaz más rápida y tiempos de carga reducidos.

El Fire TV Cube (🛒 129,99€) se sitúa en la gama alta de los dispositivos Fire TV, ofreciendo no solo funciones de streaming, sino también control por voz manos libres gracias a Alexa integrado directamente en el dispositivo. El Cube cuenta con un hardware robusto con soporte para 4K Ultra HD, HDR10+, Dolby Vision y Dolby Atmos.

Mi opinión

Aunque cada vez hay más televisores con capacidades Smart TV, no todos se mueven con tanta fluidez ni ofrecen un manejo tan intuitivo como los Fire TV Stick de Amazon. La facilidad de conexión a cualquier televisor también hace sea un dispositivo útil cuando vamos de viaje, si queremos utilizarlo en un apartamento o en un hotel.

Gracias a su procesador, el Fire TV Stick 4K Select ofrece una interfaz intuitiva por la que te puedes mover con fluidez, abriendo/cerrando apps con rapidez e incluso cambiando de una a otra sin perder lo que estabas viendo en la anterior.

Fire TV 4K Select ofrece una interfaz con aspecto más moderno, la posibilidad de cambiar entre perfiles y una gran facilidad a la hora de descubrir contenidos. Ahora bien, Amazon ha sustituido el sistema operativo Fire OS basado en Android por Vega OS basado en Linux, lo que significa que algunas apps ya no están disponibles (será cuestión de tiempo que los desarrolladores las actualicen) y que no es posible instalar APKs por fuera (sideloading).

Un aspecto importante de un dispositivo como este es que ofrezca un buen número de servicios de streaming y, en este aspecto, Amazon no decepciona. Es compatible con Amazon Prime Video, YouTube, Netflix, Movistar+, Disney+, Twitch, RTVE Play, AtresPlayer, Vodafone TV, Orange TV, Mitele, Rakuten, Apple TV+, HBO Max, Sky Showtime, Filmin, FlixOlé, DAZN y Filmrise en español.

La reproducción de vídeo alcanza la resolución 4K a 60 fps con calidad HDR10+ (pero no Dolby Vision), así como sonido Dolby pero no de manera nativa sino mediante pass-through a través de HDMI.

El Fire TV Stick 4K Select permite interactuar con la voz mediante el micrófono del mando a distancia para manejar la interfaz (por ejemplo, «abre Netflix»), controlar la reproducción («por ejemplo, para la película») o pedirle cosas a Alexa como si fuera un altavoz/pantalla inteligente (por ejemplo, «muestra la cámara de seguridad», «dime la previsión del tiempo», «cuéntame un chiste», «enciende la luz», etc.)

El mando a distancia incluye botones de control de volumen y encendido del televisor para que no tengas que andar con dos mandos a la vez, y posee cuatro botones de acceso directo a Prime Video, Netflix, Disney+ y la list de apps. También es capaz de manejar una barra de sonido.

En definitiva, el Fire TV Stick 4K Select resulta muy útil para usuarios sin un televisor Smart TV o quienes tengan un Smart TV con limitaciones en fluidez en el manejo, soporte de servicios de streaming o control de dispositivos del hogar. Puedes hacerte con el Fire TV Stick 4K Select en la web de Amazon por 32,99€.

Lo mejor:

Tamaño compacto y con un extensor HDMI incorporado. Interfaz intuitiva que se mueve con gran fluidez, sin parones ni cierres al movernos entre aplicaciones.

Soporte para diferentes perfiles de usuario Control a través del mando a distancia incluido en la caja, que incluye también controles de volumen y encendido, así como accesos directos a algunos servicios predeterminados.

Control mediante la voz utilizando el micrófono integrado en el mando a distancia o cualquier altavoz inteligente con Alexa. Excelente calidad de imagen en streaming (hasta 4K HDR10+ a 60fps) y buena calidad de sonido (Dolby en pass-through).

Acceso a servicios populares de streaming como Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV, Movistar+, Atresmedia, Disney+, DAZN, YouTube, etc. Posibilidad de emparejar dispositivos Bluetooth como auriculares, altavoces, mandos de juego, teclados, etc.



Capacidades de Alexa integradas para ver cámaras de seguridad, controlar dispositivos del hogar (luces, enchufes, etc.), abrir skills, proporcionar respuestas a preguntas sobre el tiempo, tráfico, cartelera, etc. Posibilidad de enlazarlo con un altavoz Echo para poder hablar con el altavoz en lugar de con el mando a distancia.

Lo peor: