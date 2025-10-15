El nuevo Amazon Fire TV Stick 4K Select con mejor rendimiento y diseño renovado ya a la venta por 54,99€
Amazon ha puesto a la venta en España su nuevo Fire TV Stick 4K Select, un dispositivo que combina potencia, rapidez y una experiencia de usuario más personalizada.
Tras su anuncio hace apenas unas semanas, ya está disponible en Amazon.es por 54,99€, posicionándose como una de las mejores opciones para quienes buscan un centro multimedia 4K completo y asequible.
Diseñado para la forma en que realmente ves la televisión
El Fire TV Stick 4K Select no es una simple actualización, sino una revisión completa del concepto de streaming doméstico. Amazon lo ha diseñado teniendo en cuenta cómo los usuarios disfrutan de sus contenidos hoy en día: con rapidez, comodidad y personalización.
Gracias a su nuevo sistema operativo más ágil y eficiente, el dispositivo responde con fluidez, reduciendo drásticamente los tiempos de espera y permitiendo una navegación más natural. La interfaz se adapta a tus hábitos de visualización para ofrecerte lo que más te interesa sin perder tiempo buscando.
Uno de los mayores atractivos del nuevo Fire TV Stick 4K Select es su calidad de imagen mejorada, capaz de reproducir contenido en resolución 4K Ultra HD con compatibilidad HDR10+. Esto garantiza colores más realistas, mejor contraste y mayor brillo, ofreciendo una experiencia visual envolvente en televisores de última generación.
Además, Amazon ha optimizado el rendimiento gráfico para que las aplicaciones se abran casi al instante, haciendo que cada sesión de streaming sea más fluida y sin interrupciones.
Un rendimiento más rápido y un sistema operativo más inteligente
El nuevo sistema operativo de Amazon Fire TV ha sido renovado desde la base para ofrecer mayor velocidad y estabilidad. Las apps se inician más rápido, las transiciones son más suaves y la navegación entre menús es inmediata.
Esta mejora no solo se nota en el rendimiento, sino también en la gestión de recursos del dispositivo, que ahora es más eficiente energéticamente y reduce el consumo sin comprometer la potencia.
El Fire TV Stick 4K Select integra una guía de canales personalizada que te permite acceder de forma directa a lo que realmente te interesa. Además, ofrece una única lista unificada de contenidos, combinando tus suscripciones, canales y aplicaciones favoritas en un solo lugar.
De esta forma, ya no tendrás que cambiar constantemente de app para encontrar lo que quieres ver: todo está al alcance de un clic.
Alexa y Fire TV: una experiencia más conectada
Como es habitual en los dispositivos de Amazon, el Fire TV Stick 4K Select incorpora Alexa para controlar la televisión con la voz. Puedes buscar películas, abrir aplicaciones, ajustar el volumen o incluso controlar dispositivos del hogar inteligente sin necesidad de usar el mando.
La integración entre Fire TV y Alexa convierte el salón en un espacio más intuitivo y conectado, donde basta con decir lo que quieres ver.
El Fire TV Stick 4K Select se conecta fácilmente a cualquier televisor con entrada HDMI y no requiere configuraciones complicadas. Además, mantiene compatibilidad con los principales servicios de streaming como Netflix, Prime Video, Disney+, HBO Max o YouTube, garantizando una oferta completa de entretenimiento.
También ofrece soporte para Wi-Fi de alta velocidad y actualizaciones automáticas del sistema para asegurar un rendimiento constante a lo largo del tiempo.
Precio y disponibilidad
El Fire TV Stick 4K Select ya se puede comprar en Amazon.es por 54,99€, con envío rápido y la garantía oficial de Amazon. Este modelo se sitúa entre las versiones Fire TV Stick 4K Max y Fire TV Stick estándar, ofreciendo una opción intermedia con excelente relación calidad-precio.