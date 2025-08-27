¿No tienes tiempo de leer el análisis completo? Dirígete directamente a la sección de Mi opinión para conocer lo que más y lo que menos me ha gustado del Pixel 10 Pro.

Google presentó hace una semana los Pixel 10, 10 Pro y 10 Pro XL, que llegan con novedades en IA, el nuevo chip Tensor G5 y un rediseño más resistente.

El Pixel 10 Pro es el modelo intermedio, que posee prácticamente las mismas características que el modelo Pro XL con un tamaño más compacto. Por tanto, resulta ideal para quienes buscan lo mejor de la experiencia Pixel sin llevar un teléfono demasiado grande.

El Pixel 10 Pro cuenta con pantalla OLED de 6.3″ hasta 120Hz, procesador Google Tensor G5, 16 GB de RAM, hasta 512 GB de almacenamiento (en otros países también hay versión de 1 TB), cámaras traseras gran angular (50MP, f/1.7, OIS) + ultra gran angular (48MP, f/1.7) + teleobjetivo 5x (48MP, f/2.8, OIS), cámara frontal (42MP, f/2.2) y batería de 4.870 mAh con carga por cable a 30W y carga inalámbrica magnética a 15W.

El Pixel 10 Pro está a la venta por 🛒 1.099€ (128 GB), 🛒 1.199€ (256 GB) y 🛒 1.329€ (512 GB). Por cortesía de Google, he tenido oportunidad de probar a fondo el Pixel 10 Pro durante una semana, y aquí os traigo mi análisis.

Diseño y construcción

Google ha explicado que su idea no es cambiar la estética de los teléfonos Pixel cada año, sino introducir rediseños cada 2-3 años, dejando margen para que las líneas maestras del diseño se asienten y evolucionen con coherencia.

Por ello, el Pixel 10 Pro guarda grandes similitudes con el modelo del año pasado, cuando la compañía introdujo en la parte trasera una isla con extremos redondeados que ocupa casi todo el ancho del teléfono. Las cámaras están situadas en un recorte de color negro, mientras que el resto del módulo tiene un tono de color similar al del teléfono.

El diseño de este módulo está inspirado en la barra de búsqueda de Google, según explicó la compañía el año pasado. Sobresale algo más de 3 mm de la superficie del teléfono, pero, al cubrir casi todo el ancho del teléfono, el teléfono no baila al pulsar sobre la pantalla mientras está apoyado en una mesa.

El frontal del Pixel 10 Pro está dominado por la pantalla de 6,3″, que cuenta con un orificio centrado en la propia pantalla para la cámara frontal. Hubiera preferido ver este orificio en una esquina, ya que, en mi opinión, ahí pasaría más desapercibido e interferiría menos al jugar o ver películas mientras sostienes el teléfono en horizontal.

La pantalla es completamente plana, sin ninguna curvatura a los lados que disimule los marcos laterales. Dado que no todo el mundo es fan de las pantallas curvadas por sus reflejos, cambios de color y mayor riesgo de rotura en caso de caída, el hecho de tener una pantalla plana es un punto a favor para muchos usuarios.

Los marcos que rodean la pantalla son totalmente simétricos y su grosor está en línea con lo que vemos en otros smartphones. Según GSMarena, el ratio pantalla-a-cuerpo es del 88%, que es bastante elevado.

La pantalla está protegida por Gorilla Glass Victus 2. Esta protección debería mantener a la pantalla a salvo de arañazos y golpes accidentales, a pesar de no ser la última — la más reciente es Gorilla Glass Armor 2, que debutó con el Samsung Galaxy S25 Ultra.

La parte trasera del Pixel 10 Pro es completamente plana y está fabricada en cristal con un acabado mate.

Google también ha optado por Gorilla Glass Victus 2 para la parte trasera. En este aspecto, tengo poco o nada que reprochar a los materiales elegidos por Google.

En el centro de la cubierta trasera encontramos la «G» de Google, que ahora tiene un acabado metálico que resulta bastante vistoso.

El cuerpo del teléfono está fabricado en aluminio pulido, por lo que debería resistir bien los golpes, aunque no es un material tan resistente como el acero inoxidable o titanio que ya utilizan algunos smartphones de gama alta.

Los laterales son completamente planos, siguiendo las últimas tendencias en diseño de smartphones, y presentan un acabado brillante.

El Pixel 10 Pro está disponible en colores Piedra lunar (gris), Jade (verde), Porcelana (blanco roto) y Obdisiana (gris oscuro), con un tono mate que hace que las huellas no queden marcadas fácilmente. He tenido oportunidad de probar el color Obsidiana, que, en mi opinión, resulta elegante.

El Pixel 10 Pro tiene un grosor de 8,5 mm y un peso de 207 gramos, por lo que no es de los teléfonos más grandes que puedes encontrar. De hecho, si buscas un smartphone de gama alta con un tamaño compacto, este teléfono es de los pocos que puedes encontrar.

Medidas (mm.) Peso (gr.) Pantalla Ratio pantalla a cuerpo Samsung Galaxy S25 Ultra

163 × 78 × 8,2 218 6,9″ 93% iPhone 16 Pro Max

163 × 78 × 8,3 227 6,9″ 91% HONOR Magic7 Pro

163 × 77 × 8,8 223 6,8″ 90% HONOR Magic6 Lite

164 × 76 × 8,0 185 6,8″ 91% OnePlus 13

163 × 77 × 8,5 210 6,8″ 91% OnePlus 13R

162 × 76 × 8,0 206 6,8″ 91% HONOR 200 Pro 163 × 75 × 8,2 199 6,8″ 91% vivo X200 Pro 162 × 76 × 8,5 228 6,8″ 90% realme GT 6

163 × 75 × 8,6 199 6,8″ 92% OnePlus Nord 5 163 × 77 × 8,1 211 6,8″ 90% OnePlus Nord CE5 164 × 76 × 8,2 199 6,8″ 90% HUAWEI Pura 70 Ultra

163 × 75 × 8,4 226 6,8″ 89% HUAWEI Pura 70 Pro

163 × 75 × 8,4 220 6,8″ 89% 👉🏻 Pixel 10 Pro XL

163 × 77 × 8,5 232 6,8″ 88% Pixel 9 Pro XL

163 × 77 × 8,5 221 6,8″ 88% Samsung Galaxy S25+

157 × 76 × 7,3 190 6,7″ 92% POCO F7 Pro 160 × 75 × 8,1 206 6,7″ 89% POCO X6 5G

161 × 74 × 8,0 181 6,7″ 90% Xiaomi 15 Ultra 161 × 75 × 9,4 226 6,7″ 90% HUAWEI P60 Pro

161 × 75 × 8,3 200 6,7″ 90% iPhone 16 Plus

161 × 78 × 7,8 199 6,7″ 88% HONOR 200 Lite

161 × 75 × 6,8 166 6,7″ 90% OPPO Reno12 Pro

162 × 75 × 7,4 180 6,7″ 89% HUAWEI Pura 70

158 × 74 × 8,0 207 6,6″ 90% HONOR 400 157 × 75 × 7,3 184 6,55″ 88% Sony Xperia 1 VI

162 × 74 × 8,2 192 6,5″ 87% Xiaomi 15 152 × 71 × 8,1 191 6,4″ 90% vivo X200 FE 151 × 72 × 8,0 186 6,3″ 90% Pixel 10 Pro

153 × 72 × 8,5 207 6,3″ 88% Pixel 9 Pro 153 × 72 × 8,5 199 6,3″ 88% Pixel 10

153 × 72 × 8,6 204 6,3″ 86% Pixel 9

153 × 72 × 8,5 198 6,3″ 86% Pixel 9a

155 × 73 × 8,9 186 6,3″ 84% Samsung Galaxy S24

147 × 71 × 7,2 162 6,2″ 91% iPhone 16 Pro 147 × 71 × 8,2 187 6,1″ 88% iPhone 16

148 × 72 × 7,8 170 6,1″ 87% iPhone 16e

147 × 72 × 7,8 167 6,1″ 87% Sony Xperia 10 VI

155 × 68 × 8,3 164 6,1″ 83%

(*) Datos de ratio pantalla-a-cuerpo obtenidos de GSMArena

A continuación, vamos a revisar los distintos elementos que encontramos en los laterales del teléfono.

En el lateral derecho encontramos el botón de encendido y, justo debajo, un botón alargado de control de volumen.

En el lateral izquierdo del teléfono no incluye ningún elemento.

La parte superior del teléfono incluye la bandeja para la tarjeta SIM (no soporta doble nano-SIM ni tarjeta microSD).

La parte inferior del teléfono posee un conector USB-C y dos rejillas, aunque solo una de ellas esconde un altavoz. La otra rejilla esconde el micrófono.

El Pixel 10 Pro ofrece resistencia al polvo y al agua IP68, siendo capaz de aguantar hasta 30 minutos a 6 metros de profundidad.

Por tanto, no tendremos que preocuparnos si llueve sobre el teléfono, se derrama una bebida encima o si, por accidente, se cae a la bañera o a la piscina. Incluso podemos optar por lavarlo debajo del grifo si se ensucia, lo cual a veces resulta práctico.

Ahora bien, no debemos olvidar que la garantía de los smartphones no cubre los daños por agua, por lo que no deberías sumergir el Pixel 10 Pro salvo por accidente — nada de fotografías bajo el agua en la piscina ni, menos aún, en el mar. Tampoco es conveniente mojar el teléfono si ha sufrido alguna reparación o golpe, ya que los sellos que evitan la entrada de agua han podido dañarse.

Pantalla

El Pixel 10 Pro llega con un panel OLED de 6.3″ con resolución 1.280 × 2.856 píxeles, lo que hace que la densidad de píxeles sea elevada: 495 ppp. La pantalla del Pixel 10 Pro se ve muy nítida, por lo que no echo de menos una resolución más alta.

Google ha incorporado un panel con tasa de refresco variable 1-120 Hz, que aporta una experiencia de visualización fluida al hacer scroll en aplicaciones como Chrome, Instagram, X o la galería de fotos. También al jugar se puede notar una mayor fluidez en juegos que están preparados para ofrecer altas tasas de FPS.

El Pixel 10 Pro cuenta con un panel LTPO, por lo que la tasa de refresco se adapta al contenido, pudiendo reducir la tasa de refresco a tan solo 1 Hz si el contenido de la pantalla no se mueve, así como adaptarse a frecuencias intermedias según el contenido (por ejemplo, 24 Hz si ves una película a 24 FPS).

Por defecto, está seleccionado el modo Pantalla fluida, que ajusta automáticamente la frecuencia de refresco en función del contenido. En mi experiencia, todas las aplicaciones van variando la tasa de refresco, ofreciendo 120 Hz cuando hay movimiento y bajando a 1 Hz cuando la pantalla está estática.

Google ofrece dos modos de color para la pantalla: Naturales y Adaptativos. Mientras que el primero apunta al gamut sRGB, el segundo se adapta al tipo de contenido que se muestra en pantalla.

Si no estás familiarizado con los espacios de color, conviene que sepas que la mayoría de los smartphones cubren el espacio de color estándar de Android: Rec. 709 / sRGB.

Los más avanzados tratan de cumplir con el espacio DCI-P3 utilizado en la industria cinematográfica, y unos pocos apuntan hacia el espacio de color aún más amplio Rec. 2020, que cubre un 76 por ciento del espectro visible

Ningún panel actual es capaz de mostrar el espacio de color completo Rec. 2020, pero muchos paneles sí que llegan a cubrir el espacio DCI-P3, como el Pixel 10 Pro. Google también afirma que la pantalla cuenta con soporte para reproducir contenidos HDR.

Para analizar la calidad de la pantalla, hemos realizado diversas pruebas con el software profesional CalMAN Ultimate y un colorímetro X-Rite i1Display Pro.

En el modo color Natural, la fidelidad de color es excelente, ya que el error medio ΔE frente al espacio sRGB es 0.6 (un valor por debajo de 4 dE se considera excelente y por encima de 9 dE se considera inaceptable) y el error máximo ΔE es 2.0.

En este modo, la pantalla cubre el 100% del modo de color sRGB y queda a un 72% del espacio de color DCI-P3. El color blanco presenta una temperatura de color de 6.751ºK, un valor algo por encima del nivel de referencia 6.500ºK, por lo que se aprecia un tinte de color ligeramente azulado.

Resultados en el modo de color Natural

En el modo color Adaptativo puede mostrar el gamut DCI P3 si se muestra contenido en este formato, y la fidelidad de color frente a este espacio sigue siendo bastante buena, ya que el error medio ΔE es 2.3 y el error máximo ΔE es 4.8.

En este modo, la pantalla cubre el 100% del modo de color sRGB y queda a un 82% del espacio de color DCI-P3. Dado que las apps suelen apuntar al espacio sRGB, el uso de este modo se traduce en que los colores se ven más saturados que la realidad, por lo que es probablemente el modo de color que preferirán muchos usuarios, aunque no sea tan fiel a la realidad.

El color blanco presenta una temperatura de color de 6.490ºK nuevo cerca del nivel de referencia 6.500ºK, pero algo por encima.

Resultados en el modo de color Adaptativo

Dejando a un lado el tema de los colores, otro factor importante a la hora de evaluar una pantalla es el brillo máximo, que en el caso del Pixel 10 Pro resulta ser 1.290 nits en modo manual según mis propias mediciones.

Este valor aumenta hasta 1.980 nits en el modo de brillo automático, que es un valor muy alto. Google afirma que la pantalla puede llegar a 2.200 nits en contenidos HDR. También afirma que puede alcanzar un pico de 3.300 nits, pero hay que leer la letra pequeña, ya que este último valor solo se alcanza con un 5% de los píxeles iluminados y el resto apagados. Por tanto, es una métrica que no tiene una gran utilidad.

Mi medición de brillo máximo se ha realizado, como es lógico, con la pantalla totalmente en blanco (lo que se conoce como 100% APL, Average Picture Level). En esta gráfica comparativa reflejo el valor de brillo máximo con la pantalla iluminada al 100% en color blanco, ya que es la forma habitual de medir y comparar el brillo de una pantalla.

Google es el único gran fabricante que, en los últimos años, no ha mejorado su tasa de PWM (modulación de ancho de pulso) para atenuar el brillo de la pantalla. Samsung y Apple usan 480Hz en la mayoría de los dispositivos y compañías como HONOR llevan esa tasa hasta 4.320 Hz.

Aunque Google no lo especifica, ofrece una frecuencia PWM de solo 240 Hz. El problema de una tasa tan baja es que el parpadeo de encendido y apagado para ajustar el brillo puede provocar molestias en los ojos y dolores de cabeza a personas con ojos sensibles. No es mi caso, pero si a veces sientes picor en los ojos o dolor de cabeza tras usar el móvil mucho tiempo, puedes estar afectado.

Por suerte, Google ha añadido un ajuste en el Pixel 10 Pro que duplica la frecuencia PWM a 480 Hz. Para utilizar esta frecuencia más alta, se debe activar una función de accesibilidad en la configuración del sistema, que Google llama «Ajustar el brillo para ojos sensibles». El hecho de que esta opción no esté activada por defecto sugiere que habilitarla tiene algún inconveniente, aunque Google no da detalles.

Como cualquier pantalla OLED, el negro es totalmente puro y, en mis pruebas, el colorímetro no ha sido capaz de medir ningún nivel de brillo. En consecuencia, el ratio de contraste de la pantalla es infinito — Google habla de más de 2.000.000:1, que viene a ser lo mismo.

Las pantallas OLED tienen un comportamiento peculiar al ser observadas desde un ángulo. Por un lado los emisores de luz están más cerca de la superficie que en los paneles LCD, y esto hace que el contraste y el brillo varíen menos al desplazarnos respecto al centro, pero, por otro lado, la matriz Pentile provoca que los colores se distorsionen.

En el caso del Pixel 10 Pro, la pantalla muestra unos ángulos de visión amplios, a diferencia de algunos modelos anteriores de Pixel que dejaban ver bandas de color rojo y verde al observar la pantalla desde un ángulo.

Google ha incluido la función Sensibilidad adaptativa que se ajusta de forma automática a tu entorno, actividades y protector de pantalla. Lo que hace esta función es facilitar el uso de la pantalla si tienes los dedos mojados, o si hay un protector de pantalla, o si llevas guantes, por ejemplo. La función está activada por defecto.

Una característica interesante de la pantalla del Pixel 10 Pro es la función Pantalla Siempre Activa que hace que el teléfono muestre la hora, fecha, temperatura, nivel de batería, los iconos de notificaciones pendientes y el dibujo de una huella dactilar en el lugar donde debemos apoyar el dedo para desbloquear.

Como novedad, ahora es posible activar una opción para que se vea el fondo de pantalla habitual completo, en lugar de un fondo de color negro.

Es posible encender la pantalla con un toque sobre la misma o levantando el teléfono. En este caso, verás el detalle de las notificaciones sobre la pantalla en lugar de únicamente los iconos.

Pantalla Siempre Activa

Google también ofrece una funcionalidad de Salvapantallas que se activa durante la carga en estado vertical o durante la carga inalámbrica. Es posible seleccionar entre varios estilos: reloj de diario, controles de casa, el tiempo de Pixel, fotografías y reloj de vestir. También incluye un modo de poca luz que se activa cuando el entorno está oscuro.

Salvapantallas

El Pixel 10 Pro ofrece la funcionalidad Luz nocturna que filtra la luz azul para que podamos conciliar mejor el sueño por la noche. Es posible configurar cuándo queremos que se active este modo de pantalla, así como variar la intensidad del filtro de luz azul.

También cuenta con una funcionalidad llamada Pantalla atenta que evita que la pantalla se apague si estás mirándola. Utiliza la cámara frontal para detectar si estás mirando la pantalla, por lo que consume más batería.





Rendimiento

El Pixel 6 fue el primer smartphone que lleva el chip Tensor fabricado por Google. El Pixel 10 Pro cuenta con la quinta generación de este chip: Tensor G5.

Los chips Tensor nunca han destacado en los benchmarks de rendimiento frente a los de Apple, Qualcomm y otros fabricantes. Esto no es algo que preocupe a Google, ya que, según la responsable de gestión de productos de Google Silicon, «cuando diseñamos el chip, no lo hacemos para conseguir velocidades o hazañas extraordinarias. No estamos diseñándolo para superar un benchmark específico. Lo diseñamos para satisfacer nuestras necesidades de uso.»

📱 ¿Cómo es el chip Tensor G5?

La CPU del Tensor G5 ofrece una disposición revisada respecto al Tensor G4. Google solo ha revelado que la CPU consta de un núcleo grande, cinco núcleos medianos y dos núcleos pequeños. Esto supone un cambio de diseño importante frente al chip del año pasado, que tenía un núcleo grande, tres medianos y cuatro pequeños.

La compañía no menciona los núcleos específicos utilizados ni la frecuencia. No obstante, sabemos que cuenta con un núcleo Cortex-X4 a 3.78 GHz, cinco Cortex-A725 a 3.05 GHz y dos Cortex-A520 a 2.25 GHz.

Google afirma que la CPU es un 34% más rápida de media que el chip del Pixel 9. La compañía no aclara si esta cifra se aplica al rendimiento mononúcleo o multinúcleo, aunque cabe esperar un rendimiento multinúcleo mejor gracias a los núcleos medios más modernos y numerosos.

Google no ha revelado información concreta sobre la GPU del Tensor G5, pero sabemos que incorpora una GPU Imagination DXT-48-1536, lo que supone una desviación respecto a la tecnología Mali de Arm, empleada desde el primer procesador Tensor. La GPU del Tensor G5 no admite trazado de rayos.

La compañía afirma que la TPU del Tensor G5 es hasta un 60% más potente. Google dice que estas ganancias son fruto de mejoras de arquitectura, como más bloques de cómputo y mayor frecuencia.

El último modelo Gemini Nano ejecutándose en el Tensor G5 es 2,6 veces más rápido y el doble de eficiente que el Tensor G4 del Pixel 9 en tareas como Pixel Screenshots y la app Grabadora. También asegura que la ventana de tokens (cuánta entrada puede procesar el modelo de una vez) ha aumentado de 12.000 en el Tensor G4 a 32.000 en el nuevo chip. Google dice que esta ventana de tokens más grande equivale en términos generales a 100 capturas de pantalla o a un mes de correos electrónicos.

El silicio de IA mejorado habilita “más de 20 experiencias únicas” en el lanzamiento, y Google afirma que habrá más. Algunas de las funciones destacadas en el dispositivo incluyen Pro Res Zoom 100x, traducciones de voz durante llamadas (con la voz de la persona), una app de Diario personal, Magic Cue y más.

El procesador de señal de imagen (ISP) del Tensor G5 también se ha rediseñado y trabaja más estrechamente con el procesador de señal digital. El chipset admite segmentación “avanzada” para identificar objetos y detalles en una escena (por ejemplo, identificando piel, labios, ojos y más en un retrato con el fin de obtener una imagen más precisa)

El nuevo ISP de Google también habilita un par de mejoras en vídeo: menor desenfoque en vídeos con poca luz y HDR de 10 bits por defecto para grabación de vídeo 1080p y 4K/30 fps. Por desgracia, aún depende de la función en la nube Video Boost para capturar vídeo 8K, ya que Google omite la grabación 8K local en sus teléfonos.

El Pixel 10 Pro viene con 16 GB de RAM LPDDR5X, que deberían ser más que suficientes para una buena experiencia de multitarea.

La IA requiere mucha memoria RAM y acceso a una gran cantidad de memoria para ejecutar modelos más complejos. Imagino que, como el Pixel 9 Pro, el Pixel 10 Pro «reserva» una parte específica de la RAM para ejecutar Gemini en el dispositivo, evitando que otras aplicaciones utilicen esa memoria, para una experiencia de IA más fluida.

El Pixel 10 Pro se comercializa en variantes de 128, 256 o 512 GB (en España no está a la venta la versión de 1 TB). La gran diferencia con respecto a Pixel 9 es que no todos los modelos usan ya UFS 3.1, sino que todos los Pixel 10 con 256 GB o más capacidad montan UFS 4.0.

👉🏻 ¿Qué aporta UFS 4.0 frente a UFS 3.1?

Frente a UFS 3.1, UFS 4.0 aporta hasta 2× más velocidad de transferencia con hasta un 46% menos de consumo. ¿En qué se traduce? En apps y juegos que cargan antes, grabación de vídeo en alta resolución más estable y mejor respuesta en tareas intensivas.

Además, Google incorpora Zoned UFS (ZUFS), una tecnología que reorganiza la memoria en “zonas” y obliga a que los datos se escriban de forma secuencial en cada zona en lugar de esparcirse aleatoriamente. El sistema agrupa información con vida útil o patrones de acceso similares para que, cuando haga falta liberar espacio, basta con borrar una zona completa.

Así se reduce la recolección de basura tradicional, el desgaste de la memoria flash y el rendimiento es más consistente cuando el almacenamiento está casi lleno o bajo carga sostenida.

En Estados Unidos, ZUFS se limita a las configuraciones de mayor capacidad de los modelos Pro. Sin embargo, fuera de Estados Unidos, solo los Pixel 10 Pro y Pixel 10 Pro XL de 1 TB incluyen ZUFS; los de 512 GB e inferior se quedan en UFS 4.0 estándar. Dado que en España no se comercializa el modelo de 1 TB, nos despedimos de ZUFS por aquí.

Pasamos a continuación a analizar el rendimiento del teléfono en los principales benchmarks de CPU y GPU.

En el benchmark AnTuTu v10, ha conseguido un resultado de 1.146.517 puntos, una puntuación más bien baja con una mejora modesta respecto al modelo del año pasado.

En el benchmark Geekbench 6 centrado en el rendimiento del procesador, ha conseguido 2.256 / 5.658 puntos en las pruebas mono/multi-núcleo, que son unos resultados intermedios.

En el test de rendimiento general PCMark 3.0 que mide el rendimiento al realizar tareas cotidianas, ha obtenido una puntuación de 15.585 puntos, un valor intermedio.

En el test específico de almacenamiento de Antutu, ha obtenido unos valores que no son especialmente altos, ya que la variante de 128 GB que he probado tiene almacenamiento UFS 3.1. El modelo Pixel 10 Pro XL que aparece en la tabla es el de 256 GB y cuenta con UFS 4.0.

A continuación, vamos a ver los resultados en diversos benchmarks gráficos para comprobar el rendimiento esperable en juegos.

Centrándonos en sus capacidades gráficas, en las pruebas de GFXBench basadas en las APIs modernas de bajo nivel y alta eficiencia (Metal en iOS y Vulkan en Android), el teléfono consigue unos resultados más bien pobres, sin mejora respecto al modelo del año pasado.

En la prueba Wild Life Extreme Unlimited de 3DMark ha obtenido un resultado intermedio con 3.178 puntos.

La prueba Solar Bay Unlimited de 3DMark mide el rendimiento en ray tracing, por lo que solo está disponible en smartphones con chips que soportan esta tecnología. Lamentablemente, el Pixel 10 Pro no lo soporta, así que no hemos podido ejecutar esta prueba.

Para comprobar el rendimiento gráfico en el día a día, he probado varios juegos 3D exigentes — Real Racing 3, Asphalt 9 y Call of Duty Mobile.

Utilizando el software GameBench, he podido medir diversos parámetros de rendimiento en estos juegos en partidas reales.

👉 ¿Conoces GameBench Pro? GameBench Pro es la herramienta líder de la industria para medir el rendimiento de juegos en smartphones Android e iOS. Si quieres saber más, puedes visitar su página web.

Los juegos obtienen una tasa estable alrededor de 50-60 FPS en Asphalt 9 y Real Racing 3, llegando a unos 90 FPS en Call of Duty. No son valores especialmente altos.

Juego FPS (mediana) Estabilidad FPS FPS Min.-Máx. %CPU Asphalt 9 53 97% 40-59 11% Real Racing 3

60 100% 50-60 4% Call of Duty 90 100% 80-101 5%

(*) Configuración de calidad de los juegos:

Asphalt 9: Calidad gráfica configurada a «predeterminado» y FPS a 60

Real Racing 3: Calidad gráfica por defecto

Call of Duty Mobile: Cuadros por segundo a velocidad «ultra»

Además del rendimiento puntual, es importante conocer si el teléfono es capaz de sostener este rendimiento a lo largo del tiempo o si se ve reducido por el aumento de temperatura del procesador. He realizados dos pruebas de carga sostenida: una centrada en la CPU y otra en la GPU.

En la prueba CPU Throttling, que mide la caída de rendimiento de CPU al cabo de 15 minutos de carga sostenida, el teléfono ha obtenido un resultado mejorable, ya que el rendimiento ha caído un 50% en dicho período.

En la prueba 3DMark Wild Life Stress Test, que mide la reducción en el rendimiento gráfico tras 20 minutos de carga sostenida, el teléfono ha obtenido un resultado bajo de 51%, lo que significa que el rendimiento gráfico empeora tras un largo período de tiempo de uso.

El chip Tensor G5 no destaca por su rendimiento bruto ni tampoco por su rendimiento sostenido, ya que, tras varios minutos con una carga elevada, el rendimiento de CPU y GPU se reduce notablemente — más que otros smartphones. Nada nuevo, por otro lado, ya que los chips de Google siempre han tenido un rendimiento térmico mejorable.

En general, el Pixel 10 Pro ha conseguido unos resultados en los benchmarks que quedan lejos del rendimiento que ofrecen otros buques insignia de 2025. Su rendimiento está más cercano a generaciones anteriores de chips, lo cual puede ser algo decepcionante para los que buscan el mayor rendimiento del momento.

Dicho esto, en el día a día, no he experimentado signos de lag al moverme por la interfaz, abrir aplicaciones o cambiar entre tareas, por lo que para un uso normal, no tendrás ningún problema. Solo si eres un usuario aficionado a los juegos exigentes o utilizas apps que requieran mucha potencia, notarás que no tienes lo más rápido.

Conectividad

El puerto USB-C es de tipo USB 3.2 y es compatible con OTG, por lo que puedes conectar un llave USB-C y acceder a ella como si fuera almacenamiento externo. También soporta DisplayPort sobre USB-C con un adaptador HDMI, por lo que podrás conectarlo a una pantalla o televisor.

En cuanto a comunicaciones inalámbricas, el Pixel 10 Pro no solamente soporta WiFi 6 / 6E, sino que también es compatible con el más avanzado WiFi 7. Actualmente, no hay apenas routers compatibles con WiFi 7, pero es una apuesta para el futuro.

👉🏻 ¿Qué aporta WiFi 7?

La mejora del rendimiento o la velocidad no es el objetivo principal de Wi-Fi 7, pero sí lo consigue gracias a la decisión de admitir canales más amplios.

Los nuevos canales de 320 MHz de Wi-Fi 7 ofrecen una ventaja de velocidad significativa con respecto a Wi-Fi 6 y sus siete canales de 160 MHz. Aunque no todos los dispositivos soportarán estos canales más amplios, son una mejora bienvenida para las aplicaciones que requieren mucho ancho de banda.

Wi-Fi 7 también aumentará el número de flujos espaciales a 16. Cuando se combina con el soporte de canales más amplios, se estima que el nuevo estándar debería ofrecer una velocidad de datos máxima teórica de 46 Gbps. Esto supone un aumento de más de 5 veces respecto a los 9 Gbps de Wi-Fi 6.

La mayor capacidad de Wi-Fi 7, su menor latencia y la mejora de las capacidades de gestión de las interferencias la hacen ideal para nuevas tecnologías como la RA/RV y los juegos en streaming, gracias a la reducción de la latencia y la mejora en la estabilidad de la conexión.

En cuanto a conectividad celular, el Pixel 10 Pro tiene una ranura para tarjeta SIM y ofrece la funcionalidad Dual SIM si, además de la tarjeta SIM física, utilizas una eSIM. No admite el uso de dos tarjetas SIM físicas.

En mis pruebas de velocidad de red, el Pixel 10 Pro ha alcanzado por WiFi 6 una velocidad de 712 Mbps y 684 Mbps de subida a 3 metros de un punto de acceso WiFi 6 con una conexión a 1 Gbps, medido con la herramienta Speedtest.

En cuanto a conectividad celular, el Pixel 10 Pro es compatible con redes 5G. En las pruebas que he realizado, la velocidad de red celular ha sido satisfactoria. He medido velocidades de alrededor de 340 Mbps de bajada y 20 Mbps de subida con conexión 5G con Orange.

Para situaciones de emergencia, Google ofrece SOS por satélite, una función que permite conectarse con los servicios de emergencias vía satélite incluso sin señal de red en algunos países, entre ellos España. Inicialmente, esta funcionalidad está disponible sin coste adicional durante los primeros dos años.

El Pixel 10 Pro cuenta con Bluetooth 6.0 con diversidad de antenas para ofrecer una conexión de mayor calidad, NFC, y varios sistemas de posicionamiento (GPS, Galileo, Glonass, QZSS y BeiDou). Además, incluye posicionamiento del sistema global de navegación por satélites (GNSS) mediante frecuencia dual, por lo que puede utilizar dos señales GPS a la vez para determinar la ubicación con más precisión.

También incluye un chip de banda ultraancha (UWB) para que el cálculo de la ubicación y la orientación espacial sean precisos al buscar objetos, así como un chip Thread que le permite conectarse directamente a los dispositivos compatibles con Matter que utilizan la conectividad de radio Thread (en lugar de WiFi) sin necesidad de un concentrador.

Google ha incluido un sensor de temperatura por infrarrojos en la parte trasera, que permite medir a distancia la temperatura de objetos. La app termómetro permite escoger el tipo de material para medidas más precisas: alimentos y material orgánico, bebidas y agua, hierro fundido, cerámica y vidrio, metal mate, metal brillante, plástico y goma, tela, madera, paredes y ventanas.

En mis pruebas, he encontrado bastante variabilidad en los resultados de las medidas, con valores ±0,5ºC en medidas sucesivas. Personalmente, no le veo mucha utilidad, al menos hasta que en Europa esté habilitado para medir la temperatura corporal. Google tiene la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) en EE.UU. desde el año pasado, pero le falta la de Europa.

Biometría

Google ha incorporado un lector de huella ultrasónico debajo de la pantalla del Pixel 10 Pro que permite desbloquear el teléfono de forma cómoda al apoyar el dedo sobre una zona de la pantalla.

Los sensores de huella ultrasónicos crean una imagen 3D del dedo mediante ondas de sonido, por lo que no son más rápidos, fiables y seguros. Mientras que los sensores ópticos tienen problemas con los dedos húmedos, no es el caso del escáner del Pixel 10 Pro.

Aunque Google no lo especifica, cabe esperar que incorpore el sensor Qualcomm 3D Sonic Gen 2 que debutó el año pasado con la promesa de Qualcomm de ser el sensor de huellas digitales ultrasónico en pantalla más rápido del mundo. Esto se debe en gran parte al tamaño de 8×8 mm del sensor, que proporciona un área de detección más grande, lo que contribuye a la mejora de rendimiento.

De hecho, basta con tocar la pantalla sin necesidad de mantener el dedo para que se desbloquee. Así de rápido es.

Google ha colocado el área de lectura de la huella en un lugar cómodo de alcanzar con el dedo, ya que ese es el sitio natural donde se apoya el pulgar al sostener el teléfono. Otros teléfonos lo colocan demasiado abajo y resulta incómodo de alcanzar.

Lo único que no me gusta es que, si la pantalla está apagada, tocar sobre la zona del lector de huella no desbloquea el teléfono. Es necesario encender antes la pantalla o tener la Pantalla Siempre Activa activada.

Reconocimiento de huella dactilar



El reconocimiento facial llegó a los teléfonos de Google en 2019 para la gama Pixel 4, pero fue retirado con los Pixel 5 y Pixel 6. Por suerte, Google recuperó esta función con el Pixel 7 y posteriores.

El Pixel 10 Pro no tiene un hardware especial para el desbloqueo facial, como Face ID de Apple, ni tiene sensores en la parte superior de la pantalla como el Pixel 4, sino que utiliza la cámara frontal. A pesar de esto, el reconocimiento facial del Pixel 10 Pro no solamente permite desbloquear el teléfono, sino que también permite acceder a apps protegidas, como las de tu banco, o confirmar pagos.

Reconocimiento facial

Batería

La batería del Pixel 10 Pro posee una capacidad de 4.870 mAh, que es una cantidad razonable para un tamaño de pantalla de 6,3″. Ahora bien, curiosamente, se ve superado por su hermano pequeño, el Pixel 10, que cuenta con una batería de 4.970 mAh.

Google introdujo la función de Asistencia para la Conservación de la Batería en el Pixel 9a a principios de este año. Esta herramienta reduce de forma progresiva la velocidad de carga y el voltaje de la batería para preservar la salud de la misma. En el Pixel 9a es obligatoria, aunque en otros modelos Pixel era opcional.

Google ha confirmado que esta función es obligatoria en los Pixel 10 y no se puede desactivar. Esto significa que la velocidad de carga y la autonomía efectiva de la batería disminuirán con el tiempo, comenzando a los 200 ciclos de carga y continuando de forma gradual hasta los 1.000 ciclos.

Los modelos más recientes de Pixel pueden soportar hasta 1.000 ciclos de carga antes de caer al 80% de su capacidad. Sin embargo, la función de Asistencia para la Conservación de la Batería, en la práctica, reduce aún más la capacidad efectiva de la batería por encima de la degradación normal.

Algunos fabricantes rivales abordan la salud de la batería ofreciendo celdas más duraderas. Por ejemplo, los teléfonos más avanzados de Samsung soportan 2.000 ciclos de carga antes de bajar al 80% de capacidad, mientras que las baterías de litio de OnePlus y OPPO aguantan 1.600 ciclos. Si Google ofreciera una batería con esa longevidad, probablemente no sería necesario este tipo de limitación

Para comprobar la autonomía, he llevado a cabo la prueba de batería del conocido test PCMark: Work 3.0.

🔋Información sobre las pruebas de autonomía



Dada la importancia que tiene la pantalla en el consumo de la batería, es importante calibrar con un colorímetro (o un instrumento similar) las pantallas al mismo nivel absoluto de brillo (no sirve ponerlo al 50%) si quieres realizar comparaciones de autonomía entre dispositivos.

De lo contrario, los resultados pueden verse muy afectados por el nivel de brillo de la pantalla de cada smartphone y, por tanto, no son comparables. Comentamos esto aquí porque no todos los análisis tienen esto en cuenta y en esta prueba vemos a veces valores absurdos, que nada tienen que ver con la autonomía real.

En el caso de PCMark: Work, el propio test indica que la prueba debe realizarse con la pantalla calibrada a 200 nits para que los resultados sean comparables. Así es como nosotros realizamos todas las pruebas de los smartphones.

PCMark Work pone a prueba la autonomía del terminal al realizar una mezcla de tareas cotidianas y exigentes, ya que la prueba simula la navegación por páginas web, la escritura de textos e inserción de imágenes, la aplicación de filtros a fotografías, la edición de vídeos y la manipulación de datos.

Dado el impacto que tiene la tasa de refresco en la autonomía de los smartphones, he realizado esta prueba dos veces: una con la pantalla hasta 60 Hz y otra con la frecuencia adaptable hasta 120 Hz.

En la prueba con la tasa de refresco hasta 60 Hz he obtenido un resultado de 13 horas y 54 minutos, que es un valor que no destaca frente a otros smartphones de gama alta.

Si ajustamos la tasa de refresco adaptable hasta 120 Hz, la autonomía se reduce a 13 horas y 43 minutos, lo que supone una caída mínima, posiblemente porque la aplicación PCMark se ejecuta a 60 Hz todo el tiempo en este teléfono.

En la práctica, la autonomía del Pixel 10 Pro es suficiente para llegar al final del día con batería restante, incluso con la frecuencia adaptable activa, pero no destaca por su autonomía. En mi caso, con un uso intenso, he acabado los peores días con alrededor de un 10% de batería.

En cualquier caso, si quieres extender la autonomía de tu dispositivo, puedes activar el modo de ahorro de batería estándar, que limita los efectos visuales y la actividad en segundo plano, como las actualizaciones de aplicaciones. También activa el modo oscuro.

Además, es posible activar un modo de ahorro de batería extremo que consigue que la batería dure aún más en momentos crítico, ya, además de lo anterior, pausa las aplicaciones no esenciales y sus notificaciones. Es posible programar que se active el ahorro de batería al llegar a cierto nivel, así como se desactive cuando llegue al 90 por ciento.

Opciones de ahorro de energía

El Pixel 10 Pro ofrece carga rápida por cable a 30 W, que no es precisamente rápida para lo que se ve hoy en día. Solo el Pixel 10 Pro XL da el salto a la carga rápida a 45 W, que ya empieza a ser carga rápida de verdad.

Utiliza el estándar USB-PD 3.0 (PPS), como Samsung o Apple, por lo que podrás utilizar cualquier cargador compatible con PPS (ten en cuenta que no todos los cargadores son compatibles). Es decir, no estás limitado al cargador de Google, como ocurre con algunos fabricantes chinos, que solo cargan rápidamente con su propio cargador.

En mis pruebas, con este cargador USB-PD PPS de 30W, el proceso completo de carga del Pixel 10 Pro me ha llevado un total de 1 hora y 56 minutos. En 30 minutos, carga alrededor del 40 por ciento de la batería. Ahora bien, Google afirma que debería cargar un 55% en ese tiempo.

Proceso de carga del Pixel 10 Pro con un cargador USB-PD PPS

Una novedad de la serie Pixel 10 es Pixelsnap: un sistema magnético que permite acoplar cargadores y accesorios con certificación Qi2. Ofrece velocidades máximas inalámbricas de 15W en Pixel 10 / 10 Pro y 25W en 10 Pro XL (Qi2.2).

Google vende un cargador Pixelsnap con base (vertical u horizontal) y un anillo de soporte imantado para consumir contenido o videollamar por voz. Lamentablemente, no he tenido la oportunidad de probar ningún accesorio con tecnología Pixelsnap.

Software

El Pixel 10 Pro llega con Android 16, que es la última versión del sistema operativo de Google. La serie Pixel 10 recibirá siete años de actualizaciones de Android, nuevas funcionalidades («Pixel drops», antes llamados «Feature drops») y parches de seguridad.

Esto coloca a los Pixel 10 Pro a la par que los últimos smartphones de Samsung y HONOR, y por encima de cualquier otro smartphone del mercado.

La duda que me surge es si seguirás utilizando un Pixel 10 Pro dentro de siete años (o si seguirá moviéndose con fluidez con software diseñado para teléfonos mucho más potentes). Al menos Google asegura que seguirá habiendo piezas de repuesto para entonces. En cualquier caso, todo lo que sea aumentar los años de soporte es bueno.

Android 16 no solo mejora la estética del sistema operativo, sino que también introduce funciones de accesibilidad, notificaciones más inteligentes y una capa de seguridad reforzada.

Android 16 estrena la base del nuevo Material 3 Expressive design, una evolución estética que combina modernidad y sencillez. Este diseño busca hacer que la interacción con el sistema sea más clara y accesible, con elementos visuales actualizados que facilitan la navegación y mejoran la coherencia en todas las aplicaciones.

Una de las funciones más destacadas son las notificaciones en vivo, ideales para servicios como apps de comida a domicilio o transporte. Ahora es posible seguir el estado de tu pedido o viaje sin necesidad de abrir la aplicación constantemente, ya que las actualizaciones llegan en tiempo real.

Además, Android 16 introduce la agrupación automática de notificaciones provenientes de una misma aplicación, evitando la sobrecarga de información y manteniendo la pantalla más ordenada.

La seguridad es otra de las grandes apuestas de Android 16. Google introduce la posibilidad de activar con un solo toque el programa de Protección Avanzada, la defensa más robusta de la compañía que protege contra:

Aplicaciones maliciosas

Sitios web inseguros

Llamadas fraudulentas y estafas

Ataques sofisticados en línea

Está pensada tanto para usuarios que priorizan la seguridad en su día a día como para figuras públicas que requieren una protección extra frente a amenazas digitales.

Una de las capacidades más destacadas del Pixel 10 Pro es la Inteligencia Artificial, que llega de la mano de Gemini.

Al comprar un Pixel 10 Pro o 10 Pro XL, Google incluye 12 meses de Google AI Pro con acceso prioritario a Gemini Pro, NotebookLM, y Gemini en Gmail/Docs, además de Veo 3 Fast para crear vídeo desde texto (sujeto a condiciones y disponibilidad por países/idiomas).

Una de las funciones destacadas es Gemini Live, la función que permite hablar en tiempo real con el asistente Gemini utilizando la cámara o la pantalla del móvil, mientras compartes lo que ves. El asistente analiza en directo lo que aparece en tu pantalla o cámara para ofrecerte ayuda inmediata y personalizada.

Las aplicaciones son variadas: desde organizar un armario desordenado, reparar objetos con instrucciones paso a paso, hasta recibir ayuda para comprar o comentarios sobre proyectos creativos.

Live Gemini

Con el Pixel Pro, tienes acceso Veo 3 Fast para crear vídeos. Solo tienes que describir tu idea y el Pixel 10 Pro creará un vídeo corto de alta calidad con sonido para ti.

Aquí podemos ver un ejemplo de lo que el Pixel 10 Pro ha generado con el siguiente prompt: «Un coche de Formula 1 acelerando cuando el semáforo de la calle de una ciudad com Madrid se pone en verde.» No creo que sea algo que utilices muy a menudo, pero ahí lo tienes.

Vídeo creado con Veo 3 Fast

Google viene ofreciendo numerosas capacidades de IA en la galería de fotos en sus teléfonos Pixel, como:

Borrador Mágico para eliminar objetos no deseados en nuestras fotografías

Enfocar foto para corregir las fotos movidas

Mejor Versión para combinar fotografías similares en una única toma donde puedes elegir la cara de cada persona

Editor Mágico para hacer ediciones mediante IA generativa que implican “inventar” partes de la imagen para cosas como reposicionar a una persona en la foto, cambiar de tamaño personas, cambiar la iluminación, ampliar el encuadre de una fotografía, etc.

Zoom mejorado mejora los detalles de las fotos ampliadas con IA generativa. La función puede ser útil para mejorar ciertos recortes, pero tampoco hace milagros.

Borrador Mágico de Audio reduce el ruido de sonidos molestos como coches, viento, voces, aplausos o trabajos en la calle con solo unas pulsaciones. No solo es posible suprimir sonidos no deseados (tráfico, ruido de ambiente, voces, etc.), sino también potenciar aquellos sonidos que son los deseados.

Un aspecto que me gusta es que las ediciones con IA de las fotografías tomadas por el Pixel 10 Pro no muestran una horrible marca de agua que indique que la foto ha sido editada. Otros fabricantes, como Samsung, añaden una marca de agua en una esquina que puede arruinar la fotografía.

En su lugar, la serie Pixel 10 incorpora la primera cámara de smartphone que integra credenciales de contenido C2PA, un protocolo universal para etiquetar el contenido de IA y su procedencia. La información de C2PA también puede visualizarse ahora directamente en Google Fotos, tanto en imágenes tomadas con la cámara de Pixel como en las de otras aplicaciones y dispositivos.

Información sobre manipulaciones de una fotografía con IA

A pesar de todas las funcionalidades de IA que incorpora, se echan de menos algunas funcionalidades útiles presentes en otras capas de personalización como el clonado de aplicaciones para aquellas que no permiten más de una cuenta.

Multimedia

El Pixel 10 Pro ofrece sonido estéreo gracias a la presencia de dos altavoces situados en el auricular para el oído y junto al conector USB-C, por lo que cada uno apunta en una dirección y la percepción de sonido estéreo no es tan buena como si ambos estuvieran en el frontal.

Además, la posición del altavoz inferior hace que sea posible taparlo accidentalmente con la mano cuando lo sostenemos en horizontal al ver un vídeo o jugar.

En todo caso, la mayoría de los smartphones presentan este mismo problema ya que, de lo contrario, el marco inferior no podría ser tan fino.

Como curiosidad, mientras que en otros smartphones hay 15 pasos de volumen entre el silencio absoluto y la máxima potencia, en el Pixel 10 Pro hay 25 pasos, lo que permite afinar mejor el nivel de volumen.

El Pixel 10 Pro no cuenta con un conector de auriculares de 3.5 mm, por lo que tendrás que recurrir a un adaptador USB-C o auriculares Bluetooth (soporta codecs SBC, AAC, aptX, aptX HD, y LDAC) para escuchar música o realizar llamadas.

Android tiene soporte nativo para Audio Espacial, siempre que tengas los auriculares adecuados. Lo mismo ocurre con Bluetooth LE, que mejora la calidad y ofrece una conexión de menor latencia y transmisión a múltiples dispositivos.

Google incluye la app YouTube Music como reproductor de música, así como plataforma de streaming que ofrece un catálogo de música y vídeos musicales muy amplio.

La versión gratuita de YouTube Music tiene algunas limitaciones importantes, como que no es posible escuchar música en segundo plano con la pantalla apagada o al utilizar otras aplicaciones. La versión gratuita reproduce anuncios al escuchar música streaming y no permite descargar música para escucharla sin conexión, pero permite escuchar ficheros MP3 almacenados localmente en el teléfono.

La aplicación Fotos muestra todas las imágenes almacenadas en el teléfono organizadas por álbumes, así como por personas, sitios y cosas identificadas en las fotografías.

App Fotos

La aplicación Fotos es también la utilizada para reproducir vídeos. La interfaz de reproducción de vídeo es muy simple y no ofrece ninguna funcionalidad avanzada más allá de los controles de reproducción habituales.

El Pixel 10 Pro cuenta con la certificación Widevine L1, por lo que puede reproducir contenido HD de servicios de streaming como Netflix o Amazon Prime Video. Además, dado que la pantalla soporta HDR, podemos disfrutar de contenidos HDR de YouTube, Netflix y otros servicios de streaming.

Fotografía y vídeo

Las cámaras traseras del Pixel 10 Pro tienen las siguientes especificaciones:

Cámara ultra gran angular (123º) con sensor de 48 MP (1/2.55”) y lente con apertura f/1.7 con enfoque automático Quad PD. Posee capacidad Macro.

con sensor de 48 MP (1/2.55”) y lente con apertura f/1.7 con enfoque automático Quad PD. Posee capacidad Macro. Cámara gran angular (82º) con sensor de 50 MP (1/1.31″, 1.2µm) y lente con apertura f/1.68, estabilización óptica y enfoque automático Octa OD.

con sensor de 50 MP (1/1.31″, 1.2µm) y lente con apertura f/1.68, estabilización óptica y enfoque automático Octa OD. Cámara teleobjetivo 5x con sensor de 48 MP (1/2.55″) y lente con apertura f/2.8, estabilización óptica y enfoque automático Dual Pixel.

En cuanto a la cámara frontal, tiene las siguientes características:

Cámara gran angular (17 mm) con sensor de 42 MP y lente con apertura f/2.2 con enfoque automático.

App de Cámara

En una de las esquinas de la app Cámara encontramos un icono de un engranaje con dos pestañas y varias opciones:

Pestaña General Más luz: Permite activar el modo automático de toma nocturna o el flash. Mejor Toma: Cuando esta función está activada, el Pixel 10 Pro crea un vídeo corto para captar más detalles de ese momento y sugiere fotogramas que merece la pena guardar. Esta funcionalidad no está disponible si activamos el Flash, las funciones de profundidad de redes sociales, la visión nocturna o la iluminación para selfies. Foto con movimiento: Permite capturar algunos segundo antes y después de tomar la captura. Temporizador: Permite establecer un temporizador de 3 o 10 segundos. Enfoque Macro: Permite forzar el modo macro, desactivarlo o dejarlo en automático. Relación de aspecto: Permite capturar una imagen con ratio 4:3 o 16:9.

Pro: Resolución: Permite elegir entre 12 MP o 50 MP RAW/JPEG: Permite disparar en modo RAW Selección de lente: Permite sustituir el interruptor de zoom predeterminado por un control que permite escoger qué lente quieres usar.



En otra esquina, encontramos un icono de barras de ajuste tipo ecualizador con otras opciones:

Exposición

Sombras

Balance de blancos

Enfoque

Velocidad de disparo

ISO

A la hora de tomar fotografías, Google permite seleccionar diversos modos:

Barrido de movimiento, que enfoca elementos en movimiento y añade un desenfoque creativo al fondo.

que enfoca elementos en movimiento y añade un desenfoque creativo al fondo. Larga exposición , que captura la estela que deja un sujeto en movimiento rápido, mientras que el fondo permanece enfocado. Esto es útil, por ejemplo, para captar las luces de los coches en movimiento.

, que captura la estela que deja un sujeto en movimiento rápido, mientras que el fondo permanece enfocado. Esto es útil, por ejemplo, para captar las luces de los coches en movimiento. Inclúyeme , que permite tomar fotografías de grupo donde el que toma la foto también aparece.

, que permite tomar fotografías de grupo donde el que toma la foto también aparece. Retrato , que desenfoca el fondo de manera artificial al tomar una fotografía. Como novedad, ahora puede tomar fotografías en modo Retrato a la resolución completa de 50 MP del sensor.

, que desenfoca el fondo de manera artificial al tomar una fotografía. Como novedad, ahora puede tomar fotografías en modo Retrato a la resolución completa de 50 MP del sensor. Foto , que es el modo normal de captura de una fotografía

, que es el modo normal de captura de una fotografía Visión nocturna , que toma fotografías por la noche aumentando la exposición y reduciendo el ruido mediante la captura de más imágenes.

, que toma fotografías por la noche aumentando la exposición y reduciendo el ruido mediante la captura de más imágenes. Panorámica, que permite capturar imágenes con mayor ángulo de visión que la cámara ultra gran angular.

La principal novedad es Asistente de Cámara, que usa modelos de Gemini para analizar la escena, ofrecerte sugerencias y ayudarte a encontrar el mejor ángulo y la mejor iluminación.

Para utilizarla, debes pulsar sobre un icono de una cámara con una estrella y Gemini analizará la escena y te ofrecerá diversas posibilidades de fotografía. Una vez que elijas la que quieres tomar, te mostrará algunos pasos para conseguir la fotografía perfecta.

Asistente de cámara

Al grabar vídeo, están disponibles los siguientes modos:

Barrido de movimiento , que ralentiza los movimientos de barrido para dar a la grabación un toque más profesional.

, que ralentiza los movimientos de barrido para dar a la grabación un toque más profesional. Desenfoque cinematográfico, que crea un efecto cinematográfico desenfocando el fondo detrás del sujeto y grabando a 24 fps.

cinematográfico, que crea un efecto cinematográfico desenfocando el fondo detrás del sujeto y grabando a 24 fps. Vídeo , que es el modo normal de captura de una fotografía.

, que es el modo normal de captura de una fotografía. Visión nocturna, que mejora la calidad del vídeo por la noche.

que mejora la calidad del vídeo por la noche. Cámara lenta

Secuencia acelerada

Otras opciones curiosas son:

Aviso de lente sucia, que muestra una advertencia cuando la lente está demasiado sucia para hacer fotos de alta calidad.

que muestra una advertencia cuando la lente está demasiado sucia para hacer fotos de alta calidad. Función de profundidad de redes sociales , que guarda datos de profundidad que las apps de redes sociales pueden utilizar al publicar imágenes

, que guarda datos de profundidad que las apps de redes sociales pueden utilizar al publicar imágenes Temporizador de mano , que permite hacer un selfie a distancia mostrando la palma de la mano para iniciar un temporizador.

, que permite hacer un selfie a distancia mostrando la palma de la mano para iniciar un temporizador. Encuadre asistido , que usa señales sonoras y visuales, así como vibraciones, para ayudarte a encuadrar las caras en las fotos.

, que usa señales sonoras y visuales, así como vibraciones, para ayudarte a encuadrar las caras en las fotos. Secuencias aceleradas en astrofotografía , que exportan la foto y la secuencia acelerada.

, que exportan la foto y la secuencia acelerada. Luz de temporizador, que emite destellos con el flash en la parte trasera durante una cuenta atrás

que emite destellos con el flash en la parte trasera durante una cuenta atrás Caras frecuentes , que prioriza a las personas a las que más fotografías a la hora de capturar una foto.

, que prioriza a las personas a las que más fotografías a la hora de capturar una foto. Colores vistosos en las fotos , que usa el formato de color Display P3 en vez de sRGB para obtener colores más vistosos y llamativos.

, que usa el formato de color Display P3 en vez de sRGB para obtener colores más vistosos y llamativos. Ultra HDR , que aumenta el brillo en las partes más claras de las imágenes y muestra colores más intensos que el procesamiento HDR+ predeterminado.

, que aumenta el brillo en las partes más claras de las imágenes y muestra colores más intensos que el procesamiento HDR+ predeterminado. Fotografía y vídeo bajo el agua, que restaura los colores reales al hacer fotos y grabar vídeos bao el agua cuando usas una fuente impermeable.

Por último, en colaboración con Instagram, Google ha incorporado la mejora automática de escenas con poca luz para los videos de historias de Instagram. El Pixel 10 Pro ilumina automáticamente al usuario y su entorno en entornos extremadamente oscuros mientras graba una historia, asegurando que sus seguidores puedan ver claramente lo que está haciendo, de día o de noche.

Cámara gran angular (principal)

La cámara gran angular es la que se utiliza habitualmente para tomar fotografías y, por tanto, la que más interés despierta.

Aunque Google no ha dado detalles, todo apunta a que la cámara principal del Pixel 10 Pro es la misma que la de su predecesor.

Se trata de un sensor Samsung ISOCELL GNK con diseño Quad Bayer, que utiliza una versión sobredimensionada del patrón de filtro de color Bayer, extendido sobre cuatro píxeles. Esto significa que no se captura el nivel de resolución de color que capturaría un sensor Bayer de 50 MP (y que hay que reinterpretar los datos para intentar generar imágenes de resolución completa), pero significa que es fácil combinar datos de filas de píxeles vecinas para reducir el ruido.

Aunque incorpora un sensor de 50MP, las fotografías se capturan a 12.5MP combinando 4 píxeles en 1 para reducir el nivel de ruido. Si lo deseas, puedes tomar capturas a la resolución nativa de 50 MP para, supuestamente, obtener mayor detalle. En mis pruebas, sin embargo, no aumenta significativamente.

Fotografía a resolución completa de 50 MP

A continuación, podemos ver algunas fotografías tomadas con la cámara principal gran angular por el día. La cámara hace un excelente trabajo a la hora de preservar los detalles, reflejar colores vivos, ofrecer un amplio rango dinámico y producir una exposición adecuada.

Imágenes capturadas por la cámara principal (gran angular) con luz abundante



Cuando la luz escasea es cuando las cámaras de los smartphones demuestran realmente su valía.

Como podemos apreciar en los siguientes ejemplos, las capturas por la noche mantienen la viveza de los colores de las tomas a la vez que mantienen el ruido bajo control.

El Pixel 10 Pro también hace un buen trabajo a la hora de mantener las luces confinadas en su sitio, sin destellos preocupantes ni zonas quemadas

Imágenes capturadas por la cámara principal (gran angular) con luz escasa

Si tienes curiosidad por conocer cómo se compara la calidad de imagen por la noche del Pixel 10 Pro con la del iPhone 16 Pro Max, a continuación podemos ver varios ejemplos de la misma escena tomada por ambos teléfonos. En mi opinión, el iPhone 16 Pro Max está algo por delante en cuanto a nitidez de las texturas.

Google ofrece un modo de zoom 2x en el que la cámara principal recorta el 25% de su región central para obtener imágenes de 12MP. Ahora bien, al tratarse de un sensor Quad Bayer, la (diminuta) región central de 12 MP del sensor no captura el mismo detalle que un sensor convencional de 12 MP.

Cada parche de color del sensor cubre cuatro píxeles, por lo que, aunque se captura el nivel de detalle de luminancia de un sensor de 12 MP, sólo se obtiene la misma resolución de color que con un sensor Bayer de 3 MP. Usando un procesamiento inteligente y dado que los humanos somos mucho más sensibles a la resolución de luminancia que a la de color, esto no supone un gran problema.

Aunque puedas pensar que teniendo zoom 5x no tiene sentido hablar de zoom 2x, la realidad es que muchas veces no quieres un nivel de ampliación tan elevado.

Cámara ultra gran angular

Una cámara ultra gran angular permite tomar fotografías muy espectaculares gracias a que capta muchos más elementos de los que normalmente caben en una fotografía.

Aunque las cámaras ultra gran angular distorsionan en los extremos, Google ha hecho un buen trabajo para reducir dicha distorsión y que las líneas rectas no se vean curvadas.

La calidad de la imagen es, en general superior a lo que encontramos en las cámaras ultra gran angular de muchos otros smartphones. A continuación, podemos ver algunos ejemplos de capturas con la cámara ultra gran angular.

Fotografías tomadas con la cámara ultra gran angular por el día



La principal limitación de esta cámara es que no posee estabilización óptica y su apertura es algo limitada, por lo que no es ideal para tomar fotografías en situaciones de poca luz.

La cámara ultra gran angular permite tomar fotografías en modo Visión nocturna, dando como resultado imágenes más luminosas y nítidas en situaciones de poca luz.

A continuación, podemos ver algunas capturas tomadas por la noche. En general, la calidad de imagen es bastante buena, aunque pierde nitidez respecto a la cámara principal.

Fotografías tomadas con la cámara ultra gran angular por la noche

Gracias a que la cámara ultra gran angular cuenta con enfoque automático, puede ser utilizada para tomar fotografías Macro a una distancia de solo 2 centímetros.

Me habría gustado más contar con la capacidad Macro en la cámara teleobjetivo, ya que acercar la cámara tanto a un objeto implica en muchos casos que se tape la luz y se proyecten sombras.

Con el modo Macro se consigue una buena calidad de imagen, como se puede apreciar en estos ejemplos.

Fotografías tomadas en modo Macro

Cámara teleobjetivo

El Pixel 10 Pro incluye una cámara teleobjetivo con un elevado nivel de ampliación, 5x, que permite acercarnos a detalles lejanos.

El problema de un nivel de zoom tan alto es que cualquier ampliación intermedia hasta 4.9x se realiza digitalmente, mediante una ampliación de la imagen captada por la cámara principal, por lo que personalmente no soy fan de tener una única cámara teleobjetivo con tanto alcance. Dicho esto, si lo tuyo es ir a conciertos o eventos deportivos, cuanto más zoom, mejor, así que el Pixel 10 Pro te hará feliz.

A continuación, podemos ver algunas imágenes captadas por la cámara teleobjetivo durante el día, que ofrece una buena calidad de imagen, con colores vivos y capturas nítidas.

Fotografías tomadas con la cámara teleobjetivo por el día



Esta cámara tiene una apertura bastante limitada, por lo que no es ideal para tomar fotografías por la noche. No obstante, las capturas son válidas para redes sociales u otros usos que no impliquen ver las imágenes a tamaño completo. A continuación, incluyo algunos ejemplos.

Fotografías tomadas con la cámara teleobjetivo por la noche

Una de las novedades del Pixel 10 Pro es la capacidad de tomar fotografías Pro Res Zoom 100x con zoom 100x haciendo uso de IA generativa. Esto quiere decir que el teléfono «imagina» lo que está fotografiando y mejora la imagen generando píxeles para que se vea con más nitidez, aunque el resultado no tiene por qué reflejar la realidad.

Es decir, no estamos hablando únicamente de aplicar filtros para realzar la nitidez de la imagen, sino de modificar la imagen con elementos que no estaban para mejorar la calidad.

En la práctica, cuando fotografiamos algo de lo que no tenemos ninguna referencia o que es fácil de imaginar, el resultado es espectacular, como podemos apreciar en estos ejemplos.

El problema de esta aproximación es que, cuando fotografiamos elementos más complicados, la IA generativa puede producir resultados engañosos, como en estos ejemplos. La imagen resultante se ve nítida y limpia, por lo que uno pensaría que es real, pero, sin embargo, se ve claramente que está generada por IA porque las letras no tienen sentido.

Aquí podemos ver unos ejemplos de un anuncio del iPhone 3GS en papel fotografiado desde varios metros, así como de unas pilas de botón. En general, todo lo que tiene que ver con inventar textos pequeños, suele dar un mal resultado.

Grabación de vídeo

El Pixel 10 Pro es capaz de grabar vídeo hasta 8K@30fps y 4K@60fps y es posible activar captura de vídeo con HDR de 10 bits. En el caso de grabar a resolución Full HD, es posible seleccionar una tasa variable de FPS que se ajusta automáticamente a las condiciones de la escena.

Con objeto de reducir el espacio ocupado por los vídeos, Google permite utilizar el formato HEVC (H.265) de alta eficiencia que reduce el espacio ocupado por el vídeo, pero puedes tener problemas de compatibilidad al reproducirlo en otro dispositivo. También es posible grabar vídeo en formato HDR de 10 bits.

Google ofrece una funcionalidad llamada Optimizador de vídeo que mejora los colores, la iluminación y, especialmente en la nueva serie Pixel 10, la estabilización de los vídeos.

Para utilizarla, es necesario activarla antes de empezar y grabar y esperar a que se procese el vídeo en la nube de Google. Mientras que el vídeo inicial está disponible nada más terminar la grabación, se recibe una notificación cuando el vídeo optimizado está listo, ya que el procesamiento se hace en la nube.

El resultado es bastante impresionante, como podemos apreciar en este ejemplo. A continuación, podemos ver un vídeo sin optimizar.

Aquí podemos ver unos ejemplos de vídeos grabados por la noche, que han pasado por el proceso de optimización y ofrecen una calidad muy buena.

Vídeos grabados en 8K@30fps, 4K@60fps y 4K@30fps por la noche

A continuación, podemos ver unos ejemplos de vídeos grabados en resolución 8K@30fps, 4K@60fps y 4K@30fps por el día. En todos los casos, la calidad de la imagen es muy buena, con una estabilización excelente.

Vídeos grabados en 8K@30fps, 4K@60fps y 4K@30fps por el día



A la hora de grabar vídeo, Google ofrece varios modos de estabilización de vídeo:

Estándar: Para cuando haya poco movimiento (opción predeterminada)

Para cuando haya poco movimiento (opción predeterminada) Bloqueada : Para contenido lejano y que no se mueve.

: Para contenido lejano y que no se mueve. Activa: Para cuando haya mucho movimiento ya que utiliza la cámara ultra gran angular. La calidad de imagen es inferior debido al uso de esta lente.

También ofrece algunos un modo de sonido mejorado, que es ideal para capturar voces nítidas en lugares ruidosos, ya que reduce ruidos no deseados como viento, tráfico y multitudes. Funciona mejor si solo hay una persona.

Google incorpora un modo Desenfoque que aplica un bokeh artificial alrededor del sujeto. En general funciona bastante bien, aunque tiene la limitación de que no es posible ajustar la intensidad del desenfoque (bokeh artificial).

Cámara frontal

La cámara frontal del Pixel 10 Pro consta de una cámara gran angular de 42 MP, apertura ƒ/2.2 e incorpora por primera vez enfoque automático.

La cámara permite tomar selfies individuales o de grupo escogiendo los factores de ampliación 1x y 0,7x respectivamente.

A continuación, incluyo algunos selfies captados con la cámara del Pixel 10 Pro, que ofrecen una buena calidad de imagen.

Selfies tomados con la cámara frontal del Pixel 10 Pro



La cámara frontal ofrece un modo Retrato que puede difuminar el fondo para producir el efecto bokeh.

A la hora de grabar vídeo con la cámara frontal, es posible grabar hasta 4K@60fps, incluso en formato HDR de 10 bits. Aquí también se ofrece la función sonido mejorado para capturar voces nítidas en lugares ruidosos.

Llamadas de voz

En las pruebas que he realizado la calidad de la voz es correcta y he podido mantener perfectamente conversaciones en entornos moderadamente ruidosos sin dificultades.

Las llamadas telefónicas incorporan la función Traducción de llamadas, que traduce lo que dice el hablante al idioma del oyente, manteniendo al mismo tiempo el timbre característico de la voz del hablante. La función admite traducciones del inglés al español, alemán, japonés, italiano, francés, portugués, sueco, ruso, indonesio e hindi.

El Pixel 10 Pro es compatible con VoLTE, así como llamadas WiFi si tu operador ofrece este servicio.

Precio

Las principales alternativas son el Pixel 10, que cuenta con especificaciones inferiores, y el Pixel 10 Pro XL, que posee las mismas especificaciones que el Pixel 10 Pro con una pantalla y una batería más grande, así como carga inalámbrica a 25 W.

Las principales diferencias entre el Pixel 10 y el Pixel 10 Pro se encuentran en la pantalla (panel LTPO 1-120 Hz en caso del modelo Pro), la memoria RAM (16 GB vs. 12 GB), las características técnicas y funcionalidades de las cámaras y algunas funciones de software.

Mi opinión

Tras varios días utilizando el Google Pixel 10 Pro, puedo decir que se trata de un dispositivo que mantiene la esencia de la serie Pixel: un equilibrio entre diseño sobrio, cámaras sobresalientes y funciones de IA que realmente aportan valor al día a día. No es el teléfono con más autonomía ni el más potente, pero sí uno de los más completos e innovadores que puedes comprar en 2025.

El diseño me ha parecido muy logrado. Aunque no trae apenas cambios respecto a la generación anterior, el acabado en cristal mate con Gorilla Glass Victus 2 transmite solidez, y su tamaño compacto lo hace especialmente atractivo frente al XL. Con 207 gramos, se siente contundente en mano, pero no incómodo.

En el apartado de pantalla, el panel OLED de 6,3″ ofrece una calidad sobresaliente. La nitidez, la fidelidad de color y el brillo máximo cercano a los 2.000 nits hacen que se disfrute tanto en exteriores como en interiores. Me ha convencido la tasa variable LTPO a 120 Hz, aunque echo en falta una mayor tasa PWM de serie sin necesidad de activar opciones de accesibilidad.

El rendimiento es uno de los puntos donde más contradicciones he tenido. El Tensor G5 cumple en el día a día, con fluidez y sin lag en multitarea ni navegación, pero en benchmarks y juegos exigentes se queda por detrás de rivales de 2025. Además, la disminución de rendimiento tras un uso prolongado (throttling térmico) sigue siendo una asignatura pendiente de Google.

Donde el Pixel 10 Pro brilla es en fotografía y vídeo, aunque me habría gustado mejoras en el apartado hardware, ya que son esencialmente las mismas cámaras que el año pasado. La cámara principal de 50 MP sigue ofreciendo un nivel de detalle y un rango dinámico excepcionales, tanto de día como de noche.

El teleobjetivo 5x me ha sorprendido gratamente, y el nuevo Pro Res Zoom 100x con IA da resultados espectaculares en determinadas escenas, cuando la «imaginación» de la IA generativa es coherente con la realidad, pero decepciona cuando inventa demasiado sobre algo conocido.

Las funciones de IA con Gemini marcan la diferencia. El Asistente de Cámara, la edición mágica de fotos y vídeos, las transcripciones de audios y las capacidades de Gemini son ejemplos claros de cómo la inteligencia artificial puede mejorar la experiencia sin ser funciones de relleno.

En cuanto a autonomía, el Pixel 10 Pro cumple, pero no deslumbra. Con mi uso intensivo he llegado al final del día con un 10% de batería, lo cual es aceptable, pero inferior a lo que ofrecen otros gama alta. La carga rápida de 30W es un punto de mejora en pleno 2025, cuando algunos teléfonos de la competencia ya ofrecen el doble o el triple de velocidad.

El software es, una vez más, un punto fuerte. Android 16 con siete años de actualizaciones garantizadas lo convierten en uno de los dispositivos más longevos del mercado. La experiencia limpia, con añadidos de IA útiles y sin bloatware, me parece un ejemplo de lo que debería ser Android en su versión ideal.

El apartado multimedia y conectividad cumple de sobra: sonido estéreo correcto, soporte para WiFi 7, UWB y hasta un sensor de temperatura que puede tener su utilidad en el futuro.

En definitiva, el Pixel 10 Pro es un teléfono muy equilibrado, ideal para quien busca un gama alta compacto con unas excelentes cámaras y un software que garantiza diversión durante años. No es el más potente ni el que más rápido se carga, pero sí uno de los que mejor experiencia global ofrecen.

Lo mejor y lo peor

Lo mejor:

Cámaras sobresalientes con excelente rendimiento, tanto en condiciones de buena luz como cuando esta escasea.

Cámaras sobresalientes con excelente rendimiento, tanto en condiciones de buena luz como cuando esta escasea. Funciones de IA útiles y bien integradas: Gemini, Asistente de Cámara, edición mágica de fotos/vídeos, traducción en tiempo real, etc.

Funciones de IA útiles y bien integradas: Gemini, Asistente de Cámara, edición mágica de fotos/vídeos, traducción en tiempo real, etc. Pantalla OLED de gran calidad con brillo muy alto, tasa de refresco variable 1-120 Hz y amplia cobertura cromática.

Pantalla OLED de gran calidad con brillo muy alto, tasa de refresco variable 1-120 Hz y amplia cobertura cromática. Siete años de actualizaciones de Android y parches de seguridad.

Siete años de actualizaciones de Android y parches de seguridad. Conectividad completa: WiFi 7, Bluetooth 6, Ultrawideband, SOS por satélite, NFC y GPS dual

Conectividad completa: WiFi 7, Bluetooth 6, Ultrawideband, SOS por satélite, NFC y GPS dual Incorporación de imanes en la parte trasera y compatibilidad con Qi2.

Lo peor:

Rendimiento bruto y sostenido por debajo de otros dispositivos de gama alta..

Rendimiento bruto y sostenido por debajo de otros dispositivos de gama alta.. Autonomía correcta, pero sin destacar. Carga rápida limitada a 30W, lenta frente a rivales.

