iOS 27 lleva el modo horizontal a más apps: ¿Una pista del iPhone plegable?

💻 ¡Rebajas en software! ¡Windows 11 Pro por 12€, Office 2024 Pro por 16,99€ y más! [ Saber más ]

Apple está preparando un cambio aparentemente pequeño, pero con más importancia de la que parece: iOS 27 permitirá usar muchas más aplicaciones del iPhone en modo horizontal.

Hasta ahora, girar el iPhone solo tenía sentido en determinadas apps del sistema, como Mapas, Calendario, Archivos, Notas o Mail. En otras, el sistema simplemente ignoraba el giro y mantenía la interfaz en vertical. Con iOS 27, esa limitación empieza a desaparecer en muchas más aplicaciones integradas de Apple.

Apps como Apple Music, Podcasts, Fitness, Salud, Recordatorios, Casa, Atajos, Apple Watch, Buscar, Tiempo, Notas de Voz, Apple TV Remote y otras ya ofrecen algún tipo de compatibilidad con orientación horizontal.

No todas lo hacen de la misma forma. En Apple Music y Podcasts, por ejemplo, el soporte horizontal parece limitado por ahora a la pantalla de reproducción. Es decir, al girar el iPhone, lo que se adapta es el reproductor, no necesariamente toda la aplicación.

Interfaces con barra lateral, más parecidas al iPad

Uno de los detalles más llamativos es que muchas de estas apps adoptan una interfaz con barra lateral alineada a la izquierda cuando se usan en horizontal.

Este diseño recuerda bastante al lenguaje visual del iPad, donde las barras laterales son habituales para navegar entre secciones sin perder de vista el contenido principal. En un iPhone tradicional, esta disposición puede parecer menos necesaria, pero en pantallas grandes gana bastante sentido.

Este tipo de cambios sugiere que Apple no solo está activando el giro de pantalla sin más, sino adaptando algunas interfaces para que funcionen mejor en formatos anchos.

Dynamic Island también se adapta al modo horizontal

Otra novedad importante es que iOS 27 añade compatibilidad con Actividades en Directo en la Dynamic Island cuando el iPhone está en horizontal.

Apple ya permite consultar Actividades en Directo desde la Dynamic Island en modelos compatibles, mostrando información como grabaciones de Notas de Voz, conexiones AirDrop, indicaciones de Mapas u otros eventos en curso.

Con iOS 27, esa integración se extiende al uso en horizontal. De hecho, Apple incluyó “Live Activities in Dynamic Island in landscape” entre las novedades de iOS 27 mostradas durante la WWDC 2026, dentro de una lista con más de 250 cambios repartidos entre iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS y visionOS.

Es una mejora especialmente útil para juegos, vídeos, navegación, deportes en directo o cualquier app que aproveche las Actividades en Directo mientras el usuario sostiene el iPhone de lado.

Un cambio que podría preparar el camino para el iPhone Ultra

La gran pregunta es por qué Apple está recuperando ahora el modo horizontal en tantas apps del iPhone. Y la respuesta podría estar en un dispositivo que todavía no se ha presentado oficialmente: el rumoreado iPhone Ultra.

Desde hace meses se habla de que Apple prepara un iPhone plegable o con un formato de pantalla mucho más flexible. Si ese dispositivo llega finalmente al mercado, las apps del sistema tendrán que funcionar bien no solo en vertical, sino también en formatos más anchos, intermedios o cercanos a una pequeña tableta.

En ese contexto, ampliar el soporte horizontal en iOS 27 tendría mucho sentido. Apple estaría preparando sus propias aplicaciones antes de lanzar un nuevo tipo de iPhone, del mismo modo que en el pasado ha ido ajustando iOS para adaptarlo a pantallas más grandes, Dynamic Island o nuevos formatos de interacción.

Por ahora, eso sí, conviene ser prudentes. Apple no ha anunciado oficialmente ningún iPhone plegable ni un iPhone Ultra con este tipo de diseño. La conexión entre el nuevo modo horizontal y ese futuro dispositivo es una interpretación bastante lógica, pero no una confirmación.

El modo horizontal vuelve después de años de retroceso

El soporte horizontal en el iPhone no es una idea nueva. De hecho, hace años era más habitual que algunas partes de iOS se adaptaran al giro de pantalla.

Los iPhone 6 Plus, iPhone 6s Plus, iPhone 7 Plus y iPhone 8 Plus incluso permitían usar la pantalla de inicio en horizontal. Era una función pensada para aprovechar el tamaño extra de los modelos Plus, que por aquel entonces eran los iPhone más grandes de la gama.

Sin embargo, esa posibilidad desapareció con el iPhone X. Con el cambio de diseño, la llegada del notch y la nueva navegación por gestos, Apple fue reduciendo el protagonismo del modo horizontal fuera de apps muy concretas.

Ahora, iOS 27 parece iniciar el camino contrario. No necesariamente recupera la pantalla de inicio horizontal, al menos por ahora, pero sí devuelve protagonismo a una forma de usar el iPhone que muchos usuarios habían dado por abandonada.

No todas las apps tendrán el mismo nivel de soporte

Aunque la lista de aplicaciones compatibles crece de forma notable, no todas ofrecen una experiencia horizontal completa.

En Apple Music y Podcasts, el soporte se limita por ahora al reproductor. En otras apps, como Salud o Fitness, la interfaz parece adaptarse mejor gracias al uso de columnas y barras laterales. En Tiempo, Buscar, Casa o Atajos, el modo horizontal puede resultar útil para visualizar más contenido en pantalla sin tener que desplazarse tanto.

La diferencia es importante porque una app puede “soportar” el modo horizontal de varias maneras. Puede limitarse a girar una pantalla concreta, adaptar solo algunos controles o rediseñar por completo la navegación. En esta primera beta, Apple parece estar probando distintos enfoques según la aplicación.

También hay que tener en cuenta que iOS 27 sigue en fase beta. Algunas interfaces podrían cambiar antes del lanzamiento final y es posible que Apple ajuste, elimine o amplíe el soporte horizontal en determinadas apps durante los próximos meses.

Cómo activar el modo horizontal en las apps compatibles

Usar el nuevo modo horizontal no requiere ningún ajuste especial. Basta con abrir una app compatible y girar el iPhone.

Eso sí, hay un requisito básico: el bloqueo de orientación vertical debe estar desactivado. Para comprobarlo, hay que abrir el Centro de Control y asegurarse de que el icono del candado con la flecha circular no está activado.

Si el bloqueo de orientación está encendido, el iPhone seguirá mostrando las apps en vertical aunque el dispositivo se gire físicamente. Es una función útil cuando estamos tumbados o usando el móvil en la cama, pero impide aprovechar estas nuevas interfaces horizontales.

Una mejora discreta, pero importante para pantallas grandes

En un iPhone pequeño, el modo horizontal puede ser útil en momentos concretos, pero no cambia radicalmente la experiencia. En modelos grandes, en cambio, la diferencia puede ser mucho mayor.

Los iPhone Pro Max y los modelos de gran pantalla tienen espacio suficiente para mostrar barras laterales, listas y contenido principal al mismo tiempo. Ahí es donde el modo horizontal empieza a parecer más una herramienta de productividad que una simple comodidad visual.

Esto también encaja con la evolución general de iOS. Cada vez hay más elementos heredados del iPad, más interfaces adaptables y más funciones pensadas para que las apps respondan mejor a distintos tamaños de pantalla. iPadOS 27, por ejemplo, también incluye mejoras relacionadas con ventanas, redimensionado de apps y barras de menú, lo que refuerza la idea de que Apple está apostando por interfaces más flexibles.

iOS 27 llegará en septiembre, salvo cambios de calendario

iOS 27 se encuentra actualmente en fase beta para desarrolladores y su lanzamiento público está previsto para septiembre, siguiendo el calendario habitual de Apple. La actualización llegará junto a otras grandes versiones del ecosistema, como iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, tvOS 27 y visionOS 27. ([MacRumors][2])

Como siempre, la recomendación para la mayoría de usuarios es esperar a la versión final o, como mínimo, a una beta pública más madura. Las primeras betas pueden incluir fallos, problemas de batería, apps incompatibles o funciones que todavía no están completamente pulidas.

En cualquier caso, el nuevo soporte horizontal es una de esas novedades que quizá no llamen tanto la atención como una función de inteligencia artificial o un rediseño visual, pero que pueden cambiar bastante la forma en que usamos el iPhone en el día a día.