Pixel 10, 10 Pro y 10 Pro XL: Todas las novedades, especificaciones técnicas y precios
Google ha presentado la familia Pixel 10 con un salto generacional centrado en la IA, el nuevo chip Tensor G5 y un rediseño más resistente.
La gama se compone de tres modelos — Pixel 10, Pixel 10 Pro y Pixel 10 Pro XL — con 7 años de actualizaciones del sistema, seguridad y Pixel Drops, y Android 16 de serie.
☀️ ¡Chollazos! La tecnología más rebajada del verano: smartwatches, móviles y accesorios [ Saber más ]
Los Pixel 10 apuestan por un chasis de aluminio de calidad aeroespacial, frontal y trasera en Corning Gorilla Glass Victus 2 y protección IP68 contra agua y polvo. Además, el lenguaje de diseño de Android se renueva con fondos, UI y tonos de notificación actualizados.
El Pixel 10 integra una pantalla Actua de 6,3” con 1.080 × 2.424 píxeles, tasa adaptativa de 60–120 Hz, con hasta 2.000 nits en HDR y 3.000 nits de pico. Por su lado, los Pixel 10 Pro y 10 Pro XL dan el salto a paneles LTPO Super Actua de 6,3” y 6,8” (1–120 Hz), con resoluciones de 1.280 × 2.856 y 1.344 × 2.992, y un brillo máximo de 3.300 nits.
👉🏻 Todo lo que ha presentado Google hoy:
- 📱 Google Pixel 10 / 10 Pro / 10 Pro XL: Todas las novedades, especificaciones técnicas y precio
- ⌚ Google Pixel Watch 4: Todas las novedades, especificaciones técnicas y precio
- 🎧 Google Pixel Buds Pro 2: Todas las novedades, especificaciones técnicas y precio
- 🎧 Google Pixel Buds 2a: Todas las novedades, especificaciones técnicas y precio
El nuevo Tensor G5 llega “hecho a medida” para IA con una TPU hasta un 60 % más potente y una CPU hasta un 34 % más rápida frente a Tensor G4. El ISP también es nuevo y promete la mejor foto y vídeo en un Pixel hasta la fecha. En la práctica, habilita funciones como Zoom con Resolución Pro, Mejor Versión Automática y traducciones de voz en llamadas con Traducción Instantánea.
La serie Pixel 10 estrena Asistente de Cámara con modelos Gemini integrados: detecta la escena, sugiere el mejor ángulo/iluminación y recomienda el modo de disparo. Además, Mejor Versión Automática combina tomas similares para que todos salgan perfectos, e Inclúyeme añade automáticamente al fotógrafo en grupos grandes. En edición, continúan herramientas como Reimaginar, Borrador Mágico, Desenfoque de retrato, Zoom Enhance o Pixel Studio.
El Pixel 10 es el primer “no Pro” con triple cámara trasera: 48 MP gran angular (HDR+), 13 MP ultra gran angular y teleobjetivo 5× de 10,8 MP, con Super Res Zoom hasta 20×; delante, 10,5 MP con enfoque automático y vídeo HDR de 10 bits por defecto.
Los Pixel 10 Pro y 10 Pro XL montan un sistema profesional: 50 MP gran angular, 48 MP ultra gran angular con Macro Focus y 48 MP tele 5×, con Pro Res Zoom hasta 100× y selfie de 42 MP con gran campo de visión. Se mejora la estabilización óptica y la calidad de vídeo con Optimizador de Vídeo, Visión Nocturna para vídeo y grabación hasta 8K.
Google cifra la autonomía en más de 24 horas (hasta 100 horas con Ahorro de batería extremo), con capacidades de batería de 4.970 mAh (Pixel 10), 4.870 mAh (10 Pro) y 5.200 mAh (10 Pro XL). Ofrecen carga rápida hasta el 55 % en ~30 min en Pixel 10/10 Pro (30 W) y hasta el 70 % en ~30 min en 10 Pro XL (45 W).
La novedad estrella es Pixelsnap: un sistema magnético integrado en todos los Pixel 10 que permite acoplar cargadores y accesorios con certificación Qi2. Ofrece velocidades máximas inalámbricas de 15 W en Pixel 10/10 Pro y 25 W en 10 Pro XL (Qi2.2). Google también venderá un cargador Pixelsnap con base (vertical u horizontal) y un anillo de soporte imantado para consumir contenido o videollamar por voz.
El Pixel 10 llega con configuraciones de 12 GB y 128/256 GB; el Pixel 10 Pro con 16 GB y 128/256/512 GB o 1 TB con Zoned UFS; y el Pixel 10 Pro XL con 16 GB y 256/512 GB o 1 TB con Zoned UFS. En los Pro, el uso de Zoned UFS optimiza el rendimiento sostenido y la gestión térmica del almacenamiento.
El Pixel 10 llega con Wi-Fi 6E, Bluetooth v6, NFC, Google Cast y GNSS de doble banda. Los Pixel 10 Pro y 10 Pro XL suben a Wi-Fi 7, añaden chip Ultra-Wideband para posicionamiento preciso y Thread para el hogar conectado. Toda la gama incluye altavoces estéreo, 3 micrófonos, Audio Espacial y puerto USB-C 3.2.
Los tres Pixel integran núcleo de seguridad en Tensor, chip Titan M2 certificado y entorno de ejecución Trusty, además de protección anti-malware/phishing, y VPN de Google sin coste adicional (con limitaciones). Desbloqueo facial y dactilar están presentes en todos.
La suite de seguridad incluye SOS de emergencia, Alertas de crisis, Detección de accidentes de coche, Safety Check, ELS y protección antirrobo.
Precio y disponibilidad
Los teléfonos Pixel 10, Pixel 10 Pro y Pixel 10 Pro XL estarán disponibles en preventa a partir del 20 de agosto en los diferentes canales de distribución. Llegarán a los puntos de venta online y físicos a partir del 28 de agosto.
Estos son los precios de lanzamiento:
- Pixel 10 (128 GB): 899 €
- Pixel 10 Pro (128 GB): 1.099 €
- Pixel 10 Pro XL (256 GB): 1.299 €
Al comprar un Pixel 10 Pro o 10 Pro XL, Google incluye 12 meses de Google AI Pro (valor de 263,88 €) con acceso prioritario a Gemini Pro, NotebookLM, y Gemini en Gmail/Docs, además de Veo 3 Fast para crear vídeo desde texto (sujeto a condiciones y disponibilidad por países/idiomas).
Especificaciones técnicas
|Categoría
|Pixel 10
|Pixel 10 Pro
|Pixel 10 Pro XL
|Pantalla
|
6,3″ Actua
20:9
1.080 × 2.424 OLED a 422 ppp
Smooth Display (60–120 Hz)
Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 (frontal)
Hasta 2.000 nits (HDR) / 3.000 nits pico
>2.000.000:1 contraste, HDR, 24-bit / 16 M de colores
|
6,3″ Super Actua (LTPO)
20:9
1.280 × 2.856 LTPO OLED a 495 ppp
Smooth Display (1–120 Hz)
Hasta 2.200 nits (HDR) / 3.300 nits pico
>2.000.000:1, HDR, 24-bit / 16 M de colores
|6,8″ Super Actua (LTPO)
20:91.344 × 2.992 LTPO OLED a 486 ppp
Smooth Display (1–120 Hz)
Hasta 2.200 nits (HDR) / 3.300 nits pico
>2.000.000:1, HDR, 24-bit / 16 M de colores
|Dimensiones y peso
|152,8 × 72,0 × 8,6 mm; 204 g
|152,8 × 72,0 × 8,6 mm; 207 g
|162,8 × 76,6 × 8,5 mm; 232 g
|Batería y carga
|30+ h de batería (hasta 100 h con Ahorro extremo)
Capacidad típica 4.970 mAh (mín. 4.835 mAh)Carga rápida: hasta 55 % en ~30 min (USB-C® PPS 30 W o más, se vende por separado)
Carga inalámbrica Pixelsnap (Qi2) hasta 15 W
|30+ h (hasta 100 h)
Típica 4.870 mAh (mín. 4.707 mAh)Hasta 55 % en ~30 min (USB-C PPS 30 W+)
Pixelsnap (Qi2) hasta 15 W
|30+ h (hasta 100 h)
Típica 5.200 mAh (mín. 5.079 mAh)Hasta 70 % en ~30 min(USB-C® PPS 45 W+)
Pixelsnap (Qi2.2) hasta 25 W
|Memoria y almacenamiento
|12 GB RAM; 128 / 256 GB
|16 GB RAM; 128 / 256 / 512 GB (Zoned UFS) / 1 TB (Zoned UFS)
|16 GB RAM; 256 / 512 GB (Zoned UFS) / 1 TB (Zoned UFS)
|Procesador y seguridad
|Google Tensor G5; coprocesador Titan M2
|Seguridad (software)
|VPN de Google sin coste adicional; seguridad de extremo a extremo diseñada por Google; seguridad por capas: núcleo de seguridad Tensor, chip Titan M2 certificado y Trusty (Trusted Execution Environment); protección anti-malware/phishing; protección contra spam/estafas en Teléfono y Mensajes; info de datos:
|Resumen cámaras traseras
|Triple avanzada: 48 MP (gran angular) con Macro Focus + 13 MP (ultra gran angular) + 10,8 MP tele 5×; Super Res Zoom hasta 20×
|Triple Pro: 50 MP (gran angular) + 48 MP (ultra gran angular) con Macro Focus + 48 MP tele 5×; Pro Res Zoom hasta 100×; calidad óptica a 0,5×/1×/2×/5×/10×
|Cámaras traseras — detalle
|
Gran angular: 48 MP Quad PD, f/1,70, 82°, sensor 1/2″
Ultra gran angular: 13 MP Quad PD, f/2,2, 120°, 1/3,1″
Tele: 10,8 MP Dual PD OIS, f/3,1, 23°, 5× óptico, 1/3,2″
|
Gran angular: 50 MP Octa PD, f/1,68, 82°, 1/1,3″
Ultra gran angular: 48 MP Quad PD AF, f/1,7, 123°, 1/2,55″
Tele: 48 MP Quad PD OIS, f/2,8, 22°, 5× óptico, 1/2,55″
Multi-zone LDAF; sensor espectral/flicker; OIS+EIS en gran angular y tele
|Cámara frontal
|10,5 MP Dual PD AF, f/2,2, 95° (ultra gran angular)
|42 MP Dual PD AF, f/2,2, 103° (ultra gran angular)
|Funciones de cámara
|Super Res Zoom hasta 20×, Camera Coach, Add Me, Macro Focus, Night Sight, Astrophotography, Retrato, Face Unblur, Auto Unblur, Long Exposure, Action Pan, Real Tone, Panorama, Auto Best Take, Frequent Faces, Top Shot
|Pro Res Zoom hasta 100×, Controles Pro, High-Res (hasta 50 MP), Camera Coach, Add Me, Macro Focus, Night Sight, Astrophotography, High-Res Portrait (hasta 50 MP), Face/Auto Unblur, Long Exposure, Action Pan, Real Tone, Panorama, Auto Best Take, Frequent Faces, Top Shot
|Funciones de edición
|Edit with Ask Photos, Pixel Studio, Auto frame, Reimagine, Sky styles, Resize & move objects, Portrait blur, Magic Eraser, Best Take, Photo Unblur, Zoom Enhance, Portrait Light
|Vídeo — cámaras traseras
|4K a 24/30/60 FPS; 1080p a 24/30/60 FPS; doble exposición en gran angular; zoom digital hasta 20×
|8K a 24/30 FPS (Video Boost); 4K a 24/30/60 FPS; 1080p a 24/30/60 FPS; doble exposición en gran angular; Super Res Zoom vídeo hasta 20×
|Vídeo — cámara frontal
|4K a 30/60 FPS
|Funciones de vídeo / formatos / audio
|
10-bit HDR, Cinematic Blur, Cinematic Pan, cámara lenta hasta 240 FPS, timelapse 4K con estabilización, timelapse de astrofotografía y Night Sight, OIS para vídeo, Fused video stabilization, Cinematic Pan (4K, 1080p), Locked (4K, 1080p), Active (1080p). Formatos: HEVC (H.265), AVC (H.264), AV1, VP9. Audio: grabación estéreo, mejora de voz, reducción de ruido de viento, audio zoom.
Pro/XL añaden: Video Boost, Night Sight Video, Macro Focus Video.
|Materiales y durabilidad
|Frontal Victus 2 resistente a arañazos; trasera Victus 2 pulida con acabado satinado; marco de aluminio “grado nave espacial”; IP68; capa anti-huellas; aluminio 100 % reciclado; ≥32 % materiales reciclados por peso; embalaje 100 % libre de plásticos
|Frontal Victus 2; trasera Victus®2 mate sedosa con acabado pulido; marco aluminio “grado nave espacial”; IP68; anti-huellas; aluminio 100 % reciclado; ≥30 % reciclados; embalaje 100 % libre de plásticos
|Colores
|Indigo, Frost, Lemongrass, Obsidian
|Moonstone, Jade, Porcelain, Obsidian
|Actualizaciones
|7 años de actualizaciones de sistema, seguridad y Pixel Drops; Android 16 de fábrica
|Autenticación
|Desbloqueo por huella y rostro; patrón/PIN/contraseña
|Seguridad personal
|Alertas de crisis; Detección de accidente de coche; Safety Check; ELS; Contactos de emergencia e info médica; Alertas de terremotos de Android; protección antirrobo
|Sensores
|Proximidad, luz ambiente, acelerómetro, giroscopio, magnetómetro, barómetro
|Proximidad, luz ambiente, acelerómetro, giroscopio, magnetómetro, barómetro, sensor de temperatura
|Botones y puertos
|USB Type-C 3.2; encendido; volumen
|SIM
|Dual SIM (1 nanoSIM + eSIM)
|Multimedia y audio
|Altavoces estéreo; 3 micrófonos; supresión de ruido; Audio espacial
|Conectividad y localización
|Wi-Fi 6E (2,4/5/6 GHz, 2×2 MIMO); Bluetooth® v6 con diversidad de antena; NFC; Google Cast; Doble banda GNSS (GPS, GLONASS, Galileo)
|Wi-Fi 7 (2,4/5/6 GHz, 2×2 MIMO); Bluetooth® v6 c/ diversidad; NFC; Google Cast; UWB para localización precisa; Doble banda GNSS (GPS, GLONASS, Galileo); Thread
|En la caja
|Cable 1 m (USB 2.0) + herramienta SIM