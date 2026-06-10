Rebajas locas de mitad de año: Windows 11 Pro por 12 € y Office 2024 Pro por 16,99 € — ¡No te lo pierdas!
La temporada de rebajas a mitad de año es el momento perfecto para conseguir grandes descuentos en software premium. Ya sea que estés mejorando tu propio equipo o comprando con antelación estudiantes que se preparan para el próximo semestre, ahora es el momento ideal para ahorrar mucho en licencias genuinas de Microsoft.
Durante las Rebajas locas de mitad de año de Godeal24, puedes conseguir el último Office 2024 Professional Plus por solo 16,99€ (normalmente 239€), Office 2021 Professional Plus también solo por 28,28 € (precio normal 249€), mientras que Windows 11 Pro está disponible por solo 12,25€ (regularmente 199€). Estas ofertas por tiempo limitado te permiten disfrutar de herramientas de productividad premium a una fracción del precio original.
Para los usuarios que desean la experiencia más reciente de Microsoft Office, Office 2024 Pro es una excelente opción. Incluye aplicaciones esenciales como Word, Excel, PowerPoint, Outlook y Access, todas rediseñadas con una interfaz moderna de Fluent Design optimizada para Windows 11. La última versión también introduce herramientas mejoradas de Excel para análisis avanzado de datos, un rendimiento más fluido en Outlook y una eficiencia general mejorada para el trabajo, la escuela o los negocios.
Si tu flujo de trabajo sigue dependiendo de Publisher, entonces Office 2021 Professional Plus puede ser la mejor opción. Disponible por solo 28,28€, incluye Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access, Publisher y OneNote en una compra única con acceso vitalicio.
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Sin renovaciones. Sin cargos sorpresa. ¡Suites Office al 90% de descuento!
- Office 2024 Pro Plus – 1 PC – 16,99€
- Office 2024 Pro Plus – 3 PC – 39,99€ (Solo 13,33€/PC)
- Office 2021 Pro Plus – 1 PC – 28,28€
- Office 2021 Hogar y Negocio para Mac – 44,99€
- Office 2021 Pro Plus – 2 claves – 54,25€ (solo 27,13€/clave)
- Office 2021 Pro Plus – 3 claves – 76,25€ (solo 25,42€/clave)
- Office 2021 Pro Plus – 5 PCs – 124€ (Solo 24,8€/PC)
- Office 2019 Pro Plus – 1 PC – 24,75€
- Office 2019 Hogar y Negocio para Mac – 39,29€
- Office 2024 Home para PC/Mac – 139,99€
- Office 2024 Hogar y Negocio para PC/Mac – 149€
Elijas cuál elijas, la edición Office 2024 o 2021, Windows 11 Pro es necesario para que estas aplicaciones funcionen sin problemas. Un nuevo sistema operativo moderniza tu PC y, ahora mismo, MS Windows 11 Pro puede ser tuyo por solo 12,25€ (reg. 199€) gracias a la promoción Godeal24. Este sistema operativo fue diseñado para los profesionales actuales, con una interfaz fácil de usar, capacidades de multitarea mejoradas y seguridad avanzada para mantener tu contenido seguro.
¡Qué ganga! ¡La última clave de Windows por solo 12€!
- Win 11 Clave Profesional – 12,25€
- Win 11 Professional – 2 claves – 24,25€ (solo 12,13€/Key)
- Win 11 Professional – 3 claves – 35,25€ (solo 11,75€/Key)
- Win 11 Professional – 5 claves – 53,25€ (Solo 10,65€ /Key)
- Win 11 Home – 12,15€
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC – 1 PC – 12,80€
- Win 11 Enterprise 2024 IoT LTSC – 1 PC – 12,88€
- Win 10 Clave Profesional – 8,25€
- Clave de Win 10 Home – 8,15€
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC – 1 PC – 12,25€
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- Win 11 Pro + Office 2024 Pro Plus – Pack – 28,25€
- Win 11 Home + Office 2024 Pro Plus – Pack – 28,15€
- Paquete Win 11 Pro + Office 2021 Pro Plus – 37,59€
- Pack Win 11 Home + Office Pro Plus 2021 – 37,99€
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