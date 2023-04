💻 Microsoft ya no vende Windows 10: Consigue Windows 10 Pro por solo 6,12€ [ Más info ]

A finales de febrero, HONOR anunció su nuevo buque insignia HONOR Magic5 Pro, que destaca por sus especificaciones de gama alta y unas cámaras muy capaces. De hecho, este teléfono ha ocupado durante un tiempo el número 1 en los ranking de DXOMark de pantalla y cámara.

El HONOR Magic5 Pro cuenta con una pantalla OLED LTPO2 de 6.8″ a 120 Hz, procesador Snapdragon 8 Gen 2, 12 GB de RAM LPDDR5x, 512 GB de almacenamiento UFS 4.0, triple cámara trasera gran angular (50 MP, f/1.6) + ultra gran angular (50MP, f/2.0) + teleobjetivo 3.5x (50MP, f/3.0), cámara frontal (12MP, f/2.4), altavoces estéreo y batería de 5.100 mAh con carga rápida a 66W y carga inalámbrica a 50W.

El HONOR Magic5 Pro sale a la venta en España en mayo por un precio de 1.199 € con 12GB/512GB (ver ofertas en 🛒 Amazon | 🛒 Mediamarkt). Tras haberlo utilizado durante varias semanas, a continuación, os dejo mi análisis en profundidad.

Diseño y construcción

El HONOR Magic5 Pro posee un frontal donde la pantalla ocupa un lugar destacado, con unos marcos realmente estrechos rodeando la pantalla.

El teléfono presenta un frontal simétrico, con marcos superior e inferior de grosor muy similar y marcos laterales que casi desaparecen de la vista por la curvatura de la pantalla a ambos lados.

La curva de los laterales no es de las más pronunciadas que he visto, pero es suficiente para hacer que el teléfono parezca menos grueso de lo que realmente es.

El inconveniente de las pantallas con curva, sobre todo cuando es pronunciada, es que la imagen se ve más oscura en los bordes. Aquí este efecto se aprecia claramente al observar la pantalla totalmente de frente.

Por este motivo y por la posibilidad de registrar toques fantasma, las pantallas curvadas no son del gusto de todos los usuarios.

La gran pantalla del HONOR Magic5 Pro posee una perforación con forma de píldora para las cámaras frontales. Aunque es poco habitual encontrar smartphones con doble cámara frontal, HONOR ha incorporado un sensor de profundidad ToF para ofrecer reconocimiento facial seguro.

Como resultado, encontramos un orificio mucho más visible que en otros smartphones. Teniendo en cuenta que también incluye un lector de huella dactilar bajo la pantalla y que es posible ofrecer reconocimiento facial (aunque no sea tan seguro) con una sola cámara, creo que hubiera sido más oportuno incorporar una sola cámara por motivos estéticos.

A la hora de utilizar apps que no se ejecutan a pantalla completa, el orificio de la cámara frontal no interfiere, ya que la zona donde está ubicado pertenece a la barra de notificaciones. En los juegos que se ejecutan a pantalla completa de lado a lado (sin barras negras a derecha o izquierda), el orificio sí que puede interferir con lo que vemos en pantalla.

Frontal y parte de atrás del HONOR Magic5 Pro



El HONOR Magic5 Pro tiene un grosor de 8,8 mm, que aumenta hasta los 13 mm si tenemos en cuenta el abultamiento de la cámara trasera, por lo que es uno de los smartphones más gruesos que podemos encontrar en el mercado.

Su peso de 219 gramos también lo sitúa entre los más pesados. De hecho, la sensación en la mano es la de un teléfono contundente.

Medidas (mm.) Peso (gr.) Pantalla Ratio pantalla a cuerpo (*) Samsung Galaxy S23 Ultra

163 × 78 × 8,9 234 6,8″ 90% ⏩ HONOR Magic5 Pro

163 × 77 × 8,8 219 6,8″ 91% HONOR 70

161 × 73 × 7,9 178 6,7″ 91% Vivo X90 Pro

161 × 75 × 9,3 216 6,8″ 91% Xiaomi 13 Pro

163 × 75 × 8,4 229 6,7″ 90% Huawei Mate 50 Pro 162 x 76 × 8,5 205 6,7″ 91% Pixel 7 Pro

163 × 77 × 8,9 212 6,7″ 89% iPhone 14 Pro Max

161 × 78 × 7,9 240 6,7″ 88% iPhone 14 Plus

161 × 78 × 7,8 203 6,7″ 87% OPPO Find X5 Pro

164 × 74 × 8,5 218 6,7″ 90% OnePlus 11

163 × 74 × 8,5 205 6,7″ 90% Huawei P50 Pro+ 159 × 73 × 9,0 226 6,6″ 92% OPPO Find X5

160 × 73 × 8.7 196 6,6″ 89% Nothing Phone (1)

159 × 76 × 8,3 194 6,6″ 86% Sony Xperia 1 IV

165 × 71 × 8.2 185 6,5″ 84% Xiaomi 13

153 × 72 × 8.0 189 6,4″ 89% Pixel 7

156 × 73 × 8,7 197 6,3 85% iPhone 14 Pro

148 × 72 × 7,9 206 6,1″ 87% iPhone 14

147 × 72 × 7,8 172 6,1″ 86%

(*) Datos de ratio pantalla-a-cuerpo obtenidos de GSMArena

El chasis del teléfono está hecho de aluminio, que debería resistir bien los golpes accidentales. HONOR no hace ninguna mención en las especificaciones del teléfono respecto al uso de Gorilla Glass para proteger el cristsal del frontal o la parte de atrás, por lo que cabe suponer que no cuenta con este recubrimiento.

La parte trasera del HONOR Magic5 Pro está fabricada en cristal curvado a ambos lados, pero lo que realmente destaca es el enorme módulo de cámara circular que emerge de la parte trasera como si del cráter de un volcán se tratara.

Este módulo alberga las tres cámaras traseras, que se sitúa bastante separadas, junto el flash, el sensor de parpadeo, el sensor de color multiespectral (justo al lado del flash LED naranja), un micrófono y un sensor ToF 3D para medir la profundidad y ayudar con el enfoque automático.

El módulo de cámara sobresale de la superficie del teléfono y, a pesar de ser bastante grueso, el teléfono apenas baila al pulsar sobre su pantalla mientras está apoyado sobre una mesa, ya que su enorme tamaño hace que proporcione un gran apoyo.

Un inconveniente de es teléfono es que resulta algo resbaladizo en la mano, aunque esto no será un problema si añades una funda. Quizás hubiera sido bueno que, al menos, los marcos laterales tuvieran cierta textura para mejorar el agarre.

A continuación, vamos a revisar los elementos que encontramos en los laterales del teléfono.

En el lateral derecho encontramos el botón de encendido y un botón alargado para el volumen.

En el lateral izquierdo no encontramos ningún elemento.

La parte superior del teléfono cuenta con uno de los altavoces.

La parte inferior del teléfono posee un conector USB-C en el centro. A uno de los lados encontramos la ranura para albergar hasta dos tarjetas nano-SIM y, al otro lado, un altavoz convencional.

En España, este teléfono está disponible en dos acabados: Black (negro) y Meadow Green (verde). El modelo que he probado yo es el color negro, que presenta un acabado brillante que hace que las huellas dactilares queden fácilmente marcadas sobre su superficie. El modelo verde tiene un acabado mate.

El HONOR Magic5 Pro cuenta con certificación IP68, por lo que no debes preocuparte si se da algún chapuzón. Como cualquier smartphone, no está indicado para ser sumergido en agua, por lo que no deberías utilizado para fotografía subacuática.

Pantalla

El HONOR Magic5 Pro llega con una pantalla AMOLED LTPO2 de 6,81″ con frecuencia de actualización variable hasta 120 Hz y muestreo táctil de 360 Hz, atenuación PWM y compatibilidad con HDR10+.

El panel ofrece resolución Quad HD+ (2.848 × 1.312 píxeles, ratio 19.5:9), lo que implica una densidad de píxeles de 460 ppp. En la práctica, esto significa que la pantalla se ve muy nítida, siendo imposible distinguir los píxeles individuales a simple vista.

HONOR ha incorporado un panel con una tasa de refresco de 120 Hz. Esta mayor tasa se traduce en una mayor suavidad al desplazarnos por la interfaz y hacer scroll vertical el navegador web, la galería de fotos o en feeds de redes sociales como Twitter, Facebook o Instagram.

El teléfono permite escoger entre tres ajustes: Estándar (refresco hasta 60 Hz, mínimo consumo de batería), Media (refresco hasta 90 Hz), Alta (refresco hasta 120 Hz, máximo consumo de batería) y Dinámica (adapta la tasa de refresco al contenido mostrado hasta 120 Hz para ahorrar batería).

En teoría, la pantalla del HONOR Magic5 Pro puede reducir el refresco hasta 1 Hz para ahorrar batería, así como seleccionar valores de refresco que se adapten al contenido: 10 Hz para contenidos estáticos como un email, 24/30/60 Hz para vídeos a 24/30/60 FPS, 120 Hz para juegos que soporten alta tasa de FPS, etc.

En la práctica, HONOR no incluye un indicador de la tasa de refresco en las opciones de desarrollador de MagicOS, por lo que no es posible visualizar este valor. Tenemos que creernos, por tanto, que HONOR está haciendo las cosas bien y la pantalla está optimizando la tasa de refresco según el contenido.

Además de contar con una alta tasa de refresco y muestreo, la pantalla del HONOR Magic5 Pro ofrece una gran amplitud de color de 10 bits, que le permite cubrir el gamut DCI P3.

Si no estás familiarizado con los espacios de color, todos los smartphones de gama alta cubren de sobra el espacio de color estándar de Android: Rec. 709 / sRGB.

Los más avanzados tratan de cumplir con el espacio DCI-P3 utilizado en la industria cinematográfica, y unos pocos apuntan hacia el espacio de color aún más amplio Rec. 2020, que cubre un 76 por ciento del espectro visible

Ningún panel actual es capaz de mostrar el espacio de color completo Rec. 2020, pero muchos paneles sí que llegan a cubrir el espacio DCI-P3.

Por otro lado, la tecnología HDR incrementa el rango dinámico de tonos de color que se muestran en la pantalla.

El HONOR Magic5 Pro es compatible con HDR10 y HDR10+, por lo que es posible disfrutar de contenidos producidos en este formato en servicios de streaming como Netflix o YouTube.

Para analizar la calidad de la pantalla hemos realizado diversas pruebas con el software profesional CalMAN Ultimate y un colorímetro X-Rite i1Display Pro.

El HONOR Magic5 Pro ofrece dos modos de reproducción de color: normal y vívido. Como su propio nombre indica, el modo vívido ofrece colores más vivos, pero, a la vez, menos fieles a la realidad, mientras que el modo normal es el que pretende mostrar colores más cercanos a la realidad.

Gracias a la doble calibración de la luz para un brillo típico de 120 nits en interiores y de 800 nits en exteriores, el HONOR Magic5 Pro consigue una mejor precisión cromática que otros smartphones que solo han sido calibrados para un único escenario.

Con el modo normal activo, la fidelidad de color resulta ser excelente ya que el error medio se sitúa en 0.9 dE (un valor por debajo de 4 dE se considera excelente y por encima de 9 se considera inaceptable) y el error máximo en 2.6 dE.

En este modo de color, la pantalla cubre el 98% del espacio sRGB (y un 72% del espacio DCI P3), como era de esperar, y la temperatura de color resulta ser 6.334ºK, un valor que está algo por debajo de la temperatura de referencia de 6.500ºK, por lo que la pantalla tiene un cierto tinte anaranjado.

Resultados de las pruebas de pantalla en el modo de color normal

Si pasamos al modo vívido, que es el que está activo por defecto, la fidelidad de color frente al gamut DCI-P3 empeora hasta un error medio de 2.3 dE y un error máximo de 6.3 dE. Esto se debe a que los colores se muestran más saturados de lo que son en realidad.

La temperatura de color resulta ser 6.797ºK, un valor alto, pero que no se aleja demasiado del blanco neutro.En este modo, se cubre el 90% del espacio de color DCI-P3.

Resultados de las pruebas de pantalla en el modo de color vívido

HONOR afirma que el teléfono puede alcanzar 1.300 nits bajo la luz del sol, llegando incluso a 1.800 nits al mostrar contenido HDR.

Según mis propias mediciones, el brillo máximo del panel del HONOR Magic5 Pro se encuentra alrededor de 780 nits con el brillo al máximo en modo manual, y aumenta a 1.270 nits si establecemos el modo automático y nos encontramos bajo un entorno muy iluminado (en línea con los 1.3000 nits prometidos por HONOR para el modo HBM, High Brightness Mode).

Aunque he reproducido un vídeo HDR de prueba con la pantalla en blanco, no he conseguido superar los 1.270 nits de brillo. Desconozco bajo qué circunstancias se logran los 1.800 nits que indica HONOR al reproducir contenido HDR.

En esta gráfica comparativa reflejamos el valor de brillo máximo con la pantalla al 100% en color blanco, ya que es la forma habitual de medir el brillo de una pantalla.

Este valor máximo de brillo con la pantalla iluminada al 100% es muy elevado, superando en el momento del análisis a cualquier otro smartphone de gama alta. Mis felicitaciones a HONOR por ello.

El color negro es muy profundo, por lo que el colorímetro ha sido incapaz de medir ningún nivel de brillo. Esto significa que el color negro es realmente negro y que el contraste es, teóricamente, infinito.

Las pantallas OLED tienen un comportamiento peculiar al ser observadas desde un ángulo. Por un lado, los emisores de luz están más cerca de la superficie, y esto hace que el contraste y el brillo varíen menos al desplazarnos respecto al centro, pero por otro lado la matriz Pentile provoca que los colores se distorsionen.

En el caso del HONOR Magic5 Pro, los ángulos de visión son amplios y los colores no se ven apenas alterados al observar la pantalla desde un ángulo. Ahora bien, dado que la pantalla está curvada a los lados, al observar el teléfono de frente se aprecia un color más oscuro en los laterales.

HONOR ha incorporado la funcionalidad de encender la pantalla con un doble toque para ver si tenemos notificaciones pendientes, así como la funcionalidad Mostrar Siempre en Pantalla, aunque está algo escondida en Ajustes > Pantalla principal y fondo de pantalla > Mostrar siempre en pantalla.

Pantalla Always On Display (o, como le llama Honor, Mostrar Siempre en Pantalla)

Esta funcionalidad muestra en la pantalla de bloqueo la hora / fecha, nivel de batería e iconos de notificaciones de apps. Es posible configurar que esté siempre activa,solo al pulsar sobre la pantalla o a determinadas horas.

HONOR ha incorporado un modo lectura que filtra la luz azul para aliviar el cansancio visual. Puede ser activado manualmente o, si preferimos, podemos programar la hora de inicio y final. También está presente un modo eBook, que evita la fatiga ocular si lees durante un periodo prolongado de tiempo en el dispositivo. Cuando está habilitado este modo, la pantalla del dispositivo se ve en blanco y negro para que descanse la vista.

HONOR ha incluido atenuación PWM de alta frecuencia a 2.160 Hz (el más alto de la industria), que evita el parpadeo de la pantalla a bajos niveles de brillo (menos e 100 nits) manteniendo la fidelidad de color. Aun siendo imperceptible a la vista, este parpadeo produce dolor de cabeza a ciertas personas. Otros smartphones recurren a DC Dimming que, al actuar sobre la alimentación del circuito de la pantalla, reduce el parpadeo a costa de deteriorar la calidad de la imagen.

El teléfono ofrece una función de Optimización de vídeo que mejora el color y el contraste de lo vídeos a pantalla completa para una experiencia de visualización más viva. La idea de esta función es convertir vídeos no HDR en vídeos HDR, aunque, como es lógico, no hace milagros.

Otra función relacionada es la Aceleración de velocidad de fotogramas, que aumenta la velocidad de fotogramas de los vídeos a pantalla completa para ofrecer una experiencia más fluida. En la práctica, se trata de la funcionalidad MEMC de siempre, presente en la mayoría de televisores, que inserta un frame interpolado entre dos frames para aumentar los vídeos a 60 FPS. Como es bien sabido, no a todo el mundo le gusta esta funcionalidad.

Ambas funciones de vídeo están solo disponibles en aplicaciones compatibles como YouTube o Netflix.

Por última , HONOR ha incluido una curiosa función para cuidar la vista llamada pantalla nocturna circadiana, que busca mejorar la calidad del sueño ajustando automáticamente la temperatura de color de la pantalla en función del ritmo corporal. Al activar esta opción, el color de la pantalla se ve más cálido.

Hardware

El HONOR Magic5 Pro incorpora el potente SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, un chip de gama alta presentado a finales de 2022 y fabricado en 4 nm en TSMC (N4P).

👉 Así es el Qualcomm Snapdragon Snapdragon 8 Gen 2



Integra cuatro núcleos de CPU diferentes: un núcleo principal rápido y grande ARM Cortex-X3 hasta 3,2 GHz, dos núcleos de alto rendimiento ARM Cortex-A715 hasta 2,8 GHz, otros dos núcleos de rendimiento Cortex-A710 hasta 2,8 GHz y tres núcleos de eficiencia ARM Cortex-A510 hasta 2 GHz. Todos los núcleos pueden utilizar la caché compartida de nivel 3 de 8 MB.

Una gran mejora del Snapdragon 8 Gen 2 es la GPU Adreno 740 integrada, que soporta Hardware Raytracing. La Adreno 730 integrada ofrece una mejora gráfica del 30% en comparación con la anterior Adreno 660.



El chip también integra un acelerador Hexagon para cargas de trabajo de IA (tensorial, escalar y vectorial). El motor de IA integrado puede ofrecer un rendimiento de IA hasta 4 veces más rápido gracias al mayor motor tensorial.

El ISP 18-Bit-Spectra es capaz de procesar fotos de hasta 200 MP y trabajar con vídeos de hasta 8k30 (incluyendo 10-bit, HDR10+, HLG y Dolby Vision). El 18-Bit-Spectra-ISP también ha experimentado grandes mejoras y ahora se llama Snapdragon Sight.

El módem Snapdragon X70 5G integrado también es nuevo, al igual que el módem FastConnect 7800 compatible con Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.3.

En España, el HONOR Magic5 Pro viene acompañado por 12 GB de RAM LPDDR5x, que son más que suficientes para tener varias aplicaciones abiertas a la vez.

La memoria LPDDR5x es la más rápida del momento. Se fabrica con el proceso de 14 nm y ofrece una velocidad de transferencia de datos de 8,5 Gbps, que es 1,3 veces más rápida que la velocidad de 6,4 Gbps de LPDDR5. Además, ofrece un consumo de energía un 20% menor que la DRAM LPDDR5.

El HONOR Magic5 Pro llega a nuestro país en una única variante de almacenamiento de 512 GB. Este almacenamiento es muy rápido ya que es tipo UFS 4.0.

UFS 4.0 aumenta las velocidades de lectura hasta los 4.200 MB/s, es decir, básicamente el doble que el estándar UFS 3.1 actualmente disponible. Las velocidades de escritura también aumentan hasta los 2.800 MB/s, frente a los 1.200 MB/s.

Las cifras de rendimiento de lectura y escritura se refieren a transferencias secuenciales, por lo que las lecturas y escrituras aleatorias serán probablemente más lentas. En general, UFS 4.0 es un 46% más eficiente en términos de consumo de energía que UFS 3.1, ya que es capaz de ofrecer una velocidad de lectura secuencial de hasta 6,0 MB/s por miliamperio (mA).

En el improbable caso de que necesites ampliar el almacenamiento, tenemos malas noticias: el HONOR Magic5 Pro no admite el uso de una tarjeta microSD.

El puerto USB-C es de tipo USB 3.2 y es compatible con OTG, por lo que puedes conectar un llave USB-C y acceder a ella como si fuera almacenamiento externo. También soporta DisplayPort sobre USB-C con un adaptador HDMI, en caso de que quieras conectarlo a una pantalla o televisor para disfrutar de vídeo 4K UHD a 60 fps.

MagicOS ofrece dos modos de batería: Equilibrado y Rendimiento. El modo Rendimiento permite a la CPU y GPU alcanzar temperaturas más altas antes de reducir el rendimiento, sin que suponga ningún peligro para el teléfono.

El inconveniente es que el dispositivo puede sentirse demasiado caliente en tus manos y, además, el consumo de batería aumenta, por lo que no es un modo recomendable en el día a día.

A continuación, vamos a ver los resultados del teléfono en diversos benchmarks, lo que nos dará una idea de la potencia de este terminal en comparación con otros teléfonos. Todas las pruebas se han realizado en el modo Equilibrado, por ser el que viene activo por defecto y el que utilizarán la mayoría de los usuarios.

En el benchmark AnTuTu v9, ha conseguido un resultado de 1.033.121 puntos, una puntuación muy alta.

En el benchmark Geekbench 6 centrado en el rendimiento del procesador, ha conseguido 1.345/4.445 puntos en las pruebas mono/multi-núcleo, que de nuevo son unos resultados elevados.

En el test de rendimiento general PCMark 3.0 que mide el rendimiento al realizar tareas cotidianas, ha obtenido una puntuación de 14.668 puntos, un valor de nuevo muy alto.

En el apartado de almacenamiento, el teléfono obtiene unos resultados extremadamente altos en las pruebas de AndroBench de velocidad de lectura ya que, como hemos comentado, cuenta con el almacenamiento más rápido UFS 4.0.

Los juegos en el HONOR Magic5 Pro se mueven con total fluidez

A continuación, vamos a ver los resultados en diversos benchmarks gráficos para comprobar el rendimiento esperable en juegos.

Para optimizar el rendimiento de los juegos, el HONOR Magic5 Pro incorpora GPU Turbo X con optimización de instrucciones gráficas y un motor de programación de IA que reconoce la escena en pantalla y genera fotogramas adicionales entre los existentes para ofrecer imágenes más fluidas. La interpolación dinámica de fotogramas garantiza una frecuencia de imagen mayor y más estable con un menor consumo de energía.

En las pruebas de GFXBench basadas en las APIs modernas de bajo nivel y alta eficiencia (Metal en iOS y Vulkan en Android), el teléfono consigue unos resultados altos en comparación con otros teléfonos.

En la prueba 3DMark Wild Life Unlimited, el teléfono también ha conseguido un resultado muy alto.

Para comprobar el rendimiento gráfico en el día a día, he probado varios juegos 3D exigentes: Real Racing 3, Asphalt 9 y Call of Duty Mobile.

Utilizando el software GameBench, he podido medir diversos parámetros de rendimiento en estos juegos en partidas reales.

Los juegos obtienen una tasa estable alrededor de 60 FPS en Asphalt 9, 60 FPS en Call of Duty y 120 FPS en Real Racing 3. Se trata de valores altos, como era de esperar un smartphone de estas características.

Juego FPS (mediana) Estabilidad FPS FPS Min.-Máx. %CPU / %GPU

Asphalt 9 60 100% 58-61 10% / 53% Real Racing 3

121 100% 119-121 7% / 39% Call of Duty 60 100% 56-61 26% / ND

(*) Configuración de calidad de los juegos:



Asphalt 9: Calidad gráfica configurada a «alta»

Real Racing 3: Calidad gráfica por defecto

Call of Duty Mobile: Calidad gráfica «muy alta» y cuadros por segundo a velocidad «máxima»



Además del rendimiento puntual, es importante conocer si el teléfono es capaz de sostener este rendimiento a lo largo del tiempo o si se ve reducido por el aumento de temperatura del procesador.

En la prueba CPU Throttling que mide la caída de rendimiento de CPU al cabo de 15 minutos de carga sostenida, el teléfono ha obtenido un resultado mejorable, ya que el rendimiento ha caído un 38% pasados unos 8 minutos, aunque al cabo de unos 3 minutos se ha recuperado. Puedes ver la gráfica de rendimiento aquí.

La prueba 3DMark Wild Life Stress Test mide la variación en el rendimiento gráfico tras 20 minutos de ejecución del test.

El teléfono ha obtenido un resultado bastante mejorable de 46%, lo que significa que el rendimiento gráfico empeora tras un largo período de tiempo de uso. En todo caso, dada la gran potencia gráfica, probablemente no notas esta caída.

En general, el HONOR Magic5 Pro ha conseguido unos excelentes resultados en los benchmarks, como era de esperar teniendo en cuenta que trae el mejor hardware del momento. El único punto mejorable es el rendimiento sostenido, ya que, tras varios minutos con una carga elevada, el rendimiento de CPU y GPU se reduce notablemente.

En el día a día, no he experimentado signos de lag al moverme por la interfaz, abrir aplicaciones o cambiar entre tareas.

El HONOR Magic5 Pro soporta conectividad mediante NFC, infrarrojos, Bluetooth 5.2 y WiFi 7 (pero curiosamente no soporta la banda de 6 GHz). Carece de UWB (Ultra Wideband), aunque a día de hoy no tiene mucho usos salvo etiquetas de rastreo como Galaxy SmartTag+.

Según HONOR, este teléfono posee la primera arquitectura de antena Wi-Fi y Bluetooth independiente de la industria, lo que, en palabras de HONOR, mejora el rendimiento del Wi-Fi en un 200% y reduce su latencia en un 30% en comparación con el tradicional diseño de antena del sector.

En las pruebas que he realizado, la velocidad de red tanto por Wi-Fi como por conexión celular 5G han sido satisfactorias.

El HONOR Magic5 Pro ha alcanzado los 300 Mbps de bajada y de subida en Wi-Fi con una conexión de 300 Mbps. En la prueba de conectividad celular 5G, he medido velocidades de alrededor de 23 Mbps de bajada y 12 Mbps de subida con la red 5G de Orange en una zona con no muy buena cobertura.

En el apartado de «ausencias», cabe destacar que no incorpora radio FM, lo cual algunos usuarios lo encontrarán como una limitación.

Incluso en interiores, el Honor Magic5 Pro obtiene conectividad por satélite de forma muy rápida y precisa. Admite las cuatro redes de satélites más grandes en todas las bandas de frecuencia posibles: GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a) y GALILEO (E1+E5a).

Sistemas biométricos

El HONOR Magic5 Pro cuenta con dos sistemas de autenticación biométrica: lectura de huella dactilar y reconocimiento facial 3D.

HONOR ha incorporado un lector de huella dactilar bajo la propia pantalla que permite desbloquear el teléfono con rapidez colocando el dedo sobre la zona de la pantalla donde está ubicado el sensor. El sensor está colocado demasiado abajo para mi gusto, por lo que puede ser necesario estirar un poco el dedo para alcanzarlo según cómo sostengas el teléfono.

Al mover el teléfono, aparece marcada la zona de la huella, por lo que basta con poner el dedo encima para desbloquear el teléfono sin tener que tocar ningún botón.

Lector de huella bajo la pantalla del HONOR Magic5 Pro



HONOR también ha añadido un sistema de reconocimiento facial que utiliza la cámara frontal de profundidad para captar una imagen 3D, por lo que es igual de seguro que la huella dactilar.

El desbloqueo facial funciona muy rápido, por lo que resulta realmente cómodo si, por alguna razón, prefieres no poner el dedo sobre la pantalla para desbloquear el teléfono.

HONOR permite tener activos a la vez el reconocimiento de huella y el de rostro, por lo que podemos utilizar en cada momento el que más nos convenga.

Batería

La batería del HONOR Magic5 Pro posee una capacidad de 5.100 mAh, que es un valor alto para un teléfono con este tamaño de pantalla.

HONOR afirma que, con una sola carga completa, el teléfono soporta hasta 17,4 horas de reproducción de vídeo en línea de YouTube o 11,46 horas de navegación Snapchat.

Para comprobar la autonomía, he llevado a cabo la prueba de batería del conocido test PCMark: Work 3.0.

ℹ️ Info: Una reflexión sobre las pruebas de autonomía



Dada la importancia que tiene la pantalla en el consumo de la batería, es importante calibrar con un colorímetro (o un instrumento similar) las pantallas al mismo nivel absoluto de brillo (no es válido ponerlo al 50%) si quieres obtener resultados de autonomía comparables entre dispositivos.

De lo contrario, los resultados pueden verse muy afectados por el nivel de brillo de la pantalla de cada smartphone y, por tanto, no son comparables. No todos los análisis tienen esto en cuenta y, en esta prueba, se leen a veces valores absurdos.

En el caso de PCMark: Work 3.0, el propio test indica que la prueba debe realizarse con la pantalla calibrada a 200 nits para que los resultados sean comparables. Así es como nosotros realizamos las pruebas de autonomía los smartphones.

PCMark Work 3.0 pone a prueba la autonomía del terminal al realizar una mezcla de tareas cotidianas y exigentes ya que la prueba simula la navegación por páginas web, la escritura de textos e inserción de imágenes, la aplicación de filtros a fotografías, la edición de vídeos y la manipulación de datos.

En la prueba de batería Work Battery Life 3.0 de PCMark, el teléfono ha dado un excelente resultado de 12 horas y 55 minutos con la tasa dinámica activa.

Si reducimos la tasa de refresco a 60 Hz, el resultado de la autonomía aumenta a 15 horas y 33 minutos, que es una marca también bastante alta.

En el día a día, la autonomía del HONOR Magic5 Pro es muy buena. No he tenido ninguna dificultad en llegar al final del día con alrededor de un 30 por ciento de batería restsante con un uso moderado del teléfono configurando la tasa de refresco dinámica.

Además, HONOR ha incorporado un modo de ahorro de energía dentro de la aplicación Administrador y en la sección Ajustes. Este modo ahorra energía activando el modo oscuro, deshabilitando la funcionalidad de Pantalla Siempre Activa y la sincronización automática, restringiendo la actividad de las aplicaciones en segundo plano y reduciendo los efectos visuales.

HONOR también ofrece un modo de máximo rendimiento, que optimiza los ajustes para lograr un rendimiento más elevado, pero esto hace que el consumo de batería y la temperatura aumenten.

La app Administrador también realiza un análisis del estado del teléfono para incrementar el ahorro de energía sugiriendo diversas acciones.

Por ejemplo, la app indica qué aplicaciones son las que más energía consumen y qué ajustes podemos modificar para reducir el consumo de energía: reducir el tiempo de espera de la pantalla antes de apagarse, establecer el brillo en modo automático, desactivar la rotación automática, etc.

Una funcionalidad que me ha gustado es que permite seleccionar individualmente qué apps pueden iniciarse automáticamente, así como cuáles pueden seguir ejecutándose en segundo plano. Además, el teléfono también indica qué aplicaciones consumen mucha energía para que sepamos dónde vamos a obtener los mayores beneficios.

El HONOR Magic5 Pro cuenta con la tecnología de carga rápida a 66W que es bastante rápida para lo que solemos encontrar en la mayoría de smartphones — no obstante, algunos teléfonos ya superan la carga rápida a más de 100 W.

HONOR ofrece la carga inteligente, que conserva la batería en buen estado, ya que aprende tu rutina de carga y retrasa la carga completa una vez que se alcance el 80 por ciento hasta que el teléfono estime que vas a necesitar utilizarlo.

En mis pruebas, el proceso de carga completo ha tardado 51 minutos con el cargador de 66 W incluido. En solo media hora, ha conseguido el 70 por ciento de carga.

Me gustaría que HONOR (y otros fabricantes, especialmente chinos) adoptaran USB-PD como estándar de carga rápida, ya que para conseguir la máxima velocidad de carga necesitas utilizar el propio cargador de la marca.

Proceso de carga rápida del HONOR Magic5 Pro

El HONOR Magic5 Pro también incluye carga inalámbrica a 50W, que es un valor muy alto que solo alcanzarás si te haces con un cargador de la marca. Dado que yo no dispongo de un cargador inalámbrico con esta potencia, no he podido ponerlo a prueba.

El teléfono ofrece carga inversa por cable, por lo que es capaz de cargar a otro smartphone si lo conectas mediante un cable USB-C a USB-C.

Software

El HONOR Magic5 Pro corre Android 13 y, por encima del sistema operativo, HONOR incorpora su propia capa de personalización MagicOS 7.1.

👉🏻 Curiosidad: HONOR ha cambiado el nombre de su capa de personalización de Android de Magic UI a MagicOS con el lanzamiento de la versión 7 en un intento de romper con sus raíces Huawei EMUI.

Según la política de actualizaciones de software de la marca, este dispositivo recibirá, al menos, dos actualizaciones importantes de software Android y cuatro años de actualizaciones de seguridad.

MagicOS 7 fue anunciado en noviembre del año pasado con algunas novedades de diseño, como iconos más planos, animaciones más fluidas y una nueva fuente HONOR Sans que está presente en toda la interfaz.

La pantalla de inicio cuenta con carpetas grandes que permiten abrir las apps de su interior directamente pulsando sobre los iconos, sin necesidad de expandir la carpeta. También está presente la barra horizontal debajo de los iconos de apps que soportan tarjetas (widgets emergentes).

MagicOS 7 también ofrece un modo de pantalla dividida y ventanas emergentes que es compatible co algunas apps nativas y de terceros.

Si tienes varios dispositivos HONOR, MagicRing permite transferir ficheros, compartir el portapapeles y recibir notificaciones de forma transparente entre dispositivos MagicOS y portátiles Honor.

A diferencia de las conexiones tradicionales punto a punto, MagicRing permite que varios dispositivos se conecten automáticamente con un bajo consumo de energía. Este sistema permite utilizar el mismo teclado y ratón para numerosos dispositivos, recibir llamadas y notificaciones en un dispositivo distinto del smartphone y ejecutar el mismo programa de forma continua en todos los dispositivos.

MagicOS 7 incorpora OS Turbo X, GPU Turbo X y LINK Turbo X, que conforman el motor del sistema Turbo X. El primero utiliza tecnología de precarga de inteligencia artificial (IA) para acelerar el lanzamiento de aplicaciones en múltiples casos de uso y el segundo aprende a suministrar recursos a las aplicaciones bajo demanda mediante la detección de escenas y la comprensión del comportamiento del usuario.

Si te gusta pasar tiempo jugando, seguramente agradecerás la función Game Manager, que ofrece la posibilidad de activar la prevención de gestos involuntarios, aumentar los FPS, expandir los colores del juego, grabar un vídeo de la partida, bloquear notificaciones durante el juego y más.

Además de Google Assistant, también se incluye YOYO Assistant, que se encarga de las sugerencias de apps según la situación y hábitos de uso y habilita funciones como Texto Mágico, que permite extraer texto de las imágenes para copiarlo, arrastrarlo o tocarlo y acceder a servicios asociados (por el momento, esta función solo reconoce texto en chino, inglés y francés).

Además de estas novedades, MagicOS ofrece funcionalidades interesantes sobre Android, como:

Bloqueo de aplicaciones para proteger mediante huella dactilar o reconocimiento facial el acceso a una aplicación

Caja fuerte para proteger el acceso a ciertos contenidos como imágenes, vídeos o archivos

App Gemela para clonar apps (para tener dos cuentas en apps que no admiten multi-cuenta.

Espacio Privado para almacenar datos personales de forma independiente al espacio principal.

Gestor de contraseñas para almacenar los nombres de usuario y contraseñas localmente en el smartphone y acceder a ellas mediante la contraseña de la pantalla de bloqueo.

Modo Escritorio para utilizar el teléfono en una interfaz similar a la de un ordenador

Multimedia

El HONOR Magic5 Pro cuenta con dos altavoces situados en la parte superior e inferior del teléfono, por lo que ofrece sonido estéreo. El altavoz superior tiene realmente dos salidas, una colocada en el borde superior y otra en el auricular del oído. La posición hace que no resulte fácil taparlos por error con las manos al sostenerlo en horizontal.

Los altavoces no son idénticos, sino que el superior se centra en los tonos medios, mientras que el inferior lo hace en los graves y agudos. En todo caso, el sonido se escucha bastante equilibrado.

En mis pruebas, el sonido se ha escuchado potente y claro, con una calidad por encima de lo que encontramos en muchos otros teléfonos.

HONOR ha prescindido del conector tradicional de auriculares, por lo que tendremos que utilizar unos auriculares USB-C o Bluetooth, o bien hacer uso de un adaptador de USB-C a 3.5 mm.

El HONOR Magic5 Pro no incorpora su propio software de reproducción de música, sino que hace uso de YouTube Music, como muchos otros smartphones.

Si acostumbras a escuchar música con auriculares, te alegrará saber que HONOR incluye una tecnología de audio 3D a la que denomina Histen.

Esta tecnología permite disfrutar de diversos modos de reproducción a través de auriculares: automático, audio 3D, natural y estándar.

El HONOR Magic5 Pro incorpora también un ecualizador de sonido de diez bandas con varios modos predefinidos, en caso de que prefieras un ajuste más granular.

A nivel de codecs, el HONOR Magic5 Pro es compatible con SBC, AAC, LDAC HD, aptX y aptX HD.

En la práctica, el sonido se escucha muy bien con auriculares, aunque mi oído poco entrenado no aprecia una mejora sustancial con respecto a otros smartphones de gama alta.

Opciones de sonido del HONOR Magic5 Pro



La aplicación Galería es propia de HONOR y se utiliza para visualizar y reproducir las fotos y vídeos almacenados en el teléfono. La app incorpora tres pestañas:

Fotos (para ver todas las fotografías almacenadas)

Álbumes (para ver el contenido organizado en fotografías, vídeos, capturas, favoritos, etc)

Crear (para crear historias, vídeos y collages a partir de las fotos)

La aplicación también permite editar las imágenes mediante diversas herramientas básicas para recortar, ajustar el color, modificar el contraste, etc.

Aplicación Galería del HONOR Magic5 Pro



El HONOR Magic5 Pro cuenta con la certificación L1 del sistema DRM Widevine de Google, por lo que podemos reproducir contenido en HD en apps de streaming como Netflix. También es posible ver vídeos HDR en apps de streaming compatibles como Netflix o Youtube.

Cámaras

HONOR ha incluido tres cámaras traseras en el Magic5 Pro:

Cámara gran angular (23mm) con sensor de 50MP (1/1.12″, 1.4µm), lente con apertura f/1.6, enfoque automático PDAF multidireccional y estabilización óptica (OIS)

(23mm) con sensor de 50MP (1/1.12″, 1.4µm), lente con apertura f/1.6, enfoque automático PDAF multidireccional y estabilización óptica (OIS) Cámara ultra gran angular (13 mm, 122º) con sensor de 50MP (1/2.5″) con lente con apertura f/2.0 y enfoque automático.

(13 mm, 122º) con sensor de 50MP (1/2.5″) con lente con apertura f/2.0 y enfoque automático. Cámara teleobjetivo (90 mm, 3.5x) con sensor Sony IMX858 de 50MP, lente con apertura f/3.0, enfoque automático PDAF y estabilización óptica (OIS)

A estas cámaras les acompaña un sensor ToF de profundidad, que ayuda a mejorar el enfoque y producir un desenfoque más realista en el modo retrato. También incorpora un sensor de parpadeo de la fuente de luz, un sensor de color multiespectral y un flash simple (no dual).

Además, cuenta con un par de cámaras frontales:

Cámara gran angular (100º) con sensor de 12MP (1.22µm) lente con apertura f/2.4.

(100º) con sensor de 12MP (1.22µm) lente con apertura f/2.4. Cámara 3D de profundidad

Un aspecto curioso de este teléfono es que tiene dos cámaras capaces de disparar en modo Macro: la cámara ultra gran angular a una distancia de 2,5 cm y la cámara teleobjetivo a una distancia de 30 cm. El modo Super Macro emplea la cámara ultra gran angular.

HONOR estrena la nueva Captura Falcon en Milisegundos, optimizando la velocidad de todo el proceso de captura de imagen. En comparación con la generación anterior, la velocidad de arranque, la velocidad de enfoque, la reacción del obturador y la velocidad de imagen en HONOR Magic5 Pro han aumentado en un 102%, 245%, 147% y 118%, respectivamente.

La Captura Falcon en Milisegundos no solo proporciona a HONOR Magic5 Pro una velocidad de captura rápida, sino que también aumenta la nitidez al capturar escenas en movimiento.

La app de Cámara es bastante estándar. Los modos principales están dispuestos en un carrusel, y se puede cambiar entre ellos deslizando el dedo.

El menú «Más» contiene el resto de los modos. A los ajustes generales de la cámara se accede a través de un icono en la esquina superior derecha del visor.

El botón AI situado en la parte superior del visor aplica ciertas optimizaciones a la escena y sugiere qué cámara utilizar en función del entorno. Además, si te acercas lo suficiente a un objeto, cambia automáticamente al modo Super Macro utilizando la cámara ultra gran angular.

Si se activa la opción de IA, la app de Cámara puede recomendar automáticamente filtros según los hábitos de uso.

Una de las opciones que incorpora es Enfoque Inteligente, que permite que el enfoque siga automáticamente a personas, gatos o perros para tomar fotos o vídeos. Funciona tocando sobre el sujeto en la pantalla para bloquear el enfoque y realizar un seguimiento continuo.

También está presente la Captura Inteligente, que incluye la opción de tomar fotos automáticamente cuando se detectan sonrisas y la captura automática de momentos de sonrisa, salto y carrera de personas, gatos y perros.

Si eres un usuario experto, te alegrará saber que HONOR incluye un modo Profesional que permite ajustar a mano parámetros como la sensibilidad ISO, el punto de enfoque, el balance de blancos, el tiempo de exposición y más. También es posible disparar en modo RAW.

Cámara principal (gran angular)

El HONOR Magic5 Pro cuenta con un sensor personalizado de 50 MP de un tamaño bastante grande (1/1.12″), aunque en el mercado ya hay teléfonos con sensores de 1″ como el Xiaomi 13 Pro. Este sensor está situado detrás de una lente muy luminosa (f/1.6), que además cuenta con estabilización óptica.

Esta cámara guarda las fotos con una resolución de 12 MP por defecto, en lugar de los 12,5 MP que cabrían esperar como resultado del pixel binning 4-en-1. La razón es que la la cámara recorta un poco los bordes, lo que explica la diferencia entre la distancia focal de su lente de 23 mm y los 27 mm que aparecen en el campo EXIF.

HONOR ofrece un modo de Alta resolución que permite capturar una imagen a la resolución original de 50 MP, con lo que se consiguen imágenes más nítidas, como se puede apreciar en este ejemplo.

Comparativa entre fotografías tomadas a 50MP o 12MP

A continuación, podemos ver algunas fotografías tomadas con la cámara principal. La cámara hace un buen trabajo a la hora de preservar los detalles, mantener un buen colorido y ofrecer un amplio rango dinámico en condiciones de buena luz. En ocasiones, las capturas se ven algo subexpuestas, pero nada que no se pueda solucionar editando la fotografía.

Fotografías tomadas con la cámara principal en condiciones de buena iluminación



HONOR ofrece un modo Noche para tomar capturas más luminosas cuando la luz es escasa. No es necesario activar este modo manualmente, ya que el teléfono lo aplica automáticamente cuando detecta que hay poca luz. En mis pruebas, no he notado apenas diferencias entre disparar en modo Foto o en modo Noche, aunque en este último modo el disparo es ligeramente más lento.

La calidad de imagen se mantiene muy alta cuando la luz escasea. Las capturas mantienen una buena nitidez gracias a un nivel de ruido contenido, los colores se presentan vivos y realistas, y el rango dinámico sigue siendo amplio.

A continuación, podemos ver algunas fotografías tomadas con poca luz.

Fotografías tomadas con la cámara principal en condiciones de escasa iluminación

HONOR incluye un ajuste de Inteligencia Artificial que detecta la escena que estás fotografiando y ajusta ciertos parámetros de la imagen. A continuación, podemos ver algunas fotografías tomadas con este modo donde la cámara ha detectado que estaba fotografiando comida o vegetación y ha incrementado la viveza y brillo de los colores.

Diferencia entre fotografías tomadas en modo normal y modo IA

La app de Cámara permite tomar fotografías con zoom 2x, aunque en realidad es un recorte de la zona central de la imagen y un escalado a la resolución deseada. Esto significa que obtenemos un resultado similar a si recortamos manualmente una captura tomada sin zoom.

Cámara ultra gran angular

La cámara ultra gran angular incluye un sensor de 50 MP tras una lente de 13 mm (122º) que ofrece una apertura bastante razonable (f/2.0) y, además, cuenta con enfoque automático.

Las capturas durante el día ofrecen imágenes nítidas, colores vivos y un contraste elevado. Aunque las cámaras ultra gran angular distorsionan en los extremos, HONOR ha hecho un buen trabajo para reducir dicha distorsión y que las líneas rectas no se vean curvadas.

Fotografías tomadas con la cámara ultra gran angular durante el día



Esta lente no posee estabilización óptica y su apertura es limitada, por lo que a priori podríamos pensar que no está indicada para tomar fotografías en situaciones de poca luz.

Sin embargo, el resultado es bastante bueno y las capturas son perfectamente utilizables, con un nivel de calidad por encima de lo que solemos ver en este tipo de cámaras.

A continuación, se incluyen algunos ejemplos de fotografías tomadas por la noche o con poca luz.

Fotografías tomadas con la cámara ultra gran angular por la noche

Como comentaba anteriormente, la cámara ultra gran angular hace también la función de cámara macro, siendo capaz de tomar capturas a solo 2,5 centímetros de distancia.

A continuación, podemos ver algunos ejemplos de fotografías tomadas en modo macro, que se ven bastante bien.

Fotografías tomadas con la cámara ultra gran angular en modo Macro



Cámara teleobjetivo

La cámara teleobjetivo también utiliza un sensor de 50 MP tras una lente periscópica de 90 mm, que es equivalente a un zoom de 3.5x. Esta lente posee una apertura algo limitada (f/3.0), por lo que cabe esperar que la calidad de imagen se resienta con poca luz.

Las capturas durante el día ofrecen imágenes nítidas, con buen colorido y un amplio rango dinámico, como se puede apreciar en estos ejemplos. No obstante, si somos exigentes, podemos notar que las imágenes no ofrecen tanto detalle al ampliar como otros smartphones con zoom similar.

Fotografías tomadas con la cámara teleobjetivo con luz abundante

Mientras que muchos teléfonos recurren a un recorte de la cámara principal cuando hay poca luz (con los problemas de falta de nitidez que eso provoca), el HONOR Magic5 Pro sigue utilizando la cámara teleobjetivo.

Cuando la luz escasea, la cámara teleobjetivo sigue manteniendo bastante bien el tipo y las capturas son perfectamente utilizables. Ahora bien, la nitidez de las capturas se ve reducida y, si la escena tiene movimiento, es bastante probable que capturemos un borrón.

A continuación, podemos ver algunas capturas en condiciones de poca luz.

Fotografías tomadas con la cámara teleobjetivo con luz escasa

Modo Retrato

HONOR ha incluido una cámara de profundidad que mejora el efecto de desenfoque de las fotografías en modo Apertura o Retrato, mediante una medición más precisa de la distancia de la cámara al sujeto.

El HONOR Magic5 Pro ofrece dos modos de disparo que hacen uso de la cámara de profundidad:

Modo Apertura: Permite escoger una apertura desde f/0,95 hasta f/16.

Permite escoger una apertura desde f/0,95 hasta f/16. Modo Retrato: Permite activar el efecto bokeh (pero no la intensidad del efecto) y el nivel de retoque de belleza (entre 0 y 10).

La lente ideal para tomar un retrato es aquella con una distancia focal de unos 50 mm, lo que equivale a un zoom 2x. Por ello, al seleccionar el modo Retrato, por defecto se utiliza el zoom 2x (un recorte de la zona central) de la cámara principal, aunque también puedes escoger 1x para un retrato de cuerpo entero. Curiosamente, no es posible escoger la cámara teleobjetivo.

A continuación, podemos ver unos ejemplos de fotografía tomadas en modo Retrato. El HONOR Magic5 Pro hace un excelente trabajo a la hora de separar a la persona del fondo de la imagen, con solo algunos pequeños fallos en la zona del pelo.

Fotografías tomadas en modo Retrato

Cámara frontal

La cámara frontal tiene un sensor de 12MP con una lente con apertura f/2.4. En cuanto a vídeo, permite grabar a 4K a 30 fps. Aunque no cuenta con un flash frontal, es capaz de iluminar la pantalla en un color blanco muy intenso al tomar un selfie para emular la presencia de un flash.

La app de Cámara permite seleccionar tres niveles de encuadre: 0.7x (18 mm), 0.8x (21 mm) y 1x (26 mm). El encuadre de 0.7x es especialmente amplio, por lo que es ideal para selfies de grupo.

La calidad de los selfies es buena. Otros smartphones tienen un rango dinámico menor y los fondos iluminados se ven blancos, pero el HONOR Magic5 Pro expone correctamente toda la imagen, como se puede apreciar en algunos de estos ejemplos.

Selfies tomados con la cámara frontal



El HONOR Magic5 Pro también puede tomar retratos con la cámara frontal, aunque el recorte del pelo se ve algo artificial en las pruebas que he llevado a cabo.

Selfies en modo Retrato tomados con la cámara frontal

Grabación de vídeo

El HONOR Magic5 Pro es capaz de grabar vídeo hasta resolución 4K (3840×2160) a 60 fps con las cámaras principal y teleobjetivo, mientras que es posible grabar vídeo 4K a 30 fps con la cámara ultra gran angular. La cámara frontal puede grabar vídeo a [email protected]

No es posible grabar vídeos 4K durante más de 15 minutos, lo que puede ser un problema para los creadores de contenido. Una funcionalidad interesante es que permite utilizar auriculares inalámbricos para la grabación de sonido a distancia.

La estabilización electrónica está disponible en las cámaras frontal y ultra gran angular, mientras que las cámaras gran angular y teleobjetivo utilizan estabilización óptica (ayudada por estabilización electrónica en el caso de la cámara gran angular).

Al grabar un vídeo, es posible cambiar entre las cámaras delantera y traseras a voluntad, así como grabar con ambas cámaras a la vez. También es posible grabar vídeo con la cámara principal y la cámara gran angular simultáneamente.

HONOR perite grabar los vídeos en formato de vídeo eficiente (H.265), que ocupa un 35% menos de espacio, así como en formato HDR10+. También ofrece una funcionalidad llamada Toma mágica que identifica de forma inteligente momentos destacables para generar vídeos cortos o recomendar fotos destacadas.

A continuación, podemos ver algunos vídeos grabados por el día, que ofrecen una excelente calidad. La estabilización electrónica está disponible en todas las resoluciones.

Vídeos grabados con buena luz

A continuación, podemos ver algunos vídeos grabados por la noche, que se ven bastante bien, incluso cuando se selecciona una tasa de grabación de 60 fps.

Vídeos grabados con poca luz

HONOR ha incluido algunas funcionalidades de grabación de vídeo especialmente pensadas para vloggers, ya que permite grabar con varias cámaras a la vez. Por ejemplo, usando el modo Multivídeo es posible grabar con la cámara frontal + cámara gran angular a [email protected] a la vez sin perder la estabilización electrónica ni el modo belleza.

HONOR ha añadido un curioso modo de vídeo llamado Historia que genera un vídeo en el que se concatenan varias escenas grabadas por separado. Este modo funciona mejor en horizontal.

El HONOR Magic5 Pro ofrece grabación de video Log 4K de 10 bits, para permitir a los creadores producir imágenes a nivel cinematográfico.

Por último, también permite capturar en formato LUT 3D Cinematográfico, que mejora el aspecto de los vídeos con tonos de color cinematográficos en calidad HDR:

LUT 1 – Clásica: Basado en la película Kodak Vision y el sistema de color ARRI Alexa. Look muy resistente y atractivo.

Basado en la película Kodak Vision y el sistema de color ARRI Alexa. Look muy resistente y atractivo. LUT 2 – Salpicadura de sol: Basada en el aspecto “dorado” besado por el sol, utilizado a menudo en las películas de los años 70, las obras creadas con esta LUT transmiten sensaciones cálidas.

Basada en el aspecto “dorado” besado por el sol, utilizado a menudo en las películas de los años 70, las obras creadas con esta LUT transmiten sensaciones cálidas. LUT 3 – Enfoque: Negros, blancos, tonos de piel y rojos saturados únicos. Perfecta para iluminaciones dramáticas con colores rojos o tonos de piel cálidos.

Negros, blancos, tonos de piel y rojos saturados únicos. Perfecta para iluminaciones dramáticas con colores rojos o tonos de piel cálidos. LUT 4 – Bravura: Basada en la película Kodak Vision Premiere. Esta LUT proporciona más saturación, negros más profundos, sombras frías y luces cálidas. Se puede crear un aspecto muy resistente con mayor dramatismo y color, especialmente adecuado para capturar arquitectura.

Basada en la película Kodak Vision Premiere. Esta LUT proporciona más saturación, negros más profundos, sombras frías y luces cálidas. Se puede crear un aspecto muy resistente con mayor dramatismo y color, especialmente adecuado para capturar arquitectura. LUT 5 – Deslumbrante: Inspirada en la película Fuji. Este LUT produce colores brillantes, contraste medio y menos calidez. Adecuada para muchas condiciones, especialmente para escenas coloridas en exteriores.

Inspirada en la película Fuji. Este LUT produce colores brillantes, contraste medio y menos calidez. Adecuada para muchas condiciones, especialmente para escenas coloridas en exteriores. LUT 6 – Puro: Inspirada en el popular estilo de las películas coreanas y japonesas, esta LUT ofrece un tono brillante y frío con negros realzados, perfecta para expresar sentimientos de frescura y elegancia.

Inspirada en el popular estilo de las películas coreanas y japonesas, esta LUT ofrece un tono brillante y frío con negros realzados, perfecta para expresar sentimientos de frescura y elegancia. LUT 7 – Nostalgia: Inspirada en Wes Anderson, esta LUT con tonos cálidos, colores ligeramente desaturados y contraste medio, adecuada para una amplia gama de escenarios con iluminación media a brillante.

Inspirada en Wes Anderson, esta LUT con tonos cálidos, colores ligeramente desaturados y contraste medio, adecuada para una amplia gama de escenarios con iluminación media a brillante. LUT 8 – Sombrío: Esta LUT proporciona un efecto de desviación de decoloración y un lavado cian general rellenando las luces y filtrándose en los negros, creando una sensación de urgencia y proporcionando emoción instantánea en las escenas más oscuras.

Cuando se activa el modo Película, recomienda automáticamente una LUT en función de la escena de filmación.

Llamadas de voz

El HONOR Magic5 Pro cuenta con varios micrófonos con cancelación de ruido para eliminar el ruido de fondo y mejorar la calidad del sonido durante las llamadas.

Soporta llamadas VoLTE y WiFi. Es compatible con Dual SIM y puedes usar dos Nano SIM o una eSIM en su lugar. También puedes combinar una eSIM y una Nano SIM, pero no es posible una eSIM dual.

En las pruebas que hemos realizado la calidad de la voz es correcta y hemos podido mantener perfectamente conversaciones en entornos moderadamente ruidosos sin dificultades, ya que consigue suprimir muy bien los ruidos del entorno.

Una función especial es la Privacidad de llamadas por IA, que ajusta el volumen de la llamada según el nivel de ruido del entorno, garantizando así que otras personas que están cerca no pueden escuchar lo que te dice la persona con la que hablas.

Precio

El HONOR Magic5 Pro sale a la venta en España en mayo por un precio de 1.199 € con 12GB/512GB (ver ofertas en 🛒 Amazon | 🛒 Mediamarkt).

Por un precio similar, existen bastantes alternativas en el mercado que son interesantes.

El Xiaomi 13 Pro (🛒 1.399€, ver ofertas en Amazon | Mediamarkt) cuenta con una pantalla AMOLED de 6.7″ hasta 120 Hz, procesador Snapdragon 8 Gen 2, 12 GB de RAM LPDDR5x, 256 GB de almacenamiento UFS 4.0, cámaras traseras gran angular (50MP f/1.9) + ultra gran angular (50MP f/2.4) + teleobjetivo 3.3x (50MP f/2.0), cámara frontal (32MP f/2.0) y batería de 4.820 mAh con carga rápida a 120 W y carga inalámbrica a 50 W.

El Samsung Galaxy S23 Ultra (🛒 1.409€, ver ofertas en Amazon | Mediamarkt) posee una pantalla LTPO AMOLED de 6.8″ hasta 120 Hz, procesador Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, 8/12 GB de RAM LPDDR5x, 256GB/512GB/1TB de almacenamiento UFS 4, cámara trasera gran angular (200MP, f/1.7) + ultra gran angular (12MP, f/2.2) + teleobjetivo 3x (10MP, f/2.4) + teleobjetivo 10x (10MP, f/4.9), cámara frontal (10MP, f/2.2), conectividad 5G y batería de 5.000 mAh con carga rápida a 45W.

El Pixel 7 Pro (🛒 899€, ver ofertas en Amazon | Mediamarkt) es un smartphone con pantalla AMOLED de 6.7″ a 120Hz, procesador Google Tensor 2, 8/12GB de RAM, 128/256/512 GB de almacenamiento UFS 3.1, cámara trasera gran angular (50MP, f/1.9) + ultra gran angular (12MP, f/2.2) + teleobjetivo 5x (48MP, f/3.5), cámara frontal (11MP, f/2.2), y batería de 5.000 mAh con carga rápida a 30W.

El OPPO Find X5 Pro (🛒 1.299€, ver ofertas n Amazon | Mediamarkt) posee una pantalla Super AMOLED WQHD+ de 6.7″ a 120 Hz, procesador Snapdragon 8 Gen 1, 12GB de RAM LPDDR5, 256 GB de almacenamiento UFS 3.1, cámaras traseras gran angular (50MP, f/1.7) + ultra gran angular (50MP, f/2.2) + teleobjetivo (13MP, f72.4), cámara frontal (32MP, f/2.4) y batería de 5.000 mAh con carga rápida a 80W.

Conclusiones

El HONOR Magic5 Pro llega con un diseño atractivo, con un marco de aluminio y una cubierta trasera en cristal disponible en colores Black (negro) o Meadow Green (verde). El acabado negro que he probado tiene un tono brillante que hace que las huellas queden fácilmente marcadas, pero el verde tiene un acabado mate.

Con un grosor de 8,8 mm (13 mm si tenemos en cuenta la cámara trasera) y un peso de 219 gamos, el teléfono resulta bastante contundente. A la vez, se siente algo resbaladizo en la mano, por lo que debes tener cuidado de que no se caiga. Cuenta con resistencia al gua y el polvo IP68, por lo que no tienes que preocuparte si se moja.

Lo que más llama la atención del diseño del teléfono es el gran módulo de cámara, que emerge de la superficie trasera como si fuera el cráter de un volcán. Dado su gran tamaño, el teléfono apenas baila al pulsar sobre la pantalla mientras está apoyado sobre la mesa, ya que proporciona un gran apoyo.

En el frontal, destaca su gran pantalla de 6,8″ rodeada por marcos simétricos y estrechos, que le otorgan un elevado ratio de pantalla a cuerpo del 91% según GSMArena.

La pantalla está curvada a los lados, lo que ayuda a que los marcos laterales desaparezcan casi por completo a la vista. A cambio, puede producir reflejos no deseados.

HONOR ha incluido un orificio alargado en forma de píldora en la esquina superior izquierda de la pantalla, que alberga la cámara frontal y la cámara de reconocimiento facial 3D. Este recorte es bastante más grande que en otros buques insignia, por lo que no será del agrado de todos los usuarios.

A la hora de desbloquear el teléfono, el HONOR Magic5 Pro incluye un lector de huella dactilar bajo la pantalla que funciona con rapidez, aunque está situado un poco abajo para mi gusto. También podemos hacer uso de reconocimiento facial mediante la cámara 3D, que desbloquea de manera instantánea.

HONOR ha incorporado un panel AMOLED LTPO2 con resolución Quad HD+, que ofrece una abundante densidad de píxeles de 460 ppp. La pantalla es capaz de mostrar una amplia gama de colores.

En el modo de color normal, la pantalla ofrece una fidelidad de color muy elevada. Si optamos por el modo de color vívido, la fidelidad de color empeora ligeramente, ya que, como el propio nombre indica, los colores se muestran sobresaturados (aunque mucha gente prefiere colores intensos aunque sean irreales).

El brillo máximo de la pantalla ronda los 1.270 nits (medidos con la pantalla totalmente iluminada en blanco), que es un valor muy elevado. Dado que el panel es OLED, el color negro es puro y el contraste es muy alto (teóricamente infinito).

La pantalla ofrece el modo Pantalla Siempre Activa que muestra permanentemente la hora y otros datos de interés, como nivel de batería e iconos de notificaciones. Es posible despertar la pantalla con un doble toque sobre la misma o al levantarla, así como hacer que se encienda momentáneamente cuando llegue una notificación.

Posee un panel con una alta tasa de refresco de 120 Hz que hace que las animaciones se vean mucho más suaves. HONOR ofrece cuatro posibles modos: estándar (60 Hz), media (90 Hz), alta (120 Hz) o dinámico.

HONOR ha incorporado un modo lectura que filtra la luz azul para aliviar el cansancio visual y atenuación PWM de alta frecuencia a 2.160 Hz para evitar el parpadeo de la pantalla a bajos niveles de brillo. También incluye algunas opciones para mejorar el vídeo como Optimización de vídeo para mejorar el color y el contraste y Aceleración de velocidad de fotogramas, que aumenta la velocidad de fotogramas de los vídeos

El HONOR Magic5 Pro cuenta con el procesador Snapdragon 8 Gen 2 de gama alta fabricado en un proceso de 4 nm. Se trata del chip más potente que podemos encontrar a día de hoy en el mercado, por lo que tiene potencia de sobra para cualquier tarea.

El HONOR Magic5 Pro viene acompañado por 12 GB de RAM LPDDR5x, que es la más rápida del momento. Con esta cantidad, se pueden mantener múltiples aplicaciones abiertas a la vez.

En los benchmarks de CPU y GPU, el HONOR Magic5 Pro obtiene unas puntuaciones excelentes, que nada tienen que envidiar a otros smartphones de gama alta.

El rendimiento gráfico 3D es bueno, como era de esperar dado el hardware que incorpora. El único punto de mejora es que el rendimiento se ve afectado tras un período largo de carga sostenida, lo que podría trauducirse en una caída de FPS en largas sesiones de juegos.

En el día a día, el HONOR Magic5 Pro se mueve con rapidez y no he sufrido parones a la hora de moverme por la interfaz, cargar y mover apps/juegos pesados o hacer multi-tarea.

He probado tres juegos 3D exigentes como Asphalt 9, Real Racing y Call of Duty Mobile, y en todos ellos he medido tasas medias de refresco elevadas, en algunos casos por encima de los 100 FPS. Por tanto, a día de hoy, si eres aficionado a los juegos, no tendrás ningún problema para disfrutar al máximo de títulos 3D exigentes.

El HONOR Magic5 Pro está disponible en España e una única configuración con 512 GB de almacenamiento. Este almacenamiento es de tipo UFS 4.0, que es el más rápido del momento. En el improbable caso de que necesites ampliar el almacenamiento, no admite el uso de una tarjeta micro-SD.

En el aspecto de conectividad, el HONOR Magic5 Pro va bien servido con 5G, WiFi 7 (aunque no soporta 6 GHz), Bluetooth 5.2, NFC y emisor de infrarrojos, pero no cuenta con radio FM. Como novedad, tiene antenas separadas para Bluetooth y WiFi situadas en partes diferentes del teléfono, lo que evita las interferencias mutuas y aumenta la velocidad y reduce la lantecia de ambas conexiones.

El teléfono soporta llamadas WiFi y VoLTE, y es compatible con Dual SIM mediante dos nanoSIM o una combinación de nanoSIM + eSIM. HONOR ha incorporado una curiosa función llamada Privacidad de llamadas por IA, que ajusta el volumen de la llamada según el nivel de ruido del entorno para mantener la privacidad de la conversación

En su interior, cuenta con una batería de 5.100 mAh que, en mis pruebas, ha obtenido una autonomía muy buena a 60 Hz, que también se mantiene al activar la tasa de refresco dinámica o 120 Hz. Cuenta con carga rápida a 66W que permite recargar la batería en poco más de 50 minutos, así como carga inalámbrica a 50W.

El HONOR Magic5 Pro ofrece sonido estéreo gracias a dos altavoces situados en la parte inferior y superior (este último es doble, ya que el sonido se emite tanto por el auricular del oído como por la rejilla del borde lateral superior) del teléfono. Carece de conector de 3.5 mm.

Centrándonos en el software del teléfono, el HONOR Magic5 Pro corre MagicOS 7.1 sobre Android 13. Eeste dispositivo recibirá, al menos, dos actualizaciones importantes de software Android y cuatro años de actualizaciones de seguridad.

HONOR incorpora mejoras respecto a Android, como la posibilidad de personalizar el tema, mostrar widgets arrastrando sobre el icono de la app, gestionar los permisos de las apps de forma bastante granular, controlar el teléfono mediante gestos, proteger apps y contenidos privados (fotos, videos y archivos) con contraseña, clonar apps, mostrar apps en ventanas flotantes, etc. Si tienes un portátil HONOR, te beneficiarás de MagicRing, que permite intercambiar información entre móvil y portátil.

Por suerte, el veto estadounidense no aplica a la marca y, por tanto, incorpora los servicios móviles de Google (GMS) y tienda de apps Play Store.

El HONOR Magic5 Pro cuenta con una cámara triple trasera formada por lentes gran angular (50 MP, f/1.6), ultra gran angular (50MP, f/2.0) y teleobjetivo 3.5x (50MP, f/3.0).

Comenzando por la cámara principal, su rendimiento en condiciones de abundante luz es muy bueno. Cuando la luz escasea, la cámara principal mantiene una excelente calidad de imagen, a la altura de los mejores smartphones de gama alta.

Los retratos se toman con esta cámara, siendo posible escoger 1x o 2x, y ofrecen una excelente calidad de imagen gracias a una buena separación entre el sujeto y el fondo.

La cámara ultra gran angular consigue buenas capturas por el día, y mantiene muy bien el tipo por la noche, gracias al uso del modo Noche que se activa automáticamente.

Un aspecto interesante es que la cámara ultra gran angular hace también las veces de cámara macro, que resulta útil si te gusta fotografiar objetos de cerca.

La cámara teleobjetivo permite acercarnos a los objetos con una ampliación 3.5x, consiguiendo capturas muy interesantes cuado tenermos que acrecarnos a un objeto lejano. La calidad de imagen es buena, aunque la nitidez no es tan elevada como otras cámaras teleobjetivo que he probado.

A la hora de grabar vídeo, el HONOR Magic5 Pro ofrece grabación hasta 4K a 60 fps con la cámara principal, siendo posible grabar en formato HDR10+. La calidad de la imagen es buena y la estabilización funciona bien a todas las resoluciones.

La cámara frontal cuenta con una resolución de 12 MP y captura selfies con gran calidad. Permite seleccionar tres niveles de angular, lo que la hace ideal para selfies de grupo, pareja o individuales. También permite tomar buenos selfies en modo Retrato, aunque la separación es algo artificial y se nota el efecto «pegote.»

En conclusión, el HONOR Magic5 Pro es un smartphone muy recomendable si andas buscando un dispositivo con una excelente pantalla, un rendimiento muy elevado, unas cámaras de alta calidad, y una batería con gran autonomía y carga rápida.

El HONOR Magic5 Pro sale a la venta en España en mayo por un precio de 1.199 € con 12GB/512GB (ver ofertas en 🛒 Amazon | 🛒 Mediamarkt).

Lo mejor:

Diseño atractivo con buen aprovechamiento del frontal y una construcción con materiales sofisticados.

Diseño atractivo con buen aprovechamiento del frontal y una construcción con materiales sofisticados. Pantalla con buena fidelidad de color, elevado brillo, alto contraste, amplio gamut de color y una elevada tasa de refresco dinámica hasta 120 Hz.

Pantalla con buena fidelidad de color, elevado brillo, alto contraste, amplio gamut de color y una elevada tasa de refresco dinámica hasta 120 Hz. Fluidez en el uso del teléfono gracias al chip Snapdragon 8 Gen 2 acompañado por 12 GB de RAM LPDDR5x

Fluidez en el uso del teléfono gracias al chip Snapdragon 8 Gen 2 acompañado por 12 GB de RAM LPDDR5x MagicOS trae funcionalidades útiles como Pantalla Siempre Activa, bloqueo de aplicaciones, caja fuerte, personalización del tema, clonado de apps, integración con otros portátiles HONOR, etc.

MagicOS trae funcionalidades útiles como Pantalla Siempre Activa, bloqueo de aplicaciones, caja fuerte, personalización del tema, clonado de apps, integración con otros portátiles HONOR, etc. Lector de huella integrado en la propia pantalla con reconocimiento rápido y fiable. Reconocimiento facial 3D seguro que desbloquea cómodamente el teléfono.

Lector de huella integrado en la propia pantalla con reconocimiento rápido y fiable. Reconocimiento facial 3D seguro que desbloquea cómodamente el teléfono. Cámara triple trasera con cámara angular, cámara ultra gran angular / macro y teleobjetivo. Excelente rendimiento de todas las cámaras en condiciones de luz abundante y, también, cuando esta escasea.

Cámara triple trasera con cámara angular, cámara ultra gran angular / macro y teleobjetivo. Excelente rendimiento de todas las cámaras en condiciones de luz abundante y, también, cuando esta escasea. Cámara frontal con tres niveles de angular que ofrecen buena nitidez y modo Retrato.

Cámara frontal con tres niveles de angular que ofrecen buena nitidez y modo Retrato. Buena calidad de sonido gracias a altavoces estéreo.

Buena calidad de sonido gracias a altavoces estéreo. Elevada autonomía tanto a 60 Hz como si se activa la tasa de refresco dinámica.

Elevada autonomía tanto a 60 Hz como si se activa la tasa de refresco dinámica. Carga rápida por cable a 66W (100% de la carga en 51 minutos) e inalámbrica a 50W.

Carga rápida por cable a 66W (100% de la carga en 51 minutos) e inalámbrica a 50W. Conectividad WiFi 7, 5G, NFC e infrarrojos. Dual SIM con 2 tarjetas nanoSIM.

Conectividad WiFi 7, 5G, NFC e infrarrojos. Dual SIM con 2 tarjetas nanoSIM. Resistencia al agua IP68

Tamaño contundente y agarre del teléfono algo resbaladizo.

Tamaño contundente y agarre del teléfono algo resbaladizo. Grabación de vídeo 4K limitada a vídeos de un máximo de 15 minutos.

Si te ha gustado el análisis, comparte el artículo en tus redes sociales. También puedes pulsar este botón: Tweet