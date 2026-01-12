¿No tienes tiempo de leer el análisis completo? Dirígete directamente a la sección de Mi opinión para conocer lo que más y lo que menos me ha gustado del HONhgOR Magic8 Pro.

HONOR ha anunciado este mes la llegada del nuevo HONOR Magic8 Pro a España. Como es evidente por su nombre, el HONOR Magic8 Pro es el modelo más potente de la serie Magic8 y, por tanto, el que más interés despierta entre los que somos fans de la tecnología.

El HONOR Magic8 Pro cuenta con pantalla OLED LTPO de 6.7″, procesador Snapdragon 8 Elite Gen5, 12 GB de RAM, 512 GB de almacenamiento, cámara triple gran angular (50 MP, f/1.6, OIS) + ultra gran angular (50MP, f/2.0) + teleobjetivo 3.7x (200MP, f/2.6, OIS), cámara frontal (50MP, f/2.0) y batería de 6.270 mAh con carga rápida a 100W por cable / 80W inalámbrica.

El HONOR Magic8 Pro está disponible en colores Sunrise Gold, Sky Cyan y Black a un precio de 1.299€.

He tenido oportunidad de probar el HONOR Magic8 Pro durante algunas semanas antes de su llegada a España y, a continuación, os presento el análisis más completo que podréis leer.

Diseño y construcción

El HONOR Magic8 Pro posee un frontal donde la pantalla ocupa un lugar destacado, con unos marcos bastante estrechos rodeando la pantalla y con un grosor similar a lo largo de todo el perímetro. La pantalla está ligeramente curvada en los cuatro lados, pero esta curvatura es bastante sutil.

Una de las mayores preocupaciones de los usuarios es la resistencia de la pantalla a arañazos y caídas. En este aspecto, el panel del teléfono cuenta con la tecnología NanoCrystal Shield, el cristal más resistente a caídas de la industria, según HONOR.

Con una capa de nitruro de silicio, ofrece una protección 10 veces mayor en caso de caída en comparación con el cristal convencional. No he hecho ninguna prueba para comprobarlo, así que tendremos que creernos la palabra de HONOR.

Un aspecto que hace al HONOR Magic8 Pro diferente es que posee una muesca ovalada para la doble cámara frontal en la zona superior, que inevitablemente recuerda a la isla dinámica de Apple, aunque con un menor tamaño.

A la hora de utilizar apps que no se ejecutan a pantalla completa, la muesca de la cámara frontal no interfiere, ya que la zona donde está ubicada pertenece a la barra de notificaciones. En los juegos o vídeos panorámicos, la muesca sí que puede interferir con lo que vemos en pantalla.

Me sigue sorprendiendo que HONOR apueste por este tipo de muesca en la pantalla, ya que la mayoría de los fabricantes optan por una única cámara. Si bien la segunda cámara 3D añade un plus de seguridad que facilita el uso de reconocimiento facial para operaciones sensibles, como confirmar un pago, los Google Pixel recientes consiguen esta misma seguridad con una sola cámara. Tengo dudas de que los usuarios valoraren la presencia de la segunda cámara frente a haber tenido una muesca más discreta.

Según HONOR, el teléfono tiene un grosor de 8,4 mm (según mis mediciones, 8,6 mm), que aumenta hasta los 14,8 mm si tenemos en cuenta el abultamiento de la cámara trasera, por lo que es uno de los smartphones más gruesos que podemos encontrar en el mercado. Su peso es de 213 gramos, por lo que la sensación en la mano es la de un teléfono contundente

El chasis del teléfono está hecho de aluminio, por lo que resulta agradable al tacto y debería resistir bien los golpes.

En la parte trasera del HONOR Magic8 Pro destaca el gran módulo redondo para las cámaras, que está rodeado por un marco de color plateado con forma casi octogonal que emerge de la superficie del teléfono.

El HONOR Magic8 Pro está disponible en tres colores — Sunrise Gold, Sky Cyan y Black — siendo el primero el que corresponde a la unidad que he probado.

Como curiosidad, el color Sunrise Gold combina el cálido dorado del amanecer con la delicada textura del cielo brumoso, simbolizando la esperanza, la fuerza y la renovación. El color Sky Cyan recrea el icónico color celadón de la porcelana Ru Kiln de la dinastía Song en el panel trasero del HONOR Magic8 Pro. Ahí dejo eso…

A continuación, vamos a revisar los elementos que encontramos en los laterales del teléfono.

En el lateral derecho encontramos el botón de encendido, un botón alargado para el volumen y un nuevo botón AI dedicado a funciones de Inteligencia Artificial.

En el lateral izquierdo no encontramos ningún elemento.

La parte superior del teléfono cuenta con un altavoz, un emisor de infrarrojos y un micrófono.

La parte inferior del teléfono posee un conector USB-C en el centro. A uno de los lados encontramos la ranura para albergar hasta dos tarjetas nano-SIM y, al otro lado, un altavoz.

En materia de durabilidad, el HONOR Magic8 Pro presume de certificaciones IP66, IP68, IP69 e incluso IP69K, ofreciendo una resistencia excepcional al polvo, agua y chorros a alta presión, algo muy poco habitual en smartphones comerciales.

¿Qué significa IP68, IP69 y IP69k?

La certificación IP68 garantiza protección contra el polvo y la inmersión en agua a profundidades de hasta 2 metros durante 30 minutos, superando el estándar de la industria de 1,5 metros.

Las calificaciones IP69 e IP69K indican protección contra chorros de agua a alta presión a temperaturas de hasta 80 °C, lo que asegura que el dispositivo pueda soportar condiciones aún más extremas. Este nivel de protección sin precedentes ofrece total tranquilidad, permitiéndote usar tu OnePlus 15 con confianza junto a la piscina o bajo un aguacero repentino, con la seguridad de que está diseñado para sobrevivir donde otros buques insignia no pueden.

Ahora bien, no debemos olvidar que la garantía de los smartphones no cubre los daños por agua, por lo que no deberías sumergir el HONOR Magic8 Pro salvo por accidente — o sea, nada de fotografías bajo el agua en la piscina ni, menos aún, en el mar. Tampoco es conveniente mojar el teléfono si ha sufrido alguna reparación o golpe, ya que los sellos que evitan la entrada de agua han podido dañarse.

Pantalla

El HONOR Magic8 Pro llega con una pantalla con panel AMOLED LTPO de 6,8″ con frecuencia de actualización hasta 120 Hz, atenuación PWM a 4.320 MHz y cobertura completa del gamut DCI-P3.

El panel ofrece resolución 2.808 × 1.256 píxeles (ratio 20:9), lo que implica una densidad de píxeles de 458 ppp. Esto implica que la pantalla se ve muy nítida, siendo imposible distinguir los píxeles individuales a simple vista.

HONOR ha incorporado paneles con tasa de refresco hasta 120 Hz. Esta mayor tasa se traduce en una mayor suavidad al desplazarnos por la interfaz y hacer scroll vertical el navegador web, la galería de fotos o en feeds de redes sociales como X, Facebook o Instagram.

El teléfono permite escoger entre tres ajustes: Estándar (refresco hasta 60 Hz, mínimo consumo de batería), Alta (refresco hasta 120 Hz, máximo consumo de batería) y Dinámica (adapta la tasa de refresco al contenido mostrado hasta 120 Hz para ahorrar batería).

Al tener un panel LTPO, la tasa de refresco se puede adaptar al contenido mostrado. En mis pruebas, he medido tasas de 25, 60, 90 y 120 Hz en aplicaciones y juegos con la tasa dinámica. También he visto disminuir la tasa de refresco a 1 o 10 Hz al observar contenidos estáticos.

La pantalla del HONOR Magic8 Pro ofrece una gran amplitud de color capaz de mostrar 10.700 millones de colores, que le permite cubrir el gamut DCI P3.

Si no estás familiarizado con los espacios de color, todos los smartphones de gama alta cubren de sobra el espacio de color estándar de Android: Rec. 709 / sRGB.

Los más avanzados tratan de cumplir con el espacio DCI-P3 utilizado en la industria cinematográfica, y unos pocos apuntan hacia el espacio de color aún más amplio Rec. 2020, que cubre un 76 por ciento del espectro visible

Ningún panel actual es capaz de mostrar el espacio de color completo Rec. 2020, pero muchos paneles, como del de este teléfono, sí que llegan a cubrir el espacio DCI-P3.

Por otro lado, la tecnología HDR incrementa el rango dinámico de tonos de color que se muestran en la pantalla. El HONOR Magic8 Pro es compatible con los formatos estándar HDR10 y HDR10+, así como Dolby Vision (un formato propietario que no es soportado por todos los smartphones).

HONOR afirma que el teléfono puede alcanzar los 6.000 nits en HDR y 1.800 nits en contenido estándar. Según mis propias mediciones, el brillo máximo se encuentra alrededor de 783 nits en modo manual, y aumenta a 1.670 nits si establecemos el modo automático y nos encontramos bajo un entorno muy iluminado. Este valor se queda algo por debajo de los 1.800 nits anunciados.

En esta gráfica comparativa, se refleja el valor de brillo máximo con la pantalla al 100% en color blanco, ya que es la forma habitual de medir el brillo de una pantalla. Como se puede apreciar, este teléfono ofrece un buen nivel de brillo, aunque por debajo de algunos rivales de gama alta.

El color negro es muy profundo, por lo que mi colorímetro ha sido incapaz de medir ningún nivel de brillo. Esto significa que el color negro es realmente negro y que el contraste es, teóricamente, infinito.

Las pantallas OLED tienen un comportamiento peculiar al ser observadas desde un ángulo. Por un lado, los emisores de luz están más cerca de la superficie, y esto hace que el contraste y el brillo varíen menos al desplazarnos respecto al centro, pero por otro lado la matriz Pentile provoca que los colores se distorsionen.

En el caso del HONOR Magic8 Pro, los ángulos de visión son amplios y los colores no se ven apenas alterados al observar la pantalla desde un ángulo.

HONOR ha incorporado la funcionalidad de encender la pantalla con un doble toque para ver si tenemos notificaciones pendientes, así como la funcionalidad Mostrar Siempre en Pantalla, aunque está algo escondida en Ajustes > Pantalla principal y estilo > Mostrar siempre en pantalla.

Esta funcionalidad muestra en la pantalla de bloqueo la hora / fecha, nivel de batería, alertas de mensajes y llamadas y, opcionalmente, iconos de notificaciones de apps. Es posible configurar que esté siempre activa, solo al pulsar sobre la pantalla o a determinadas horas.

HONOR permite elegir si queremos que el fondo de pantalla de la Pantalla Siempre Activa sea negro con una pequeña imagen o una versión atenuada del fondo de pantalla de bloqueo (que, presumiblemente, consume más batería, pero se ve mucho mejor).

Pantalla Always On Display (o, como le llama Honor, Mostrar Siempre en Pantalla)

HONOR ha incorporado un modo Lectura que filtra la luz azul para aliviar el cansancio visual. Puede ser activado manualmente o, si preferimos, podemos programar la hora de inicio y final.

Este modo es diferente al modo eBook, que evita la fatiga ocular si lees durante un periodo prolongado de tiempo en el dispositivo. Cuando está habilitado este modo, la pantalla del dispositivo se ve en blanco y negro para que descanse la vista.

Para el cuidado de la vista, también ofrece una función llamada modo Circadiano, que busca mejorar la calidad del sueño ajustando automáticamente la temperatura de color de la pantalla en función del ritmo corporal. Al activar esta opción, el tono de la pantalla se vuelve más cálido.

También incluye una función de modo de Alivio de la fatiga ocular que busca combatir la miopía transitoria haciendo que, al mirar vídeos o leer libros, se produzca un efecto de desenfoque controlado que reduce los efectos nocivos de una mirada prolongada a una pantalla a corta distancia.

Tono natural adapta la pantalla a las condiciones de luz ambiental para obtener colores uniformes en cualquier entorno. Se trata, por tanto, de la versión de HONOR de la funcionalidad True Tone de los iPhone, que también está presente en otros smartphones Android.

El teléfono ofrece una función de Optimización de vídeo que mejora el color y el contraste de los vídeos a pantalla completa para una experiencia de visualización más viva. La idea de esta función es convertir vídeos no HDR en vídeos HDR, aunque, como es lógico, no hace milagros.

HONOR ha incluido atenuación PWM de alta frecuencia a 4.320 Hz, que evita el parpadeo de la pantalla a bajos niveles de brillo manteniendo la fidelidad de color. Aun siendo imperceptible a la vista, el parpadeo produce dolor de cabeza a ciertas personas.

Un valor de 4.320 Hz es extremadamente alto, por lo que si tienes dolores de cabeza tras un uso prolongado del móvil, puede ser buena idea pasarte a un smartphone con alto PWM. Según las mediciones que he tomado, la combinación de frecuencia y modulación de la atenuación PWM hacen que el teléfono no ofrezca ningún riesgo de molestar a la vista a personas con ojos sensibles.

Análisis del PWM de la pantalla

Rendimiento

El HONOR Magic8 Pro incorpora el potente Snapdragon 8 Elite Gen 5, un chip de gama alta presentado en septiembre de este año y fabricado en el proceso N3P de TSMC (3 nm).

ℹ️ Info: Así es el chip Sandpragon 8 Elite

El Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 es un SoC de gama alta para smartphones que integra dos núcleos rápidos Oryon Gen 3 Prime de hasta 4,6 GHz y seis núcleos Oryon Gen 3 Performance más pequeños con frecuencias de hasta 3,62 GHz.

El módem X85 5G integrado es compatible con 5G NR Sub-6 y mmWave, alcanzando velocidades de hasta 12,5 Gbit/s de descarga y 3,7 Gbit/s de subida.

El controlador de memoria cuádruple de 16 bits por canal (total 64 bits) soporta LPDDR5X-5300 MHz, con un ancho de banda máximo de 84,8 GB/s.

El rendimiento por núcleo de los grandes Prime Cores es sobresaliente y se sitúa al nivel del Apple A19 Pro, en lo más alto del rendimiento para procesadores de smartphone. Bajo cargas multinúcleo, los resultados son aún mejores: el Snapdragon 8 Elite Gen 5 supera al A19 Pro en un 21% y solo queda ligeramente por detrás del Apple M4 de 9 núcleos.

El chip viene acompañado por 12 GB de RAM, más que suficiente para tener muchas aplicaciones abiertas a la vez. Esta memoria es tipo LPDDR5x, que es la más rápida y eficiente en consumo de energía del mercado.

Estos 12 GB de RAM se ven aumentados por otros 7GB de RAM Turbo, que es el nombre que da HONOR a la capacidad de usar almacenamiento como RAM virtual. Personalmente, no soy fan de este tipo de memoria, ya que es considerablemente más lenta que la RAM tradicional… así que de «Turbo» nada.

Por otro lado, el teléfono llega con 512 GB de almacenamiento tipo UFS 4.0, el más rápido y eficiente en consumo de energía (un 46% respecto a UFS 3.1). En el improbable caso de que necesites ampliar el almacenamiento, debes saber que el HONOR Magic8 Pro no admite el uso de una tarjeta microSD.

El puerto USB-C es de tipo USB 3.2 y es compatible con OTG, por lo que puedes conectar una llave USB-C y acceder a ella como si fuera almacenamiento externo. También soporta DisplayPort sobre USB-C con un adaptador HDMI, en caso de que quieras conectarlo a una pantalla o televisor para disfrutar de vídeo 4K UHD a 60 fps.

A continuación, vamos a ver los resultados del teléfono en diversos benchmarks, lo que nos dará una idea de la potencia de este terminal en comparación con otros teléfonos.

Todas las pruebas se han realizado con el modo de energía Equilibrado, por ser el que viene activo por defecto y el que utilizarán la mayoría de los usuarios. También está disponible un modo Máximo de Rendimiento que permite a la CPU y GPU alcanzar temperaturas más altas antes de reducir la potencia, por lo que el dispositivo puede sentirse caliente en las manos y, además, el consumo de batería aumenta, por lo que no es un modo recomendable en el día a día.

En el benchmark AnTuTu v10, ha conseguido un resultado de 3.587.170 puntos, una de las puntuaciones más altas que he medido en un smartphone a fecha de hoy.

En el benchmark Geekbench 6 centrado en el rendimiento del procesador, ha conseguido 3.680 / 10.967 puntos en las pruebas mono/multi-núcleo, que son unos resultados muy altos, especialmente en el rendimiento multi-núcleo.

En el test de rendimiento general PCMark 3.0 que mide el rendimiento al realizar tareas cotidianas, ha obtenido una puntuación de 22.688 puntos, un valor muy alto.

En la prueba de almacenamiento CPDT que mide el rendimiento en lectura y escritura, ha obtenido una velocidad elevada en todos los aspectos.

A continuación, vamos a ver los resultados en diversos benchmarks gráficos para comprobar el rendimiento esperable en juegos.

En las pruebas de GFXBench basadas en las APIs modernas de bajo nivel y alta eficiencia (Metal en iOS y Vulkan en Android), el teléfono consigue unos resultados muy altos.

Centrándonos en sus capacidades gráficas, en la prueba Wild Life Extreme Unlimited de 3DMark, también ha obtenido un resultado muy elevado.

La prueba Solar Bay Unlimited de 3DMark mide el rendimiento en ray tracing, por lo que solo está disponible en smartphones de gama alta. Aquí, el teléfono ha obtenido unos resultados espectaculares.

Para comprobar el rendimiento gráfico en el día a día, he probado varios juegos 3D exigentes — Real Racing 3, Asphalt 9 y Call of Duty Mobile.

Utilizando el software GameBench, he podido medir diversos parámetros de rendimiento en estos juegos en partidas reales.

Los juegos obtienen una tasa estable alrededor de 120 FPS en Asphalt 9, Real Racing 3 y Call of Duty. Son valores muy altos, propios de un smartphone de gama alta.

Juego FPS (mediana) Estabilidad FPS FPS Min.-Máx. %CPU

Asphalt 9 119 100% 113-121 8% Real Racing 3

120 100% 115-121 4% Call of Duty 120 100% 111-121 5%

(*) Configuración de calidad de los juegos:



Asphalt 9: Calidad gráfica configurada a «predeterminado» y FPS a 120

Real Racing 3: Calidad gráfica por defecto

Call of Duty Mobile: Cuadros por segundo a velocidad «ultra»

En general, el HONOR Magic8 Pro ha conseguido unos excelentes resultados en los benchmarks, como era de esperar dado que incorpora el chip más potente del momento acompañado por memoria RAM y almacenamiento muy rápidos.

En el día a día, no he experimentado signos de lag al moverme por la interfaz, abrir aplicaciones o cambiar entre tareas — a esto ayuda, sin duda, que viene con 12 GB de RAM. Las apps que uso habitualmente se mueven con fluidez y he podido, incluso, salir de un juego para ir a otro, y volver al primero sin perder el progreso.

Además del rendimiento puntual, es importante conocer si el teléfono es capaz de sostener este rendimiento a lo largo del tiempo o si se ve reducido por el aumento de temperatura del procesador. Para comprobar si estas afirmaciones están a la altura de la realidad, he realizados dos pruebas de carga sostenida: una centrada en la CPU y otra en la GPU.

En la prueba CPU Throttling, que mide la caída de rendimiento de CPU al cabo de 15 minutos de carga sostenida, el teléfono ha obtenido un resultado bueno, ya que el rendimiento ha caído solo un 13% en dicho período.

En la prueba 3DMark Wild Life Stress Test, que mide la reducción en el rendimiento gráfico tras 20 minutos de carga sostenida, el teléfono ha obtenido un resultado mejorable de 54%, lo que significa que el rendimiento gráfico empeora tras un largo período de tiempo de uso. En todo caso, dada la gran potencia gráfica, probablemente no notes esta caída.

En cuanto a conectividad, el HONOR Magic8 Pro soporta WiFi 7, que es el estándar más avanzado. Fue anunciado oficialmente a principios de 2024, por lo que todavía no está muy extendido. Aunque la mejora del rendimiento o la velocidad no es el objetivo principal de Wi-Fi 7, sí lo consigue gracias a la decisión de admitir canales más amplios.

En mis pruebas de velocidad de red, el HONOR Magic8 Pro ha alcanzado por WiFi 6 una velocidad de 664 Mbps y 489 Mbps de subida a 3 metros de un punto de acceso WiFi 6 con una conexión a 1 Gbps, medido con la herramienta Speedtest.

En cuanto a conectividad celular, el HONOR Magic8 Pro es compatible con redes 5G con posibilidad de utilizar nanoSIM 1 + nanoSIM 2 + eSIM 1 + eSIM 2 (solo dos pueden estar habilitadas en un momento dado).

El HONOR Magic8 Pro incluye conectividad vía Bluetooth 6.0, NFC y emisor de infrarrojos. Es compatible con varios sistemas de posicionamiento (GPS, Galileo, Glonass y BeiDou), e incluye GPS de frecuencia dual, por lo que puede utilizar dos señales GPS a la vez para determinar la ubicación con más precisión (algo útil al movernos entre los edificios altos de una ciudad).

En el apartado de «ausencias», no posee soporte para Ultrawideband, que permite posicionar con precisión en el espacio dispositivos de rastreo que también utilicen esta tecnología y abre un gran abanico de posibilidades.

Sistemas biométricos

El sensor de huella es de tipo ultrasónico, que es más rápido, funciona con los dedos mojados y no requiere encender la pantalla para que funcione.

En mis pruebas, el HONOR Magic8 Pro ha sido muy rápido a la hora de desbloquear el teléfono. Para desbloquear el teléfono, debemos apoyar el dedo encima de la pantalla sin necesidad de presionar.

El reconocimiento de huella es fiable siempre que coloquemos el dedo en la zona correcta. Por suerte, el área de reconocimiento de la huella es bastante amplia, por lo que no es necesario acertar con el dedo en el lugar exacto, y además está situada en una posición cómoda, ya que está a una altura que resulta fácil de alcanzar con el dedo.

Lector de huella en el botón de encendido del HONOR Magic8 Pro



HONOR también ha añadido un sistema de reconocimiento facial que utiliza la cámara frontal 3D para captar los rasgos faciales en tres dimensiones, por lo que es tan seguro (o más) que la huella dactilar. Además, al utilizar luz infrarrojo, el reconocimiento facial funciona por la noche sin tener que iluminar la pantalla.

El desbloqueo facial funciona muy rápido, por lo que resulta realmente cómodo si, por alguna razón, prefieres no poner el dedo sobre la pantalla para desbloquear el teléfono.

HONOR permite tener activos a la vez el reconocimiento de huella y el de rostro, por lo que podemos utilizar en cada momento el que más nos convenga.

HONOR incluye una funcionalidad llamada Prolongar desbloqueo que mantiene el dispositivo desbloqueado cuando estás sujetando el dispositivo, estás cerca de casa u otro sitio de confianza, o tu reloj (u otro dispositivo de confianza) está cerca.

Batería

El HONOR Magic8 Pro posee una batería de carbono-silicio de tercera generación con una capacidad de 6.270 mAh. Lo curioso es que, fuera de Europa, llega con una batería de 7.100 mAh y, en China, aumenta hasta 7.200 mAh.

🔋 ¿Por qué los móviles en Europa tienen baterías más pequeñas que en otras partes del mundo?

El HONOR Magic8 Pro incorpora el chip HONOR E2 en su batería de silicio-carbono. Este chip aumenta la eficiencia de la gestión de la energía y el rendimiento de la batería, a la vez que controla su estado. HONOR E2 regula de forma inteligente la corriente de la batería en función de las condiciones ambientales y los requisitos de carga de trabajo, lo que mejora la seguridad y la fiabilidad, incluso en condiciones meteorológicas extremas.

Para comprobar la autonomía, he llevado a cabo la prueba de batería del conocido test PCMark: Work 3.0.

ℹ️ Info: Una reflexión sobre las pruebas de autonomía



Dada la importancia que tiene la pantalla en el consumo de la batería, es importante calibrar con un colorímetro (o un instrumento similar) las pantallas al mismo nivel absoluto de brillo (no es válido ponerlo al 50%) si quieres obtener resultados de autonomía comparables entre dispositivos.

De lo contrario, los resultados pueden verse muy afectados por el nivel de brillo de la pantalla de cada smartphone y, por tanto, no son comparables. No todos los análisis tienen esto en cuenta y, en esta prueba, se leen a veces valores absurdos.

En el caso de PCMark: Work 3.0, el propio test indica que la prueba debe realizarse con la pantalla calibrada a 200 nits para que los resultados sean comparables. Así es como nosotros realizamos las pruebas de autonomía los smartphones.

PCMark Work 3.0 pone a prueba la autonomía del terminal al realizar una mezcla de tareas cotidianas y exigentes ya que la prueba simula la navegación por páginas web, la escritura de textos e inserción de imágenes, la aplicación de filtros a fotografías, la edición de vídeos y la manipulación de datos.

En la prueba de batería Work Battery Life 3.0 de PCMark, el teléfono ha dado un resultado de 14 horas y 53 minutos con la tasa a 120 Hz, que es un valor alto.

Si reducimos la tasa de refresco a 60 Hz, el resultado de la autonomía aumenta a 19 horas y 14 minutos, que es una marca también muy buena.

HONOR ha incorporado un modo de ahorro de energía dentro de la aplicación Administrador y en la sección Ajustes. Este modo ahorra energía activando el modo oscuro, deshabilitando la funcionalidad de Pantalla Siempre Activa y la sincronización automática, restringiendo la actividad de las aplicaciones en segundo plano y reduciendo los efectos visuales.

También encontramos un modo de ahorro de energía ultra, que activa el modo oscuro, desactiva la mayoría de las aplicaciones y funcionalidades que agotan la batería, además de restringir el rendimiento del teléfono.

La app Administrador realiza un análisis del estado del teléfono para incrementar el ahorro de energía sugiriendo diversas acciones. Por ejemplo, indica qué aplicaciones son las que más energía consumen y qué ajustes podemos modificar para reducir el consumo de energía: reducir el tiempo de espera de la pantalla antes de apagarse, establecer el brillo en modo automático, desactivar la rotación automática, etc.

MagicOS permite seleccionar individualmente qué apps pueden iniciarse automáticamente, así como cuáles pueden seguir ejecutándose en segundo plano. Además, el teléfono también indica qué aplicaciones consumen mucha energía para que sepamos dónde vamos a obtener los mayores beneficios.

El HONOR Magic8 Pro cuenta con la tecnología de carga rápida a 100W, que según la compañía puede alcanzar una carga completa en solo 48 minutos. HONOR no ha incorporado un cargador en la caja, por lo que tendrás que comprar el cargador por unos 30€.

El teléfono ofrece carga inteligente, que conserva la batería en buen estado, ya que aprende tu rutina de carga y retrasa la carga completa una vez que se alcance el 80 por ciento hasta que el teléfono estime que vas a necesitar utilizarlo.

También incluye una opción llamada carga inteligente que, para aumentar la autonomía de la batería, aprende tu rutina de carga y retrasa la carga completa cuando la carga pase del 80% hasta el momento en el que prevé que vas a necesitar utilizarlo.

En mis pruebas, el proceso de carga completo ha tardado 44 minutos con un cargador de HONOR de 65W que tenía por casa. El 50 por ciento de carga se consigue en unos 18 minutos. Lamentablemente, no tengo un cargador de 100W para probar la máxima velocidad.

Proceso de carga rápida del HONOR Magic8 Pro

El HONOR Magic8 Pro incluye carga inalámbrica a 80W, pero necesitarás un cargador inalámbrico compatible.

Lamentablemente, no es compatible con el estándar inalámbrico Qi2, que fue anunciado el año pasado como una mejora de la carga inalámbrica. No aumenta la velocidad, sino la eficiencia gracias a un mejor alineamiento que se consigue con imanes (al igual que los utilizados por Apple para MagSafe).

HONOR ha incluido la funcionalidad carga inversa que permite utilizar el teléfono como una base de carga inalámbrica para cargar a otros smartphones, auriculares u otros dispositivos que admitan este tipo de carga. El inconveniente de esta carga es que es bastante lenta (5W) y no demasiado eficiente (se pierde energía en el proceso de transmisión).

Software

El HONOR Magic8 bPro corre Android 16 y, por encima del sistema operativo, HONOR incorpora su propia capa de personalización MagicOS 10. HONOR cambió el nombre de su capa de personalización de Android de Magic UI a MagicOS con el lanzamiento de la versión 7 en un intento de romper con sus raíces Huawei EMUI.

HONOR se compromete a siete años de actualizaciones de Android y parches de seguridad, que es un cantidad a la altura de los mejores, Samsung y Google.

MagicOS 10 marca una evolución clara en la identidad visual del sistema, apostando por un diseño más refinado, limpio y coherente en todos los niveles. La interfaz se percibe más moderna desde el primer momento, con iconos redibujados, tipografías más legibles, transparencias mejor integradas y animaciones que aportan una sensación de mayor dinamismo sin resultar recargadas.

Las transiciones entre aplicaciones, escritorios y menús son más suaves, lo que contribuye a una experiencia visual más agradable y premium. Además, la pantalla de bloqueo gana protagonismo gracias a nuevas opciones de personalización, con widgets interactivos, estilos dinámicos y mayor control sobre las notificaciones visibles, reforzando la idea de que el sistema se adapta mejor al usuario y no al revés.

En el apartado de rendimiento, MagicOS 10 demuestra un trabajo profundo de optimización. El sistema gestiona mejor los recursos, especialmente la memoria RAM, permitiendo mantener más aplicaciones activas en segundo plano sin penalizar la fluidez. Las aperturas de apps son más rápidas, los cambios entre tareas se sienten inmediatos y la estabilidad general es superior a la de generaciones anteriores.

Incluso tras varias horas de uso intensivo, la respuesta del sistema se mantiene consistente, sin caídas de rendimiento apreciables. Esto no solo se traduce en una mayor comodidad, sino también en una sensación de fiabilidad que resulta clave en el uso diario, tanto en ocio como en trabajo.

La inteligencia artificial se convierte en uno de los pilares de esta versión. El sistema integra funciones más avanzadas de asistencia, capaces de interpretar mejor el contexto de uso y de adaptar su comportamiento a los hábitos del usuario. Entre las funciones destacadas encontramos:

Sugerencias de aplicaciones con IA: Recomienda aplicaciones según la situación y hábitos de uso.

Recomienda aplicaciones según la situación y hábitos de uso. Recuerdos con IA: Puedes pulsar el botón de IA o deslizar hacia abajo para extraer automáticamente información de la pantalla (páginas web, vídeos, documentos o imágenes) y guardarlas en Recuerdos con IA. Es posible utilizar Honor Connect para compartir contenido en Recuerdos con IA con teléfonos, tablets y PC cercanos.

Puedes pulsar el botón de IA o deslizar hacia abajo para extraer automáticamente información de la pantalla (páginas web, vídeos, documentos o imágenes) y guardarlas en Recuerdos con IA. Es posible utilizar Honor Connect para compartir contenido en Recuerdos con IA con teléfonos, tablets y PC cercanos. Portal mágico: Puedes mantener pulsado texto, imágenes y otro contenido para activar Portal mágico y acceder rápidamente a servicios, siendo posible fijar en la parte superior los utilizados con más frecuencia.

El botón de IA permite asignar una de estas acciones rápidas al ser pulsado:

Cámara : Inicia rápidamente la cámara para capturar momentos, siendo posible hacer zoom al deslizar, enfocar al mantener pulsado, y tirar ráfagas o grabar vídeo al mantener apretado.

: Inicia rápidamente la cámara para capturar momentos, siendo posible hacer zoom al deslizar, enfocar al mantener pulsado, y tirar ráfagas o grabar vídeo al mantener apretado. Sugerencias de pantalla con IA: Proporciona servicios de IA recomendados según el contenido de la pantalla. Las acciones pueden incluir Rodear para Buscar, Agente de fotos con IA, Difuminar información privada, Resumir, Subtítulos con IA, Recurdos con IA, Detección de Deepfake o Creación de contenido.

Proporciona servicios de IA recomendados según el contenido de la pantalla. Las acciones pueden incluir Rodear para Buscar, Agente de fotos con IA, Difuminar información privada, Resumir, Subtítulos con IA, Recurdos con IA, Detección de Deepfake o Creación de contenido. Agente de ajustes de IA: Accede a los ajustes del sistema.

Accede a los ajustes del sistema. Agente de fotos con IA: Edita fotografías con un solo toque o basadas en la voz. Esto permite la eliminación precisa del fondo, el refinamiento de retratos, el rediseño artístico y la manipulación compleja de imágenes.

Edita fotografías con un solo toque o basadas en la voz. Esto permite la eliminación precisa del fondo, el refinamiento de retratos, el rediseño artístico y la manipulación compleja de imágenes. Honor AI: Accede a Honor AI con un toque para utilizar las funciones de IA de Honor

Accede a Honor AI con un toque para utilizar las funciones de IA de Honor Recuerdos con IA: Reconoce y recuerda el contenido de la pantalla

Reconoce y recuerda el contenido de la pantalla Google Lens: Traduce, identifica plantas y busca productos

De forma predeterminada, al pulsar dos veces el botón de IA se inicia instantáneamente la cámara, mientras que al mantenerlo pulsado se activan las sugerencias de pantalla con IA.

HONOR equipa Magic8 Pro con medidas de seguridad inteligentes para proteger a los usuarios del engaño en las comunicaciones de voz y vídeo.

La detección de deepfakes mediante IA realiza tareas de identificación, selección y comparación directamente en el dispositivo, lo que garantiza la privacidad del usuario. Durante las videollamadas, es posible iniciar la detección de deepfakes mediante IA, que analiza instantáneamente el rostro de la otra persona en busca de signos de síntesis mediante IA.

La detección de clonación de voz mediante IA, disponible próximamente, analiza el audio de la llamada para detectar voces clonadas o sintetizadas. Si se detecta alguna anomalía sospechosa, recibes una notificación que muestran el porcentaje de riesgo de un deepfake, lo que les permite tomar decisiones informadas.

Otro de los puntos donde MagicOS 10 da un salto importante es en la conectividad entre dispositivos con la versión mejorada de HONOR Share, que permite la transferencia bidireccional de archivos entre Android e iOS , incluidos iPhones, iPads y Macs, así como PC con Windows (se requiere la instalación de HONOR Super Workstation).

Esta función permite a los usuarios compartir sin esfuerzo fotos, vídeos, documentos y mucho más entre su dispositivo HONOR y los productos de Apple. También es compatible con OneTap para compartir con dispositivos Apple, al unir las áreas NFC del teléfono HONOR y el iPhone para realizar la transferencia.

El sistema refuerza la continuidad de tareas, permitiendo una integración más fluida entre móvil, tablet y ordenador. Compartir archivos, copiar y pegar contenido entre dispositivos, duplicar pantallas o continuar una tarea iniciada en otro equipo es ahora más rápido y estable. Esta mejora se nota especialmente en entornos de trabajo híbridos, donde la movilidad y la sincronización de la información resultan esenciales para mantener la productividad.

La seguridad y la privacidad también reciben un impulso relevante. MagicOS 10 incorpora sistemas de detección más avanzados frente a llamadas fraudulentas, intentos de suplantación de identidad y accesos sospechosos. La gestión de permisos se vuelve más clara y transparente, permitiendo al usuario tener un mayor control sobre qué aplicaciones acceden a sus datos y en qué momento. A esto se suma una mayor protección del almacenamiento y de la información sensible, lo que refuerza la confianza en el sistema, especialmente en un momento en el que la protección de los datos personales es una prioridad.

Multimedia

El teléfono cuenta con altavoces estéreo con una gran cavidad de sonido, situados en los laterales superior e inferior del teléfono. La posición de los altavoces hace que resulte posible taparlos por error con las manos al sostenerlo en horizontal.

En orientación vertical, al altavoz de arriba se asigna el canal derecho, mientras que en horizontal el teléfono respeta la orientación y cambia los canales para que coincidan con la orientación. En cualquier caso, cada altavoz emite también la pista del canal opuesto a un volumen más bajo.

HONOR utiliza un algoritmo de mejora de graves, que ofrece una respuesta de graves más potente para una experiencia de audio más rica.

La función de compensación de sonido ajusta la salida de audio para mantener la claridad del sonido en diferentes niveles de volumen y tipos de contenido. El componente de realce vocal mejora la inteligibilidad de la voz, garantizando que las conversaciones y las voces se distingan claramente de la música de fondo.

En mis pruebas, el sonido se ha escuchado muy potente, con un nivel de 79 dB a 1 metro de distancia, algo por encima de lo que he medido con el iPhone 17 Pro Max (77 dB), el vivo X300 Pro (77 dB) o el OnePlus 15 (75 dB).

Además, el sonido ofrece una calidad muy buena, al nivel de otros buques insignia. Por tanto, es un dispositivo más que adecuado para ver vídeos o mantener conversaciones en manos libres.

Como es habitual hoy en día, HONOR ha prescindido del conector tradicional de auriculares, por lo que tendremos que utilizar unos auriculares USB-C o Bluetooth, o hacer uso de un adaptador de USB-C a 3.5 mm. A nivel de codecs, es compatible con SBC, AAC, LDAC, aptX y aptX HD.

HONOR ofrece una opción llamada Graves premium que proporciona un sonido más potente, pero el consumo de energía, el calor y la vibración aumentan. Algunas apps como Spotify o YT Music no son compatibles, pero sí que funciona con YouTube, Apple Music o TikTok.

También encontramos una opción Audio 3D que proporciona una experiencia de audio inmersiva. De nuevo, el consumo de energía, el calor y la vibración aumentan.

También es posible seleccionar efectos de sonido de los auriculares:

Audio espacial, que reproduce la distancia y la dirección percibidas. El audio espacial crea un sonido tridimensional inmersivo durante la reproducción de audio y vídeo.

Audio estéreo Honor

Sin efectos de sonido.

También permite seleccionar el tipo de sonido que queremos reproducir: predeterminado, música, película, juego o personalizado. Si escoges personalizado, puedes ajustar un ecualizador de sonido de diez bandas.

La aplicación Galería es propia de HONOR y se utiliza para visualizar y reproducir las fotos y vídeos almacenados en el teléfono. La app incorpora tres pestañas:

Fotos (para ver todas las fotografías almacenadas)

Álbumes (para ver el contenido organizado en fotografías, vídeos, capturas, favoritos, etc)

Memorias (una mala traducción de Memories, que significa recuerdos, ya que esta función crea secuencias de fotografías con sonido)

Crear (para crear historias, vídeos y collages a partir de las fotos)

Aplicación Galería

La aplicación también permite editar las imágenes mediante diversas herramientas básicas para recortar, ajustar el color, modificar el contraste, etc.

MagicOS ha incorporado algunas funciones de Inteligencia Artificial generativa. como Goma de Borrar de IA, que permite eliminar personas u objetos indeseados de las imágenes. Goma de borrar de IA ofrece dos modos distintos para la eliminación de objetos: círculo para borrar y pincel para borrar, proporcionando dos opciones versátiles para seleccionar los elementos a eliminar.

Además, permite eliminar transeúntes, quitar reflejos, eliminar arrugas en ropa o eliminar el patrón de muaré.

Hace un trabajo bastante bueno eliminando personas, como podemos apreciar en estos ejemplos.

Borrador Mágico

Otra función relacionada es Recorte IA, que permite extraer objetos de las imágenes con una simple pulsación, lo que permite guardar y editar los elementos extraídos de forma independiente.

Recorte IA

Mejora con IA realiza cambios en una imagen para mejorar su calidad. Por ejemplo, en un rostro, suaviza la piel.

Mejora con IA

También resulta bastante útil Pintura con IA, que amplia el lienzo de una imagen añadiendo nuevos elementos que no estaban en la imagen original

Pintura con IA

Existe otra función que permite Abrir ojos, que busca imágenes similares en la galería para abrir los ojos en fotografías donde alguien aparece con los ojos cerrados.

Con la función Imagen a Vídeo, gracias al procesamiento Veo basado en IA de Google, el sistema analiza una imagen estática y genera una animación fluida que da vida a la imagen. Esta función permite crear clips llamativos, recuerdos animados o publicaciones para tus redes sociales, aunque solo tienes tres usos gratuitos.

El HONOR Magic8 Pro cuenta con la certificación L1 del sistema DRM Widevine de Google, por lo que podemos reproducir contenido en HD en apps de streaming como Netflix. Dado el gran tamaño de su pantalla, se trata de un smartphone ideal para disfrutar de películas.

Cámaras

HONOR ha incluido tres cámaras en la parte trasera:

Cámara gran angular (23 mm) con sensor de 50 MP (1/1.3″, 1.2µm), lente con apertura f/1.6, enfoque automático PDAF, láser y estabilización óptica.

con sensor de 50 MP (1/1.3″, 1.2µm), lente con apertura f/1.6, enfoque automático PDAF, láser y estabilización óptica. Cámara ultra gran angular ( 12 mm, 122º) con sensor de 50 MP (1/2.88″, 0.6µm) y enfoque automático.

( con sensor de 50 MP (1/2.88″, 0.6µm) y enfoque automático. Cámara teleobjetivo 3.7x (85 mm) con sensor de 200 MP (1/1,4″, 0.56µm), lente con apertura f/2.6, enfoque automático y estabilización óptica.

También encontramos una cámara en la parte delantera:

Cámara gran angular (22 mm) con sensor de 50 MP (1/2.93″, 0.6µm), enfoque automático y lente con apertura f/2.0.

La app de Cámara es bastante estándar. Los modos principales — Noche, Retrato, Foto, Vídeo y Más — están dispuestos en un carrusel, y se puede cambiar entre ellos deslizando el dedo.

El modo Más contiene el resto de los modos: Multivídeo, Cámara lenta, Panorámica, Pintura con luz, Cámara rápida, Supermacro, Alta resolución, Escenario y Escanear documento. A los ajustes generales de la cámara se accede a través de un icono en la esquina superior derecha del visor.

HONOR ofrece Color mágico para ajustar los colores de una imagen con tres plantillas preestablecidas integradas: Azul romántico, Otoño dorado y Cálido atardecer. También admite la carga de imágenes de la galería, lo que permite al teléfono capturar imágenes con cualquier estilo de color especificado y sustituirlo al instante.

HONOR Color

Una de las opciones que incorpora HONOR es Captura automática, que incluye la opción de tomar automáticamente fotos de personas sonriendo, corriendo y saltando, así como de perros y gatos. También es posible configurar Capturar sonrisas para hacer fotos automáticamente cuando se detectan sonrisas.

Otra opción interesante es Enfoque inteligente, que enfoca automáticamente al sujeto y permite bloquear el enfoque para un seguimiento constante.

Si eres un usuario experto, te alegrará saber que HONOR incluye un modo Profesional que permite ajustar a mano parámetros como la sensibilidad ISO, el punto de enfoque, el balance de blancos, el tiempo de exposición y más. También permite disparar en modo RAW

HONOR incluye un ajuste de Cámara con IA que detecta la escena que estás fotografiando y ajusta ciertos parámetros de la imagen. Si se activa esta opción, se puede activar una opción para recibir recomendaciones automáticas de filtros según los hábitos de uso. Es posible activar una opción para que se guarde la foto original, además de la mejora con optimización de retrato con IA.

Cámara principal (gran angular)

El HONOR Magic8 Pro cuenta con un sensor de gran resolución, 50 MP, pero su tamaño no es excesivamente grande (1/1.3″), por lo que los píxeles son pequeños (1.2µm).

Esta cámara guarda las fotos con una resolución de 12.5 MP por defecto, haciendo uso de la agrupación de píxeles (conocido como pixel bining) 4-en-1 para reducir el ruido, consiguiendo así alcanzar un tamaño de píxel más interesante de 2.4µm.

HONOR ofrece un modo de disparo de alta resolución que permite capturar a 50 MP. A continuación podemos ver un recorte de la misma escena capturada a 12.5MP y 50MP.

Recorte de la misma escena capturada a 50MP y 12.5MP

A continuación, podemos ver algunas fotografías tomadas con la cámara principal. La cámara hace un buen trabajo a la hora de preservar los detalles y ofrece un amplio rango dinámico en condiciones de buena luz. No obstante, tiende a sobreexponer ligeramente en algunas ocasiones.

Fotografías tomadas con la cámara principal en condiciones de luz abundante



La calidad de imagen se mantiene alta cuando la luz escasea. Las capturas ofrecen una buena nitidez gracias a un nivel de ruido contenido, los colores se muestran vivos, los cielos se ven oscuros (no grises), las luces se mantienen bien confinadas sin destellos y el rango dinámico sigue siendo amplio.

A continuación, podemos ver algunas fotografías tomadas con poca luz.

Fotografías tomadas con la cámara principal en condiciones de escasa luz

Cámara ultra gran angular

La cámara ultra gran angular incluye un sensor de 50 MP tras una lente que ofrece una apertura f/2.0 y, además, cuenta con enfoque automático.

Las capturas durante el día ofrecen una exposición acertada y, gracias a la elevada resolución, la nitidez se mantiene alta. Ahora bien, al tener un angular tan amplio (122º), se aprecia cierta distorsión en los extremos, por lo que debes tener cuidado al tomar ciertas fotografías, ya que los elementos en las esquinas se ven muy distorsionados.

Fotografías tomadas con la cámara ultra gran angular en condiciones de luz abundante



Esta lente no posee estabilización óptica y su apertura es más limitada que la de la cámara principal, por lo que el resultado en situaciones de poca luz no es tan sobresaliente como la cámara gran angular. Sin embargo, las imágenes siguen estando razonablemente limpias de ruido y mantienen una buena nitidez.

A continuación, se incluyen algunos ejemplos de fotografías tomadas por la noche o con poca luz.

Fotografías tomadas con la cámara ultra gran angular en condiciones de escasa luz



La cámara ultra gran angular permite capturar fotografías en modo Macro a solo 2,5 centímetros. La calidad de imagen es mucho mejor que la que consiguen otros smartphones con cámaras Macro de baja resolución.

Fotografías Macro tomadas con la cámara ultra gran angular

Cámara teleobjetivo

La cámara teleobjetivo incluye un inusual sensor de 200 MP con un factor de ampliación 3.7x a través de una lente periscópica con estabilización óptica con una valoración CIPA de 5,5 pasos. Las fotografías se toman por defecto a 12 MP, haciendo uso de la agrupación de píxeles (pixel binning 8-en-1).

Las capturas con la cámara teleobjetivo una exposición correcta con luz abundante y, gracias a la elevada resolución, la nitidez se mantiene alta. Los colores también se ven vivos.

Fotografías tomadas con la cámara teleobjetivo en condiciones de luz abundante

Cuando la luz escasea, las capturas pierden calidad, ya que la limitada apertura de la lente pasa factura. Aún con todo, mantiene un buen nivel de calidad, por encima de lo que estamos acostumbrados.

Fotografías tomadas con la cámara teleobjetivo en condiciones de escasa luz

Cámara frontal

La cámara frontal tiene un sensor de 50MP con una lente con apertura f/2.0. Aunque no cuenta con un flash frontal, es capaz de iluminar gran parte de la pantalla en color blanco al tomar un selfie para emular la presencia de un flash.

La calidad de los selfies es buena. El HONOR Magic8 Pro expone correctamente la imagen y muestra un buen nivel de detalle, como se puede apreciar en algunos de estos ejemplos.

Selfies tomados con la cámara frontal



Grabación de vídeo

El HONOR Magic8 Pro es capaz de grabar vídeo a resolución hasta 4K@120fps con la cámara principal y teleobjetivo, y 4K@60 con el resto de cámaras. La estabilización electrónica está disponible con las cuatro cámaras. HONOR permite grabar los vídeos en formato de vídeo eficiente (H.265), que ocupa un 35% menos de espacio.

A continuación, podemos ver un par de vídeos grabados por el día y por la noche, que ofrecen una calidad buena.

Vídeos grabados con HONOR Magic8 Pro



HONOR ha incluido algunas funcionalidades de grabación de vídeo especialmente pensadas para vloggers, ya que permite grabar con varias cámaras a la vez. Por ejemplo, usando el modo Multivídeo es posible grabar con la cámara frontal + cámara gran angular a 1080p@30fps. a la vez sin perder la estabilización electrónica ni el modo belleza.

Llamadas de voz

El HONOR Magic8 Pro soporta llamadas VoLTE y WiFi. Es compatible con Dual SIM y puedes usar dos nano SIM. También admite el uso de eSIM como segunda SIM.

El teléfono está equipado con Cancelación de ruido mediante IA, que reduce el ruido de fondo durante las llamadas de voz en ambos extremos, funcionando tanto en modo altavoz como cuando se utilizan auriculares. Esta función también reduce los sonidos ambientales procedentes de la otra parte, mejorando la claridad de sus respuestas.

Además, la función AI Privacy Call permite ajustar de forma inteligente los niveles de volumen en función del entorno. Esta función garantiza la confidencialidad incluso en espacios concurridos como ascensores, lo que permite a los usuarios disfrutar de una mayor privacidad y tranquilidad durante sus conversaciones. La llamada de privacidad AI funciona con un volumen de 1 a 13. La barra de volumen se muestra en verde cuando está activada.

En las pruebas que he realizado, la calidad de la voz es correcta y he podido mantener perfectamente conversaciones en entornos moderadamente ruidosos sin dificultades, ya que consigue suprimir muy bien los ruidos del entorno.

Precio

El HONOR Magic8 Pro está disponible en colores Sunrise Gold, Sky Cyan y Black a un precio de 1.299€.

HONOR incluye una prueba gratuita de tres meses de Google AI Pro, lo que proporciona un mayor acceso a nuevas y potentes funciones de la aplicación Gemini, como Nano Banana Pro y Veo 3.1, además de 2 TB de almacenamiento en la nube.

Con motivo del lanzamiento, HONOR ofrece un exclusivo pack valorado en 776,89€ desde el 12 de enero hasta el 28 de febrero, que incluye:

HONOR Pad 10 (con teclado) – 399 €

HONOR CHOICE Pencil – 49,9 €

HONOR Watch 5 – 149 €

HONOR CHOICE Earbuds Clip – 149 €

HONOR SuperCharge 66W – 29,99 €

Mi opinión

Tras varias semanas usando el HONOR Magic8 Pro, mi sensación es clara: estamos ante un buque insignia “sin complejos”, de esos que buscan impresionar por ficha técnica, pero también por la experiencia global. No es un terminal discreto —ni por tamaño ni por personalidad—, y eso juega a su favor si lo que quieres es un smartphone que se note premium desde el primer minuto.

En mano transmite solidez y presencia. Entre su grosor y el enorme módulo circular de cámaras, es de los móviles más contundentes que he probado últimamente, y se siente como tal. Me ha gustado el tacto del aluminio y el acabado de la trasera en Sunrise Gold, que no pasa desapercibido y tiene un punto distinto dentro de una gama alta donde casi todo tiende al negro o al gris.

Ahora bien, hay una decisión de diseño que sigo cuestionando: la muesca ovalada para la doble cámara frontal. Entiendo el argumento de la cámara 3D por seguridad, pero en la práctica, en juegos y vídeos panorámicos puede molestar más de lo que me gustaría, y no tengo claro que el usuario medio valore ese extra por encima de una perforación más discreta.

Dicho esto, el desbloqueo facial es rapidísimo, funciona en oscuridad y, combinado con el sensor ultrasónico de huella, te da dos métodos biométricos de primer nivel para cualquier situación.

La pantalla es, sencillamente, una de las grandes bazas del Magic8 Pro. El panel AMOLED LTPO se ve espectacular, con nitidez sobresaliente y una suavidad que se aprecia en cuanto lo pones en modo dinámico. Me ha gustado especialmente cómo baja a 1 o 10 Hz en contenidos estáticos, porque ahí es donde realmente se nota la eficiencia del LTPO.

Y aunque HONOR promete cifras de brillo muy ambiciosas, mis mediciones reales confirman que, aun quedándose por debajo del dato “de marketing”, se ve muy bien en exterior y mantiene negros profundos y ángulos amplios sin degradar colores de forma apreciable.

Además, HONOR se ha tomado en serio el confort visual: PWM altísimo, modos de lectura/eBook, modo circadiano y ese curioso sistema de “alivio de fatiga ocular” que intenta reducir la miopía transitoria con desenfoque controlado. Son funciones que quizá muchos no activen el primer día, pero que, si pasas horas delante del móvil, se agradecen.

En potencia, el Snapdragon 8 Elite Gen 5 no decepciona: es lo más rápido que he probado en Android hasta ahora.

Los números de los benchmarks son una locura, pero lo importante es que se traduce en una fluidez constante en el día a día, multitarea sin recargas y juegos exigentes moviéndose alrededor de 120 FPS con estabilidad excelente.

Incluso saltando entre apps pesadas, el teléfono se mantiene ágil, y esa sensación de “todo va inmediato” es la que esperas en un móvil de esta gama de precio.

La autonomía, por su parte, ha sido una grata sorpresa. Con 6.270 mAh en Europa (y más en China), el Magic8 Pro aguanta muy bien, y los resultados en la prueba PCMark calibrando a 200 nits lo reflejan, así como mi experiencia diaria.

Y hablando de carga, aquí HONOR juega en otra liga: 100W por cable y 80W inalámbrica son cifras muy serias. En mi caso, con un cargador de 65W, he conseguido un 50% en alrededor de 18 minutos y una carga completa en 44 minutos, así que con el de 100W debería ser todavía más rápido. Eso sí, echo en falta Qi2 por eficiencia y alineación magnética: no es imprescindible, pero sí una ausencia notable en 2026.

En software, MagicOS 10 me ha dejado muy buenas sensaciones. Se nota más pulido visualmente, más coherente y con animaciones que aportan un punto premium sin ser pesadas. Pero lo mejor es la optimización: el sistema mantiene la fluidez incluso tras horas de uso, y la gestión de memoria permite una multitarea muy consistente.

Además, HONOR se pone al nivel de los mejores con la promesa de 7 años de actualizaciones, algo que ya no es opcional en la gama alta.

La parte de IA, en cambio, es un arma de doble filo: tiene funciones útiles y otras que dependerán del uso que haga cada uno. El botón dedicado me parece una buena idea porque da acceso inmediato a acciones como sugerencias contextuales, recuerdos, herramientas de edición de fotos o la propia cámara. En el día a día, lo que más me ha convencido es la utilidad práctica (capturar rápido, extraer información de una pantalla, organizar “recuerdos”), pero no valoro tanto funciones como la detección de deepfakes o clonación de voz.

En fotografía, el conjunto es muy sólido y versátil. La principal ofrece buen detalle y rango dinámico, aunque he notado esa tendencia ocasional a sobreexponer que conviene vigilar en escenas con mucha luz. El ultra gran angular tiene muy buena nitidez y, además, un modo macro realmente útil a 2,5 cm, muy por encima de las típicas macros testimoniales.

Y el teleobjetivo 3,7x con sensor de 200 MP da resultados muy buenos de día, con un nivel de detalle alto, y por la noche baja algo por la apertura, pero sigue rindiendo mejor de lo habitual en este tipo de ópticas.

En resumen, el HONOR Magic8 Pro me parece un móvil pensado para quien quiere “todo”: pantalla top, potencia brutal, batería grande con carga rapidísima, biometría excelente, altavoces potentes y un paquete de cámaras muy completo. No es perfecto, pero en el balance general ofrece una experiencia de gama alta muy convincente y, en varios apartados, claramente por encima de la media.

Lo mejor:

Diseño premium con chasis de aluminio y marcos de pantalla estrechos; la curvatura en los cuatro lados es sutil y agradable.

Diseño premium con chasis de aluminio y marcos de pantalla estrechos; la curvatura en los cuatro lados es sutil y agradable. Protección NanoCrystal Shield (según HONOR, 10 veces más resistencia a caídas que un cristal convencional).

Protección NanoCrystal Shield (según HONOR, 10 veces más resistencia a caídas que un cristal convencional). Pantalla AMOLED LTPO de 6,8″ muy nítida (2.808 × 1.256, 458 ppp) y con refresco adaptativo hasta 120 Hz (baja hasta 1 Hz en contenido estático).

Pantalla AMOLED LTPO de 6,8″ muy nítida (2.808 × 1.256, 458 ppp) y con refresco adaptativo hasta 120 Hz (baja hasta 1 Hz en contenido estático). Brillo muy alto en automático en exterior (en mis mediciones, alrededor de 1.670 nits) y negros perfectos con contraste “infinito” propio de OLED.

Brillo muy alto en automático en exterior (en mis mediciones, alrededor de 1.670 nits) y negros perfectos con contraste “infinito” propio de OLED. Atenuación PWM de 4.320 Hz: ideal para usuarios sensibles al parpadeo a bajo brillo.

Atenuación PWM de 4.320 Hz: ideal para usuarios sensibles al parpadeo a bajo brillo. Rendimiento sobresaliente con Snapdragon 8 Elite Gen 5 y 12 GB de RAM LPDDR5x: fluidez total en el día a día y multitarea muy sólida.

Rendimiento sobresaliente con Snapdragon 8 Elite Gen 5 y 12 GB de RAM LPDDR5x: fluidez total en el día a día y multitarea muy sólida. Almacenamiento UFS 4.0 de 512 GB: velocidades muy altas en lectura/escritura y gran capacidad para apps, fotos y vídeo.

Almacenamiento UFS 4.0 de 512 GB: velocidades muy altas en lectura/escritura y gran capacidad para apps, fotos y vídeo. Experiencia gaming excelente: en mis pruebas, juegos exigentes rondan 120 FPS con gran estabilidad.

Experiencia gaming excelente: en mis pruebas, juegos exigentes rondan 120 FPS con gran estabilidad. Autonomía muy buena con batería de 6.270 mAh y gestión energética avanzada (chip HONOR E2).

Autonomía muy buena con batería de 6.270 mAh y gestión energética avanzada (chip HONOR E2). Carga muy rápida: hasta 100W por cable y 80W inalámbrica (además de carga inversa inalámbrica).

Carga muy rápida: hasta 100W por cable y 80W inalámbrica (además de carga inversa inalámbrica). Sistema biométrico de primer nivel: huella ultrasónica rápida y fiable + reconocimiento facial 3D seguro y funcional también en oscuridad.

Sistema biométrico de primer nivel: huella ultrasónica rápida y fiable + reconocimiento facial 3D seguro y funcional también en oscuridad. Certificaciones IP66/IP68/IP69/IP69K: resistencia excepcional al polvo, inmersión y chorros a alta presión/temperatura.

Lo peor:

La muesca ovalada de doble cámara frontal puede molestar en juegos y vídeo a pantalla completa; es menos discreta que un simple orificio.

La muesca ovalada de doble cámara frontal puede molestar en juegos y vídeo a pantalla completa; es menos discreta que un simple orificio. El módulo de cámaras es muy voluminoso y el móvil resulta contundente en mano (especialmente con el abultamiento trasero).

El módulo de cámaras es muy voluminoso y el móvil resulta contundente en mano (especialmente con el abultamiento trasero). Rendimiento gráfico sostenido mejorable: en estrés prolongado la GPU reduce potencia (throttling notable en pruebas largas).

Rendimiento gráfico sostenido mejorable: en estrés prolongado la GPU reduce potencia (throttling notable en pruebas largas). No es compatible con Qi2, algo que se echa en falta en 2026.

