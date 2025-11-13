OnePlus 15 ya es oficial: potencia brutal, IA avanzada y diseño premium
OnePlus ha anunciado el nuevo OnePlus 15, un smartphone que representa, según la compañía, un salto de dos generaciones en potencia, inteligencia artificial y diseño. Este modelo redefine lo que debe ofrecer un dispositivo premium en velocidad, fluidez, fotografía y experiencia de uso diaria.
La marca asegura que este terminal encarna su filosofía de “ir siempre más allá”, combinando hardware puntero, IA útil y un acabado estético minimalista pensado para usuarios exigentes, desde profesionales hasta creadores de contenido.
Arquitectura de triple chip: un rendimiento que rompe límites
El OnePlus 15 debuta con una arquitectura de triple chip que establece un nuevo estándar en fluidez:
- Snapdragon 8 Elite Gen 5, encargado de ejecutar CPU y GPU a nivel tope de gama.
- Chip táctil independiente, capaz de alcanzar una frecuencia de muestreo instantáneo de 3.200 Hz.
- Chip Wi-Fi específico, que mejora la estabilidad en entornos congestionados.
Esta combinación permite una multitarea extremadamente suave y una experiencia sobresaliente en juegos, apps creativas y reproducción multimedia.
La experiencia general del sistema se refuerza con Parallel Processing 2.0, que mantiene una suavidad constante al abrir apps, cambiar entre tareas o navegar por la interfaz. Las animaciones interpretan el movimiento del usuario, ofreciendo una sensación más natural y reactiva.
Refrigeración de grado aeroespacial para sesiones intensivas
Para mantener el rendimiento estable, el terminal utiliza el sistema 360 Cryo-Velocity Cooling System, creado con materiales avanzados como aerogel aislante y grafito blanco. La disipación térmica es lo bastante eficiente como para sostener cargas de trabajo exigentes sin pérdida de rendimiento, incluso al editar vídeo o jugar durante largos periodos.
Los jugadores encontrarán un aliado fundamental en su giroscopio de precisión UAV, capaz de registrar movimientos con una sensibilidad de ±4.000 DPS. Esto se traduce en apuntados más estables, menos drift y movimientos finos especialmente útiles en juegos competitivos.
Pantalla LTPO 1.5K de 165 Hz: suavidad extrema y cuidado visual
OnePlus incorpora la primera pantalla LTPO 1.5K de 165 Hz de la industria, combinando:
- Brillo máximo de 1.800 nits para exteriores.
- Atenuación mínima de 1 nit para comodidad nocturna.
- Certificación TÜV Rheinland Intelligent Eye Care 5.0.
El resultado es una visualización inmersiva, nítida y suave como pocas en el sector.
Batería de 7.300 mAh y carga ultrarrápida
La innovadora batería Silicon NanoStack de 7.300 mAh incorpora un 15 % de silicio, lo que mejora su estabilidad y vida útil. Mantiene más del 80 % de capacidad tras 4 años, resiste temperaturas de hasta -20 °C y se carga al 100 % en solo 39 minutos con 120W SUPERVOOC. También admite carga inalámbrica 50W AIRVOOC.
Fotografía profesional con un sistema de triple cámara de 50 MP
El OnePlus 15 estrena la plataforma de procesamiento OnePlus DetailMax Engine, diseñada para exprimir al máximo su sistema de cámaras:
- Principal de 50 MP con OIS
- Ultra gran angular de 50 MP con autoenfoque y modo macro
- Teleobjetivo periscópico de 50 MP con zoom óptico 3,5x y zoom de calidad óptica 7x
Los nuevos modos computacionales incluyen:
- Ultra Clear 26MP, para detalles extremos en buena luz.
- Clear Burst, ideal para sujetos en movimiento.
- Clear Night Engine, optimizado para fotografía nocturna avanzada.
En vídeo, destaca por ser el único Android capaz de grabar en 4K a 120 fps con Dolby Vision, además de permitir grabación en LOG y previsualización LUT en tiempo real, funciones típicas de cámaras profesionales.
OxygenOS 16: IA avanzada con OnePlus AI y Google Gemini
La nueva versión de OxygenOS apuesta por una inteligencia artificial integrada y realmente útil. El corazón del sistema es AI Plus Mind, que permite guardar cualquier información en pantalla en el espacio unificado Mind Space con solo pulsar la tecla lateral Plus Key.
Google Gemini puede acceder a ese contenido para crear sugerencias personalizadas, desde itinerarios hasta recomendaciones basadas en datos almacenados. Entre las nuevas funciones destacan:
- AI Writer, capaz de generar resúmenes, mapas mentales o textos para redes sociales.
- AI Recorder, con transcripciones en tiempo real e identificación de interlocutores.
- AI Portrait Glow, que mejora retratos automáticamente.
Además, los compradores podrán disfrutar de 3 meses gratis de Google AI Pro con acceso ampliado a las últimas funciones de Gemini y servicios como Gmail, Docs o NotebookLM.
Diseño premium: minimalismo, durabilidad y ergonomía
El OnePlus 15 apuesta por una estética de líneas limpias y precisión geométrica. Sus marcos ultrafinos de 1,15 mm y la tecnología LIPO (Low Injection Pressure Over-molding) permiten maximizar la pantalla sin comprometer la resistencia.
El chasis ofrece un agarre equilibrado gracias a su distribución de peso 50/50 y está disponible en tres acabados:
- Infinite Black, con acabado mate AG.
- Sand Storm, con tratamiento MAO, 3,4 veces más duro que el aluminio y 1,3 veces más resistente que el titanio.
- Ultra Violet, con efecto reactivo a la luz.
En durabilidad, el terminal establece un récord con certificaciones IP66, IP68, IP69 e IP69K, siendo uno de los smartphones más resistentes del mercado.
Disponibilidad, precio y accesorios oficiales
El OnePlus 15 ya está a la venta en España en dos configuraciones:
- 12+256 GB por 979€
- 16+512 GB por 1.129€
Está disponible en OnePlus.com, Amazon.es, FNAC, PC Componentes, Miravia y Movistar.
La marca también lanza accesorios oficiales: fundas, protectores de pantalla anti-reflejos y una nueva powerbank de 10.000 mAh.
OnePlus Pop-Up Tour: experiencias exclusivas para fans
Con motivo del lanzamiento, el OnePlus Pop-Up Tour recorrerá Europa ofreciendo actividades, regalos y la oportunidad de probar el dispositivo. En España, el evento tendrá lugar en Madrid el 26 de noviembre, en C/ Goya, 36.