Hace unas semanas, OnePlus anunció sus nuevos smartphones OnePlus Nord 5 y OnePlus Nord CE5, que llegan para redefinir lo que se puede esperar en la gama media.

El OnePlus Nord 5 incorpora el procesador Snapdragon 8s Gen 3, convirtiéndose en el modelo más potente de la serie Nord hasta la fecha. Cuenta con una pantalla Swift AMOLED de 6,8 pulgadas, 144 Hz y hasta 1.800 nits, acompañada por un sistema de refrigeración Cryo-Velocity VC de 7.300 mm² y batería de 5.200 mAh con carga SUPERVOOC de 80W.

El dispositivo también destaca por su cámara trasera de 50 MP con sensor LYT-700, grabación en 4K a 60 fps y funciones AI avanzadas como AI Plus Mind y AI Search. Además, incluye Google Gemini con tres meses gratuitos de Google AI Pro.

El OnePlus Nord 5 está disponible en España por 459€ (8GB + 256GB) y 559€ (12GB + 512GB) en colores Marble Sands, Dry Ice y Phantom Grey.

He tenido la oportunidad de utilizar el OnePlus Nord 5 durante algunas semanas y, a continuación, os presento el análisis más detallado que vais a leer sobre este dispositivo.

Diseño

El frontal del OnePlus Nord 5 está ocupado por una enorme pantalla rodeada por marcos muy estrechos a los cuatro lados y, aparentemente, simétricos.

La pantalla no presenta ningún tipo de curvatura, siguiendo lo que parece ser una tendencia de diseño en los últimos tiempos.

El OnePlus Nord 5 ofrece un ratio pantalla-a-cuerpo de un 90%, un valor muy elevado que se encuentra al nivel de los mejores smartphones de gama alta.

En la parte superior, encontramos un orificio circular que alberga la cámara frontal en el centro. Su diámetro es bastante pequeño, por lo que, en general, pasa bastante desapercibido.

Personalmente, prefiero que la cámara esté situada en la esquina superior izquierda, ya que, cuando está en el centro, interfiere más fácilmente con la interfaz de los juegos y el contenido al ver vídeos.

La pantalla cuenta con protección Corning Gorilla Glass 7i, que fue anunciado en junio de 2024. Se trata de un cristal protector diseñado para ofrecer una durabilidad mejorada para dispositivos móviles de gama media y asequibles.

En pruebas de laboratorio realizadas por Corning, Gorilla Glass 7i resistió caídas de hasta un metro en superficies que replican el asfalto. Los cristales de aluminosilicato de litio de otros fabricantes generalmente fallan cuando se caían desde medio metro o menos. Además, según Corning, Gorilla Glass 7i es hasta dos veces más resistente a los arañazos que los cristales de aluminosilicato de litio de la competencia.

Los laterales del OnePlus Nord 5 son de plástico, por lo que el teléfono no es tan resistente como aquellos que cuentan con una construcción de aluminio. Además, el uso de plástico ofrece una sensación menos agradable al tacto que el metal. Al tener un acabado mate, las huellas apenas son visibles sobre el marco.

También la parte trasera es de plástico, por lo que no ofrece una sensación tan premium como otros smartphones que cuentan con una trasera de cristal. El teléfono está disponible en colores Marble Sands, Dry Ice y Phantom Grey. En mi caso, he probado la versión Marble Sands, que tiene una apariencia de mármol que no me acaba de convencer.

En la parte trasera, el teléfono tiene un módulo con forma de píldora para albergar las cámaras traseras. Dado que el módulo de cámara está en la esquina superior izquierda y sobresale, el teléfono «baila» al pulsar en la pantalla cuando el teléfono está apoyado sobre una mesa.

El OnePlus Nord 5 es un smartphone bastante grande. ya que, a pesar del buen aprovechamiento del espacio, su pantalla de 6.8″ condiciona el tamaño.

El grosor del OnePlus Nord 5 alcanza los 8,1 mm, pero aumenta varios milímetros si tenemos en cuenta el abultamiento de la cámara. Su peso es de 211 gramos, por lo que no es un teléfono que destaque ni por ligero ni por excesivamente pesado.

Medidas (mm.) Peso (gr.) Pantalla Ratio pantalla a cuerpo Samsung Galaxy S25 Ultra

163 × 78 × 8,2 218 6,9″ 93% iPhone 16 Pro Max

163 × 78 × 8,3 227 6,9″ 91% HONOR Magic7 Pro

163 × 77 × 8,8 223 6,8″ 90% HONOR Magic6 Lite

164 × 76 × 8,0 185 6,8″ 91% OnePlus 13

163 × 77 × 8,5 210 6,8″ 91% OnePlus 13R

162 × 76 × 8,0 206 6,8″ 91% HONOR 200 Pro 163 × 75 × 8,2 199 6,8″ 91% vivo X200 Pro 162 × 76 × 8,5 228 6,8″ 90% realme GT 6

163 × 75 × 8,6 199 6,8″ 92% 👉🏻 OnePlus Nord 5 163 × 77 × 8,1 211 6,8″ 90% OnePlus Nord CE5 164 × 76 × 8,2 199 6,8″ 90% HUAWEI Pura 70 Ultra

163 × 75 × 8,4 226 6,8″ 89% HUAWEI Pura 70 Pro

163 × 75 × 8,4 220 6,8″ 89% Pixel 9 Pro XL

163 × 77 × 8,5 221 6,8″ 88% Samsung Galaxy S25+

157 × 76 × 7,3 190 6,7″ 92% POCO F7 Pro 160 × 75 × 8,1 206 6,7″ 89% POCO X6 5G

161 × 74 × 8,0 181 6,7″ 90% Xiaomi 15 Ultra 161 × 75 × 9,4 226 6,7″ 90% HUAWEI P60 Pro

161 × 75 × 8,3 200 6,7″ 90% iPhone 16 Plus

161 × 78 × 7,8 199 6,7″ 88% HONOR 200 Lite

161 × 75 × 6,8 166 6,7″ 90% OPPO Reno12 Pro

162 × 75 × 7,4 180 6,7″ 89% HUAWEI Pura 70

158 × 74 × 8,0 207 6,6″ 90% HONOR 400 157 × 75 × 7,3 184 6,55″ 88% Sony Xperia 1 VI

162 × 74 × 8,2 192 6,5″ 87% Xiaomi 15 152 × 71 × 8,1 191 6,4″ 90% vivo X200 FE 151 × 72 × 8,0 186 6,3″ 90% Pixel 9 Pro 153 × 72 × 8,5 199 6,3″ 88% Pixel 9

153 × 72 × 8,5 198 6,3″ 86% Pixel 9a

155 × 73 × 8,9 186 6,3″ 84% Samsung Galaxy S24

147 × 71 × 7,2 162 6,2″ 91% iPhone 16 Pro 147 × 71 × 8,2 187 6,1″ 88% iPhone 16

148 × 72 × 7,8 170 6,1″ 87% iPhone 16e

147 × 72 × 7,8 167 6,1″ 87% Sony Xperia 10 VI

155 × 68 × 8,3 164 6,1″ 83%

A continuación, vamos a revisar los elementos que encontramos en los laterales del smartphone.

En el lateral derecho encontramos el botón de encendido y el botón alargado de volumen. En mi opinión, están situados demasiado arriba para un teléfono tan grande, ya que no resulta cómodo alcanzarlos si tienes manos de un tamaño normal.

En el lateral izquierdo encontramos el nuevo botón Plus Key que, de nuevo, está situado demasiado arriba. Este botón permite asignar una de estas acciones rápidas al ser pulsado:

Guardar en Mind Space: Reconoce el contenido de la pantalla y lo añade como recuerdo.

Sonido y vibración: Cambiar el dispositivo al modo sonido, vibración o silencio.

No molestar: Activar o desactivar no molestar.

Linterna: Activar o desactivar la linterna.

Grabadora: Iniciar o finalizar una grabación de audio.

Traducir: Usar una funcionalidad de traducción.

La parte superior del teléfono está libre de botones y conectores.

La parte inferior del teléfono posee el conector USB Tipo-C, el altavoz y el compartimento para la tarjeta nano-SIM.

El OnePlus Nord 5 cuenta con certificación IP65 frente al agua y el polvo, por lo que puedes estar tranquilo a la hora de utilizarlo bajo la lluvia, pero debes evitar que caiga a la bañera o la piscina porque podría no resistir el chapuzón. Otros smartphones de este rango de precios ya ofrecen IP68, que añade resistencia a inmersiones.

Pantalla

El OnePlus Nord 5 cuenta con una pantalla Swift AMOLED de 6,8″ con una resolución 1.272 × 2.800 píxeles, lo que implica una densidad de píxeles muy elevada de 450 ppp.

OnePlus permite elegir entre una tasa de refresco normal (hasta 60 Hz), alta (hasta 120 Hz) o automática. En este último caso, el OnePlus Nord 5 adapta la frecuencia de actualización para lograr un equilibrio entre fluidez y ahorro de batería.

El cambio en la frecuencia de actualización también depende de la velocidad de deslizamiento del dedo, lo que significa que un movimiento lento en la pantalla sólo eleva la tasa de refresco a 60, 72 o 90 Hz, mientras que un deslizamiento rápido eleva la frecuencia hasta 120Hz.

La tasa de refresco alta también es adaptativa, permitiendo a algunas aplicaciones elevar la tasa de refresco por encima de lo que admite la tasa automática. Un aspecto interesante es que, en este modo, es posible limitar la frecuencia de actualización a 60, 90 o 120 Hz para aplicaciones individuales, posiblemente con objeto de ahorrar batería.

Curiosamente, la frecuencia de 144 Hz anunciada no está disponible para el uso habitual del teléfono, sino que la tasa más alta que puedes configurar manualmente es 120 Hz. Esto resulta un tanto extraño para un teléfono que presume de una tasa de 144 Hz en sus materiales publicitarios.

La tasa de 144 Hz solamente se consigue en algunos juegos que OnePlus ha habilitado. El OnePlus Nord 5 es capaz de ejecutar Call of Duty Mobile de forma nativa a 144 FPS, así como en PUBG y Free Fire on ‘Adaptive Frame Booster’ o interpolación de fotogramas activado.

La pantalla incorpora un modo Guantes que permite utilizar la pantalla con normalidad al llevar guantes de tela o lana de hasta 0,5 cm de grosor. Es posible pulsar y arrastrar la pantalla con normalidad llevando guantes puestos si activas la opción correspondiente. Lo he probado y funciona muy bien.

Además, la pantalla cuenta con Aqua Touch para permitir el uso incluso si hay agua sobre la pantalla o tienes las manos mojadas. Esto se consigue mediante una combinación de la información recogida por el chipset IC de la pantalla y la CPU. En mis pruebas, funciona sin problemas.

Según la compañía, la pantalla del OnePlus Nord 5 cubre el 100% de los espacios de color sRGB y Display P3. Si no estás familiarizado con los espacios de color, el espacio sRGB (Rec. 709) es el estándar de Android (y, en general, del mundo de la informática), mientras que el espacio Display P3 ofrece una mayor gama de colores y es utilizado en la industria cinematográfica.

Existe un espacio de color aún más amplio llamado Rec. 2020, que cubre un 76 por ciento del espectro visible por el ojo humano.

Ningún panel actual es capaz de mostrar el espacio de color completo Rec. 2020, pero muchos paneles sí que llegan a cubrir el espacio DCI-P3.

Por otro lado, la tecnología HDR incrementa el rango dinámico de tonos de color que se muestran en la pantalla. El OnePlus Nord 5 es compatible con los formatos HDR10+ y Dolby Vision, por lo que es posible disfrutar de contenidos producidos en estos formatos en servicios de streaming compatibles.

El OnePlus Nord 5 ofrece cuatro modos de calibración de la pantalla: intenso, natural, cinemático y brillante. Estos dos últimos están englobados dentro de lo que OnePlus llama modos profesionales.

El modo de color Intenso viene activado por defecto y muestra colores algo sobre-saturados y, por tanto, menos fieles a la realidad. Ahora bien, muchos usuarios prefieren colores sobresaturados antes que colores realistas, por lo que no es casual que sea el modo establecido por defecto.

El modo de color Natural muestra colores más fieles a la realidad y, además admite la administración de color. Esto significa que puede ajustar el espacio de color de la pantalla en función del contenido mostrado, por lo que lo ideal es que lo configures en el modo Natural si quieres colores precisos que se ajusten al contenido.

Por último, dentro de los modos profesionales, podemos escoger entre la amplia gama de colores AMOLED (submodo Brillante) o el espacio Display P3 (submodo Cinemático). Además, en cualquiera de los casos podemos ajustar la temperatura de color a nuestro gusto.

El modo Brillante aprovecha todo el gamut de color de la pantalla AMOLED, por lo que incluso excede el espacio de color DCI P3. El otro modo apunta al modo de color Display P3, pero la temperatura de color es más fría que el blanco ideal salvo que la ajustes manualmente con el deslizador.

Utilizando el software profesional CalMAN Ultimate y un colorímetro X-Rite i1Display Pro, he medido un brillo máximo en modo manual es de 755 nits según mis mediciones. Sin embargo, en modo automático (HBM), cuando estamos bajo una luz intensa como la del sol, el brillo aumenta hasta un valor máximo de 1.130 nits con la pantalla totalmente iluminada al 100%.

He medido estos valores de brillo con el 100% de la pantalla iluminada y en el modo Vívido, que es el que obtiene un valor más alto. Sin embargo, está por debajo de la cifra indicada por OnePlus, que habla de un brillo máximo en HBM de 1.400 nits (y un brillo en pico de 1.800 nits). Desconozco en qué condiciones han obtenido esos valores.

En la siguiente gráfica, se refleja el brillo máximo con el 100% de la pantalla iluminada, que es como se suele medir este parámetro. A pesar de no alcanzar el valor esperado, el brillo máximo del OnePlus Nord 5 es suficiente, aunque queda por debajo de muchos smartphones de gama media o alta.

El color negro es muy profundo, hasta el punto de que el colorímetro ha sido incapaz de medir ningún nivel de brillo. Esto significa que es realmente negro y que el contraste es, teóricamente, infinito.

Las pantallas OLED tienen un comportamiento peculiar al ser observadas desde un ángulo. Por un lado, los emisores de luz están más cerca de la superficie, y esto hace que el contraste y el brillo varíen menos al desplazarnos respecto al centro, pero por otro lado la matriz Pentile provoca que los colores se distorsionen.

En el caso del OnePlus Nord 5, los ángulos de visión son amplios y los colores no se ven apenas alterados al observar la pantalla desde un ángulo. Solo al observar desde ángulos muy extremos se empieza apreciar un cierto cambio de color.

Estando el OnePlus Nord 5 bloqueado con la pantalla apagada, podemos activar la Pantalla Ambiente al hacer un toque sobre la pantalla o al levantar el teléfono.

OnePlus también ofrece la Pantalla Siempre Activa (Always On Display). Es posible configurar que se muestre durante todo el tiempo, en un intervalo horario o mientras el teléfono no esté inactivo durante un rato, pero siempre se desactiva al llegar al 10% de batería o activar el modo de ahorro de batería.

También es posible ver el área de reconocimiento de la huella dactilar al tocar la pantalla o levantar el teléfono, lo que resulta muy útil para saber dónde colocar el dedo.

La Pantalla Siempre Activa muestra información útil como la hora, fecha y nivel de batería, así como notificaciones pendientes de leer, controles de reproducción multimedia y un mensaje de texto de nuestra elección. OnePlus se ha asociado con Spotify para mostrar un completo widget con tu lista de canciones, proporcionando un control sencillo sobre tus pistas favoritas.

Es posible personalizar el diseño de la Pantalla Siempre Activa con distintos modelos de relojes o diseños más avanzados, como los siguientes:

Insight y muestra una barra de tiempo vertical con un patrón generado según nuestro uso del dispositivo. Cada vez que se desbloquea el teléfono, aparece un surco en la barra. Cuando más se use el teléfono, más ancho será el uso y viceversa.

y muestra una barra de tiempo vertical con un patrón generado según nuestro uso del dispositivo. Cada vez que se desbloquea el teléfono, aparece un surco en la barra. Cuando más se use el teléfono, más ancho será el uso y viceversa. Canvas convierte una fotografía de una persona en un dibujo y, al desbloquear el teléfono, el dibujo se transforma en la fotografía original. OnePlus ha mejorado esta funcionalidad con una variedad de pinceles y filtros.

convierte una fotografía de una persona en un dibujo y, al desbloquear el teléfono, el dibujo se transforma en la fotografía original. OnePlus ha mejorado esta funcionalidad con una variedad de pinceles y filtros. Bitmoji permite personalizar el aspecto de un bitmoji como nuestro avatar personal y se actualiza a lo largo del día en función de tu actividad y lo que ocurra a tu alrededor. Requiere instalar la app gratuita Bitmoji.

permite personalizar el aspecto de un bitmoji como nuestro avatar personal y se actualiza a lo largo del día en función de tu actividad y lo que ocurra a tu alrededor. Requiere instalar la app gratuita Bitmoji. Patrones personalizados permite dibujar un patrón con el dedo

permite dibujar un patrón con el dedo Huella de carbono muestra el impacto positivo que estás logrando en el medio ambiente al caminar.

muestra el impacto positivo que estás logrando en el medio ambiente al caminar. País natal muestra cómo nuestro planeta se ve afectado por el calentamiento global.

El OnePlus Nord 5 cuenta con el modo Confort visual y sueño, que activa un filtro de luz azul para reducir la fatiga ocular limitando la cantidad de luz azul que emite la pantalla. Este modo se puede activar manualmente, a ciertas horas, o desde que se pone el sol hasta que amanece, siendo posible controlar la intensidad del efecto.

OnePlus ha incluido atenuación PWM de alta frecuencia a 3.840 Hz, que evita el parpadeo de la pantalla a bajos niveles de brillo manteniendo la fidelidad de color. Aun siendo imperceptible a la vista, el parpadeo produce dolor de cabeza a ciertas personas. Un valor de 3.840 Hz es muy alto, por lo que si tienes dolores de cabeza tras un uso prolongado del móvil, puede ser buena idea pasarte a un smartphone con alto PWM.

También ha añadido una opción llamada Tono adaptativo, que adapta la pantalla a las condiciones de luz ambiental para obtener colores uniformes en cualquier entorno. Se trata, por tanto, de la versión de OnePlus de la funcionalidad True Tone de los iPhone, que también está presente en otros smartphones Android.

Hardware y rendimiento

OnePlus normalmente incorpora en sus smartphones un hardware potente y el OnePlus Nord 5 no se queda atrás. El smartphone llega con el Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, un chip fabricado utilizando un proceso de 4 nm.

El Snapdragon 8s Gen 3 (SM8635) es un SoC (system-on-a-chip) de gama alta para smartphones y tablets premium (principalmente con Android). En rendimiento se sitúa entre Snapdragon 8 Gen 2 y Snapdragon 8 Gen 3, y está basado en la arquitectura ARM v9.2.

La CPU Kryo se organiza en tres clústeres: el primero integra un núcleo principal Cortex-X4 de hasta 3 GHz; el segundo, cuatro núcleos de rendimiento Cortex-A720 de hasta 2,8 GHz; y el clúster de eficiencia, tres núcleos de bajo consumo Cortex-A520 de hasta 2 GHz. Para la aceleración gráfica, el SoC utiliza la iGPU Qualcomm Adreno 735 integrada.

El motor de IA de Qualcomm admite modelos generativos multimodales (LLM, LVM y ASR) y puede procesar hasta 10 billones de parámetros directamente en el SoC, por lo que la manipulación de imágenes debería realizarse en fracciones de segundo. Sin embargo, frente al Snapdragon 8 Gen 3 presenta desventajas: no es compatible con la decodificación especulativa.

El módem Snapdragon X70 integrado permite velocidades máximas de 5 Gbit/s de descarga y 3,5 Gbit/s de subida, y es compatible con todas las bandas 5G conocidas globalmente. Para la conectividad local, FastConnect 7800 aporta Bluetooth 5.4 con LE Audio y Wi-Fi 7.

El OnePlus Nord 5 llega con 8 o 12 GB de memoria RAM LPDDR5x, la más rápida que podemos encontrar en un smartphone a día de hoy. Si hay suficiente espacio de almacenamiento libre, puedes usar 4, 6, 8 o 12 GB para ampliar la RAM, aunque su rendimiento es muy inferior a la memoria RAM convencional.

La memoria LPDDR5x se fabrica con el proceso de 14 nm y ofrece una velocidad de transferencia de datos de 8,5 Gbps, que es 1,3 veces más rápida que la velocidad de 6,4 Gbps de LPDDR5. Además, ofrece un consumo de energía un 20% menor que la DRAM LPDDR5.

OnePlus incluye RAM-Vita, una tecnología de aprendizaje automático propia que, mediante el uso de IA, comprime aplicaciones y asigna RAM de forma inteligente para mejorar la fluidez. También garantiza que se conserve suficiente RAM para las aplicaciones «prioritarias» seleccionadas por la IA, como la aplicación de la cámara, a la que se asignan entre 500 MB y 1 GB para facilitar una mejor experiencia.

Puedes usar una función llamada Live Lock para elegir hasta seis aplicaciones que permanecerán bloqueadas en todo momento durante 72 horas, incluso cuando estén minimizadas. Así, si estás en medio de una partida y tienes que parar consultar una ayuda, puedes bloquear tu juego para que permanezca activo en segundo plano mientras ves un vídeo de instrucciones en YouTube, lees un tutorial en Chrome o buscas en Google.

El teléfono cuenta con 256 o 512 GB de almacenamiento de tipo UFS 3.1, que no es tan rápido como el más potente UFS 4.0.

OnePlus incluye un modo de alto rendimiento en los ajustes de Batería que aumenta el rendimiento del dispositivo a costa de un aumento en el consumo de batería y un mayor calentamiento del teléfono. Esto afecta sobre todo al rendimiento del núcleo principal. La GPU no suele verse afectada por este ajuste, y siempre funciona a plena potencia, aunque incrementar el rendimiento de la CPU puede mejorar el rendimiento gráfico global.

A continuación, vamos a ver los resultados del OnePlus Nord 5 en diversos benchmarks en el modo de rendimiento estándar, lo que nos dará una idea de la potencia de este terminal en comparación con otros smartphones.

En el benchmark AnTuTu v10, ha conseguido un resultado de 1.469.651 puntos, una puntuación en la franja media.

En el benchmark Geekbench 6 centrado en el rendimiento del procesador, ha conseguido 1.990 / 4.990 puntos en las pruebas mono/multi-núcleo, que son, de nuevo, unos resultados intermedios.

En el test de rendimiento general PCMark 3.0 que mide el rendimiento al realizar tareas cotidianas, ha obtenido una puntuación de 18.317 puntos, un valor alto.

A continuación, vamos a ver los resultados en diversos benchmarks gráficos para comprobar el rendimiento esperable en juegos.

En las pruebas de GFXBench basadas en las APIs modernas de bajo nivel y alta eficiencia (Metal en iOS y Vulkan en Android), el teléfono consigue unos resultados medios.

Centrándonos en sus capacidades gráficas, en la prueba Wild Life Extreme Unlimited de 3DMark, ha obtenido un resultado más bien bajo.

La prueba Solar Bay Unlimited de 3DMark mide el rendimiento en ray tracing, por lo que solo está disponible en smartphones de gama alta. Aquí, el teléfono ha obtenido unos resultados bastante bajos.

Para comprobar el rendimiento gráfico en el día a día, he probado varios juegos 3D exigentes — Real Racing 3, Asphalt 9 y Call of Duty Mobile.

Utilizando el software GameBench, he podido medir diversos parámetros de rendimiento en estos juegos en partidas reales.

Los juegos obtienen una tasa estable alrededor de 60 FPS en Asphalt 9 y Real Racing 3, llegando a 143 FPS en Call of Duty.

Como he comentado anteriormente, la tasa de 144 Hz solamente se consigue en algunos juegos que OnePlus ha habilitado, como Call of Duty Mobile. No obstante, me sorprende que Asphalt 9 y Real Racing 3 se queden a solo 60 FPS.

Juego FPS (mediana) Estabilidad FPS FPS Min.-Máx. %CPU Asphalt 9 60 100% 56-61 10% Real Racing 3

60 100% 60-61 6% Call of Duty 143 100% 131-146 14

%

Asphalt 9: Calidad gráfica configurada a «alta»

Real Racing 3: Calidad gráfica por defecto

Call of Duty Mobile: Cuadros por segundo a velocidad «ultra»

En general, el OnePlus Nord 5 ha conseguido unos buenos correctos en los benchmarks, pero sin destacar frente a otros smartphones, ya que el chip que incorpora no es especialmente potente.

En el día a día, no he experimentado signos de lag al moverme por la interfaz, abrir aplicaciones o cambiar entre tareas. Las apps que uso habitualmente se mueven con fluidez y, para un usuario normal, esta potencia es más que suficiente.

Además del rendimiento puntual, es importante conocer si el teléfono es capaz de sostener este rendimiento a lo largo del tiempo o si se ve reducido por el aumento de temperatura del procesador.

El OnePlus Nord 5 incorpora la tecnología de refrigeración Cryo velocity VC, que incorpora varias capas de disipación de calor y una cámara de vapor. El área total de disipación de calor es de 7.300 mm², que debería garantizar un buen rendimiento sostenido.

Para comprobar si estas afirmaciones están a la altura de la realidad, he realizados dos pruebas de carga sostenida: una centrada en la CPU y otra en la GPU.

En la prueba CPU Throttling, que mide la caída de rendimiento de CPU al cabo de 15 minutos de carga sostenida, el teléfono ha obtenido un resultado mejorable, ya que el rendimiento ha caído un 36% en dicho período.

En la prueba 3DMark Wild Life Unlimited para medir el rendimiento sostenido en juegos, la app se cierra inesperadamente al cabo de unos minutos, por lo que no he podido completar la prueba.

En el apartado de conectividad, es compatible con Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, emisor de infrarrojos y NFC. No ofrece conectividad UWB (Ultrawide Band), que, por el momento, no tiene mucha utilidad, salvo localizar con más precisión etiquetas de rastreo cuando se encuentran cerca.

En cuanto a posicionamiento, soporta GPS de una sola banda, lo que significa que no puede conectarse a los satélites utilizando dos frecuencias diferentes a la vez y conseguir una localización precisa cuando estamos rodeados de edificios.

El puerto USB-C es de tipo USB 2.0, que no es tan rápido como USB 3.2 a la hora de mover o copiar vídeos u otros contenidos entre el smartphone y un PC o un disco externo. Para hacernos una idea, USB 2.0 está limitado a 480 Mb/s, mientras que USB 3.2 Gen2x2 puede alcanzar 20 Gb/s.

El puerto USB es compatible con OTG, así que es posible conectar almacenamiento externo a través de una memoria o disco duro por USB. Ahora bien, debes tener en cuenta que se desactiva automáticamente a los 10 minutos de uso.

El compartimento para SIM ofrece espacio para dos tarjetas nano-SIM, por lo que puedes hacer uso de la funcionalidad Dual SIM. Sin embargo, no es compatible con eSIM, lo que puede ser un problema para aquellas personas que ya utilizan esta tecnología en su día a día o cuando viajan.

En mis pruebas de velocidad de red, el OnePlus Nord 5 ha alcanzado por WiFi 6 una velocidad de 759 Mbps y 580 Mbps de subida a 3 metros de un punto de acceso WiFi 6 con una conexión a 1 Gbps, medido con la herramienta Speedtest usando como servidor Digi.

En la prueba de conexión 5G, he obtenido una velocidad de descarga de 308 Mbps y de subida de 22 Mbps en la red de Orange.

Biometría

El sensor de huella es de tipo óptico, que es no es tan rápido como los de tipo ultrasónico, no funciona con los dedos mojados y requiere iluminar la pantalla para que funcione.

En mis pruebas, el OnePlus Nord 5 ha sido muy rápido a la hora de desbloquear el teléfono. Para desbloquear el teléfono, debemos apoyar el dedo encima de la pantalla sin necesidad de presionar. Durante la lectura de la huella se muestra en pantalla una animación que podemos personalizar eligiendo entre nueve posibilidades o desactivar por completo.

El reconocimiento de huella es fiable siempre que coloquemos el dedo en la zona correcta. Por suerte, el área de reconocimiento de la huella es bastante amplia, por lo que no es necesario acertar con el dedo en el lugar exacto, pero está situada demasiado abajo para mi gusto.

El OnePlus Nord 5 cuenta con un lector de huella en pantalla

OnePlus también ha incorporado su sistema de reconocimiento facial, que permite desbloquear el teléfono utilizando simplemente nuestra cara, así como, opcionalmente, acceder a aplicaciones ocultas o bloqueadas y a la caja fuerte. La identificación de la cara tiene lugar de forma muy rápida, permitiéndonos acceder al smartphone sin tener que hacer nada salvo mirar el teléfono.

OnePlus ofrece una opción para iluminar la pantalla con objeto de que el reconocimiento pueda ocurrir incluso a oscuras, y funciona muy bien ya que solo se ilumina de manera tenue, sin dejarte ciego si estás a oscuras. También incluye elegir si queremos quedarnos en la pantalla de bloqueo o acceder directamente al escritorio al completar el reconocimiento, así como si debes tener los ojos abiertos para que se produzca el desbloqueo.

Ahora bien, debemos tener en cuenta que el reconocimiento facial es simplemente 2D, por lo que no es tan seguro como el reconocimiento facial 3D que incorporan otros dispositivos y podría ser engañado mediante una fotografía o un vídeo.

Seguramente por esta razón, el reconocimiento facial no está disponible para ciertas operaciones sensibles como confirmar pagos móviles o acceder a aplicaciones bancarias, aunque Google sí que ha conseguido un reconocimiento facial 2D seguro en el Pixel 8 (y posteriores) y ya permite este tipo de operaciones.

Batería

La batería del OnePlus Nord 5 posee una capacidad de 5.200 mAh formada por una única celda. Esta capacidad parece razonable hasta que sabes que, fuera de Europa, el teléfono se comercializa con una capacidad de 6.800 mAh.

Aunque no tenemos una explicación oficial de por qué la capacidad de la versión europea se ha visto mermada, podemos imaginar que la razón sea alguna de estas.

Para comprobar la autonomía, he llevado a cabo la prueba de batería del conocido test PCMark: Work 3.0.

Dada la importancia que tiene la pantalla en el consumo de la batería, es importante calibrar con un colorímetro (o un instrumento similar) las pantallas al mismo nivel absoluto de brillo (no es válido ponerlo al 50%) si quieres obtener resultados de autonomía comparables entre dispositivos.

De lo contrario, los resultados pueden verse muy afectados por el nivel de brillo de la pantalla de cada smartphone y, por tanto, no son comparables. No todos los análisis tienen esto en cuenta y, en esta prueba, se leen a veces valores absurdos en ciertos análisis.

En el caso de PCMark: Work 3.0, el propio test indica que la prueba debe realizarse con la pantalla calibrada a 200 nits para que los resultados sean comparables. Así es como nosotros realizamos las pruebas de autonomía los smartphones.

PCMark Work pone a prueba la autonomía del terminal al realizar una mezcla de tareas cotidianas y exigentes, ya que la prueba simula la navegación por páginas web, la escritura de textos e inserción de imágenes, la aplicación de filtros a fotografías, la edición de vídeos y la manipulación de datos.

Dado el impacto que tiene la tasa de refresco en la autonomía de los smartphones, he realizado esta prueba dos veces: una con la frecuencia normal (hasta 60 Hz) y otra con la frecuencia alta (hasta 120 Hz).

En la prueba con la pantalla configurada a la frecuencia normal hasta 60 Hz he obtenido un resultado de 12 horas y 45 minutos, que es un resultado que no destaca especialmente.

Al ajustar la tasa de refresco a una frecuencia alta hasta 120 Hz, la autonomía se reduce ligeramente a un valor de 11 horas y 12 minutos.

En el día a día, la autonomía del OnePlus Nord 5 es correcta, pero no es un teléfono que destaque por aguantar muchas horas alejado de un cargador. En todo caso, no deberías tener ningún problema para llegar a un día de uso, incluso si haces un uso bastante intensivo.

El OnePlus Nord 5 ofrece un modo de ahorro de batería que se puede activar automáticamente al llegar a un nivel de batería determinado y desactivarse al volver a cargar al 90%, así como un modo de superahorro de batería que reduce el rendimiento del sistema y solo permite utilizar unas pocas aplicaciones.

También incluye la función optimizar en reposo, que consume menos batería al reducir las notificaciones cuando cree que estás durmiendo, así como ahorro de batería de vídeo, que optimiza el uso de la batería cuando una aplicación de vídeo compatible está agotando la batería, aunque puede reducir la calidad de vídeo y audio.

El teléfono estrena una función llamada Carga Bypass, pensada especialmente para quienes juegan durante largos periodos. Esta tecnología permite que el teléfono tome energía directamente del cargador mientras se usa sin cargar la batería, evitando que esta se sobrecaliente y, por tanto, reduciendo el calor generado, lo que se traduce en un mayor cuidado de su vida útil.

El OnePlus Nord 5 utiliza el sistema de carga rápida SuperVOOC de 80 vatios. Se trata de una velocidad de carga muy rápida, que supera a la mayoría de buques insignia del momento, que en muchos casos se conforman con la mitad o menos de velocidad. Para aprovecharla, tienes que activar la opción de carga rápida inteligente.

Es importante tener en cuenta que, para conseguir esa velocidad, necesitas el cargador SuperVOOC de OnePlus. Con un cargador convencional USB-PD, la carga está limitada a 18W, mientras que con un cargador USB-PD PPS puedes llegar a 55W.

Como se puede ver en la siguiente gráfica, el proceso de carga es muy veloz con un cargador SuperVOOC. En solo 20 minutos, alcanzamos en torno a un 50% de carga, y el proceso completo de carga dura tan solo 44 minutos en el modo de carga rápida inteligente.

Proceso de carga del OnePlus Nord 5 con cable

Un aspecto interesante es que OnePlus informa de la capacidad máxima de la batería, que es una estimación de la salud de la batería, que, como es bien sabido, se va degradando con los ciclos de carga. Pocos smartphones ofrecen esta información.

OnePlus ofrece la funcionalidad carga rápida inteligente que hace que, cuando cargues tu dispositivo con el cargador de alta velocidad incluido, la carga rápida aumenta la velocidad de carga si detecta una situación en la que necesitas cargar tu dispositivo rápidamente. Aunque OnePlus no explica qué parámetros utiliza, cabe pensar que, si cargas el teléfono durante el día, activará este tipo de carga, mientras que si lo haces al irte a dormir, utilizará una carga más lenta.

OnePlus no ha dotado al OnePlus Nord 5 de carga inalámbrica, por lo que no es posible cargar el teléfono sin cable. Lo que sí que es posible es cargar otro dispositivo por cable, aunque a solo 5W.

Software

El OnePlus Nord 5 llega con Android 15, la versión más reciente del sistema operativo de Google hasta la fecha, aunque Android 16 está a la vuelta de la esquina. Por encima de Android, OnePlus incorpora su propia capa de personalización OxygenOS 15. OnePlus afirma que, con esta versión, ha reducido el sistema en casi un 20% eliminando funciones redundantes.

A día de hoy, OxygenOS es prácticamente idéntico a ColorOS (o incluso a Realme UI), con diferencias mínimas como algunas opciones propias de reloj para la Pantalla Siempre Activa con toques rojos o la fuente OnePlus Sans Font.

El OnePlus Nord 5 recibirá cuatro actualizaciones principales del sistema operativo y seis años de actualizaciones de seguridad.

La compañía ha explicado recientemente las razones por las que no ofrece un período de actualizaciones más amplio. Afirma que ni el hardware ni la batería aguantarán tanto tiempo, por lo que la experiencia de usuario estará «enmohecida» al cabo de tanto tiempo.

OxygenOS ofrece funcionalidades bien conocidas por encima de Android, como el encendido de la pantalla con un doble toque, los modos Noche/Lectura, el Espacio Oculto, la protección de apps y contenidos, el modo especial para juegos, el modo Zen Space para desconectar, el modo Simple para personas mayores, el Espacio Infantil para niños, la clonación de apps de mensajería para tener varias cuentas, la clonación del smartphone, etc. En este apartado, vamos a centrarnos en las novedades que incorpora OxygenOS 15.

OxygenOS 15 presume de animaciones más suaves al cambiar entre aplicaciones o salir de ellas, así como de efectos más llamativos en las interfaces de carga, instalación de aplicaciones y desbloqueo. Por ejemplo, durante la carga SuperVOOC, el brillo resalta la velocidad, mientras que la animación de desbloqueo añade un efecto de ondulación para percibir la fluidez.

Shelf sigue disponible si arrastras la pantalla hacia abajo en la pantalla de inicio y, por defecto, aparecen algunos widgets — previsión del tiempo, pasos caminados, uso del almacenamiento, Spotify, notas rápidas, etc. — pero es posible elegir entre muchos más. Ahora existen nuevas Shelf Cards con un esquema de colores con tonos medios y tamaños de tarjeta ampliados, como 1×2, 2×2, 2×4 y 4×4.

Oxygen OS 15 viene con algunos iconos rediseñados y, para quienes busquen más personalización, cuenta con una función de «profundidad» para establecer fondos de pantalla de bloqueo donde la persona se superpone a la hora y el fondo se difumina, y algunos nuevos temas preempaquetados en forma de «Temas Flex».

La compañía también ha perfeccionado el efecto de desenfoque en los Centros de Control y Notificaciones, aplicando ahora una mezcla de colores basada en el fondo de pantalla. Hay un nuevo modo dividido opcional, que te permite deslizar desde la parte superior izquierda para el cajón de notificaciones y deslizar desde la parte superior derecha para los ajustes rápidos.

OnePlus ofrece Alertas en directo, que muestra actualizaciones en tiempo real de servicios de alquiler de vehículo, comida a domicilio e información sobre otros servicios en el panel de notificaciones y la barra de estado en tiempo real. Es similar a las Actividades en directo de iOS. En mis pruebas, no he encontrado ningún servicio compatible.

OxygenOS 15 incorpora una solución de intercambio de archivos para que los usuarios de OnePlus puedan compartir archivos con usuarios de iPhone. Es necesario descargar la aplicación O+ Connect en los iPhone para que funcione, pero en los dispositivos con Oxygen OS 15 no se necesita ninguna aplicación adicional.

Transferencia de archivos entre OnePlus Nord 5 (izquierda) y iPhone 16 Pro Max (derecha)

Con OxygenOS 15, OnePlus ha llevado Open Canvas a sus teléfonos convencionales, expandiéndolo más allá de sus plegables y tablets. Open Canvas facilita la multitarea multiventana sin comprometer su tamaño.

Open Canvas

OnePlus ha incluido algunas funcionalidades de Inteligencia Artificial. La aplicación OnePlus Notas puede organizar automáticamente tus notas, resaltar puntos importantes e incluso resumir notas. Además, puede ampliar o reducir el contenido, convertir una grabación de voz en una transcripción, limpiar palabras de relleno y limpiar el formato. Todo ello se procesa en la nube.

IA an la app Notas

OxygenOS 15 también incluye la Búsqueda Inteligente, una extensión de la búsqueda en el dispositivo. Es posible buscar en los Ajustes, dentro de los ficheros locales de tu teléfono o en las notas mediante procesamiento de lenguaje natural, con una combinación de procesamiento local en el dispositivo y en la nube.

La Búsqueda Inteligente interpreta la consulta, busca la respuesta en tus archivos y aplicaciones, y te presenta una respuesta de IA. En mis pruebas, sin embargo, no he conseguido obtener respuestas concretas, sino que se mostraban los documentos para que yo encontrara la respuesta. Quizás requiera alguna actualización para funcionar mejor o no esté soportado el idioma español.

La función AI Toolbox de Oxygen OS viene ahora con AI Reply, a la que puedes acceder a través de la barra lateral. Esta función entiende tus conversaciones en aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp, Instagram y Snapchat y genera sugerencias de respuestas relevantes según el contexto.

Respuestas por IA en conversación con WhatsApp

Otra función interesante es Mind Space, que actúa como un gestor de recuerdos. Al deslizar tres dedos hacia arriba por la pantalla o pulsar el botón lateral Plus (si lo has configurado para ello), puedes guardar lo que aparece en pantalla en Mind Space, que resume y archiva el contenido. El problema que he encontrado es que el idioma español no parece estar soportado por ahora.

Además de OnePlus AI, OxygenOS 15 también incorpora varias funciones de IA de Google a los dispositivos OnePlus. Con Rodear para Buscar, puedes buscar rápidamente texto e imágenes que estén visibles en la pantalla. Parece una característica pequeña, pero hace que el acto de buscar cosas en Google sea algo natural.

Rodear para buscar

Por último, el OnePlus Nord 5 cuenta con Google Gemini como asistente por defecto e incorpora también Gemini Live, que permite mantener una conversación fluida y natural con Gemini en hasta dos idiomas.

Multimedia

El OnePlus Nord 5 llega con sonido estéreo gracias a un altavoz en el borde inferior, junto al conector USB Tipo-C, y un segundo altavoz formado por el auricular para el oído y un pequeño orificio en la parte superior.

En orientación vertical, al altavoz de arriba se asigna el canal izquierdo, mientras que en horizontal el teléfono respeta la orientación y cambia los canales para que coincidan con la orientación. En cualquier caso, cada altavoz emite también la pista del canal opuesto a un volumen más bajo.

El sonido que emite es bastante potente, pero se percibe de forma ligeramente asimétrica. Por un lado, el altavoz inferior no apunta al frente, sino hacia abajo y, por otro lado, el sonido del lado superior se escucha más débil y con menos bajos.

La calidad del sonido es buena, si bien sufre un poco a la hora de reproducir bajos. No son especialmente contundentes, aunque a valores de volumen elevados suenan mejor.

La posición del altavoz inferior tampoco es la mejor, ya que es sencillo taparlo con un dedo o con la mano cuando jugamos o vemos un vídeo sosteniendo el teléfono en horizontal.

El OnePlus Nord 5 ofrece cuatro posibles perfiles de sonido: Inteligente (optimiza el sonido en función del contenido), Teatro/Cine (ofrece sonido envolvente real 3D y potentes graves), Música (sonido vibrante y equilibrado) y Juego (amplio rango de sonido con graves sonoros).

También ofrece cuatro perfiles de entorno cuando los auriculares están conectados: Interiores (cuando no hay mucho ruido), En movimiento (para lugares con muchos ruidos y personas), Desplazamiento (para consumir entretenimiento en el transporte público) y Vuelo (para disfrutar de entretenimiento durante un vuelo).

El teléfono soporta codecs aptX, aptX HD, LDAC, AAC, SBC y LHDC 5.0 a través de Bluetooth 5.4. También ofrece audio espacial al conectar auriculares con soporte para este tipo de sonido si utilizas aplicaciones compatibles de música, vídeo y juegos.

Por último, OnePlus ha incluido Holo Audio, que permite sentir sonido proveniente de diferentes ubicaciones cuando reproduces varias fuentes de audio a la vez. Puedes personalizar las ubicaciones de tonos de llamada, alarmas, notificaciones, sonidos de juegos, vídeos, audiolibros, música, navegación y chats de voz durante un juego.

El OnePlus Nord 5 no incorpora su propio reproductor de música, ya que hace uso de la aplicación YT Music de Google. Esta app no solamente permite acceder a música bajo suscripción, sino también a archivos de música almacenados de forma local en el dispositivo. Podemos acceder a la música por listas, álbumes, canciones y artistas.

OnePlus sigue la tendencia de otros fabricantes y el OnePlus Nord 5 no cuenta con un conector de auriculares de 3.5 mm, por lo que tendrás que recurrir a auriculares con conector USB Tipo-C o Bluetooth. De hecho, ni siquiera incluye un adaptador de USB-C a 3.5 mm.

Para ver imágenes, OnePlus incorpora su propia aplicación Galería que permite acceder a todas nuestras fotografías. La parte inferior de la app ofrece tres pestañas: Fotografías, Álbumes y Descubrir. En Fotografías podemos acceder a todas nuestras fotografías en orden cronológico o de importación, y es posible filtrar las imágenes para que no se vean aquellas más pequeñas de 50 KB.

La pestaña Álbumes permite ver las fotografías organizadas por colecciones (selfies, capturas de pantalla, vídeos, etc.) y, por último, la pestaña Descubrir muestra categorías inteligentes (personas, lugares y objetos) e historias con los mejores momentos.

Si pulsamos sobre una imagen, podemos realizar diversos ajustes (exposición, contraste, saturación, temperatura de color, relieves y sombras), aplicar filtros, dibujar líneas y aplicar estampados. Otra opción interesante es Recorte inteligente, que utiliza funciones de recorte a nivel de sistema y reconocimiento de sujetos. Puedes guardar el elemento extraído para utilizarlo en el chat u otros lugares.

App Galería

OxygenOS 15 incluye nuevas funciones de edición de imagen por IA, que pueden hacer cosas como transformar imágenes de baja resolución a resolución completa o enfocar una foto borrosa.

La función Mejorar la claridad permite tomar fotos recortadas de baja resolución y utilizar la IA para aumentar la escala de la imagen a una mayor resolución en cuestión de segundos. No hace milagros, pero el resultado se ve más nítido, como podemos apreciar en este ejemplo.

Función «Mejorar la claridad»

Borrador IA permite eliminar personas u objetos no deseados de la imagen, ya sea seleccionándolos a mano o dejando que la IA identifique a las personas. En este ejemplo, podemos ver cómo ha eliminado a todas las personas de la imagen con gran acierto.

Función «Borrador IA»

Corregir el desenfoque permite tomar imágenes movidas y borrosas y arreglarlas usando IA generativa con un resultado bastante bueno, como podemos observar en este ejemplo.

Función «Corregir el desenfoque»

Quitar los reflejos permite eliminar reflejos no deseados de superficies lisas como cristales, con un resultado sorprendente, como podemos apreciar en este ejemplo.

Función «Quitar los reflejos»

OnePlus no ha incorporado ninguna aplicación específica para visualizar vídeos, sino que utiliza las propias aplicaciones del sistema. La reproducción de vídeos almacenados en el teléfono es buena gracias a su pantalla que, como he comentado, ofrece negros profundos y colores vivos.

OnePlus ha incorporado soporte de Widevine Level 1, así que el OnePlus Nord 5 puede reproducir contenido HD de Netflix y otros servicios de streaming. He comprobado que el OnePlus Nord 5 puede reproducir vídeos HDR de Netflix y YouTube sin problemas.

Cámaras

El OnePlus Nord 5 ofrece una configuración de cámara doble con las siguientes características:

Cámara gran angular (24 mm) con sensor Sony LYT-700 (IMX 906) de 50MP (1/1.56″, 1.0µm), lente con apertura f/1.8, enfoque automático PDAF y estabilización óptica.

con sensor Sony LYT-700 (IMX 906) de 50MP (1/1.56″, 1.0µm), lente con apertura f/1.8, enfoque automático PDAF y estabilización óptica. Cámara ultra gran angular (112º) con sensor de 8 MP (1/4.0″, 1.12µm), enfoque fijo y lente con apertura f/2.2

La cámara frontal posee las siguientes características:

Cámara frontal gran angular (24 mm) con sensor Samsung JN5 de 50MP (1/2.75″, 0.64µm, enfoque automático y lente con apertura f/2.0.

App de Cámara

La app de Cámara ofrece una buena cantidad de botones sobre la pantalla. A la derecha, encontramos un icono para conmutar entre cámara frontal/trasera y una miniatura de la última fotografía tomada, así como el botón de disparo.

Junto al botón de disparo hay etiquetas para elegir rápidamente los modos Pro, Vídeo, Foto, Retrato y Más. En este último encontramos modos adicionales como Panorámica, Cámara lenta, Vídeo de vista dual, Alta resolución, Película, Exposición prolongada, Efecto diorama, Noche, Time Lapse y Digitalización de documentos. También encontramos un selector de la cámara que queremos utilizar (0.6x, 1x, 2x).

A la izquierda tenemos acceso rápido a los ajustes de flash, ajuste de exposición, Live Photo, Google Lens y Más. En este último encontramos la opción de ratio (1:1, 4:3, 16:9 y Full), Temporizador, HDR Auto, Disparo a intervalos y Ajustes.

Para activar la cámara, podemos pulsar sobre el icono de la app o tocar dos veces el botón de encendido para acceder a la app de Cámara rápidamente.

Para enfocar un elemento de la imagen basta con pulsar sobre él. Veremos cómo aparece un en ese punto y un icono de sol a la derecha que nos permite ajustar la exposición manualmente arrastrando el dedo en sentido vertical, así como bloquear el enfoque y exposición.

La cámara hace sugerencias cuando piensa que debes usar un modo de disparo o una lente diferente. Por ejemplo, cuando se fotografían edificios o paisajes amplios, la cámara puede sugerir que cambies a la cámara ultra gran angular.

En el modo Pro es posible modificar distintos parámetros como el balance de blancos, el enfoque, el tiempo de exposición y la sensibilidad ISO. Incluso podemos ver un histograma en tiempo real y guardar la imagen en formato RAW.

También hay un modo más profesional para grabar vídeo, llamado Película, que permite ajustar manualmente el ISO, la velocidad de obturación, la exposición, el enfoque y el balance de blancos. Permite grabar en formato profesional LOG, activar el HDR automático, mostrar el histograma en pantalla y mostrar una cuadrícula. Puedes grabar con las tres cámaras.

Los smartphones a menudo tienen problemas para captar objetos o personas que se mueven rápido, debido a que sus sensores son más pequeños que los de las cámaras réflex digitales. Para conseguir una buena calidad de imagen, suelen ser necesarios tiempos de exposición más largos, que pueden desenfocar el movimiento, sobre todo con sujetos en movimiento. Por el contrario, las exposiciones más cortas pueden congelar el movimiento a costa de aumentar el ruido y el grano.

Cámara principal (gran angular)

La cámara principal del OnePlus Nord 5 cuenta con un sensor Sony LYT-700 (IMX 906). Este sensor ofrece algunas características de alta gama, como múltiples métodos de alto rango dinámico (HDR).

Esta cámara toma las fotografías por defecto a resolución 12.5MP haciendo uso de la funcionalidad pixel binning que combina 4 píxeles en 1, pero es posible activar un modo de super alta resolución de 50MP.

A continuación, podemos ver un ejemplo de la misma fotografía tomada a 12.5 y 50MP, así como un recorte de ambas. A pesar de tener cuatro veces más píxeles, la imagen no se ve mucho más nítida, por lo que no parece que este sea un modo necesario en el día a día.

La cámara principal ofrece una buena calidad de imagen en condiciones de buena luz. Presenta colores vivos, aunque en ocasiones algo sobresaturados, un amplio rango dinámico con un buen tratamiento del HDR, contraste acertado y excelente nitidez en toda la imagen.

Fotografías tomadas con la cámara principal por el día

Cuando la luz escasea, la presencia de estabilización óptica hace que calidad de imagen se mantenga bastante alta, con una exposición acertada, amplio rango dinámico, nitidez alta y un ruido contenido.

A continuación, podemos ver algunos ejemplos de fotografías tomadas con poca luz.

Fotografías tomadas con la cámara principal con poca luz

OnePlus incorpora un modo Noche que permite capturar mejores fotografías en condiciones de poca luz a costa de un mayor tiempo de procesado (unos 2 o 3 segundos). Este modo se activa de manera automática cuando la cámara considera que es adecuado, por lo que no es necesario activarlo manualmente.

Sin embargo, en mis pruebas, no hay diferencia visible entre activar el modo Noche manualmente o dejar que se active automáticamente.

Cámara ultra gran angular

La cámara ultra gran angular cuenta con un sensor de 8 MP, una lente con apertura f/2.2 y enfoque fijo.

A continuación, podemos ver algunos ejemplos de fotografías tomadas con la lente ultra gran angular por el día. La imagen presenta colores realistas y un rango dinámico amplio, aunque la nitidez es algo escasa debido a la baja resolución de su cámara.

Fotografías tomadas con la cámara ultra gran angular por el día



Por la noche, la calidad de imagen empeora notablemente, con capturas que adolecen de nitidez debido al algoritmo de reducción de ruido.

A continuación, podemos ver algunas capturas con la cámara ultra gran angular con poca luz.

Fotografías tomadas con la cámara ultra gran angular con poca luz

Lamentablemente, la cámara ultra gran angular no permite capturar fotografías en modo Macro a unos pocos centímetros, ya que carece de enfoque automático.

Grabación de vídeo

El OnePlus Nord 5 puede grabar vídeo 4K@60 fps con las cámara principal y frontal, mientras que la cámara ultra gran angular está limitada a 1080p@30fps.

La estabilización está disponible con todas las cámaras y modos de vídeo. También es posible activar un modo ultraestable, que utiliza la cámara ultra gran angular para grabar escenas en situaciones de mucho movimiento a 1080p@60 FPS a costa de recortar la imagen.

A continuación, podemos ver algunos vídeos en 4K@30 y 4K@60 FPS capturados por el OnePlus Nord 5 durante el día, que ofrecen una calidad de imagen buena.

Vídeos grabados con la cámara trasera del OnePlus Nord 5 por el día

Aquí podemos algunos vídeos capturados por el OnePlus Nord 5 en un entorno oscuro. La calidad de imagen es buena, con imágenes brillantes, colores vivos y una nitidez aceptable.

Vídeos grabados con la cámara trasera del OnePlus Nord 5 por la noche

Cámara frontal

La cámara frontal se encuentra en un orificio en el centro de la parte superior de la pantalla. Posee un sensor de 50 MP con apertura f/2.0 y cuenta con enfoque automático, que no es muy habitual en este tipo de cámaras.

A continuación, podemos ver algunos selfies capturados con la cámara frontal. La calidad de la imagen es bastante buena.

Selfies capturados con la cámara frontal

Llamadas de voz

En las pruebas que he realizado la calidad de la voz es correcta y hemos podido mantener perfectamente conversaciones en entornos moderadamente ruidosos sin dificultades.

Aunque OnePlus publicita funciones de IA durante llamadas para traducción y resumen, a día de hoy no están disponibles en español.

Precio

El OnePlus Nord 5 está disponible en España por 459€ (8GB + 256GB) y 559€ (12GB + 512GB) en colores Marble Sands, Dry Ice y Phantom Grey.

Mi opinión

Tras probar a fondo el OnePlus Nord 5, mi sensación es la de estar ante un todo en uno bastante equilibrado: buena pantalla, rendimiento solvente para el día a día y carga tremendamente rápida. Es fácil recomendarlo por su experiencia global, aunque algunos aspectos sean mejorables.

El diseño cumple, aunque, al menos en mi caso, no enamora. El uso de plástico en el marco lateral y la parte trasera resta empaque frente a rivales que usan aluminio en los laterales y cristal en la parte trasera. Tampoco el acabado tipo mármol del color Marble Sands es de mi gusto, pero hay otras alternativas de color.

La pantalla es uno de sus grandes reclamos: gran tamaño con 6,8″ y alta tasa de refresco con 144 Hz lo convierten en el Nord más fluido y contundente en visualización hasta la fecha. Ahora bien, debes tener en cuenta que, en la práctica, rara vez superarás los 120 Hz, ya que la tasa más alta, 144 Hz, está reservada para unos pocos juegos. No es algo que preocupe, pero el punto de 144 Hz es una publicidad un tanto extraña.

En rendimiento, el salto a la familia Snapdragon 8 es una mejora. El 8s Gen 3 se quiere acercar a la gama alta y ofrece un desempeño general rápido, aunque queda lejos de los dispositivos más potentes.

La autonomía es correcta, sin ser un punto donde destaque. La versión europea monta 5.200 mAh (frente a la versión de otras regiones que incorpora 6.800 mAh) y aguanta sin mucho problema una jornada. La carga rápida está a la altura, ya que en solo 44 minutos consigues recargar el 100% de la batería si usas el cargador SuperVOOC que debes comprar por separado.

Las cámaras dejan buen sabor de boca donde importa: la principal rinde muy bien y la frontal sube varios peldaños con un sensor de 50 MP más amplio y nítido. La ultra gran angular, en cambio, se queda corta. Es el eslabón débil del sistema de cámaras y la diferencia en nitidez y ruido respecto a la principal se nota, sobre todo si te gusta disparar por la noche.

El nuevo botón Plus Key sustituye al clásico Alert Slider. De serie mantiene el cambio de perfiles de sonido, pero su personalización (capturas, traducción, grabadora, cámara, linterna o IA Plus Mind) aporta flexibilidad para automatizar acciones.

En conjunto, el OnePlus Nord 5 convence, pero se mueve en un mercado donde hay alternativas que pueden ser mejores o más baratas, según las prioridades de cada una (materiales, potencia pura o ultra gran angular). Aun así, su combinación de pantalla, batería y cámaras principal/frontales resulta muy competitiva.

Lo mejor y lo peor

Lo mejor:

Pantalla muy completa con panel AMOLED de 6,8″, alta tasa de refresco, soporte de HDR10+/Dolby Vision, alto PWM para ojos sensibles, etc.

con panel AMOLED de 6,8″, alta tasa de refresco, soporte de HDR10+/Dolby Vision, alto PWM para ojos sensibles, etc. Rendimiento fluido con Snapdragon 8s Gen 3, que permite disfrutar de juegos con soltura.

con Snapdragon 8s Gen 3, que permite disfrutar de juegos con soltura. Cámara principal de 50 MP con OIS, con buena de día y convincente de noche

de 50 MP con OIS, con buena de día y convincente de noche Autonomía suficiente para pasar un día sin agobios y carga rápida SuperVOOC a 80W

para pasar un día sin agobios y Software maduro (OxygenOS 15) con muchas funciones de IA que resultan útiles, aunque algunas no están disponibles en español

(OxygenOS 15) con muchas funciones de IA que resultan útiles, aunque algunas no están disponibles en español Botón OnePlus Key muy versátil para añadir diferentes funciones

Lo peor:

Materiales menos premium que otros rivales que usan aluminio y cristal.

que otros rivales que usan aluminio y cristal. Ultra gran angular de 8 MP floja (nitidez y vídeo limitado a 1080p@30) y sin macro.

de 8 MP floja (nitidez y vídeo limitado a 1080p@30) y sin macro. Sin soporte para eSIM

