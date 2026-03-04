Análisis del Pixel 10a a fondo y opinión

💰 ¡Descuentazos! Cámaras, aspiradores, baterías, auriculares y más rebajados [ eufy | Anker | Soundcore ]

Google presentó el mes pasado el nuevo Pixel 10a, que se une a los Pixel 10, 10 Pro y 10 Pro XL como un nuevo miembro de la familia Pixel 10. El Pixel 10a mantiene la esencia de la familia Pixel pero incorpora mejoras clave en diseño, pantalla, autonomía y, sobre todo, inteligencia artificial. La propuesta es clara: ofrecer muchas de las experiencias premium de Google a un precio más contenido.

El Pixel 10a (549€ con 128 GB / 649€ con 256 GB) cuenta con un panel OLED de 6.3″ hasta 120 Hz, chip Google Tensor G4, 8 GB de RAM, 128/256 GB de almacenamiento UFS 3.1, cámaras gran angular (48MP, f/1.7) + ultra gran angular (13MP, f/2.2), cámara frontal (13MP, f/2.2) y batería de 5.100 mAh con carga por cable e inalámbrica.

A continuación, puedes leer el análisis del Pixel 10a que hemos preparado tras varias semanas de uso.

Índice de páginas

Diseño y construcción

Mientras que el Pixel 9a estrenó un diseño con algunos cambios estéticos, el Pixel 10a mantiene la estética del modelo anterior prácticamente sin cambios.

El módulo de cámara está a ras de la cubierta trasera y es de color negro, por lo que contrasta fuertemente con el color de la parte trasera en ciertos modelos, pero no así en el acabado negro que he probado.

La parte trasera es completamente plana y está fabricada en plástico con un acabado mate. Otros smartphones utilizan cristal en la parte trasera, un material más agradable al tacto, pero también más delicado.

El Pixel 10a cuenta con un marco de aluminio pulido, por lo que debería resistir bien los golpes, aunque no es un material tan resistente como el acero inoxidable o titanio que ya utilizan algunos smartphones de gama alta. Los laterales son completamente planos, siguiendo las últimas tendencias en diseño de smartphones, con un acabado mate.

El frontal del Pixel 10a está dominado por la pantalla de 6,3″, que cuenta con un orificio centrado en la propia pantalla para la cámara frontal. Habría preferido ver este orificio en una esquina, ya que, en mi opinión, ahí pasaría más desapercibido e interferiría menos al jugar o ver películas mientras sostienes el teléfono en horizontal.

La pantalla es completamente plana, sin ninguna curvatura a los lados que disimule los marcos laterales. Dado que no todo el mundo es fan de las pantallas curvadas por sus reflejos, cambios de color y mayor riesgo de rotura en caso de caída, el hecho de tener una pantalla plana es un punto a favor para muchos usuarios.

Los marcos que rodean la pantalla son totalmente simétricos, pero se me hacen un poco gruesos para un smartphone de 2026. Según GSMarena, la relación pantalla-a-cuerpo es del 84%, que es bastante bajo para los estándares de hoy en día.

La pantalla cuenta con protección Corning Gorilla Glass 7i, que fue anunciado en junio de 2024. Se trata de un cristal protector diseñado para ofrecer una durabilidad mejorada para dispositivos móviles de gama media y asequibles.

En pruebas de laboratorio realizadas por Corning, Gorilla Glass 7i resistió caídas de hasta un metro en superficies que replican el asfalto. Los cristales de aluminosilicato de litio de otros fabricantes generalmente fallan cuando se caen desde medio metro o menos. Además, según Corning, Gorilla Glass 7i es hasta dos veces más resistente a los arañazos que los cristales de aluminosilicato de litio de la competencia.

El Pixel 10a está disponible en colores obsidiana, lavanda, frambuesa y gris niebla, con un tono mate que hace que las huellas no queden marcadas fácilmente. He tenido oportunidad de probar el color Obsidiana, que, para cualquiera que lo vea, es simplemente «negro.»

El Pixel 10a tiene un grosor de 9 mm. y un peso de 183 gramos, por lo que no es de los teléfonos más grandes que puedes encontrar. De hecho, si buscas un smartphone de gama alta con un tamaño compacto, este es de los pocos que puedes encontrar.

A continuación, vamos a revisar los distintos elementos que encontramos en los laterales del teléfono.

En el lateral derecho encontramos el botón de encendido y, justo debajo, un botón alargado de control de volumen.

En el lateral izquierdo del teléfono no incluye ningún elemento.

La parte superior del teléfono no incluye ningún elemento.

La parte inferior del teléfono posee un conector USB-C, un altavoz y la ranura para la tarjeta nano-SIM (no soporta doble nano-SIM ni tarjeta microSD)

El Pixel 10a ofrece resistencia al polvo y al agua IP68, siendo capaz de aguantar hasta 30 minutos a 1,5 metros de profundidad.

Por tanto, no tendremos que preocuparnos si llueve sobre el teléfono, se derrama una bebida encima o si, por accidente, se cae a la bañera o a la piscina. Incluso podemos optar por lavarlo debajo del grifo si se ensucia, lo cual a veces resulta práctico.

Ahora bien, no debemos olvidar que la garantía de los smartphones no cubre los daños por agua, por lo que no deberías sumergir el Pixel 10a salvo por accidente — nada de fotografías bajo el agua en la piscina ni, menos aún, en el mar. Tampoco es conveniente mojar el teléfono si ha sufrido alguna reparación o golpe, ya que los sellos que evitan la entrada de agua han podido dañarse.

Pantalla

El Pixel 10a llega con un panel pOLED de 6.3″ con resolución 1.080 × 2.424 píxeles, lo que hace que la densidad de píxeles sea elevada: 422 ppp. La pantalla del Pixel 10a se ve muy nítida, por lo que no echo de menos una resolución más alta.

Google ha incorporado un panel con tasa de refresco variable 60/120 Hz, que aporta una experiencia de visualización fluida al hacer scroll en aplicaciones como Chrome, Twitter, Instagram, X o la galería de fotos. También al jugar se puede notar una mayor fluidez en juegos que están preparados para ofrecer altas tasas de FPS.

El Pixel 10a no cuenta con un panel LTPO, por lo que la tasa de refresco no se adapta de forma fluida al contenido, sino que únicamente conmuta entre dos valores: 60 y 120 Hz. Otros smartphones de gama alta pueden reducir la tasa de refresco a tan solo 1 Hz si estás viendo contenido estático como un e-mail o una fotografía para no consumir tanta energía, así como adaptarse a frecuencias intermedias según el contenido (por ejemplo, 24 Hz si ves una película a 24 FPS).

Google ofrece dos modos de color para la pantalla: Naturales y Adaptativos. Mientras que el primero apunta al gamut sRGB, el segundo se adapta al tipo de contenido que se muestra en pantalla.

Si no estás familiarizado con los espacios de color, conviene que sepas que la mayoría de los smartphones cubren el espacio de color estándar de Android: Rec. 709 / sRGB.

Los más avanzados tratan de cumplir con el espacio DCI-P3 utilizado en la industria cinematográfica, y unos pocos apuntan hacia el espacio de color aún más amplio Rec. 2020, que cubre un 76 por ciento del espectro visible

Ningún panel actual es capaz de mostrar el espacio de color completo Rec. 2020, pero muchos paneles sí que llegan a cubrir el espacio DCI-P3. Google también afirma que la pantalla cuenta con soporte para reproducir contenidos HDR.

Para analizar la calidad de la pantalla, he realizado diversas pruebas con el software profesional CalMAN Ultimate y un colorímetro X-Rite i1Display Pro.

Un factor importante a la hora de evaluar una pantalla es el brillo máximo, que en el caso del Pixel 10a resulta ser 1.290 nits en modo manual según mis propias mediciones.

Este valor aumenta hasta 2.100 nits en el modo de brillo automático, que es un valor muy alto. Google afirma que la pantalla puede llegar a 2.000 nits (HBM), en línea con mis mediciones. También afirma que puede alcanzar un pico de 3.000 nits, pero hay que leer la letra pequeña, ya que este último valor solo se alcanza con un 5% de los píxeles iluminados y el resto apagados. Por tanto, es una métrica que no tiene una gran utilidad.

Mi medición de brillo máximo se ha realizado, como es lógico, con la pantalla totalmente en blanco (lo que se conoce como 100% APL, Average Picture Level). En esta gráfica comparativa reflejo el valor de brillo máximo con la pantalla iluminada al 100% en color blanco, ya que es la forma habitual de medir y comparar el brillo de una pantalla.

Como cualquier pantalla OLED, el negro es totalmente puro y, en mis pruebas, el colorímetro no ha sido capaz de medir ningún nivel de brillo. En consecuencia, el ratio de contraste de la pantalla es infinito — Google habla de más de 1.000.000:1, que viene a ser lo mismo.

Las pantallas OLED tienen un comportamiento peculiar al ser observadas desde un ángulo. Por un lado los emisores de luz están más cerca de la superficie que en los paneles LCD, y esto hace que el contraste y el brillo varíen menos al desplazarnos respecto al centro, pero, por otro lado, la matriz Pentile provoca que los colores se distorsionen.

En el caso del Pixel 10a, la pantalla muestra unos ángulos de visión amplios, a diferencia de algunos modelos anteriores de Pixel que dejaban ver bandas de color rojo y verde al observar la pantalla desde un ángulo.

Google ha incluido la función Sensibilidad adaptativa que se ajusta de forma automática a tu entorno, actividades y protector de pantalla. Lo que hace esta función es facilitar el uso de la pantalla si tienes los dedos mojados, o si hay un protector de pantalla, o si llevas guantes, por ejemplo. La función está activada por defecto.

Una característica interesante de la pantalla del Pixel 10a es la función Pantalla Siempre Activa que hace que el teléfono muestre la hora, fecha, temperatura, nivel de batería, los iconos de notificaciones pendientes y el dibujo de una huella dactilar en el lugar donde debemos apoyar el dedo para desbloquear. Si activas la funcionalidad Está sonando, también puedes ver el nombre de la canción que suena cerca.

Es posible encender la pantalla con un toque sobre la misma o levantando el teléfono. En este caso, verás el detalle de las notificaciones sobre la pantalla en lugar de únicamente los iconos.

Pantalla siempre activa

El Pixel 10a ofrece la funcionalidad Luz nocturna que filtra la luz azul para que podamos conciliar mejor el sueño por la noche. Es posible configurar cuándo queremos que se active este modo de pantalla, así como variar la intensidad del filtro de luz azul.

También cuenta con una funcionalidad llamada Pantalla atenta que evita que la pantalla se apague si estás mirándola. Utiliza la cámara frontal para detectar si estás mirando la pantalla, por lo que consume más batería.

Rendimiento

El Pixel 6 fue el primer smartphone que lleva el chip Tensor fabricado por Google. El Pixel 10a cuenta con la cuarta generación de este chip: Tensor G4.

Los chips Tensor nunca han destacado en los benchmarks de rendimiento frente a los de Apple, Qualcomm y otros fabricantes. Esto no es algo que preocupe a Google, ya que, según la responsable de gestión de productos de Google Silicon, «cuando diseñamos el chip, no lo hacemos para conseguir velocidades o hazañas extraordinarias. No estamos diseñándolo para superar un benchmark específico. Lo diseñamos para satisfacer nuestras necesidades de uso.»

El Tensor G4 no es un gran avance respecto a su predecesor. Se trata de un procesador semipersonalizado construido en colaboración con Samsung, que utiliza Arm para los núcleos de CPU y GPU, al tiempo que aprovecha los bloques internos de Google para IA, fotografía y seguridad.

Entre los puntos más destacados por Google, se incluyen una navegación web un 20% más rápida, un inicio de aplicaciones un 17% más rápido y una mejora de la eficiencia energética de hasta un 20% para un uso cotidiano.

📱 ¿Cómo es el chip Tensor G4?

Google no ha detallado la configuración exacta, pero algunas filtraciones apuntan a que la CPU consta de 1 × Cortex-X4 a 3,1 GHz, 3 × Cortex-A720 a 2,6 GHz y 4 × Cortex-A520 a 1,95 GHz.

El Tensor G4 lleva una GPU Arm Mali-G715. No tenemos información sobre la configuración de núcleos, pero cabe esperar que se trate de la misma configuración de siete núcleos que el chipset de la generación anterior. Aunque el aumento de la velocidad de reloj mejora algo el rendimiento, nos encontramos ante una GPU de gama media, que está muy por detrás de Snapdragon y Dimensity de los buques insignia.

Un núcleo «Mali» de GPU también significa que no hay soporte para ray tracing, ya que esta funcionalidad cae bajo la denominación Immortalis de Arm.

La IA es, por supuesto, una de las principales motivaciones del proyecto Tensor. Google guarda celosamente los secretos de su TPU, que aparentemente es la misma que la del Tensor G3. La TPU de Google es rápida, pero no está muy por delante de la competencia.

Por último, el Tensor G4 parece estar emparejado con el Exynos Modem 5400, externo al procesador. Este nuevo módem debería ayudar a acabar con los problemas de conectividad y consumo de energía de los Pixel anteriores. Según los informes, es hasta un 50 % más eficiente que el módem 5300 del Pixel 9a.

El Pixel 10a viene con 8 GB de RAM, que pueden quedarse algo cortos para los estándares de hoy en día. Este valor implica que ciertas funciones avanzadas de inteligencia artificial, que requieren gran capacidad de procesamiento en tiempo real, no han sido implementadas, como veremos en el apartado de software.

El Pixel 10a se comercializa en variantes de 128 o 256 GB, siempre de tipo UFS 3.1. Debes tener en cuenta que no admite una tarjeta microSD para ampliar la capacidad.

A continuación, pasamos a analizar el rendimiento del teléfono en los principales benchmarks de CPU y GPU.

En el benchmark AnTuTu v10, ha conseguido un resultado de 1.579.494 puntos, una puntuación que, estando por encima del Pixel 10, queda claramente por detrás de muchos smartphones.

En el benchmark Geekbench 6 centrado en el rendimiento del procesador, ha conseguido 1.767 / 4.545 puntos en las pruebas mono/multi-núcleo, que de nuevo son unos resultados más bajos que la competencia.

En el test de rendimiento general PCMark 3.0, que mide el rendimiento al realizar tareas cotidianas, ha obtenido una puntuación de 15.839 puntos, un valor intermedio.

A continuación, vamos a ver los resultados en diversos benchmarks gráficos para comprobar el rendimiento esperable en juegos.

En la prueba 3DMark Wild Life Extreme Unlimited, el teléfono también ha conseguido un resultado en la franja baja.

Me hubiera gustado utilizar el benchmark 3DMark Solar Bay, especialmente pensado para medir la potencia gráfica en ray tracing, pero la GPU Mali-G715 no trae soporte para esta funcionalidad, por lo que no es posible ejecutar la prueba.

Para comprobar el rendimiento gráfico en el día a día, he probado varios juegos 3D exigentes — Real Racing 3, Asphalt 9 y Call of Duty Mobile. Utilizando el software GameBench, he podido medir diversos parámetros de rendimiento en estos juegos en partidas reales.

👉 ¿Conoces GameBench Pro? GameBench Pro es la herramienta líder de la industria para medir el rendimiento de juegos en smartphones Android e iOS. Si quieres saber más, puedes visitar su página web.

Los juegos obtienen una tasa estable alrededor de 55 FPS en Asphalt 9 y 109-110 FPS en Real Racing 3 y Call of Duty. Son valores altos que aprovechan la pantalla de 120 Hz en los dos últimos títulos.

Juego FPS (mediana) Estabilidad FPS FPS Min.-Máx. %CPU / %GPU Real Racing 3 109 100% 97-120 9% / 22% Asphalt 9 55 97% 32-60 9% / 34% Call of Duty 110 100% 97-120 17% / 27%

(*) Configuración de calidad de los juegos:



Asphalt 9: Calidad gráfica configurada a «alta»

Real Racing 3: Calidad gráfica por defecto

Call of Duty Mobile: Cuadros por segundo a velocidad «ultra»

Además del rendimiento puntual, es importante conocer si el teléfono es capaz de sostener este rendimiento a lo largo del tiempo o si se ve reducido por el aumento de temperatura del procesador.

En la prueba CPU Throttling que mide la caída de rendimiento de CPU al cabo de 15 minutos de carga sostenida, el teléfono ha obtenido un resultado correcto, ya que el rendimiento ha caído hasta un 75% (puedes ver la gráfica de rendimiento aquí).

La prueba 3DMark Wild Life Stress Test mide la variación en el rendimiento gráfico tras 20 minutos de ejecución del test (puedes ver la gráfica de rendimiento aquí). El teléfono ha obtenido un resultado mejorable de 64%, lo que significa que el rendimiento gráfico empeora tras un largo período de tiempo de uso. En todo caso, dada la potencia gráfica, probablemente no notes esta caída.

A la vista de los resultados anteriores, podemos afirmar que el Tensor G4 no destaca por su rendimiento bruto ni tampoco por su rendimiento sostenido, ya que, tras varios minutos con una carga elevada, el rendimiento de CPU y GPU se reduce notablemente — más que otros rivales.

En general, el Pixel 10a ha conseguido unos resultados medios en los benchmarks, lejos del rendimiento que ofrecen los últimos buques insignia con chip Snapdragon 8 Elite. Su rendimiento está más cercano a dos generaciones anteriores de chips.

Dicho esto, en el día a día, no he experimentado signos de lag al moverme por la interfaz, abrir aplicaciones o cambiar entre tareas, por lo que para un uso normal, no tendrás ningún problema. Solo si eres un usuario aficionado a los juegos exigentes o utilizas apps que requieren mucha potencia, notarás que no tienes el dispositivo más rápido.

Conectividad

El puerto USB-C es de tipo USB 3.2 y es compatible con OTG, por lo que puedes conectar una llave USB-C y acceder a ella como si fuera almacenamiento externo. También soporta DisplayPort sobre USB-C con un adaptador HDMI, por lo que podrás conectarlo a una pantalla o televisor.

En cuanto a comunicaciones inalámbricas, el Pixel 10a soporta WiFi 6 / 6E, pero no es compatible con el más avanzado WiFi 7. Por otro lado, el Pixel 10a tiene una ranura para tarjeta SIM y ofrece la funcionalidad Dual SIM si, además de la tarjeta SIM física, utilizas una eSIM.

El teléfono que se vende en Europa es compatible con redes 5G Sub-6GHz, pero no con mmWave. En las pruebas que he realizado, la velocidad de red tanto por red Wi-Fi como por red celular han sido satisfactorias.

A diferencia del Pixel 9, incorpora el modem Exynos 5400, el mismo que encontramos en la serie Pixel 10. Esto le otorga al Pixel 10a la capacidad de conectividad celular, permitiendo avisar a servicios de emergencia SOS vía satélite.

En mis pruebas de velocidad de red, el Pixel 10a ha alcanzado por WiFi 6 una velocidad de 678 Mbps y 628 Mbps de subida a 3 metros de un punto de acceso WiFi 6 con una conexión a 1 Gbps, medido con la herramienta Speedtest usando como servidor Digi.

En la prueba de conectividad celular, he medido velocidades de alrededor de 291 Mbps de bajada y 22 Mbps de subida con conexión 5G con Orange.

El Pixel 10a cuenta con Bluetooth 6.0 con dos antenas para ofrecer una conexión de mayor calidad, NFC, y varios sistemas de posicionamiento (GPS, Galileo, Glonass, QZSS y BeiDou). Además, incluye posicionamiento del sistema global de navegación por satélites (GNSS) mediante frecuencia dual, por lo que puede utilizar dos señales GPS a la vez para determinar la ubicación con más precisión.

Biometría

Google ha incorporado un lector de huella óptico debajo de la pantalla del Pixel 10a que permite desbloquear el teléfono de forma cómoda al apoyar el dedo sobre una zona de la pantalla.

Aunque Google incorpora sensores de huella ultrasónicos en los Pixel 10 / 10 Pro / 10 Pro XL, el Pixel 10a mantiene un sensor óptico, por lo que no es tan rápido, fiable y seguro. Los sensores ópticos tienen problemas con los dedos húmedos y se iluminan al colocar el dedo.

Google ha colocado el área de lectura de la huella en un lugar cómodo de alcanzar con el dedo, ya que ese es el sitio natural donde se apoya el pulgar al sostener el teléfono. Otros teléfonos lo colocan demasiado abajo y resulta incómodo de alcanzar.

Lo único que no me gusta es que, si la pantalla está apagada, tocar sobre la zona del lector de huella no desbloquea el teléfono. Es necesario encender antes la pantalla o tener la Pantalla Siempre Activa activada.

Reconocimiento de huella dactilar



El reconocimiento facial llegó a los teléfonos de Google en 2019 para la gama Pixel 4, pero fue retirado con los Pixel 5 y Pixel 6. Por suerte, Google recuperó esta función con el Pixel 7 y posteriores.

El Pixel 10a no tiene un hardware especial para el desbloqueo facial, como Face ID de Apple, ni tiene sensores en la parte superior de la pantalla como el Pixel 4, sino que utiliza la cámara frontal. A pesar de esto, el reconocimiento facial del Pixel 10a no solamente permite desbloquear el teléfono, sino que también permite acceder a apps protegidas, como las de tu banco, o confirmar pagos.

Batería

La batería del Pixel 10a posee una capacidad de 5.100 mAh, que es una cantidad más que razonable para este tamaño de pantalla, aunque sin cambios respecto al modelo anterior.

El Pixel 10a cuenta con un sistema de gestión de batería que, curiosamente, reducirá su capacidad de forma intencionada con el paso del tiempo.

Según un documento de soporte de Google, el Pixel 10a incluye una función llamada Asistencia de salud de la batería. Este sistema tiene como objetivo principal preservar el buen estado de la batería a largo plazo, ajustando su comportamiento a medida que envejece.

Aunque suene contradictorio, esta herramienta reduce poco a poco el voltaje máximo al que puede cargarse la batería, con la intención de prolongar su vida útil. Y sí, esta modificación es realizada de forma automática mediante actualizaciones de software.

Google explica que todas las baterías de ion de litio se degradan con el tiempo, algo natural en cualquier smartphone debido a los ciclos constantes de carga y descarga. Lo innovador aquí es la forma en que Google planea mitigar ese desgaste: limitando el esfuerzo que se le exige a la batería conforme acumula uso.

Durante los primeros 200 ciclos de carga, la batería del Pixel 10a funcionará a pleno rendimiento. A partir de ese punto, y hasta alcanzar los 1.000 ciclos, el software comenzará a reducir gradualmente el voltaje máximo al que se carga la batería.

Esto significa que, aunque al principio la batería se cargará completamente, con el tiempo se irá limitando esa carga máxima para evitar un deterioro más agresivo. El resultado será una batería que, aunque no alcanzará el 100% de su capacidad original, se mantendrá en mejor estado durante más años.

El efecto práctico de esta función será una ligera reducción en la duración diaria de la batería a medida que pasen los meses. Además, también podría afectar la velocidad de carga del dispositivo, ya que el sistema ajustará esa velocidad en función del estado de la batería. Esta función no puede ser activada ni desactivada por el usuario. Está activa por defecto y no es configurable.

Para comprobar la autonomía, he llevado a cabo la prueba de batería del conocido test PCMark: Work 3.0.

🔋Información sobre las pruebas de autonomía



Dada la importancia que tiene la pantalla en el consumo de la batería, es importante calibrar con un colorímetro (o un instrumento similar) las pantallas al mismo nivel absoluto de brillo (no sirve con ponerlo al 50%) si quieres realizar comparaciones de autonomía entre dispositivos.

De lo contrario, los resultados pueden verse muy afectados por el nivel de brillo de la pantalla de cada smartphone y, por tanto, no son comparables. Comentamos esto aquí porque no todos los análisis tienen esto en cuenta y en esta prueba vemos a veces valores absurdos, que nada tienen que ver con la autonomía real.

En el caso de PCMark: Work, el propio test indica que la prueba debe realizarse con la pantalla calibrada a 200 nits para que los resultados sean comparables. Así es como nosotros realizamos todas las pruebas de los smartphones.

PCMark Work pone a prueba la autonomía del terminal al realizar una mezcla de tareas cotidianas y exigentes, ya que la prueba simula la navegación por páginas web, la escritura de textos e inserción de imágenes, la aplicación de filtros a fotografías, la edición de vídeos y la manipulación de datos.

Dado el impacto que tiene la tasa de refresco en la autonomía de los smartphones, he realizado esta prueba dos veces: una con la pantalla hasta 60 Hz y otra con la frecuencia adaptable hasta 120 Hz.

En la prueba con la tasa de refresco a 60 Hz he obtenido un resultado de 18 horas y 31 minutos, que es un valor que no destaca frente a otros smartphones. Si ajustamos la tasa de refresco fluida hasta 120 Hz, la autonomía se reduce a 14 horas y 56 minutos, lo que supone una caída de solo un 8 por ciento. Este valor de autonomía es bastante bueno.

En la práctica, la autonomía del Pixel 10a es buena y no deberías tener problemas para llegar al final del día con batería restante, incluso con la frecuencia adaptable activa. En mi caso, con un uso bastante intenso, he acabado los peores días con alrededor de un 10% de batería.

En cualquier caso, si quieres extender la autonomía de tu dispositivo, puedes activar el modo de ahorro de batería estándar, que limita los efectos visuales y la actividad en segundo plano, como las actualizaciones de aplicaciones. También activa el modo oscuro.

Además, es posible activar un modo de ahorro de batería extremo que consigue que la batería dure aún más en momentos críticos, ya que, además de lo anterior, pausa las aplicaciones no esenciales y sus notificaciones. Es posible programar que se active el ahorro de batería al llegar a cierto nivel, así como se desactive cuando llegue al 90 por ciento.

Opciones de ahorro de energía

El Pixel 10a ofrece carga por cable hasta 30 W, que no es de las más rápidas que podemos encontrar a día de hoy. En mis mediciones, he visto potencias de carga de hasta 27 W.

Utiliza el estándar USB-PD 3.0 (PPS), como Samsung o Apple, por lo que podrás utilizar cualquier cargador compatible con PPS — no estás limitado al cargador de Google, como ocurre con algunos fabricantes chinos, que solo cargan rápidamente con su propio cargador.

En mis pruebas, con un cargador USB-PD compatible con 9V/3A (27W), el proceso completo de carga del Pixel 10a me ha llevado un total de 1 hora y 25 minutos. En 30 minutos, carga alrededor del 55 por ciento de la batería.

Proceso de carga del Pixel 10a con un cargador USB-PD estándar

El Pixel 10a es compatible con carga inalámbrica que puede llegar hasta 10 W con cargadores EPP con la certificación Qi.

La serie Pixel 10 soporta la función de Encontrar Mi Dispositivo para rastrear dispositivos apagados, ya que reserva una parte de la batería para este fin. Así, podrás localizar tu Pixel 10a perdido, incluso si está apagado o sin batería.

La red Encontrar Mi Dispositivo utiliza datos de proximidad de Bluetooth y ubicación de dispositivos Android cercanos, lo que mejora significativamente la precisión en la localización.

Software

El Pixel 10a llega con Android 16, que es la última versión del sistema operativo de Google. La serie Pixel 10 recibirá siete años de actualizaciones de Android, nuevas funcionalidades («Pixel drops», antes llamados «Feature drops») y parches de seguridad.

Esto coloca a los Pixel 10a a la par que los últimos smartphones de Samsung y HONOR, y por encima de cualquier otro smartphone del mercado.

La duda que me surge es si seguirás utilizando un Pixel 10a dentro de siete años (o si seguirá moviéndose con fluidez con software diseñado para teléfonos mucho más potentes). Al menos Google asegura que seguirá habiendo piezas de repuesto para entonces. En cualquier caso, todo lo que sea aumentar los años de soporte es bueno.

Android 16 no solo mejora la estética del sistema operativo, sino que también introduce funciones de accesibilidad, notificaciones más inteligentes y una capa de seguridad reforzada.

Android 16 estrena la base del nuevo Material 3 Expressive design, una evolución estética que combina modernidad y sencillez. Este diseño busca hacer que la interacción con el sistema sea más clara y accesible, con elementos visuales actualizados que facilitan la navegación y mejoran la coherencia en todas las aplicaciones.

Una de las funciones más destacadas son las notificaciones en vivo, ideales para servicios como apps de comida a domicilio o transporte. Ahora es posible seguir el estado de tu pedido o viaje sin necesidad de abrir la aplicación constantemente, ya que las actualizaciones llegan en tiempo real.

Además, Android 16 introduce la agrupación automática de notificaciones provenientes de una misma aplicación, evitando la sobrecarga de información y manteniendo la pantalla más ordenada.

La seguridad es otra de las grandes apuestas de Android 16. Google introduce la posibilidad de activar con un solo toque el programa de Protección Avanzada, la defensa más robusta de la compañía que protege contra:

Aplicaciones maliciosas

Sitios web inseguros

Llamadas fraudulentas y estafas

Ataques sofisticados en línea

Está pensada tanto para usuarios que priorizan la seguridad en su día a día como para figuras públicas que requieren una protección extra frente a amenazas digitales.

Una de las capacidades más destacadas del Pixel 10a es la Inteligencia Artificial, que llega de la mano de Gemini.

Una de ellas es Mejor Versión Automática, pensada para resolver uno de los grandes problemas de las fotos en grupo: que alguien salga con los ojos cerrados o mirando a otro lado. Basta con pulsar el obturador una sola vez y el teléfono analiza automáticamente varios fotogramas para seleccionar la mejor expresión de cada persona, combinándolas en una única imagen final.

Otra incorporación destacada es el Asistente de Cámara, impulsado por modelos de Gemini. Esta función actúa como una especie de “coach” fotográfico en tiempo real, ofreciendo indicaciones paso a paso sobre iluminación, encuadre y composición. No solo mejora el resultado de cada toma, sino que además ayuda al usuario a entender por qué una foto funciona mejor que otra, convirtiéndose en una herramienta educativa integrada en la propia app Cámara.

También evoluciona Inclúyeme, que ahora es compatible tanto con grupos pequeños como con reuniones multitudinarias. Puedes capturar la foto familiar —con primos, tíos, abuelos e incluso la mascota— y después añadirte tú mismo de forma natural a la escena. Es una solución muy práctica para evitar que el fotógrafo habitual se quede fuera del recuerdo.

Otras funciones que siguen presentes son Borrador Mágico para eliminar objetos no deseados en nuestras fotografías; Enfocar foto para corregir las fotos movidas; Mover para reposicionar o redimensionar a una persona en la foto, Borrador Mágico de Audio para reducir el ruido de sonidos molestos como coches, viento, voces, aplausos o trabajos en la calle con solo unas pulsaciones, etc.

Borrador mágico

Un aspecto que me gusta es que las ediciones con IA de las fotografías tomadas por el Pixel 10 Pro no muestran una horrible marca de agua que indique que la foto ha sido editada. Otros fabricantes, como Samsung, añaden una marca de agua en una esquina que puede arruinar la fotografía.

En su lugar, la serie Pixel 10 integra credenciales de contenido C2PA, un protocolo universal para etiquetar el contenido de IA y su procedencia. La información de C2PA también puede visualizarse ahora directamente en Google Fotos, tanto en imágenes tomadas con la cámara de Pixel como en las de otras aplicaciones y dispositivos.

Por último, compartir las imágenes es más sencillo que nunca. Gracias a que Quick Share ahora funciona con AirDrop, el tipo de dispositivo deja de ser una barrera, facilitando el envío rápido de fotos y vídeos entre móviles Android y dispositivos del ecosistema Apple.

AirDrop desde Pixel 10a

El ecosistema de IA se completa con herramientas ya reconocibles dentro de Android, como Rodear para buscar, Live Translate o funciones de gestión de llamadas como Call Screen y Hold For Me, diseñadas para ahorrar tiempo y reducir interrupciones innecesarias.

Como ocurría con el Pixel 9a, el dispositivo parece incorporar una versión más básica del sistema de inteligencia artificial Gemini, llamada Gemini Nano XXS, debido a la cantidad limitada de memoria RAM del Pixel 10a. Ciertas funciones avanzadas de inteligencia artificial, que requieren gran capacidad de procesamiento en tiempo real, no han podido ser implementadas.

Entre las características que el Pixel 10a no incluye están Notas de llamada y Pixel Screenshots. La explicación técnica para esta ausencia es que estas funciones demandan un procesamiento intensivo de audio y vídeo que Gemini Nano XXS simplemente no puede realizar de forma adecuada.

Otra característica peculiar del Pixel 10a es que el sistema Gemini Nano XXS se activa únicamente cuando es estrictamente necesario. Debido a la escasez de recursos del teléfono, mantener el modelo de inteligencia artificial activo permanentemente podría causar que otras aplicaciones y funciones del smartphone funcionaran con lentitud o de forma poco fiable.

A pesar de todas las funcionalidades de IA que incorpora, se echan de menos algunas funcionalidades útiles presentes en otras capas de personalización como el clonado de aplicaciones para aquellas que no permiten más de una cuenta.

Multimedia

El Pixel 10a ofrece sonido estéreo gracias a la presencia de dos altavoces situados en el auricular para el oído y junto al conector USB-C, por lo que cada uno apunta en una dirección y la percepción de sonido estéreo no es tan buena como si ambos estuvieran en el frontal.

Además, la posición del altavoz inferior hace que sea posible taparlo accidentalmente con la mano cuando lo sostenemos en horizontal al ver un vídeo o jugar.

En todo caso, la mayoría de los smartphones presentan este mismo problema ya que, de lo contrario, el marco inferior no podría ser tan fino.

Como curiosidad, mientras que en otros smartphones hay 15 pasos de volumen entre el silencio absoluto y la máxima potencia, en el Pixel 10a hay 25 pasos, lo que permite afinar mejor el nivel de volumen.

El Pixel 10a no cuenta con un conector de auriculares de 3.5 mm, por lo que tendrás que recurrir a un adaptador USB-C o auriculares Bluetooth para escuchar música o realizar llamadas.

Google incluye la app YouTube Music como reproductor de música, así como plataforma de streaming que ofrece un catálogo de música y vídeos musicales muy amplio.

La versión gratuita de YouTube Music tiene algunas limitaciones importantes, como que no es posible escuchar música en segundo plano con la pantalla apagada o al utilizar otras aplicaciones. La versión gratuita reproduce anuncios al escuchar música streaming y no permite descargar música para escucharla sin conexión, pero permite escuchar ficheros MP3 almacenados localmente en el teléfono.

La aplicación Fotos muestra todas las imágenes almacenadas en el teléfono organizadas por álbumes, así como por personas, sitios y cosas identificadas en las fotografías.

La aplicación Fotos es también la utilizada para reproducir vídeos. La interfaz de reproducción de vídeo es muy simple y no ofrece ninguna funcionalidad avanzada más allá de los controles de reproducción habituales.

El Pixel 10a cuenta con la certificación Widevine L1, por lo que puede reproducir contenido HD de servicios de streaming como Netflix o Amazon Prime Video. Además, dado que la pantalla soporta HDR, podemos disfrutar de contenidos HDR de YouTube, Netflix y otros servicios de streaming.

Fotografía y vídeo

Las cámaras traseras del Pixel 10a tienen las siguientes especificaciones:

Cámara ultra gran angular (120º) con sensor de 13 MP (1/3.1”, 1.13µm) y lente con apertura f/2.2.

con sensor de 13 MP (1/3.1”, 1.13µm) y lente con apertura f/2.2. Cámara gran angular (82º) con sensor de 48 MP (1/2.0″, 0.8µm) y lente con apertura f/1.7, estabilización óptica y enfoque automático Dual Pixel.

En cuanto a la cámara frontal, tiene las siguientes características:

Cámara gran angular (20 mm) con sensor de 13 MP (1/3.1″, 1.12µm) y lente con apertura f/2.2.

Sobre el papel, se trata de las mismas cámaras que encontramos en el Pixel 9a, lo que puede resultar un poco decepcionante para quienes esperaban una mejora en el hardware fotográfico.

App de Cámara

En una de las esquinas de la app Cámara encontramos un icono de un engranaje y varias opciones:

Más luz: Permite activar el modo automático de toma nocturna o el flash.

Permite activar el modo automático de toma nocturna o el flash. Mejor Toma: El Pixel 10a capta las mejores expresiones de cada persona para conseguir una toma mejor.

El Pixel 10a capta las mejores expresiones de cada persona para conseguir una toma mejor. Foto con movimiento: El Pixel 10a graba un vídeo corto al hacer una foto para revivir el momento.

El Pixel 10a graba un vídeo corto al hacer una foto para revivir el momento. Temporizador: Permite establecer un temporizador de 3 o 10 segundos.

Permite establecer un temporizador de 3 o 10 segundos. Relación de aspecto: Permite capturar una imagen con ratio 4:3 o 16:9.

En otra esquina, encontramos un icono de barras de ajuste tipo ecualizador con otras opciones:

Visión nocturna

Sombras

Exposición

Balance de blancos

A la hora de tomar fotografías, Google permite seleccionar diversos modos:

Larga exposición , que captura la estela que deja un sujeto en movimiento rápido, mientras que el fondo permanece enfocado. Esto es útil, por ejemplo, para captar las luces de los coches en movimiento.

, que captura la estela que deja un sujeto en movimiento rápido, mientras que el fondo permanece enfocado. Esto es útil, por ejemplo, para captar las luces de los coches en movimiento. Inclúyeme , que permite tomar fotografías de grupo donde el que toma la foto también aparece.

, que permite tomar fotografías de grupo donde el que toma la foto también aparece. Retrato , que desenfoca el fondo de manera artificial al tomar una fotografía.

, que desenfoca el fondo de manera artificial al tomar una fotografía. Foto , que es el modo normal de captura de una fotografía

, que es el modo normal de captura de una fotografía Visión nocturna , que toma fotografías por la noche aumentando la exposición y reduciendo el ruido mediante la captura de más imágenes.

, que toma fotografías por la noche aumentando la exposición y reduciendo el ruido mediante la captura de más imágenes. Panorámica, que permite capturar imágenes con mayor ángulo de visión que la cámara ultra gran angular.

Al grabar vídeo, están disponibles los siguientes modos:

Barrido de movimiento , que ralentiza los movimientos de barrido para dar a la grabación un toque más profesional.

, que ralentiza los movimientos de barrido para dar a la grabación un toque más profesional. Vídeo , que es el modo normal de captura de un vídeo.

, que es el modo normal de captura de un vídeo. Cámara lenta

Secuencia acelerada

Otras opciones curiosas son:

Aviso de lente sucia, que muestra una advertencia cuando la lente está demasiado sucia para hacer fotos de alta calidad.

que muestra una advertencia cuando la lente está demasiado sucia para hacer fotos de alta calidad. Función de profundidad de redes sociales , que guarda datos de profundidad que las apps de redes sociales pueden utilizar al publicar imágenes

, que guarda datos de profundidad que las apps de redes sociales pueden utilizar al publicar imágenes Temporizador de mano , que permite hacer un selfie a distancia mostrando la palma de la mano para iniciar un temporizador.

, que permite hacer un selfie a distancia mostrando la palma de la mano para iniciar un temporizador. Mejor versión automática , que elige automáticamente las mejores expresiones de fotos tomadas en el mismo momento para crear una imagen nueva.

, que elige automáticamente las mejores expresiones de fotos tomadas en el mismo momento para crear una imagen nueva. Encuadre asistido , que usa señales sonoras y visuales, así como vibraciones, para ayudar a personas invidentes o con baja visión a encuadrar y hacer automáticamente las fotos.

, que usa señales sonoras y visuales, así como vibraciones, para ayudar a personas invidentes o con baja visión a encuadrar y hacer automáticamente las fotos. Secuencias aceleradas en astrofotografía , que exportan la foto y la secuencia acelerada.

, que exportan la foto y la secuencia acelerada. Luz de temporizador, que emite destellos con el flash en la parte trasera durante una cuenta atrás

que emite destellos con el flash en la parte trasera durante una cuenta atrás Caras frecuentes , que prioriza a las personas a las que más fotografías a la hora de capturar una foto.

, que prioriza a las personas a las que más fotografías a la hora de capturar una foto. Ultra HDR, que aumenta el brillo en las partes más claras de las imágenes y muestra colores más intensos que el procesamiento HDR+ predeterminado.





Cámara gran angular (principal)

La cámara gran angular es la que se utiliza habitualmente para tomar fotografías y, por tanto, la que más interés despierta.

Aunque incorpora un sensor de 48MP, las fotografías se capturan a 12MP combinando 4 píxeles en 1 para reducir el nivel de ruido.

A continuación, podemos ver algunas fotografías tomadas con la cámara principal gran angular por el día. La cámara hace un excelente trabajo a la hora de preservar los detalles, reflejar colores realistas y ofrecer un amplio rango dinámico.

Imágenes capturadas por la cámara principal (gran angular) con luz abundante



Cuando la luz escasea es cuando las cámaras de los smartphones demuestran realmente su valía.

Como podemos apreciar en los siguientes ejemplos, las capturas por la noche mantienen la viveza de los colores, a diferencia de otros teléfonos donde se ven más apagados, a la vez que mantienen el ruido bajo control incluso en condiciones de muy poca luz.

Imágenes capturadas por la cámara principal (gran angular) con luz escasa

La cámara principal permite tomar fotografías en modo Macro, que se activa automáticamente al acercarnos a un objeto. El resultado es bastante bueno, como podemos apreciar en estos ejemplos, aunque no podemos acercarnos tanto como con otros smartphones.

Imágenes capturadas por la cámara principal (gran angular) en modo Macro

Cámara ultra gran angular

Una cámara ultra gran angular permite tomar fotografías muy espectaculares gracias a que capta muchos más elementos de los que normalmente caben en una fotografía.

Aunque las cámaras ultra gran angular distorsionan en los extremos, Google ha hecho un buen trabajo para reducir dicha distorsión y que las líneas rectas no se vean curvadas.

La calidad de la imagen es correcta, pero el rango dinámico podría ser algo más amplio, ya que en algunas capturas las zonas oscuras apenas preservan detalles. A continuación, podemos ver algunos ejemplos de capturas con la cámara ultra gran angular.

Fotografías tomadas con la cámara ultra gran angular por el día



La principal limitación de esta cámara es que no posee estabilización óptica y su apertura es algo limitada, por lo que no es ideal para tomar fotografías en situaciones de poca luz.

A continuación, podemos ver algunas capturas tomadas por la noche con la cámara ultra gran angular. La calidad de imagen no es muy buena, ya que aparece ruido cromático muy marcado en la mayoría de las capturas.

Fotografías tomadas con la cámara ultra gran angular por la noche

Dado que la cámara ultra gran angular no cuenta con enfoque automático, no puede ser utilizada para tomar fotografías Macro.

Grabación de vídeo

El Pixel 10a es capaz de grabar vídeo hasta 4K@60fps y es posible activar captura de vídeo con HDR de 10 bits. En el caso de grabar a resolución Full HD, es posible seleccionar una tasa variable de FPS que se ajusta automáticamente a las condiciones de la escena.

Con objeto de reducir el espacio ocupado por los vídeos, Google permite utilizar el formato HEVC (H.265) de alta eficiencia que reduce el espacio ocupado por el vídeo.

A continuación, podemos ver unos ejemplos de vídeos grabados en resolución 4K@60fps y 4K@30fps por el día. En ambos casos, la calidad de la imagen es muy buena, con una estabilización excelente.

Vídeos grabados en 4K@60fps y 4K@30fps por el día



Aquí podemos ver unos ejemplos de vídeos grabados por la noche, que ofrecen una calidad muy buena, incluso al grabar a 60 FPS. Obviamente la calidad no es tan buena como durante el día, pero el resultado es satisfactorio.

Vídeos grabados en 4K@60fps y 4K@30fps por la noche

A la hora de grabar vídeo, Google ofrece varios modos de estabilización de vídeo:

Estándar: Para cuando haya poco movimiento (opción predeterminada)

Para cuando haya poco movimiento (opción predeterminada) Bloqueada : Para contenido lejano y que no se mueve (con zoom 2x)

: Para contenido lejano y que no se mueve (con zoom 2x) Activa: Para cuando haya mucho movimiento (solo disponible en 1080p) ya que utiliza la cámara ultra gran angular. La calidad de imagen es inferior debido al uso de esta lente.

También ofrece Sonido mejorado, que permite capturar voces nítidas en lugares ruidosos. Reduce ruidos no deseados como el del viento, tráfico y multitudes. Este modo funciona mejor si solo habla una persona.

Cámara frontal

La cámara frontal del Pixel 10a consta de una cámara gran angular de 13 MP y apertura ƒ/2.2, pero no cuenta con enfoque automático.

La cámara permite tomar selfies individuales o de grupo escogiendo los factores de ampliación 1x y 0,7x respectivamente.

A continuación, incluyo algunos selfies captados con la cámara del Pixel 10a, que ofrecen una buena calidad de imagen.

Selfies tomados con la cámara frontal del Pixel 10a



A la hora de grabar vídeo con la cámara frontal, es posible grabar hasta 4K@30fps. Aquí también se ofrece la función sonido mejorado para capturar voces nítidas en lugares ruidosos.

Llamadas de voz

En las pruebas que he realizado la calidad de la voz es correcta y he podido mantener perfectamente conversaciones en entornos moderadamente ruidosos sin dificultades.

El Pixel 10a es compatible con VoLTE, así como llamadas WiFi si tu operador ofrece este servicio.

Precio

El precio de salida del Pixel 10a es de 549 € (128 GB) / 649 € (256 GB). El teléfono puede adquirirse en Google Store (donde también se pueden ver las nuevas fundas en colores originales) y en Mediamarkt, Amazon y El Corte Inglés.





Mi opinión

Tras varias semanas usando el Pixel 10a como móvil principal, mi sensación es que Google ha afinado justo donde más se le pedía a la serie “a”: mantener la experiencia Pixel (software limpio, cámara fiable e IA útil) pero puliendo los puntos que en el Pixel 9a se quedaban algo cortos. No es un salto radical, pero sí un conjunto de mejoras bien orientadas a la vida real.

La primera mejora que más se nota frente al Pixel 9a es la pantalla. Este panel OLED de 6,3″ a 120 Hz no solo se ve nítido, sino que en exterior rinde mejor. El extra de brillo (2.100 nits medidos con la pantalla iluminada al 100%), marca diferencia en calles soleadas y, sobre todo, al consultar mapas, fotos o mensajes sin tener que forzar el brillo a tope constantemente.

Aun así, me sigue pareciendo que los marcos de la pantalla son algo gruesos para 2026 y le restan sensación “premium”.

En construcción, el Pixel 10a es continuista, pero se siente sólido. La trasera de plástico mate ayuda a que no se marquen huellas y, sinceramente, en el día a día es más práctica que el cristal.

La mejora importante aquí es el Gorilla Glass 7i en el frontal, que me da más tranquilidad para el uso sin protector, especialmente por su resistencia a arañazos y caídas típicas. Entre esto y el IP68, es un móvil que invita a usarlo sin miedo.

El rendimiento con Tensor G4 confirma lo que ya venía viendo en otros Pixel: no es un “campeón de benchmarks”, pero en uso normal va fluido. He alternado redes sociales, navegación, fotos, multitarea y algo de juegos, y no he sufrido tirones ni bloqueos. Eso sí, si eres de juegos muy exigentes o tiras de apps pesadas durante largos ratos, se nota que no está en la liga de los chips tope de gama, y el rendimiento sostenido cae más de lo que me gustaría.

Donde el Pixel 10a gana puntos es en la experiencia diaria: Android 16 y el soporte a largo plazo (7 años) hacen que el móvil se sienta “actual” y con futuro. Las mejoras de notificaciones, el enfoque en seguridad y el estilo Material 3 Expressive encajan bien con el concepto Pixel. Me gusta especialmente que Google siga apostando por funciones que ahorran tiempo y son prácticas, más que por añadir otras que no aportan.

La IA, además, está mejor integrada en cosas que de verdad uso. Mejor versión automática es de esas funciones que parecen menores… hasta que haces fotos en grupo y deja de ser una lotería. El Asistente de cámara también puede resultar útil si no eres bueno haciendo fotos, sobre todo para recordar composición e iluminación en situaciones rápidas. Y Inclúyeme se ha convertido en la típica función que terminas enseñando a amigos porque resuelve un problema real: el fotógrafo que siempre se queda fuera.

Ahora bien, el Pixel 10a también tiene su cara B: los 8 GB de RAM condicionan qué puede y qué no puede hacer su IA. Se nota que Google ha recortado algunas funciones avanzadas y que la IA entra “solo cuando hace falta”. En el día a día no me ha dado problemas, pero sí deja esa sensación de que el móvil podría dar más si tuviera un poco más de memoria, especialmente pensando en los próximos años.

En cámaras, el Pixel 10a mantiene un planteamiento muy continuista frente al Pixel 9a en cuanto a hardware —la dupla de 48 MP (f/1,7) con OIS y ultra gran angular de 13 MP—, pero en la práctica sigue siendo uno de sus puntos fuertes por el procesado de Google. En mis pruebas, la cámara principal ofrece fotos muy consistentes, con buen detalle y colores naturales, y por la noche aguanta sorprendentemente bien gracias al modo Noche, sin “apagar” la escena como hacen otros móviles.

Donde se notan más las limitaciones es en el ultra gran angular, que de día cumple, pero por la noche sufre bastante por falta de OIS y una apertura más limitada, con más ruido y menos rango dinámico. En vídeo, la estabilización es de lo más convincente de su rango, y poder grabar en 4K a 60 fps con buen control del movimiento hace que, para uso diario, sea una cámara muy fiable aunque no cambie mucho “sobre el papel”.

En batería, me he movido con buena tranquilidad. La autonomía es consistente y, incluso con 120 Hz activado, llego al final del día sin agobios (en mis días más intensos, rondando ese 10 % final).

Lo que me parece más discutible es la estrategia de “salud de batería” reduciendo gradualmente el voltaje con el tiempo: entiendo la intención, pero como usuario me gustaría tener más control o, al menos, una explicación muy transparente en ajustes.

Un salto frente al Pixel 9a está en la carga: una carga por cable que se siente competente, con hasta 30 W, y además con USB-PD PPS, que en la práctica te permite usar cargadores estándar sin historias, logrando un 55 % de carga en 30 minutos y un 100% en 1 hora y 25 minutos en total.

Y lo mismo con la carga inalámbrica, que alcanza los 10W y se vuelve más útil para el día a día. Para mí, que cargo a menudo entre tareas o mientras trabajo, este punto suma mucho en comodidad.

La conectividad también me ha dejado buen sabor de boca. El 5G Sub-6 va bien, el Wi-Fi 6/6E rinde sólido y, aunque echo de menos Wi-Fi 7, no lo veo crítico en este rango de precios. Lo más relevante es que el Pixel 10a da un paso importante al incluir conectividad por satélite para SOS, algo que hasta hace poco era terreno casi exclusivo de gamas más altas. No es una función que uses todos los días, pero cuando la necesitas, vale oro.

En conjunto, mi conclusión es que el Pixel 10a es un móvil que no busca impresionar con cifras, sino con “sensaciones”: pantalla más usable, mejor resistencia, cargas más prácticas y extras de seguridad como el SOS por satélite.

Frente al Pixel 9a, se nota una evolución coherente y bien pensada, aunque me habría gustado una mejora en el hardware de las cámaras. Si lo que quieres es un Pixel “de verdad” con precio más contenido, este 10a me parece de los más redondos que ha sacado Google en la serie A.

Lo mejor y lo peor

Lo mejor:

Pantalla OLED de 6,3″ muy brillante, perfectamente usable en exteriores incluso con sol intenso

Pantalla OLED de 6,3″ muy brillante, perfectamente usable en exteriores incluso con sol intenso Diseño compacto, ligero (183 g), con resistencia IP68 y protección Gorilla Glass 7i

Diseño compacto, ligero (183 g), con resistencia IP68 y protección Gorilla Glass 7i Experiencia Pixel pura con 7 años de actualizaciones de Android y seguridad

Experiencia Pixel pura con 7 años de actualizaciones de Android y seguridad Funciones de IA útiles en el día a día como Mejor versión automática e Inclúyeme

Funciones de IA útiles en el día a día como Mejor versión automática e Inclúyeme Cámara principal muy fiable, con excelente HDR y gran rendimiento nocturno. Grabación en 4K@60fps con estabilización muy sólida

Cámara principal muy fiable, con excelente HDR y gran rendimiento nocturno. Grabación en 4K@60fps con estabilización muy sólida Carga rápida por cable de hasta 30 W y carga inalámbrica a 10W

Carga rápida por cable de hasta 30 W y carga inalámbrica a 10W Conectividad SOS vía satélite, un plus importante en seguridad

Lo peor:

Marcos rodeando la pantalla algo gruesos para un smartphone de 2026

Marcos rodeando la pantalla algo gruesos para un smartphone de 2026 Solo 8 GB de RAM, limita algunas funciones avanzadas de IA

Solo 8 GB de RAM, limita algunas funciones avanzadas de IA Ultra gran angular floja en condiciones de poca luz

Ultra gran angular floja en condiciones de poca luz Rendimiento bruto por debajo de otros rivales de precio similar

