Android ya puede enviar archivos a un iPhone escaneando un código QR

Google ha empezado a activar una nueva función de Quick Share en Android que promete hacer mucho más fácil algo que, hasta ahora, seguía siendo incómodo: enviar archivos desde un móvil Android a un iPhone.

La novedad permite compartir fotos, vídeos o documentos mediante un simple código QR. El usuario de Android selecciona los archivos, abre Quick Share y genera un código que el usuario de iPhone puede escanear directamente con la app Cámara. A partir de ahí, se abre una página web de Quick Share y comienza la transferencia sin necesidad de instalar ninguna app adicional en el iPhone.

Quick Share ya permite enviar archivos a un iPhone usando un código QR

Durante mucho tiempo, compartir archivos entre Android y iPhone ha sido una experiencia bastante menos fluida que hacerlo entre dispositivos del mismo ecosistema. AirDrop funciona muy bien entre productos de Apple, y Quick Share hace lo propio entre dispositivos Android, pero cruzar la frontera entre ambos mundos no siempre ha sido sencillo.

Google quiere reducir esa fricción con una nueva opción basada en códigos QR. La función está pensada especialmente para aquellos móviles Android que todavía no cuentan con compatibilidad directa con AirDrop, pero que sí podrán usar Quick Share para generar un enlace temporal de descarga.

El funcionamiento es bastante simple: el usuario de Android elige los archivos que quiere compartir, toca en Quick Share y selecciona la opción de usar un código QR. En la pantalla aparece un código que el usuario del iPhone solo tiene que escanear con la cámara. Al hacerlo, se abre una página web desde la que puede recibir y guardar el contenido.

Transferencia segura a través de la nube

A diferencia de una transferencia local directa al estilo AirDrop, este método utiliza la nube como intermediaria. Según Google, los archivos seleccionados se suben de forma segura y se entregan mediante un enlace privado generado para esa transferencia concreta.

La compañía afirma que los archivos están protegidos con cifrado de extremo a extremo y que permanecen disponibles para su descarga durante un máximo de 24 horas. Además, el enlace generado no puede compartirse con otras personas, lo que ayuda a limitar el acceso únicamente al destinatario previsto.

Este detalle es importante porque, aunque el sistema resulta muy cómodo, también introduce una diferencia clara frente a una transferencia directa entre dispositivos cercanos. Aquí hay una subida temporal a la nube, aunque Google asegura que el proceso mantiene la privacidad de los archivos compartidos.

No hace falta instalar nada en el iPhone

Uno de los puntos más prácticos de esta novedad es que el receptor no tiene que instalar Quick Share ni ninguna aplicación de Google en su iPhone. Basta con abrir la cámara, apuntar al código QR y tocar el enlace que aparece en pantalla.

Esto convierte la función en una solución especialmente útil para situaciones cotidianas: enviar unas fotos a un amigo con iPhone, compartir rápidamente un documento en una reunión o pasar un vídeo sin tener que recurrir a WhatsApp, correo electrónico o servicios de almacenamiento externos.

Google también indica en su página de soporte que, si el escaneo con la cámara no funciona en algún dispositivo, se puede usar el lector de códigos QR disponible desde los ajustes rápidos, siempre que el móvil lo permita.

Una alternativa mientras llega la compatibilidad con AirDrop

Google ya está trabajando para que Quick Share sea compatible con AirDrop en determinados dispositivos Android, lo que permitiría compartir archivos de forma más integrada con iPhone. De hecho, la propia página oficial de Android ya menciona que Quick Share puede funcionar con AirDrop en dispositivos compatibles, siempre que el iPhone tenga activada la visibilidad de AirDrop para todos durante 10 minutos.

Sin embargo, esa compatibilidad no está disponible todavía en todos los móviles Android. Por eso, el nuevo sistema mediante código QR puede convertirse en una solución mucho más universal: no depende de que el iPhone aparezca como dispositivo cercano ni de que ambos equipos sean compatibles con el mismo protocolo de transferencia directa.

En la práctica, Quick Share con QR actúa como un puente entre ecosistemas. No es tan “mágico” como AirDrop cuando todo funciona de forma nativa, pero sí puede ser mucho más sencillo que enviar archivos por mensajería, comprimirlos o subirlos manualmente a la nube.

Disponibilidad: despliegue progresivo hasta finales de junio

La función fue anunciada durante The Android Show: I/O Edition 2026, donde Google presentó varias novedades relacionadas con Android, conectividad y seguridad. Según la información disponible, el despliegue de Quick Share con códigos QR para enviar archivos a dispositivos iOS ya ha comenzado y debería llegar a todos los usuarios de Android a lo largo de las próximas semanas, con disponibilidad completa prevista para finales de junio.

Como suele ocurrir con este tipo de funciones de Android, es posible que no aparezca al mismo tiempo en todos los móviles. La disponibilidad puede depender de la versión de Google Play Services, del fabricante del dispositivo y de la región.

Un pequeño cambio que puede ahorrar muchos rodeos

Aunque no se trata de una función espectacular sobre el papel, sí puede tener un impacto importante en el día a día. Compartir archivos entre Android y iPhone sigue siendo una de esas tareas aparentemente sencillas que, en la práctica, muchas veces obliga a buscar soluciones alternativas.

Con este nuevo sistema, Google da un paso más para que Quick Share deje de ser una herramienta limitada al ecosistema Android y se convierta en una opción útil también cuando el destinatario usa un iPhone.

No elimina por completo la barrera entre Android e iOS, pero la hace bastante menos molesta. Y eso, para quienes conviven a diario con amigos, familiares o compañeros que usan móviles de distintos ecosistemas, ya es una mejora bienvenida.