iOS 27 podría hacer innecesario el Apple Watch para registrar tus entrenamientos

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Durante años, registrar un entrenamiento con métricas avanzadas dentro del ecosistema de Apple implicaba prácticamente una cosa: llevar un Apple Watch en la muñeca.

Sin embargo, esa dependencia se está reduciendo poco a poco gracias a una combinación cada vez más potente formada por el iPhone y los AirPods Pro 3.

Con iOS 27, Apple amplía las posibilidades de seguimiento deportivo sin necesidad de utilizar un reloj. La gran novedad es la evolución de GymKit, que permitirá iniciar una sesión conectando directamente el iPhone con una máquina de cardio compatible mediante NFC.

A partir de ahí, cada dispositivo aportará una parte de la información. La máquina del gimnasio proporcionará datos como velocidad, inclinación, distancia o ritmo, mientras que los AirPods Pro 3 medirán la frecuencia cardíaca gracias a sus sensores integrados.

iOS 27 permitirá entrenar en máquinas GymKit sin llevar un Apple Watch

Una de las novedades más interesantes de iOS 27 es la ampliación de GymKit para que el iPhone pueda asumir un papel que hasta ahora estaba estrechamente ligado al Apple Watch.

El funcionamiento será bastante sencillo. En una máquina de cardio compatible, el usuario podrá acercar el iPhone al lector NFC para iniciar la conexión y comenzar a registrar el entrenamiento.

La cinta de correr, bicicleta estática, elíptica u otro equipo compatible enviará directamente al iPhone los datos generados por la propia máquina.

Esto permite registrar métricas que un dispositivo personal no siempre puede medir con la misma precisión, como la inclinación exacta de una cinta, la velocidad configurada, la distancia recorrida o el ritmo calculado por el propio equipo.

Hasta ahora, GymKit se había asociado principalmente a la conexión entre máquinas deportivas y Apple Watch. Con iOS 27, el iPhone gana protagonismo como centro de recopilación de todos esos datos.

Los AirPods Pro 3 aportan la frecuencia cardíaca que antes medía el reloj

La pieza que hace posible esta nueva combinación son los AirPods Pro 3. Los auriculares incorporan sensores capaces de medir la frecuencia cardíaca durante el ejercicio. De esta forma, el usuario puede obtener información sobre cómo responde su cuerpo al esfuerzo aunque no lleve un Apple Watch.

El sensor utiliza tecnología óptica para analizar los cambios en el flujo sanguíneo en el oído y calcular el pulso durante la actividad física.

La combinación tiene bastante sentido. La máquina conoce exactamente lo que estás haciendo, mientras que los AirPods saben cómo está respondiendo tu cuerpo.

Por ejemplo, la cinta puede indicar que estás corriendo a una determinada velocidad y con una inclinación concreta, mientras que los auriculares registran cómo aumenta tu frecuencia cardíaca ante ese esfuerzo.

El iPhone se convierte en el centro de la sesión de entrenamiento

En esta configuración, el iPhone actúa como punto de encuentro de todos los datos. Por un lado, recibe las métricas de la máquina mediante GymKit. Por otro, obtiene la frecuencia cardíaca medida por los AirPods Pro 3.

El resultado debería ser un registro de entrenamiento bastante completo sin necesidad de llevar nada en la muñeca.

Esto puede resultar especialmente útil para quienes no se sienten cómodos entrenando con un reloj, para quienes prefieren utilizar un reloj tradicional o para usuarios que tienen dificultades para obtener mediciones fiables desde la muñeca.

También puede ser una alternativa interesante para determinadas personas con tatuajes en la zona donde se coloca el reloj, ya que la tinta puede interferir en algunas circunstancias con el funcionamiento de los sensores ópticos de dispositivos de muñeca.

Con iOS 27, el Apple Watch deja de ser imprescindible para obtener una combinación de métricas de máquina y frecuencia cardíaca.

La cinta de correr podrá proporcionar datos más precisos al iPhone

Una de las ventajas de conectar directamente el iPhone con una máquina del gimnasio es que no será necesario estimar determinados parámetros.

Una cinta de correr sabe exactamente la velocidad a la que se mueve, la inclinación seleccionada y el tiempo durante el cual se mantienen esos ajustes.

Un dispositivo llevado por el usuario puede intentar estimar algunos de esos datos mediante sensores de movimiento, pero la máquina dispone de la información directamente.

GymKit nació precisamente para combinar los datos del equipamiento deportivo con los datos personales del usuario.

Con la evolución introducida en iOS 27, esa filosofía se mantiene, pero el iPhone y los AirPods Pro 3 pueden ocupar el lugar que antes requería llevar un Apple Watch.

Así, un entrenamiento en cinta podría combinar la distancia, el ritmo y la inclinación proporcionados por el equipo con la frecuencia cardíaca registrada en los oídos.

La frecuencia cardíaca permite interpretar mejor el esfuerzo realizado

Saber que has corrido durante 30 minutos a una determinada velocidad aporta información útil, pero no cuenta toda la historia.

Dos personas pueden realizar exactamente el mismo entrenamiento y experimentar niveles de esfuerzo muy diferentes.

La frecuencia cardíaca ayuda a entender cómo responde el organismo a la intensidad del ejercicio. También permite observar cómo cambia el pulso cuando aumenta la velocidad o la inclinación.

Los AirPods Pro 3 pueden aportar esta parte de la información sin necesidad de añadir otro dispositivo al cuerpo.

Para muchos usuarios, la gran ventaja será simplemente la comodidad: si ya utilizan los AirPods para escuchar música durante el entrenamiento, no necesitan ponerse un dispositivo adicional para registrar el pulso.

Los AirPods Pro 3 ya permiten entrenar sin Apple Watch

Aunque la nueva integración con GymKit llegará con iOS 27, los propietarios de unos AirPods Pro 3 ya pueden utilizarlos para registrar determinados entrenamientos sin llevar un Apple Watch.

Los sensores de frecuencia cardíaca de los auriculares permiten enviar información a aplicaciones compatibles durante la actividad física.

El iPhone, por su parte, puede encargarse de registrar otros parámetros utilizando sus propios sensores y el GPS. Esto significa que una persona puede salir a correr únicamente con su iPhone y sus AirPods Pro 3.

En ese escenario, el iPhone registra datos como la distancia, el recorrido, el ritmo y los cambios de elevación, mientras los AirPods controlan la frecuencia cardíaca.

Apple ha ido ampliando progresivamente las funciones de Fitness en el iPhone, hasta el punto de que la aplicación puede utilizarse sin necesidad de tener un Apple Watch asociado.

Apple Fitness+ también funciona sin necesidad de llevar reloj

La estrategia de Apple de separar algunas funciones deportivas del Apple Watch no comenzó con iOS 27.

La compañía ya permitió anteriormente utilizar Apple Fitness+ desde el iPhone sin necesidad de tener un Apple Watch.

Esto abrió el servicio a un número mucho mayor de usuarios y permitió realizar entrenamientos guiados de actividades como yoga, HIIT, baile o fuerza utilizando únicamente el teléfono.

Con los AirPods Pro 3, la experiencia puede ser todavía más completa porque los auriculares aportan información sobre la frecuencia cardíaca.

Así, una sesión de yoga, baile o entrenamiento de alta intensidad puede generar datos sobre el esfuerzo realizado aunque el usuario no lleve un reloj en la muñeca.

El iPhone deja de ser simplemente una pantalla para reproducir el entrenamiento y pasa a actuar como el centro de una experiencia deportiva conectada.

Correr solo con el iPhone y los AirPods es cada vez más viable

Para salir a correr, el Apple Watch sigue siendo una opción mucho más cómoda para muchos usuarios, especialmente porque permite dejar el teléfono en casa en determinados modelos.

Sin embargo, quienes ya llevan el iPhone durante sus salidas pueden obtener una cantidad considerable de información utilizando únicamente el móvil y los AirPods Pro 3.

El iPhone puede registrar la ruta mediante GPS, calcular la distancia y analizar los cambios de elevación.

Los AirPods añaden la frecuencia cardíaca, permitiendo observar cómo responde el organismo durante diferentes partes del recorrido.

Esta combinación puede resultar especialmente atractiva para quienes ya corren escuchando música o podcasts y no quieren comprar un reloj únicamente para registrar sus entrenamientos.

Apple puede elegir la mejor fuente disponible para medir el pulso

Una situación interesante se produce cuando el usuario lleva tanto unos AirPods Pro 3 como un Apple Watch.

En lugar de obligar al usuario a escoger manualmente qué dispositivo debe utilizarse, el ecosistema puede gestionar las diferentes fuentes de información.

Los AirPods miden el pulso desde el oído, mientras que el Apple Watch realiza la lectura desde la muñeca.

Dependiendo de la actividad, el movimiento, el contacto de los sensores y otros factores, una de estas fuentes puede ofrecer una señal más estable en un momento concreto.

Apple puede utilizar los datos disponibles para ofrecer la información de frecuencia cardíaca procedente de la fuente que considere más adecuada.

El objetivo no es que los AirPods sustituyan necesariamente al Apple Watch, sino que ambos dispositivos puedan complementarse.