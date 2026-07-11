Una actualización de Philips Hue deja inutilizados algunos Bridge Pro: habrá reemplazo gratis

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Una actualización de firmware destinada a mejorar el funcionamiento del Philips Hue Bridge Pro ha terminado dejando inutilizados algunos dispositivos. Los usuarios afectados se encuentran con una luz roja fija y un concentrador que ya no responde, ni siquiera después de intentar restaurarlo.

Philips Hue ha reconocido oficialmente el problema y asegura que afecta a un número reducido de unidades bajo unas condiciones muy concretas. La compañía también ha comenzado a distribuir una corrección para evitar nuevos casos y sustituirá gratuitamente los Hue Bridge Pro que ya hayan quedado bloqueados.

La solución, sin embargo, tiene una parte especialmente incómoda: quienes reciban un nuevo puente tendrán que volver a vincular sus bombillas, accesorios, habitaciones, escenas y automatizaciones. En instalaciones con decenas de dispositivos, el proceso puede convertirse en una tarea considerable.

Una actualización convierte algunos Hue Bridge Pro en dispositivos inservibles

Los primeros avisos comenzaron a aparecer a finales de junio de 2026. Varios propietarios del Hue Bridge Pro explicaban en foros y redes sociales que su concentrador había dejado de funcionar justo después de instalar una actualización de software.

El síntoma era prácticamente idéntico en todos los casos: el dispositivo dejaba de responder y mostraba un indicador LED rojo permanente. Los reinicios, desconexiones de corriente y procedimientos habituales de recuperación no parecían solucionar el fallo.

No se trataba simplemente de una pérdida temporal de conexión con la aplicación Hue. El concentrador quedaba completamente inutilizado, impidiendo controlar desde la plataforma las luces, sensores, interruptores y demás accesorios asociados.

El firmware problemático es la versión 2071353020

Philips comenzó a distribuir la versión de software 2071353020 para el Hue Bridge Pro a principios de junio de 2026. En las notas oficiales de la actualización, la compañía se limitaba a hablar de pequeños cambios internos destinados a mejorar el funcionamiento general del concentrador.

Sobre el papel, por tanto, no parecía una actualización especialmente importante. No se anunciaban grandes funciones, cambios visibles en la aplicación ni modificaciones relevantes para el usuario.

La experiencia de algunos propietarios fue muy diferente. Tras instalar el firmware, sus dispositivos dejaron de arrancar correctamente y quedaron bloqueados con la luz roja encendida.

Philips confirma que el fallo solo aparece bajo unas condiciones concretas

Signify, la empresa responsable de Philips Hue, ha reconocido que existe un error en el firmware. No obstante, la compañía explica que el problema no afecta de manera indiscriminada a todos los Hue Bridge Pro.

Según la explicación facilitada por la marca, el bloqueo se produce en un escenario de actualización muy específico. Los usuarios afectados habían desactivado las actualizaciones automáticas, mantenido el Bridge Pro durante bastante tiempo en una versión antigua y posteriormente iniciado de forma manual la instalación de un paquete que llevaba almacenado en el concentrador durante más de diez días.

Esta combinación aparentemente provocaba que la actualización no se completara correctamente y dejara el dispositivo sin posibilidad de arrancar. Philips no ha ofrecido más detalles sobre el mecanismo técnico exacto que originaba el fallo.

Menos de 100 dispositivos habrían resultado afectados

La compañía asegura que el alcance del problema es limitado. De acuerdo con los datos recopilados por Signify, menos de 100 unidades del Philips Hue Bridge Pro habrían quedado inutilizadas como consecuencia de esta actualización.

La cifra es pequeña en relación con el número total de dispositivos vendidos, aunque eso no reduce el impacto para quienes se han encontrado de repente con toda su instalación de iluminación inteligente fuera de servicio.

Además, el número facilitado por Philips probablemente se refiere a los casos identificados por la propia empresa. Puede haber usuarios que todavía no hayan contactado con el soporte técnico o que hayan comprado directamente otro concentrador pensando que se trataba de una avería aislada.

La luz roja fija indica que el concentrador no puede recuperarse normalmente

El Hue Bridge Pro utiliza sus indicadores luminosos para mostrar el estado de la conexión, la alimentación y el funcionamiento del sistema. En los dispositivos afectados por este firmware, la aparición de una luz roja continua señala que el puente no ha iniciado correctamente.

Algunos usuarios han intentado reiniciar repetidamente el concentrador, desconectarlo durante varios minutos, cambiar el cable de red o restaurarlo a los valores de fábrica. Sin embargo, estos procedimientos no parecen conseguir que el dispositivo vuelva a funcionar.

En la práctica, el problema deja el Bridge Pro “brickeado”, un término habitual en tecnología para describir un aparato que ha quedado tan inutilizado como un ladrillo debido a un fallo de software.

Philips ya está distribuyendo una solución preventiva

Signify afirma haber identificado la causa principal del problema y está implementando una corrección para impedir que otros usuarios se vean afectados.

La empresa no ha explicado los detalles de ingeniería del parche, pero ha comenzado a distribuir una nueva versión del software que evita que se repita el bloqueo en circunstancias similares.

El 2 de julio de 2026 apareció la versión 2071401000 para el Hue Bridge Pro. Además de incorporar compatibilidad con nuevos productos de la marca, esta actualización sucede al firmware relacionado con los bloqueos y ya se encuentra en proceso de distribución gradual.

Los dispositivos averiados serán sustituidos gratis

Los propietarios cuyo Hue Bridge Pro ya haya quedado inutilizado deben ponerse en contacto con el servicio de soporte de Philips Hue. La compañía ha confirmado que reemplazará las unidades afectadas sin coste para el cliente.

Lo más destacable es que la sustitución se realizará independientemente de la situación de la garantía. Esto significa que un dispositivo afectado puede optar al reemplazo aunque haya superado el periodo habitual de cobertura.

La decisión supone un reconocimiento claro de que el origen de la avería está en el software distribuido por la propia compañía y no en un uso incorrecto del producto.

El reemplazo no evita tener que configurar de nuevo toda la instalación

Aunque recibir un Hue Bridge Pro nuevo sin coste es una respuesta positiva, el reemplazo no resuelve uno de los mayores inconvenientes del incidente: la configuración almacenada en el concentrador averiado no puede recuperarse fácilmente.

Los usuarios afectados tendrán que volver a añadir sus bombillas, lámparas, sensores de movimiento, interruptores y demás accesorios al nuevo puente. También será necesario reconstruir las habitaciones, zonas, escenas personalizadas y rutinas creadas previamente.

Para alguien que solo tenga unas pocas bombillas, el proceso puede ser relativamente rápido. Sin embargo, una vivienda con 30, 50 o más dispositivos puede requerir horas de trabajo para recuperar la configuración anterior.

Algunos usuarios tienen más de 50 luces conectadas

Uno de los afectados explicó que su Hue Bridge Pro se actualizó y mostró inmediatamente la luz roja fija. Ante la perspectiva de tratar con el servicio técnico, decidió comprar otro concentrador, pero posteriormente descubrió el esfuerzo que supondría volver a vincular sus más de 50 luces.

Este tipo de instalaciones avanzadas suele incluir mucho más que bombillas. Es habitual encontrar sensores de presencia, mandos inalámbricos, enchufes, tiras LED, lámparas de exterior y automatizaciones vinculadas a diferentes horarios o condiciones.

Cuanto más sofisticado es el ecosistema Hue de una vivienda, mayor resulta el impacto de perder la configuración del puente. El problema no se limita a cambiar un aparato por otro, sino que obliga a reconstruir buena parte del sistema domótico.

El incidente expone la ausencia de copias de seguridad completas

El fallo ha vuelto a poner sobre la mesa una de las principales limitaciones del ecosistema Philips Hue: la falta de una herramienta de copia de seguridad completa que permita restaurar una instalación en otro concentrador.

Una plataforma domótica que puede gestionar decenas o incluso cientos de dispositivos debería ofrecer una forma sencilla de guardar habitaciones, nombres, escenas, reglas, accesorios y automatizaciones. En caso de avería, bastaría con conectar un nuevo puente y restaurar esa copia.

Actualmente, esa posibilidad no existe de una manera completa y transparente para el usuario. Por ello, una avería del concentrador puede obligar a empezar prácticamente desde cero.

Las opciones de migración del ecosistema Hue siguen siendo limitadas

Philips Hue permite trasladar dispositivos desde un Hue Bridge convencional hasta un Hue Bridge Pro. Esta función facilita la actualización al modelo más avanzado sin tener que configurar manualmente todos los accesorios.

Sin embargo, las posibilidades de migración no funcionan en todas las direcciones. No existe un procedimiento equivalente para pasar fácilmente de un Hue Bridge Pro a un Bridge convencional, ni para mover toda la instalación entre dos unidades del mismo tipo en cualquier circunstancia.

Esta limitación es especialmente problemática cuando el concentrador original ha dejado de funcionar. Al no poder acceder a él, el usuario tampoco puede iniciar un proceso de migración normal hacia la unidad de reemplazo.

Comprar un Hue Bridge normal tampoco evita la configuración manual

Algunos afectados, cansados de intentar recuperar el Hue Bridge Pro, han optado por comprar un Hue Bridge estándar para volver a controlar sus luces cuanto antes.

El problema es que este cambio tampoco permite recuperar automáticamente la instalación anterior. Los usuarios deben añadir las luces una por una, asignarlas nuevamente a habitaciones y reconstruir escenas y automatizaciones.

Uno de los testimonios publicados describe el proceso como una auténtica pesadilla después de intentar restaurar varias veces el Bridge Pro sin éxito. La situación demuestra que el hardware de sustitución solo soluciona una parte del problema.

El Hue Bridge Pro tiene un precio de casi 100 euros

El Philips Hue Bridge Pro llegó al mercado como una versión más potente del concentrador tradicional. Su precio en España es de casi 100 euros.

Este modelo está diseñado para instalaciones más grandes y ofrece mayor capacidad para gestionar luces y accesorios, además de funciones avanzadas dentro del ecosistema Hue.

Precisamente por su orientación hacia los usuarios con configuraciones más complejas, la falta de un sistema completo de restauración resulta todavía más llamativa. Quien invierte en un Bridge Pro probablemente tenga una instalación considerable y, por tanto, mucho más que perder en caso de avería.

Qué deben hacer los propietarios de un Hue Bridge Pro

Quienes tengan un Hue Bridge Pro funcionando correctamente no deberían restaurarlo ni realizar procedimientos innecesarios. Philips asegura que ya está aplicando una corrección para prevenir nuevos bloqueos y recomienda mantener el sistema actualizado.

También conviene activar las actualizaciones automáticas desde la aplicación Hue. La opción se encuentra normalmente en el apartado de configuración, dentro de la sección dedicada a las actualizaciones de software.

Los usuarios que vean una luz roja permanente después de actualizar deben contactar con el soporte oficial de Philips Hue y explicar que el problema apareció tras instalar el firmware. La compañía podrá comprobar el caso y gestionar la sustitución gratuita del concentrador.

Una respuesta correcta que todavía deja una asignatura pendiente

Philips ha reaccionado de una manera razonable al reconocer el fallo, preparar una corrección y ofrecer reemplazos gratuitos incluso fuera de garantía. No todas las compañías asumen con tanta claridad la responsabilidad cuando una actualización deja inutilizado un producto.

Sin embargo, el episodio también demuestra que el ecosistema Hue necesita urgentemente un sistema fiable de copias de seguridad y restauración. Reemplazar el dispositivo físico no compensa por completo las horas necesarias para reconstruir una instalación domótica avanzada.

Un concentrador doméstico puede almacenar años de personalización, desde nombres de habitaciones hasta escenas cuidadosamente ajustadas. Proteger esa información debería ser una prioridad tan importante como mantener actualizado el firmware.

La avería ha afectado a menos de 100 dispositivos, pero sirve como advertencia para todos los usuarios: una casa inteligente también necesita mecanismos inteligentes de recuperación.