Samsung Galaxy Buds4 Pro: Análisis a fondo y opinión

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Samsung presentó a finales de febrero los Galaxy Buds4 (🛒 179€) y Galaxy Buds4 Pro (🛒 249€), que constituyen la cuarta generación de sus auriculares inalámbricos Galaxy Buds.

La nueva generación busca elevar simultáneamente la calidad de sonido, la comodidad de uso y la integración de inteligencia artificial dentro del ecosistema Galaxy.

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He tenido oportunidad de probar a fondo los nuevos Galaxy Buds4 Pro durante varias semanas y, a continuación, os presento mi análisis.

👉🏻 Índice:

Diseño

Los Galaxy Buds4 Pro cuentan con un diseño tipo blade con un acabado metálico en aluminio que le confiere un aspecto premium. A diferencia del modelo del año pasado, no cuenta con tiras LED en los laterales para mostrar el estado y dar guías visuales.

Estos auriculares adoptan un diseño intraural que se introduce dentro del oído para maximizar el aislamiento acústico, la cancelación activa de ruido y ofrecer el mejor rendimiento acústico. Según la compañía, el diseño de los auriculares está basado en cientos de millones de datos globales sobre oídos y más de 10.000 simulaciones.

Cuentan con almohadillas para un mejor aislamiento del exterior y Samsung ha incluido tres juegos distintos en la caja: pequeñas, medianas (instaladas por defecto) y grandes.

La elección del tamaño correcto para las almohadillas no solo es importante para tu comodidad, sino también para mejorar el aislamiento frente al ruido. Samsung ofrece una prueba de auriculares que indica si están bien colocados y ajustados. En caso de que la prueba salga negativa, debes probar a mover los auriculares o cambiar las almohadillas por otro tamaño.

Los auriculares disponen de sensores de detección del oído para que la música se detenga automáticamente al retirar un auricular de la oreja, pero viene desactivado por defecto. Tenlo en cuenta porque, al principio, pensé que no tenía esta funcionalidad.

Los Galaxy Buds4 Pro son unos auriculares ligeros ya que cada unidad pesa tan solo 5,1 gramos. En mi experiencia, los Galaxy Buds4 Pro resultan cómodos incluso después de largas sesiones con ellos escuchando música o manteniendo llamadas telefónicas.

Como buenos auriculares que se precien, se mantienen en su sitio aunque hagas movimientos bruscos, por lo que puedes utilizarlos al hacer deporte.

Los Galaxy Buds4 Pro se guardan en un estuche de carga con esquinas redondeadas. La tapa superior es transparente, permitiendo ver los auriculares en su interior. Esto es útil para comprobar rápidamente que los auriculares están en su sitio. El estuche tiene un tacto suave y un peso ligero de 44,3 gramos.

En la parte trasera encontramos un conector USB Tipo-C nos permite cargar el estuche (y los auriculares si están dentro) mediante un cable estándar. También hay un botón que permite iniciar el proceso de emparejamiento.

El estuche cuenta con unos imanes que hacen que los auriculares no se salgan ni siquiera al colocar el estuche boca abajo. La tapa se cierra con firmeza, por lo que no hay peligro de que se salgan.

Los auriculares y el estuche están disponibles en tres colores: blanco, negro y rosa dorado. El que yo he probado es blanco.

Los Galaxy Buds4 Pro cuentan con resistencia IP57. Esto significa que los auriculares son perfectos para hacer ejercicio y puedes llevarlos bajo una lluvia intensa sin problema, ya que están preparados para aguantar inmersiones en agua dulce hasta 1 metro durante 30 minutos. Por cierto, esta resistencia no se aplica al estuche de carga.

Configuración

La configuración inicial de los Galaxy Buds4 Pro es realmente sencilla. He enlazado los Galaxy Buds4 Pro con un Samsung Galaxy S26 Ultra y el proceso debería ser igual de sencillo con cualquier otro smartphone. Basta con pulsar el botón del estuche, localizar los auriculares en los dispositivos Bluetooth cercanos al teléfono y pulsar sobre ellos.

Desde esta app es posible acceder al nivel de carga de auriculares/estuche, establecer el modo de reducción de ruido, configurar los controles táctiles, establecer los controles de voz, activar los gestos con la cabeza, modificar la calidad y efectos de sonido, administrar las conexiones automáticas, ajustar ciertas opciones avanzadas de los auriculares, buscar los auriculares si se han perdido, realizar un diagnóstico, actualizar el firmware, etc.

Existe un apartado llamado Labs con una función experimental llamado modo Juego, que reduce la latencia.

Si estás pensando en utilizar los Galaxy Buds4 Pro con un iPhone, tengo malas noticias, ya que la app Galaxy Wearable no está disponible para iOS. Por tanto, puedes utilizarlos como unos auriculares convencionales, pero perderás muchas funcionalidades y no podrás actualizar el firmware. Mejor hazte con los AirPods Pro.

Uso de los Samsung Galaxy Buds4 Pro

Nada más introducir los Galaxy Buds4 Pro en los oídos, se escucha un sonidito que indica que ya están listos para funcionar. La conexión con el smartphone se realizar con Bluetooth 6.1, si el teléfono es compatible.

Los Galaxy Buds4 Pro incluyen un sensor de presión y otro táctil en la zona del palito que puede personalizarse con distintas acciones:

Deslizar hacia arriba / abajo para controlar el volumen

para controlar el volumen Pellizcar una vez para iniciar / pausar la reproducción, responder / finalizar una llamada.

para iniciar / pausar la reproducción, responder / finalizar una llamada. Pellizcar dos / tres veces para saltar / retroceder la pista que se está reproduciendo.

para saltar / retroceder la pista que se está reproduciendo. Pellizcar prolongadamente para rechazar una llamada y configurar una función personalizada: cambiar controles de ruido (cancelación activa, adaptable, sonido ambiente o desactivado), abrir el asistente digital (Gemini, Perplexity, Bixby u otros) y activar una aplicación (Intérprete, Conciencia plena, Grabadora de voz o Spotify). Cada auricular, izquierdo y derecho, es configurable por separado.

El inconveniente del gesto de pellizco simple es que es posible activarlo por error la introducir o extraer los auriculares en el oído. Por eso algunos fabricantes no ofrecen ninguna acción para una pulsación simple. Por suerte, Samsung permite deshabilitar este gesto.

También es posible utilizar gestos con la cabeza para aceptar o rechazar llamadas entrantes asintiendo o negando con la cabeza.

Samsung ofrece la funcionalidad Conexión Automática para cambiar rápidamente la conexión a dispositivos cercanos sin desconectar los auriculares ni activar el modo de vinculación, siempre que hayas iniciado sesión con cuenta de Samsung en dichos dispositivos.

También es posible activar la función Cambiar Buds automáticamente para conmutar automáticamente entre dispositivos Galaxy en los que estés identificado con tu cuenta, de manera que puedes pasar de estar escuchando música en tu tablet a responder a una llamada en tu smartphone Galaxy de manera transparente. Esto es una mejora respecto a Bluetooth multipunto, que está limitado a dos dispositivos, pero, a cambio, requiere que hayas invertido en dispositivos Samsung.

También incluye una función Transmisión de audio que permite escuchar las emisiones Bluetooth en lugares públicos como gimnasios.

Sonido y funcionalidades

Los Galaxy Buds4 Pro incluyen dos transductores de audio, un altavoz de graves más ancho y un altavoz de agudos, para cubrir diferentes rangos de frecuencia.

Los auriculares introducen un nuevo woofer más amplio que aprovecha el espacio de forma eficiente. Al maximizar el área de vibración y minimizar el borde del altavoz, el woofer aumenta el área efectiva de altavoz en casi un 20 en comparación con la generación anterior.

El altavoz bidireccional está ubicado en la parte superior del acabado metálico para maximizar la funcionalidad de la Cancelación Activa de Ruido (ANC) mientras minimiza la retroalimentación del viento y otros factores externos. Eshte altavoz reproduce un sonido de espectro completo con más matices y menos distorsión.

Los Galaxy Buds4 Pro cuentan con dos amplificadores dedicados para cada transductor del altavoz bidireccional, lo que permite un control preciso y minimiza las interferencias.

Como resultado, los Galaxy Buds4 Pro ofrecen un sonido de gran calidad, con bajos potentes y agudos que transmiten bien los matices.

Según algunos análisis con equipamiento especializado, la respuesta frecuencial se caracteriza por una pendiente en los graves algo más pronunciada de lo habitual, acompañada de unos tonos medios bastante uniformes y unos agudos ajustados para parecerse a cómo percibimos el sonido en un entorno con muchas reflexiones.

Se trata de una afinación segura desde el punto de vista del audio de consumo, claramente tirando hacia graves más cargados. En pistas complejas o con mucha instrumentación, el exceso de graves puede enmascarar detalles en los agudos, dando lugar a un sonido algo apagado.

En mis pruebas, he notado que este perfil favorece especialmente música moderna con graves marcados — temas como Oxytocin de Billie Eilish o SICKO MODE de Travis Scott suenan especialmente contundentes — mientras que en canciones con mezclas más densas como Master of Puppets de Metallica o Paranoid Android de Radiohead se pierde cierta claridad y separación instrumental.

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Los Samsung Galaxy Buds4 Pro soportan los codecs AAC, SBC, SSC UHQ (propiedad de Samsung) y SSC (Samsung Seamless Codec) HiFi.

Ten en cuenta que, a menos que tengas un teléfono Samsung relativamente nuevo (Galaxy S26, S25, S24, S23, Z TriFold, Z Fold7, Z Flip7, Z Fold6, Z Flip6, Z Fold5, Z Flip5 y Tab S9 con One UI 6.1.1 o superior), no podrás utilizar este último códec para escuchar sonido de alta resolución a 24-bit/96kHz o, como Samsung la denomina, audio de Ultra Alta Calidad.

Si te gusta ajustar el perfil de sonido, Samsung ofrece varios modos de ecualización: equilibrado, refuerzo de graves, suave, dinámico, nítido, refuerzo de agudos y personalizado. Este último modo permite ajustar manualmente un ecualizador de nueve bandas.

Samsung ha introducido también un Ecualizador Adaptativo (EQ) avanzado. La cancelación de ruido y la ecualización adaptativa analiza tanto las condiciones de uso como la forma única del oído del usuario, aplicando algoritmos en tiempo real para optimizar la cancelación de ruido y el equilibrio de frecuencias.

Samsung ha incluido una función Audio 360, que proporciona un sonido envolvente y, opcionalmente, permite hacer seguimiento de los movimientos de la cabeza para situar el sonido en un punto del espacio. Yo prefiero desactivar esta opción, ya que prefiero que el sonido llegue por todos lados.

Como aspecto interesante, incorporan cancelación activa de ruido, una característica que está reservada a auriculares de gama alta y que permite anular el ruido exterior para que podamos centrarnos en la música o el sonido que estamos escuchando.

Ofrece tres modos de control de ruido: cancelación activa de ruido, control de ruido adaptable o sonido ambiente.

El modo cancelación activa de ruido es especialmente efectivo en lugares con un ruido de fondo constante, como la cabina de un avión, el vagón de un tren o en casa con la lavadora funcionando, etc. Si el ruido de fondo es más errático — por ejemplo, una conversación justo al lado o la televisión — la cancelación apenas se nota.

Samsung permite escoger cinco niveles de cancelación de ruido. En mis pruebas, incluso al nivel máximo, la cancelación que consiguen estos auriculares es ligeramente inferior a la que consiguen los AirPods Pro 3. Según las mediciones de SoundGuys, los AirPods Pro 3 reducen el ruido exterior en un 90% en promedio, mientas que los Buds4 Pro reducen el ruido en un 84%. La diferencia no es muy grande, pero existe.

El modo control de ruido adaptable ajusta la cancelación de ruido en función del entorno. Así, por ejemplo, la cancelación de ruido se activa cuando estás en un lugar ruidoso, pero deja pasar el sonido ambiente cuando estás en un sitio donde apenas hay ruido.

Por último, el modo de sonido ambiente permite escuchar los sonidos del entorno sin tener que quitarnos los auriculares, aunque el sonido se escucha algo artificial. Este modo es más apropiado que simplemente desactivar la cancelación, ya que, si haces esto, todo se escucha amortiguado por el aislamiento que producen las almohadillas en el oído.

Samsung permite que se active sonido ambiente automáticamente cuando empiezas a hablar o cuando se detecta una sirena. Después de la detección automática, basta con pellizcar un auricular para desactivarlo. También se puede configurar la activación de sonido ambiente durante las llamadas para escuchar tu propia voz cuando hablas por teléfono.

A la hora de realizar llamadas, sus tres micrófonos por auricular permiten llevar a cabo conversaciones donde tu voz se escucha de forma clara. Además, los auriculares con palito acercan un poco más los micrófonos a la boca, lo que ayuda en las llamadas de voz.

Samsung aplica aprendizaje automático para filtrar el sonido no deseado durante las llamadas, restaurando la voz original del interlocutor en diversos entornos ruidosos. No he tenido ocasión de probar esta funcionalidad, ya que no he tenido ninguna llamada con mala calidad, pero es exclusiva de smartphones Samsung.

En las llamadas que he realizado con los Galaxy Buds4 Pro en la calle, mis interlocutores han dicho que mi voz se escuchaba clara, sin apenas ruido.

Samsung ofrece la función Super-Wideband, capaz de transmitir voz hasta 16kHz, frente a otros auriculares Bluetooth que solo transmiten hasta la banda de 8kHz. De nuevo, necesitas un smartphone Samsung reciente para disfrutar de esta funcionalidad.

Si tienes un smartphone Samsung reciente que sea compatible con Galaxy AI, los Galaxy Buds4 Pro permiten activar el modo Intérprete en el modo Conversación o Escucha con los auriculares en el oído:

En el modo Conversación, escuchas en tus oídos la traducción de lo que dice la otra persona, mientras que la otra persona escucha por el altavoz del teléfono la traducción de lo que tú dices. No es muy diferente a usar el smartphone sin auriculares.

En el modo Escucha, escuchas en tus oídos la traducción simultánea de lo que dice la otra persona. E Lo mejor de esta función es que vas escuchando la traducción a la vez que habla la otra persona (con un cierto retraso, eso sí), por lo que resulta cómodo si asistes a una charla, ves un programa de televisión, etc. No es perfecto, pero funciona bastante bien.

Los Samsung Galaxy Buds4 Pro permanecen todo el tiempo emparejados con el smartphone, incluso si te alejas a varios metros de distancia. Yo los encuentro especialmente prácticos para poder hablar por teléfono mientras me muevo por casa con las manos ocupadas.

Autonomía y carga de batería

Los Samsung Galaxy Buds4 Pro cuentan con una batería de alta densidad de 61 mAh en cada auricular y 530 mAh en el estuche de carga.

Con una carga completa, es posible escuchar hasta 6 horas de música con la cancelación de ruido activada, y 7 horas si está desactivada. En cuanto a tiempo de conversación, es posible estar hasta 4,5 horas en una llamada con la cancelación de ruido desactivada y 5 horas con la cancelación de ruido activada.

Se trata de una valor de autonomía bueno, ya que parece poco probable que vayas a estar tantas horas seguidas con los auriculares puestos. Si añadimos la autonomía que proporciona el estuche de carga, podemos llegar a 26 / 30 horas de reproducción de música con / sin cancelación de ruido.

La carga del estuche se realiza mediante el cable USB Tipo-C o, si lo prefieres, a través de carga inalámbrica convencional.

Precio

Los Samsung Galaxy Buds4 Pro están a la venta por 🛒 249€. Si buscas un modelo más económico, puedes hacerte con los Galaxy Buds4, que están a la venta por 🛒 179€.

Si dudas entre comprar estos auriculares o los Galaxy Buds4, estos últimos son ideales para aquellos a los que no les gusta tener almohadillas en los oídos. Sin embargo, los Galaxy Buds4 Pro son mejores auriculares y compiten con otros de gama alta con una mayor cancelación de ruido y una calidad de sonido superior.

Samsung Galaxy Buds4 Pro (color negro) y Galaxy Buds4 (color blanco)

Aunque los Galaxy Buds4 pueden conectarse como auriculares Bluetooth estándar independientemente del sistema operativo, las funciones avanzadas requieren un dispositivo Android 10.0 o superior y un mínimo de 1,5 GB de memoria.

Algunas capacidades, como Super Clear Call o la cancelación de ruido / ecualización adaptativa, dependen además de versiones específicas de One UI y compatibilidad del dispositivo Galaxy.

Mi opinión

Los Samsung Galaxy Buds4 Pro me han dejado muy buenas sensaciones tras varias semanas de uso intensivo. Samsung ha conseguido un producto muy equilibrado que destaca especialmente en diseño, comodidad y funcionalidades, aunque también presenta algunas limitaciones.

En el día a día, uno de los aspectos que más he valorado ha sido su comodidad y ergonomía. Son extremadamente ligeros y el ajuste intraural, junto con las diferentes almohadillas incluidas, permite adaptarlos fácilmente a cualquier oído. En mi caso, he podido utilizarlos durante largas sesiones sin fatiga, tanto escuchando música como en llamadas, y se mantienen firmes incluso al hacer ejercicio.

El diseño tipo “blade” con acabado metálico aporta un toque diferencial y premium, y el estuche con tapa transparente me ha parecido un acierto práctico. No es solo una cuestión estética: permite comprobar de un vistazo si los auriculares están correctamente colocados. Además, la resistencia IP57 da bastante tranquilidad en uso deportivo o bajo lluvia.

A nivel de uso, la experiencia es muy completa, especialmente si estás dentro del ecosistema Samsung. Los controles táctiles y gestuales funcionan bien, aunque el gesto de pellizco simple puede activarse por error si no lo ajustas. Funciones como el cambio automático entre dispositivos o la conexión fluida con otros Galaxy marcan claramente la diferencia frente a otros auriculares.

En cuanto al sonido, ofrecen una experiencia potente y muy disfrutable, con unos graves contundentes y unos medios bastante equilibrados. Es cierto que la afinación tiende hacia un perfil más cálido y con predominio de graves, lo que puede restar algo de brillo en los agudos, pero en la práctica el resultado es muy agradable para la mayoría de usuarios. Además, el volumen máximo es alto y sin distorsión apreciable.

La cancelación activa de ruido cumple bien, especialmente frente a ruidos constantes, aunque en mi experiencia queda ligeramente por detrás de los mejores del mercado. Aun así, es más que suficiente para viajes, transporte público o trabajar en entornos con ruido moderado. El modo ambiente, aunque útil, suena algo artificial.

Por último, hay que tener muy en cuenta que estos auriculares están claramente pensados para usuarios de Android, y especialmente de Samsung. Si los usas con iPhone o con dispositivos que no sean Galaxy, pierdes algunas de las funciones avanzadas, lo que limita bastante su atractivo.

En definitiva, los Galaxy Buds4 Pro son una opción muy sólida dentro de la gama alta, especialmente recomendables si ya estás dentro del ecosistema Galaxy y quieres sacarles todo el partido.

Lo mejor:

Auriculares ergonómicos y ligeros, que resultan cómodos en el oído tras varias horas de uso y presentan un buen aislamiento gracias a las almohadillas de tres tamaños.

Auriculares ergonómicos y ligeros, que resultan cómodos en el oído tras varias horas de uso y presentan un buen aislamiento gracias a las almohadillas de tres tamaños. Manejo cómodo mediante deslizamientos sobre la superficie del auricular o pellizcos simple, dobles, triples o prolongados.

Manejo cómodo mediante deslizamientos sobre la superficie del auricular o pellizcos simple, dobles, triples o prolongados. Buena calidad de sonido en todo el rango de frecuencias con posibilidad de elegir modos de ecualización y otras mejora de sonido (audio de Ultra Alta Calidad, Audio 360, llamadas de voz con Super-Wideband, etc.)

Buena calidad de sonido en todo el rango de frecuencias con posibilidad de elegir modos de ecualización y otras mejora de sonido (audio de Ultra Alta Calidad, Audio 360, llamadas de voz con Super-Wideband, etc.) Cancelación activa de ruido con un modo adaptable que ajusta automáticamente el nivel de cancelación de ruido al entorno.

Cancelación activa de ruido con un modo adaptable que ajusta automáticamente el nivel de cancelación de ruido al entorno. Buena autonomía, que se ve mejorada con la carga rápida que incorpora el estuche. Estuche de carga con carga por USB-C y carga inalámbrica

Buena autonomía, que se ve mejorada con la carga rápida que incorpora el estuche. Estuche de carga con carga por USB-C y carga inalámbrica Resistencia al agua IP57

Lo peor: