Samsung presenta Galaxy Buds4 / Buds4 Pro: Audio Hi-Fi, ergonomía avanzada e IA integrada

Samsung Electronics ha anunciado oficialmente los nuevos Galaxy Buds4 Pro y Galaxy Buds4, una generación que busca elevar simultáneamente la calidad de sonido, la comodidad de uso y la integración de inteligencia artificial dentro del ecosistema Galaxy.

La compañía plantea estos auriculares inalámbricos como una evolución directa de su estrategia premium en audio personal, combinando innovaciones de hardware, diseño computacional y experiencias impulsadas por IA.

La serie Galaxy Buds4 ha sido diseñada bajo una premisa clara: sonar tan bien como se sienten. Samsung apuesta por un equilibrio entre fidelidad acústica, estabilidad física y funciones inteligentes pensadas para el uso diario, desde desplazamientos urbanos hasta sesiones prolongadas de escucha.

Una filosofía centrada en la experiencia de audio premium

Samsung subraya que una experiencia de audio verdaderamente premium no depende únicamente de especificaciones técnicas. Según Ikhyun Cho, vicepresidente corporativo del equipo Mobile Enhancement R&D en Samsung, el objetivo ha sido desarrollar el audio Hi-Fi más potente de la marca junto con el ajuste más seguro y ergonómico creado hasta ahora.

Este planteamiento se traduce en auriculares que no solo mejoran la reproducción sonora, sino que también optimizan la interacción cotidiana, la cancelación de ruido y la integración con asistentes inteligentes.

Diseño computacional: la nueva identidad tipo blade

Uno de los cambios más visibles de la serie Buds4 es su nueva identidad estética. Samsung introduce un diseño tipo blade que abandona las líneas tradicionales para adoptar una forma más estilizada, ultradelgada y estable.

Este rediseño no es puramente visual. Samsung afirma haber utilizado diseño computacional basado en cientos de millones de datos globales sobre oídos y más de 10.000 simulaciones. El resultado es un ajuste ergonómico refinado que reduce el tamaño de los cabezales —especialmente en los Galaxy Buds4— y mejora la estabilidad durante el uso prolongado.

La blade estabilizada incorpora un acabado metálico premium y un área grabada que facilita la localización táctil de controles y configuraciones. A esto se suma un nuevo estuche tipo concha transparente, que aporta un enfoque más intuitivo tanto en almacenamiento como en carga.

Dos enfoques de diseño para diferentes estilos de uso

Samsung diferencia claramente ambos modelos dentro de la serie.

Los Galaxy Buds4 Pro adoptan un diseño intraural (canal fit), pensado para maximizar el aislamiento acústico, la cancelación activa de ruido y el rendimiento sonoro más exigente. Por su parte, los Galaxy Buds4 apuestan por un diseño abierto, priorizando la comodidad y una experiencia más ligera y natural en entornos cotidianos.

En cuanto a acabados, ambos auriculares están disponibles en blanco y negro con textura mate, mientras que los Buds4 Pro añaden una variante exclusiva en rosa dorado disponible online.

Sonido Hi-Fi superior: woofer ampliado y arquitectura bidireccional

Samsung refuerza el apartado acústico mediante mejoras de hardware. Los Galaxy Buds4 Pro integran un woofer más amplio con un diseño optimizado para aprovechar el espacio interno de forma eficiente.

Al maximizar el área de vibración y reducir el borde del altavoz, Samsung logra aumentar el área efectiva del transductor en un 19,8 % frente a la generación anterior. Este cambio busca ofrecer graves más limpios, mayor profundidad sonora y una reproducción más fiel de frecuencias complejas.

Combinado con el tweeter, el sistema bidireccional permite admitir audio de 24 bits / 96 kHz, un salto relevante en fidelidad que acerca la experiencia a estándares Hi-Fi. Samsung destaca mejoras en la reproducción de matices que tradicionalmente resultaban difíciles de representar en auriculares compactos, desde instrumentos de cuerda hasta registros graves intensos.

Además, la ubicación estratégica del altavoz bidireccional contribuye a optimizar la Cancelación Activa de Ruido (ANC), reduciendo interferencias derivadas del viento u otros factores ambientales.

Cancelación Activa de Ruido más inteligente y adaptativa

La serie Galaxy Buds4 incorpora una ANC mejorada diseñada para adaptarse dinámicamente a entornos variables. El sistema puede atenuar desde ruidos intensos de transporte hasta el ruido ambiental cotidiano, manteniendo una experiencia de escucha más inmersiva.

Samsung introduce también un Ecualizador Adaptativo (EQ) avanzado, especialmente en los Galaxy Buds4 Pro. La ANC/EQ adaptativa analiza tanto las condiciones de uso como la forma única del oído del usuario, aplicando algoritmos en tiempo real para optimizar la cancelación de ruido y el equilibrio de frecuencias.

Este enfoque permite minimizar la fuga sonora y mejorar la inmersión sin necesidad de ajustes manuales constantes.

Super Clear Call: llamadas Bluetooth más nítidas

El apartado de llamadas también evoluciona. Samsung integra Super Clear Call, una tecnología basada en llamadas de banda ultraancha que emplea modelos de aprendizaje automático entrenados para la reducción de ruido y la mejora de voz.

La compañía afirma que esta solución duplica el ancho de banda frente a llamadas Bluetooth convencionales, ofreciendo conversaciones más claras incluso en entornos ruidosos como restaurantes, estadios o espacios abiertos.

Integración profunda con Galaxy AI y asistentes inteligentes

Samsung amplía la dimensión inteligente de los Buds4 mediante integración directa con agentes de IA dentro del ecosistema Galaxy.

Los usuarios pueden interactuar mediante voz y controles manos libres con asistentes como Bixby, Google Gemini y Perplexity, permitiendo ejecutar tareas o consultas sin necesidad de manipular físicamente el smartphone.

Esta integración busca reforzar escenarios cotidianos en los que el uso de manos resulta poco práctico, como caminar, entrenar o desplazarse.

Conectividad simplificada y experiencia más fluida

Samsung también simplifica la configuración inicial. Basta con abrir el estuche para emparejar los Buds con un smartphone o tablet Galaxy, sin necesidad obligatoria de instalar la app Galaxy Wearable.

Desde el Panel Rápido o los accesos directos, los usuarios pueden gestionar volumen, ecualización y preferencias de sonido de forma inmediata.

Controles manos libres: gestos de cabeza en Buds4 Pro

Los Galaxy Buds4 Pro incorporan controles por gestos de cabeza, permitiendo gestionar llamadas e interactuar con asistentes sin tocar los auriculares.

Esta función complementa los comandos de voz y refuerza la filosofía de interacción natural y sin fricciones.

Compatibilidad y requisitos de funciones avanzadas

Aunque los Galaxy Buds4 pueden conectarse como auriculares Bluetooth estándar independientemente del sistema operativo, las funciones avanzadas requieren un dispositivo Android 10.0 o superior y un mínimo de 1,5 GB de memoria.

Algunas capacidades, como Super Clear Call o ANC/EQ adaptativa, dependen además de versiones específicas de One UI y compatibilidad del dispositivo Galaxy.

Disponibilidad de los Galaxy Buds4 Series

Samsung lanza la serie Galaxy Buds4 junto con la familia Galaxy S26. Los auriculares están disponibles para reserva anticipada en mercados seleccionados desde hoy, mientras que la disponibilidad general comenzará el 11 de marzo.

Especificaciones técnicas

Especificaciones Galaxy Buds4 Galaxy Buds4 Pro Color Negro, blanco

* La disponibilidad de colores puede variar según el mercado, el operador o el minorista. Negro, blanco, rosa dorado (solo online)

* La disponibilidad de colores puede variar según el mercado, el operador o el minorista. Dimensiones Auricular: 18,3 x 19,3 x 30,5 mm

Estuche de carga: 51 x 51 x 28,3 mm Auricular: 18,1 x 19,6 x 30,9 mm

Estuche de carga: 51 x 51 x 28,3 mm Peso Auricular: 4,6 g

Estuche de carga: 45,1 g Auricular: 5,1 g

Estuche de carga: 44,3 g

* Con almohadilla tamaño M. Altavoz Φ11 3.8t (1way) 11 3.5t (WF) / 5,5 x 3,5 x 0,9T (TW) Micrófono Digital (x3) HSNR Digital (x2)

Digital (x1) Calidad de sonido UHQ*

Hi-Fi de 24 bits**

Audio 360 con multicanal directo***

* El audio de ultra alta calidad de hasta 24 bits/96 kHz está disponible en las series Galaxy S26, S25, S24, S23,

Z TriFold, Z Fold7, Z Flip7, Z Fold6, Z Flip6, Z Fold5, Z Flip5 y Tab S9 con One UI 6.1.1 o superior. Es posible

que en el futuro se añadan más dispositivos compatibles.

** El sonido Hi-Fi de 24 bits requiere dispositivos Samsung Galaxy con One UI 4.0 o superior y Galaxy Buds4. La compatibilidad

con el sonido Hi-Fi de 24 bits puede variar en función de la aplicación.

*** Direct Multi-channel es compatible con Android One UI versión 4.1.1 o superior, y 360 Audio es compatible con One UI 3.1 o superior.

UHQ*

Hi-Fi de 24 bits**

Audio 360 con multicanal directo***

* El audio de ultra alta calidad de hasta 24 bits/96 kHz está disponible en las series Galaxy S26, S25, S24, S23,

Z TriFold, Z Fold7, Z Flip7, Z Fold6, Z Flip6, Z Fold5, Z Flip5 y Tab S9 con One UI 6.1.1 o superior. Es posible

que en el futuro se admitan otros dispositivos.

** El sonido Hi-Fi de 24 bits requiere dispositivos Samsung Galaxy con One UI 4.0 o superior y Galaxy Buds4 Pro. La compatibilidad

con el sonido Hi-Fi de 24 bits puede variar en función de la aplicación.

*** Direct Multi-channel es compatible con Android One UI versión 4.1.1 o superior, y 360 Audio es compatible con One UI 3.1 o superior.

ANC y sonido ambiente ANC

Sonido ambiente

EQ adaptativo

ANC adaptativo ANC

Sonido ambiente

Detección de voz*/sirena**

EQ adaptativo

ANC adaptativo



* Los auriculares reconocen automáticamente la voz del usuario, amplificando el sonido ambiental para mejorar la claridad de la conversación

cuando esta comienza y aumentando la cancelación activa de ruido (ANC) para bloquear el ruido de fondo cuando la conversación termina.

** Esta función aumenta el volumen del sonido ambiental para garantizar que los usuarios puedan escuchar alertas cruciales, como alarmas,

vehículos de emergencia o sirenas de policía.

Capacidad de batería Auriculares: 45 mAh (típica)

Estuche de carga: 515 mAh (típica)*

* La capacidad típica se ha probado en condiciones de laboratorio independientes. La capacidad típica es la capacidad media estimada teniendo en cuenta

la desviación en la capacidad de la batería entre las muestras de batería probadas según la norma IEC 61960-3. La capacidad nominal es de 42 mAh

(auriculares) y 500 mAh (estuche de carga). La duración real de la batería puede variar en función del entorno de red, los patrones de uso y otros factores.

Auriculares: 61 mAh (típica)

Estuche de carga: 530 mAh (típica)*

* La capacidad típica se ha probado en condiciones de laboratorio independientes. La capacidad típica es la capacidad media estimada teniendo en cuenta

la desviación en la capacidad de la batería entre las muestras de batería probadas según la norma IEC 61960-3. La capacidad nominal es de 57 mAh

(auriculares) y 515 mAh (estuche de carga). La duración real de la batería puede variar en función del entorno de red, los patrones de uso y otros factores.

Tiempo de reproducción de música Hasta 5 horas / Total hasta 24 horas (ANC activado)

Hasta 6 horas / Total hasta 30 horas (ANC desactivado)*



* Los auriculares proporcionan hasta 5 horas de reproducción con ANC activado (hasta 6 horas con ANC desactivado), mientras que el estuche proporciona hasta

24 horas (hasta 30 horas con ANC desactivado) con el estuche y auriculares al 100 %. Basado en pruebas internas. La duración real puede variar según condiciones de uso,

configuración, número de cargas, intensidad de señal Bluetooth y otros factores.

Hasta 6 horas / Total hasta 26 horas (ANC activado)

Hasta 7 horas / Total hasta 30 horas (ANC desactivado)*



* Los auriculares proporcionan hasta 6 horas de reproducción con ANC activado (hasta 7 horas con ANC desactivado), mientras que el estuche proporciona hasta

26 horas (hasta 30 horas con ANC desactivado) con el estuche y auriculares al 100 %. Basado en pruebas internas. La duración real puede variar según condiciones de uso,

configuración, número de cargas, intensidad de señal Bluetooth y otros factores.

Tiempo de conversación Hasta 3,5 horas / Total hasta 18 h (ANC activado)

Hasta 4 horas / Total hasta 20 h (ANC desactivado)*



* Los auriculares proporcionan hasta 3,5 horas con ANC activado (hasta 4 horas con ANC desactivado), mientras que el estuche proporciona hasta 18 horas (hasta 20 horas

con ANC desactivado) con el estuche y auriculares al 100 %. Basado en pruebas internas. La duración real puede variar según condiciones de uso, configuración, número de cargas,

intensidad de señal Bluetooth y otros factores.

Hasta 4,5 horas / Total hasta 20 h (ANC activado)

Hasta 5 horas / Total hasta 22 h (ANC desactivado)*



* Los auriculares proporcionan hasta 4,5 horas con ANC activado (hasta 5 horas con ANC desactivado), mientras que el estuche proporciona hasta 20 horas (hasta 22 horas

con ANC desactivado) con el estuche y auriculares al 100 %. Basado en pruebas internas. La duración real puede variar según condiciones de uso, configuración, número de cargas,

intensidad de señal Bluetooth y otros factores.

Conectividad Bluetooth® 6.1, Auto Switch

Codec: SSC (Samsung Seamless Codec) HiFi, SSC UHQ (Samsung Proprietary), AAC, SBC, LC3

Auracast Bluetooth® 6.1, Auto Switch

Codec: SSC (Samsung Seamless Codec) HiFi, SSC UHQ (Samsung Proprietary), AAC, SBC, LC3

Auracast Sensor Voice Pickup Unit (VPU), Force & Touch (Swipe), IR, Accelerometer, Gyro, Hall sensor Voice Pickup Unit (VPU), Force & Touch (Swipe), SWIR, Accelerometer, Gyro, Hall sensor Compatibilidad Android 12 o superior con más de 1,5 GB de memoria

* Es posible que algunas funciones no estén disponibles en dispositivos que no sean Samsung. La disponibilidad puede variar según el mercado, el operador o el dispositivo conectado. Android 12 o superior con más de 1,5 GB de memoria

* Es posible que algunas funciones no estén disponibles en dispositivos que no sean Samsung. La disponibilidad puede variar según el mercado, el operador o el dispositivo conectado. Resistencia al agua IP54*

* Solo auriculares. IP57*

* Solo auriculares.