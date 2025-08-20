☀️ ¡Chollazos! La tecnología más rebajada del verano: smartwatches, móviles y accesorios [ Saber más ]

Hace unas semanas, Samsung presentó sus nuevos relojes inteligentes Galaxy Watch8 y Galaxy Watch8 Classic. Los nuevos modelos llegan con un diseño renovado, funciones avanzadas de salud y un rendimiento mejorado gracias a la inteligencia artificial.

El Samsung Galaxy Watch8 (40 / 44 mm) llega con una pantalla de 1.34″ / 1.47″, chip Exynos W1000, 2GB de RAM, 32 GB de almacenamiento, batería de 325 / 435 mAh y sistema operativo One UI 8 Watch sobre Wear OS 6.

El Samsung Galaxy Watch8 con cajas de 40 / 44 mm está disponible por 379€ / 409€ para la versión Bluetooth y por 429€ / 459€ para el modelo con conectividad celular (LTE).

He tenido oportunidad de utilizar el Samsung Galaxy Watch6 de 44 mm y, a continuación, os traigo mis impresiones.

Diseño y construcción

La serie Galaxy Watch8 adopta el característico diseño tipo cojín con esfera redonda, introducido por el Galaxy Watch Ultra. El resultado es el reloj más fino y cómodo de Samsung hasta la fecha.

El reloj posee una esfera circular con una pantalla de 1.34″ (33,3 mm) o 1.47″ (37,3 mm) en función de la variante que escojamos: 40 o 44 mm.

El Samsung Galaxy Watch8 está disponible en solo dos opciones de color: gris oscuro y plateado. Su pantalla está protegida por cristal de zafiro, que la mantiene a salvo frente a arañazos.

El Samsung Galaxy Watch8 es el reloj inteligente Galaxy Watch más fino hasta la fecha. Con solo 8,6 mm de grosor, es un 11% más delgado que el Galaxy Watch7 y considerablemente más fino que otros relojes inteligentes. Su peso de 30 / 34 gramos (40 / 44 mm) también lo convierte en uno de los más ligeros.

A modo de referencia, el Apple Watch Ultra 2, que es uno de los relojes más voluminosos, tiene un grosor de 14,4 mm y un peso de 61 gramos. Por otro lado, el HUAWEI Watch 5 se queda en 11,3 mm de grosor y 58 gramos de peso.

El perfil de Galaxy Watch8 ofrece una sensación ligera en la muñeca, mejorando tanto el aspecto como la capacidad de uso a lo largo del día, tanto durante tus entrenamientos como incluso mientras duermes.

El Galaxy Watch8 está construido en aluminio, por lo que no resistirá tan bien los golpes como otros relojes fabricados en acero inoxidable o titanio.

El reloj cuenta con dos botones a uno de los lados:

Botón Inicio para volver fácilmente a la pantalla inicial. Además, puede configurarse para que al ser pulsado dos veces vaya a la app más reciente u otra de nuestra elección, y al mantenerse pulsado active Bixby, Google Assistant o el menú de apagado.

para volver fácilmente a la pantalla inicial. Además, puede configurarse para que al ser pulsado dos veces vaya a la app más reciente u otra de nuestra elección, y al mantenerse pulsado active Bixby, Google Assistant o el menú de apagado. Botón Atrás para volver a la pantalla anterior o ver apps recientes, según como lo configuremos.

Si mantienes apretados a la vez los dos botones, accedes a una pantalla para apagar el reloj, activar el modo de alta sensibilidad (para uso del reloj con guantes) o realizar una llamada de emergencia.

A diferencia del Galaxy Watch8 Classic, el Galaxy Watch8 no cuenta con un bisel giratorio. El bisel giratorio físico siempre ha sido una de las funciones más apreciadas de los Galaxy Watch, ya que permite pasar de una pantalla a otra, ajustar los controles deslizantes y otras funciones sin necesidad de tocar la pantalla táctil.

En la parte de atrás del reloj encontramos el sensor Samsung BioActive que mide la frecuencia cardiaca óptica, la señal cardiaca eléctrica y el análisis de impedancia bioeléctrica. También cuenta con un sensor de temperatura.

Samsung utiliza sensores infrarrojos invisibles en lugar de LEDs verdes para la monitorización general de la frecuencia cardíaca, con el objetivo de no molestar por la noche (aunque sigue iluminándose en rojo de noche a veces).

El Samsung Galaxy Watch8 que he probado venía con una correa Sport Band de color blanco, aunque Samsung comercializa otras opciones. Cambiar la correa es supuestamente más sencillo gracias al sistema de lengüeta dinámica, que mejora la estabilidad y ofrece un ajuste ceñido y cómodo. En la práctica, sin embargo, si tienes uñas cortas, no resulta especialmente sencillo separar la correa del reloj.

Otra de las características del Galaxy Watch8 es que cuenta con resistencia al agua 5 ATM / IP68, lo que significa que puedes utilizarlo para hacer natación ya que resiste inmersiones hasta 50 metros.

Ahora bien, Samsung aclara que no es adecuado para buceo o actividades acuáticas que se realicen en alta presión.

Pantalla

El Samsung Galaxy Watch8 cuenta con una pantalla Super AMOLED circular con un diámetro de 1.34″ / 1.47″ según el tamaño de la caja. El panel posee una resolución de 438 × 438 / 480 × 480 píxeles, lo que le otorga una densidad de píxeles de 327 ppp.

La matriz de la pantalla AMOLED es de tipo PenTile, lo que significa que los sub-píxeles no están colocados de forma convencional RGB, sino que están dispuestos en un patrón geométrico con distintos tamaños. Aunque esto significa que la resolución efectiva es menor, en la práctica esto apenas se aprecia gracias a la distancia a la que solemos mirar el reloj.

La pantalla se ve muy nítida, como era de esperar gracias a su densidad de píxeles. Los píxeles individuales son indistinguibles y los ángulos de visión son lo suficientemente amplios para poder ver el reloj desde ángulos extremos, algo fundamental en un reloj.

Una ventaja del Galaxy Watch8 es que cuenta con un modo Pantalla Siempre Activa que mantiene la esfera visible en todo momento, con un brillo atenuado, mientras llevas el reloj puesto. Además, la pantalla no se limita a mostrar imágenes en blanco y negro, sino que también hace uso de color.

El Samsung Galaxy Watch8 incorpora un sensor de luminosidad que está integrado bajo la pantalla, por lo que resulta imposible verlo a simple vista.

Para evaluar la calidad de la pantalla del Galaxy Watch8, he utilizado un colorímetro X-Rite y el software Calman Ultimate.

Según mis propias mediciones, el brillo máximo en situación normal es 580 nits, pero cuando el reloj detecta que estamos bajo la luz del sol, se activa un modo especial que aumenta el brillo hasta 2.600 nits (Samsung habla de 3.000 nits en las especificaciones técnicas)

La pantalla posee una temperatura de color de 6.815ºK, por lo que presenta un cierto tinte de color azulado, como es habitual en los dispositivos electrónicos, ya que el color azul se asocia a dispositivos «nuevos», mientras que el color naranja se asocia a cosas viejas.

La calidad de la imagen es buena y está en línea con lo que cabe esperar en las pantallas Super AMOLED: color negro profundo, contraste elevado y unos colores vibrantes.

El reloj reconoce automáticamente el gesto de girar la muñeca para encender la pantalla por completo. El gesto funciona bien aunque, de vez en cuando, la pantalla se enciende accidentalmente. También es posible iluminar la pantalla con un toque sobre la misma si activamos este otro gesto.

Si entramos en un cine o en otro lugar donde no queremos que el reloj nos interrumpa, podemos activar el modo Cine que desactiva la vibración y mantiene la pantalla apagada durante el tiempo que especifiquemos. Lo mismo ocurre cuando nos vamos a dormir, que podemos activar el modo Sueño para no vibre ni nos despierte la luz de la pantalla.

Procesador, almacenamiento, conectividad y batería

El Samsung Galaxy Watch8 cuenta con un procesador Exynos W1000, un procesador (SoC) relativamente rápido para dispositivos wearables que fue presentado en julio de 2024. Cuenta con 5 núcleos de CPU (1 núcleo de rendimiento Cortex-A78 y 4 núcleos eficientes Cortex-A55 que funcionan a ~1,6 GHz y ~1,5 GHz respectivamente), junto con un módem 4G LTE, un módulo de navegación por satélite y la iGPU Mali-G68 MP2. También es compatible con Bluetooth 5.3, Wi-Fi 4 y NFC.

Las pruebas lo sitúan en un nivel similar de rendimiento al Snapdragon 680 4G. Cabe destacar que los Exynos W930 y W920 solo tenían 2 núcleos de CPU, lo que hace que el salto de rendimiento que aporta este chip más reciente sea, francamente, sorprendente.

El rendimiento del reloj es excelente. No he notado ningún retardo a la hora de moverme por la interfaz. Al abrir algunas apps, tienes que esperar alrededor de un segundo antes de utilizarlas, pero lo mismo ocurre con los smartphones, así que no deberías preocuparte por este punto.

El Samsung Galaxy Watch8 cuenta con GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo, por lo que podemos utilizar el reloj para salir a correr y hacer seguimiento de nuestras rutas sin necesidad de llevar un smartphone a cuestas. Además, también permite navegación por mapas para poder llegar a nuestro destino con ayuda del reloj.

El reloj se conecta normalmente al teléfono mediante Bluetooth 5.3 y posee conectividad WiFi 802.11a/b/g/n a 2.4 y 5 GHz, por lo que puede funcionar aún cuando el reloj está fuera del alcance por Bluetooth del teléfono. También posee una antena NFC que facilita los pagos móviles.

Además, puedes hacerte con una variante con conectividad celular LTE (4G) gracias al uso de una tarjeta eSIM (SIM virtual). Esto permite salir de casa con el reloj y seguir conectado a pesar de que te dejes el teléfono en casa.

El Samsung Galaxy Watch8 posee una batería de 325 / 435 mAh (40 / 44 mm), que ofrecen hasta 40 horas de uso típico con Always On Display desactivado, y hasta 30 horas si está activado.

En mi uso diario, el Galaxy Watch8 ha aguantado un poco más de 24 horas completo con una sola carga con la funcionalidad Pantalla Siempre Activa encendida, el sensor de ritmo cardíaco activo, y monitorizando los ciclos del sueño y la saturación de oxígeno en sangre por la noche. No es una autonomía especialmente impresionante.

Cuando el reloj está en reposo, consume muy poca energía, pero cuando la pantalla se enciende, el cuerpo vibra o el reloj recibe notificaciones, el consumo aumenta. Si quieres aumentar la autonomía, te recomiendo que deshabilites la Pantalla Siempre Activa, ya que consume bastante batería.

El Samsung Galaxy Watch8 cuenta con un modo de ahorro de energía para extender la autonomía del reloj cuando esté cerca de agotarse la batería.

Este modo desactiva la Pantalla Siempre Activa, el gesto de activación y WiFi; limita la velocidad de la CPU, el uso de la red en segundo plano, la ubicación y la sincronización; y reduce el brillo en un 10% y el tiempo de espera de la pantalla.

También hay un modo Solo reloj para que la batería dure aún más. Este modo desactiva todo excepto la esfera de reloj cuando pulsas el botón de Inicio.

La carga se realiza a través de tecnología inalámbrica, que permite cargar de 0% a 100% en 1 hora y 50 minutos. Es un tiempo bastante lento para tratarse de un reloj inteligente.

Si dispones de un smartphone Samsung reciente, también puedes cargar el reloj apoyándolo sobre la espalda del teléfono si cuenta con carga inalámbrica inversa. Ahora bien, en mi opinión es un sistema de carga muy engorroso porque te deja el móvil inutilizado y además se puede desalinear con facilidad, y deja de cargar.

Conexión del reloj al smartphone

El Samsung Galaxy Watch8 puede recibir notificaciones de dos formas distintas: mediante una conexión Bluetooth a nuestro teléfono móvil o mediante una conexión directa por WiFi/4G a Internet.

La forma más habitual (y que menos batería consume) de utilizar el Galaxy Watch8 es emparejarlo mediante Bluetooth con nuestro teléfono móvil Android. El teléfono móvil envía las notificaciones al reloj, y ambos dispositivos tienen que estar cerca, a una distancia de unos metros, como cualquier conexión Bluetooth.

La segunda forma de conexión es mediante WiFi/4G y, en este caso, el reloj puede estar en una ubicación diferente al teléfono. Para ello, es necesario que el teléfono tenga una conexión activa a Internet, bien sea mediante WiFi o mediante una conexión celular, y que esté activada la opción Ajustes del reloj > Funciones avanzadas > Conexión remota de la app Galaxy Wearable del teléfono.

Con esta opción activa, el reloj puede seguir mostrando las notificaciones, mensajes y correo electrónico, y puede ser localizado mediante la funcionalidad Buscar. También es posible activar la recepción de llamadas en el propio reloj.

Por último, merece la pena mencionar que el Samsung Galaxy Watch8 no es compatible con el iPhone. Esto no es una gran pérdida ya que, en mi opinión, los usuarios de iPhone tienen en el Apple Watch su mejor aliado. Tampoco es compatible con teléfonos que carezcan de los servicios de Google.

Aplicación Galaxy Wearable

Toda la configuración del reloj se puede realizar a través de la aplicación Galaxy Wearable que debemos descargar en el teléfono móvil desde Play Store, a no ser que tengamos un teléfono Samsung en el que venga pre-instalada.

Con la aplicación Galaxy Wearable podemos emparejar mediante Bluetooth nuestro teléfono con el Galaxy Watch8. En mi caso, he probado el Galaxy Watch8 con un Samsung Galaxy Z Fold7, así que el proceso de configuración ha sido muy sencillo.

También resulta obligado instalar la app Samsung Health si quieres utilizar las funciones de salud del reloj. Ahora bien, como veremos más adelante, no todas las funciones de salud están disponibles si el teléfono emparejado no es un Galaxy.

Una de las cosas que podemos hacer con la aplicación Samsung Galaxy Wearable es seleccionar esferas de reloj. Samsung destaca algunas esferas:

Clásico deportivo: Los cronógrafos, la iluminación y los materiales realistas le dan a esta esfera de reloj deportiva y sofisticada un sorprendente realismo.

Los cronógrafos, la iluminación y los materiales realistas le dan a esta esfera de reloj deportiva y sofisticada un sorprendente realismo. Legado clásico: Un enfoque nuevo del histórico patrón guilloché que aporta una textura atemporal y un lujo sutil a tu muñeca

Un enfoque nuevo del histórico patrón guilloché que aporta una textura atemporal y un lujo sutil a tu muñeca Panel diario : Los suaves degradados cambian con la hora del día y reflejan los tonos cambiantes de la tierra y el cielo, transmitiendo un ambiente agradable e inspirado en la naturaleza.

: Los suaves degradados cambian con la hora del día y reflejan los tonos cambiantes de la tierra y el cielo, transmitiendo un ambiente agradable e inspirado en la naturaleza. Panel con círculos: Esta esfera del reloj, diseñada para pantallas redondas, está llena de colores específicos para cada ejercicio y gráficos dinámicas que energizan cada uno de tus movimientos.

Esta esfera del reloj, diseñada para pantallas redondas, está llena de colores específicos para cada ejercicio y gráficos dinámicas que energizan cada uno de tus movimientos. Analógico minimalista: Una esfera de reloj analógica de líneas depuradas que combina a la perfección con la elegante silueta del nuevo Galaxy Watch.

Una esfera de reloj analógica de líneas depuradas que combina a la perfección con la elegante silueta del nuevo Galaxy Watch. Digital minimalista: Una elegante esfera de reloj digital con colores llamativos, números claros y sutiles detalles en relieve para lograr un aspecto refinado a la vez que vibrante.

Una elegante esfera de reloj digital con colores llamativos, números claros y sutiles detalles en relieve para lograr un aspecto refinado a la vez que vibrante. Dígitos dinámicos: Con sus bloques de hora de alto contraste yu números inspirados en las carreras, esta esfera de reloj transmite toda la energía de la pista.

Puedes descargar esferas adicionales, algunas con coste, desde la Galaxy Store. Existen estilos de reloj para todos los gustos: digitales, analógicos, modernos, clásicos, para deportistas, para viajeros, etc. Algunas esferas admiten ser personalizadas para cambiar el fondo, la fuente, el color y las funciones (complicaciones), que son pulsables.

Desde la aplicación Samsung Galaxy Wearable, podemos seleccionar las apps cuyas notificaciones se mostrarán en el reloj.

Además, tenemos opciones para silenciar notificaciones en el teléfono mientras llevas puesto el reloj, silenciar notificaciones en reloj mientras usas el teléfono, mostrar un indicador de notificaciones no leídas en la esfera de reloj, leer en alto las notificaciones cuando los auriculares están conectados, encender la pantalla cuando se recibe una notificación y activar las notificaciones automáticamente para las apps recién instaladas.

Hablando de aplicaciones, desde Galaxy Wearable podemos personalizar los accesos directos del panel rápido, y escoger el orden en el que aparecen las aplicaciones y tarjetas en el reloj.

La aplicación Samsung Galaxy Wearable ofrece la posibilidad de preparar respuestas rápidas de texto y, si tienes un teléfono Samsung con Galaxy AI, puedes activar sugerencias de respuestas, que utiliza IA para sugerir respuestas a mensajes de WhatsApp y otras apps de mensajería teniendo en cuenta los últimos mensaje intercambiados.

Samsung permite configurar una solicitud de auxilio al pulsar cinco veces sobre el botón Inicio o si detecta una caída fuerte. También es posible añadir contactos de emergencia, es decir, personas en las que confías para ayudarte en caso de emergencia y a las que se les contactará y, opcionalmente, enviará la ubicación.

Otra opción útil accesible desde el teléfono es Buscar el reloj, que muestra la ubicación del Galaxy Watch8 en el mapa y, opcionalmente, puedes hacer que suene. Además, puedes consultar la batería restante y activar una función de Notificar si se olvida para ser avisado si dejas el reloj atrás. Desde el reloj también tenemos opción a la app Buscar para localizar el teléfono u otro dispositivo.

También podemos personalizar qué ocurre al pulsar dos veces el botón de Inicio (por defecto, ir a la app más reciente, pero puedes elegir otra) o mantener pulsado el botón de Inicio (activar Bixby o, mejor aún, el asistente digital de Google), así como al realizar una pulsación corta sobre el botón Atrás (ir a la pantalla anterior o ver apps recientes).

Otra función útil es el uso de gestos con la muñeca. Es posible girar la muñeca dos veces para descartar alarmas o rechazar llamadas entrantes y doblar la muñeca con el puño cerrado hacia arriba y hacia abajo para activar rápidamente una función del reloj (abrir un ejercicio en particular, abrir aplicaciones recientes, abrir cronómetro, activar la linterna, activar bloqueo de agua o una aplicación)

Samsung ofrece un gesto de juntar los dedos dos veces, que puedes utilizar para responder llamadas, descartar alertas, iniciar aplicaciones, controlar la música y sacar fotos cuando tienes las manos ocupadas.

Por último, con la app Galaxy Wearable podemos transferir contenido multimedia al Galaxy Watch8. Es posible enviar pistas de música y fotografías e incluso podemos configurar ciertas listas de reproducción y álbumes de fotos para que se sincronicen automáticamente de forma periódica. Para escuchar música, podemos hacerlo con el propio altavoz del reloj o, mucho mejor, a través de unos auriculares Bluetooth.

One UI 8 Watch

El Samsung Galaxy Watch Ultra corre One UI 8.0 Watch sobre Wear OS 6. Junto con el Galaxy Watch7, es el primer smartwatch con Wear OS 5, la versión más potente de Wear OS hasta la fecha.

Wear OS 6 está basado en Android 16 e incorpora el nuevo sistema de diseño Material 3 Expressive, adaptado especialmente para las pantallas circulares de los relojes inteligentes. Introduce animaciones más fluidas, botones que «se abrazan» al borde de la pantalla, y una experiencia visual más cohesionada y personalizada gracias al theming dinámico que adapta los colores del sistema a los de la esfera.

Otra de las novedades más esperadas es la integración de Gemini, el nuevo asistente de IA que reemplaza a Google Assistant en Wear OS. Ofrece interacciones más naturales y comprende comandos complejos, como resumir correos electrónicos o manejar reservas, además de integrarse de forma más profunda con aplicaciones como Gmail, YouTube Music, Calendar, Drive y más.

Wear OS 6 mejora la eficiencia de la batería: Google asegura hasta un 10% más de autonomía, un avance significativo teniendo en cuenta las demandas de animaciones y funcionalidades IA. También optimiza la pantalla siempre activa (AOD), manteniendo visible la actividad principal para una consulta rápida.

Una Now Bar, similar a la de los móviles Samsung, aparece sobre la esfera cuando hay una tarea en segundo plano, como un temporizador o un entrenamiento en curso. Es un widget que muestra un dato concreto, como el tiempo restante, y que puedes tocar para expandirlo a pantalla completa.

El reloj permite interactuar con algunas notificaciones. Por ejemplo, si recibimos un mensaje de WhatsApp, podemos leer el mensaje, incluso si contiene una imagen, así como responder desde el propio reloj utilizando respuestas predefinidas, sugerencias de respuestas (con un teléfono con Galaxy AI), dictado por voz o el teclado integrado — bastante pequeño, pero cumple su función para algo rápido.

De igual forma, si recibimos un mensaje de Gmail, podemos archivarlo, borrarlo, o incluso responder desde el propio reloj con respuestas predefinidas y emojis, o escribir una respuesta nueva mediante el teclado que incorpora o a través de dictado por voz. También existe una app nativa de Gmail para acceder a nuestro buzón

Al arrastrar la pantalla principal a la izquierda accedemos a las tarjetas. Antes de instalar ninguna app, podemos acceder a multitud de tarjetas: atajos, calculadora, calendario, contactos, dispositivos conectados, el tiempo, Gmail, horario, Internet, mapas, modos y rutinas, Outlook, reloj, Samsung Health, Smarthings y Spotify.

Si arrastramos la pantalla de arriba a abajo en la pantalla de Inicio, accedemos al panel rápido donde podemos encontrar accesos rápidos a ciertos ajustes como ahorro de energía, apagar, bloqueo de agua, conectividad, no molestar, volumen, brillo, etc.

Además, podemos ver el nivel de batería restante y el tipo de conexión activa con el teléfono: Bluetooth, WiFi o LTE/4G.

El Galaxy Watch8 también resulta útil para no perder llamadas. Si recibimos una llamada, el reloj vibra y en la pantalla vemos el nombre de la persona que está llamando. Desde el propio reloj podemos aceptar la llamada usando el altavoz/micrófono integrado o unos auriculares Bluetooth.

Aplicaciones

Si arrastramos la pantalla hacia arriba, accedemos a todas las aplicaciones que están instaladas en el reloj:

Ajustes

Alarma

Audible

Asistente digital de Google

Bixby Voice

Brújula

Buscados de Samsung

Buscar mi móvil

Calculadora

Calendario

Contactos

Controlador Buds

Controlador de cámara

Controlador multimedia

Cronómetro

Cuenta atrás

Diagnóstico

El tiempo

Galería

Global Goals

Gmail

Google Play Store

Grabadora de voz

Internet

Maps

Mensajes

Música

Outlook

Reloj mundial

Reminder

Samsung Health

Samsung Health Monitor

Smart Switch

SmartThings

Spotify

Teléfono

WhatsApp

Como novedad, el Samsung Galaxy Watch8 integra el asistente digital Gemini de Google. Esto permite realizar acciones mediante voz, como enviar mensajes, buscar lugares o iniciar un entrenamiento. Todo desde el reloj, sin necesidad de sacar el teléfono del bolsillo.

Además de las apps que llegan pre-instaladas, podemos descargar nuevas aplicaciones desde la Play Store de Google, utilizando el propio reloj. La principal asignatura pendiente de Wear OS frente a watchOS de Apple es la disponibilidad de aplicaciones. Muchos desarrolladores no crean apps para Wear OS o, incluso, las «matan» al cabo de un tiempo, como ocurrió con Telegram, que dejó de estar disponible en la Play Store.

Es posible utilizar el reloj para controlar la reproducción de música en nuestro teléfono, así como aquellas canciones que tengamos almacenadas localmente en nuestro reloj si, por ejemplo, salimos a correr y dejamos el teléfono en casa.

Si eres usuario de Spotify, te alegrará saber que la app Spotify está disponible en el Galaxy Watch8 y nos permite disfrutar de música offline, siempre que tengas una cuenta premium.

Si estás acostumbrado a llevar tarjetas en el móvil o pagar con el dispositivo con Samsung Wallet, te alegrará saber que podrás pagar con solo acercar el reloj al terminal de pago.

Un inconveniente de activar los pagos desde el reloj es que obliga a poner un código PIN o patrón de desbloqueo al reloj, que debes introducir cada vez que te colocas el reloj en la muñeca. La interfaz para introducir el PIN o el patrón no es muy cómoda debido a su pequeño tamaño. Otros relojes, como el Apple Watch, permiten saltarse este paso si desbloqueas el iPhone llevando el Apple Watch en la muñeca.

Salud

El seguimiento de la actividad física es uno de los aspectos más destacables de este reloj, gracias a la app Samsung Health integrada en el propio Galaxy Watch8.

El reloj es capaz de monitorizar los pasos y las sesiones de running, las calorías, el ritmo cardíaco, el nivel de saturación de oxígeno, las horas de sueño, el nivel de estrés, el ciclo menstrual, así como la ingesta de café y agua (si te molestas en introducirlos). Además, es capaz de detectar caídas fuertes y avisar a emergencias.

Samsung incorpora una alerta de ritmo cardíaco, que ayuda a los usuarios a conocer mejor su salud cardiaca, detectando en segundo plano frecuencias cardíacas anormalmente altas o bajas.

Además, el reloj puede evaluar tu forma física para determinar tu zona de frecuencia cardiaca. Si quieres alcanzar una zona de FC específica, puedes establecer el objetivo de forma manual. Así, recibes un aviso cuando alcances tu zona de intensidad objetivo durante los entrenamientos de pérdida de grasa, cardio o alta intensidad. Si sales de la zona, también te avisa para que adaptes tu nivel de esfuerzo.

A la hora de monitorizar el sueño, el Galaxy Watch8 ofrece un análisis en profundidad de los factores de puntuación del sueño — tiempo total de sueño, ciclo de sueño, tiempo despierto y recuperación física y mental — para ayudar a comprender la calidad del sueño cada noche.

En mis pruebas, el reloj ha sido capaz de detectar con bastante precisión la hora a la que me acuesto y me levanto de la cama. Ahora bien, si te despiertas y te quedas un rato en la cama, el reloj piensa que sigues durmiendo.

Samsung ofrece mensajes de sueño personalizados, desarrollados junto con la Fundación Nacional del Sueño (National Sleep Foundation). Además, ofrece la función Consistencia del sueño, que muestra la regularidad de las horas de sueño, así como un Animal del sueño, que representa su tipo de sueño. La función Entrenamiento del Sueño aportan instrucciones personalizadas, consejos y recordatorios accesibles tanto en la muñeca como en el smartphone.

Durante el sueño, el reloj puede monitorizar el nivel de oxígeno en sangre, e informarte sobre durante cuánto tiempo se ha mantenido por encima del 90%. También es posible realizar una medición manual de este parámetro durante el día.

El reloj es capaz de capturar información de ronquidos. Para ello, debes colocar el teléfono sobre una superficie estable junto a tu cabeza como, por ejemplo, una mesilla de noche, con la parte inferior del teléfono mirando hacia ti. Cuando el reloj detecta que estás dormido, el micrófono del teléfono escuchará si roncas y lo grabará si has activado la grabación de audio.

Como novedades, para recalibrar tus rutinas diarias de sueño, la funcionalidad Indicaciones de sueño analiza tus patrones de sueño de los últimos tres días y te recomienda la hora ideal para acostarte. Además, Samsung ha añadido una medida de la carga vascular, que mide el estrés en el sistema vascular cuando el usuario duerme relacionando datos como la duración del sueño, la actividad física y los niveles de estrés.

Resumen de sueño

Lo que se echa en falta es un despertador inteligente que ajuste la hora de despertar a la fase de sueño ligero, para que nos despertemos menos cansados.

El Galaxy Watch8 detecta automáticamente si sufres una fuerte caída gracias a su acelerómetro y comienza a sonar durante 60 segundos. Si no respondes, envía un mensaje de socorro a tu contacto de emergencia con tu ubicación y una grabación del sonido ambiente de 5 segundos. También tienes la opción de llamar a Emergencias si te caes.

El Galaxy Watch8 puede controlar tu tensión arterial a través de la aplicación Samsung Health sin tener que usar continuamente un tensiómetro.

Antes de usar esta función por primera vez, tienes que calibrarla con un tensiómetro (y repetir la calibración cada 4 semanas), y luego los sensores miden la presión a través de un análisis de las ondas de tu pulso mientras usas el reloj.

Samsung ha incorporado la capacidad de tomar un ECG manteniendo pulsado el botón superior durante 30 segundos. Este ECG sobre la marcha es capaz de detectar fibrilación auricular (Afib) y muestra las mediciones de forma sencilla. Es posible exportar el ECG a un PDF si, por ejemplo, quieres compartirlo con tu médico.

Una de las funcionalidades que trae el Galaxy Watch8 es que puede medir cómodamente la composición corporal: músculo esquelético, tasa metabólica basal, agua corporal y el porcentaje de grasa corporal.

Para realizar la medición, debes subirte el reloj un poco en la muñeca, poner los dedos corazón y anular en los botones y esperar 15 segundos a que se realice la medición.

Para obtener los mejores resultados, es importante que realices la medición sobre la misma hora cada día, con el estómago y la vejiga vacía, y nunca justo después de hacer ejercicio, ducharte, salir de la sauna o cualquier otra actividad que pueda aumentar su temperatura.

El reloj también permite realizar un seguimiento de los productos finales de glicación avanzada (AGE) directamente desde tu muñeca con un Índice AGE. Los AGE están fuertemente influenciados por la dieta y el estilo de vida, y reflejan el proceso de envejecimiento biológico general del usuario y proporcionan una indicación de la salud metabólica.

Índice AGE

A la hora de monitorizar los entrenamientos, el reloj es capaz de detectar automáticamente que estás haciendo un entreno tras varios minutos de actividad física de intensidad media o alta, y registra información como el tipo, la duración y las calorías quemadas. Cuando dejas de hacer ejercicio durante más de un minuto, el reloj reconoce automáticamente que te has detenido y desactiva esa función.

De los alrededor de 90 tipos de ejercicios que es capaz de monitorizar, solo algunos de ellos pueden ser objeto de medición automática: paseo, carrera, ciclismo, bicicleta elíptica, máquina de remo, natación y entrenamientos dinámicos.

También es posible iniciar manualmente sesiones de ejercicio. Por ejemplo, si salimos a correr podemos activar una sesión de running y, gracias al GPS, el reloj medirá la distancia que has recorrido y la ruta seguida. El reloj informa sobre la velocidad a la que desciende tu frecuencia cardíaca cuando terminas de hacer ejercicio. Cuanto menos tarde la frecuencia cardíaca en volver al ritmo en reposo, mejor será tu forma física.

He probado sesiones de correr sobre cinta con el reloj y el reloj aporta una gran cantidad de información sobre la carrera.

Resumen de entreno

Como novedad, Samsung ha introducido Entrenador de carrera. Tras una carrera de 12 minutos son el Galaxy Watch8, el entrenador de carrera analiza datos de rendimiento, clasifica tu capacidad de corredor en una escala de 10 niveles y genera un programa de entrenamiento personalizado de 3 a 5 semanas.

Durante las carreras, esta funcionalidad ofrece información personalizada y, al acabar, proporciona un resumen y mensajes motivacionales.

Prueba de carrera

Programa de entrenamiento

El Samsung Galaxy Watch8 permite importar rutas en formato GPX para seguir ese camino, ya sea en bicicleta, senderismo, carrera y paseo.

Importación de rutas

Con Carrera, es posible comparar el rendimiento actual y pasado en tiempo real para seguir el progreso y mantener la motivación.

El reloj informa sobre la velocidad a la que desciende tu frecuencia cardíaca cuando terminas de hacer ejercicio. Cuanto menos tarde la frecuencia cardíaca en volver al ritmo en reposo, mejor será tu forma física.

Es posible realizar seguimiento de un triatlón con entrenamientos en varios recorridos, desde natación hasta ciclismo o carrera a pie, con el mosaico multideporte. Además, el Functional Threshold Power (FTP) para ciclismo mide con precisión la potencia máxima en solo 4 minutos con métricas de FTP, aunque solamente en exteriores.

El reloj puede llevar a cabo una monitorización continua de tu nivel de estrés y, si necesitas relajarte, puedes realizar sesiones de respiración.

El Samsung Galaxy Watch8 puede medir las variaciones de tu temperatura, ya que incluye un sensor de temperatura de la piel en el reloj. Contrariamente a lo que pudiera parecer, el objetivo no es detectar si tienes fiebre, sino usar la temperatura de la piel medida cuando duermes para pronosticar el ciclo menstrual.

Otra novedad que incorpora es el Índice de antioxidantes, una función pionera en relojes inteligentes que mide los niveles de carotenoides en el cuerpo.

Basta con colocar el pulgar sobre el sensor BioActive en la parte trasera del reloj durante cinco segundos para recibir tanto una puntuación numérica como un resultado codificado por colores que representa el estado antioxidante. Esta función facilita el seguimiento de la salud relacionada con el envejecimiento, ofreciendo información intuitiva sobre los hábitos alimenticios y de estilo de vida. Por ejemplo, una lectura en azul celeste indica una ingesta suficiente de alimentos ricos en carotenoides, como verduras de hoja verde y zanahorias.

Índice antioxidantes

Samsung ha incorporado una métrica llamada Puntuación de Energía, que te indica si estás logrando un buen equilibrio entre descanso y actividad. Además, te indica cuáles son los factores que han llevado a tu puntuación, lo que te permite corregir aquellos puntos que te impiden alcanzar puntuaciones más altas. No obstante, echo de menos medidas más avanzadas sobre tu capacidad de recuperación.

💪🏻⌚ La medida Puntuación de Energía en detalle

La Puntuación de Energía es una medida numérica basada en varios factores: actividad diaria, sueño semanal, ritmo cardíaco promedio durante el sueño y variabilidad del ritmo cardíaco al dormir. Este valor refleja los niveles de energía de tu cuerpo en un día específico.

Galaxy AI calcula la puntuación de energía y la desglosa dentro de la aplicación Samsung Health. Para obtener una lectura precisa, se requiere usar el Galaxy Watch durante 24 horas.

La Puntuación de Energía se divide en capacidad física y mental. También considera la edad y el género, ya que estos factores pueden influir en el peso corporal físico y, por lo tanto, modificar el Puntaje de Energía. Para obtener una lectura más precisa, Samsung recomienda usar el reloj durante siete días y registrar la Puntuación de Energía cada día.

La aplicación Samsung Health tiene una sección dedicada para registrar la Puntuación de Energía. Este número refleja una métrica de salud basada en los hábitos diarios de sueño y actividad. Para asegurar la precisión, Samsung Research colaboró con el Profesor Patrick O’Connor del Departamento de Kinesiología de la Universidad de Georgia, EE. UU., para explorar los factores que pueden alterar la Puntuación de Energía y cómo este se correlaciona con la «capacidad total» de una persona.

En general, un puntaje más alto es mejor. Un puntaje superior a 85 indica que te encuentras en excelente condición.

La capacidad total incluye factores tanto físicos como cognitivos. Se puede desglosar según cómo los factores de estrés mental afectan los niveles de energía, como los patrones de sueño interrumpidos y el aumento de la fatiga que se suman al estrés. Según los hallazgos del Profesor Patrick O’Connor, la energía refleja la cantidad de actividad que uno puede sostener en relación con su capacidad total. Exceder esta carga reduciría la energía a corto plazo. Aquí es donde entra la importancia del ejercicio regular. El ejercicio regular es la mejor manera de aumentar la capacidad total, lo que afecta la Puntuación de Energía, mejorando así cuánto estrés puede manejar tu cuerpo.

Los datos recopilados por Samsung Health se sincronizan con la app del teléfono, desde donde podemos acceder cómodamente a toda la información. También puedes sincronizar los datos de Samsung Health con algunos servicios de salud como Strava y Technogym, y es posible instalar Google Fit en el reloj para recoger los datos de salud en la app de Google.

Samsung ha incluido más de 120 programas de ejercicio en casa entre los que elegir con vídeos que puedes ver en el teléfono a la vez que el reloj monitoriza tu actividad y te guía. Existen programas para fortalecer los abdominales, quemar calorías, entrenamiento a intervalos de alta intensidad, etc.

Forma física

Y si necesitas de tus familiares y amigos para motivarte, puedes retarles a una competición a través de un tablón de mensajes en directo. Los retos incluyen insignias conmemorativas y un sistema de puntos para que el ejercicio sea más motivador.

Antes de terminar el apartado de salud, conviene saber que el Galaxy Watch8 funciona con cualquier teléfono Android para monitorizar la frecuencia cardíaca, la composición corporal, los niveles de oxígeno en sangre, hacer seguimiento del sueño y medir el estrés.

Sin embargo, ten en cuenta que necesitarás un smartphone Galaxy para hacer uso de:

Notificaciones de ritmo cardíaco irregular

ECG

Detección de apnea del sueño

Funcionalidades de Galaxy AI como Puntuación de Energía o Respuestas sugeridas

Gesto de pellizco

Precio

El Samsung Galaxy Watch8 con cajas de 40 / 44 mm está disponible por 379€ / 409€ para la versión Bluetooth y por 429€ / 459€ para el modelo con conectividad celular (LTE).

La alternativa natural es el Samsung Galaxy Watch8 Classic, que está disponible por 529€ con conectividad Bluetooth y 579€ con conectividad celular (LTE).

Si quieres conocer las diferencias entre ambos, esta tabla comparativa te resultará útil.

Galaxy Watch8 Galaxy Watch8 Classic Color – 44mm: Gris oscuro, Plateado

– 40mm: Gris oscuro, Plateado 46mm: Negro, Blanco Dimensiones

y Peso – 44mm: 43.7mm x 46mm x 8.6t (34.0g)

– 40mm: 40.4mm x 42.7mm x 8.6t (30.0g) 46mm: 46.4mm x 46mm x 10.6t (63.5g) Pantalla Cristal de zafiro – 44mm: 1.47-inch (480×480), Super AMOLED, Pantalla a todo color siempre encendida – 40mm: 1.34-inch (438×438),Super AMOLED, Pantalla a todo color siempre encendida Cristal de zafiro – 46mm: 1.34-inch (438×438), Super AMOLED, Pantalla a todo color siempre encendida Procesador Exynos W1000 (5 Core, 3nm) Memoria y Almacenamiento 2GB memoria + 32GB almacenamiento 2GB memoria + 64GB almacenamiento Batería (estándar) – 44mm: 435 mAh – 40mm: 325 mAh 445 mAh Carga Carga rápida (carga inalámbrica basada en WPC) Sistema Operativo Wear OS con tecnología Samsung (Wear OS 6) UI One UI 8 Watch Sensor Sensor BioActive de Samsung (sensor óptico de señales biológicas + señal cardíaca eléctrica + análisis de impedancia bioeléctrica), sensor de temperatura, acelerómetro, barómetro, giroscopio, sensor geomagnético, sensor de luz. Conectividad LTE, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 2.4+5GHz, NFC, GPS(L1+L5)/Glonass/Beidou/Galileo Resistencia 5ATM + IP68 / MIL-STD-810H Compatibilidad Android 12.0 o superior y con más de 1,5 GB de memoria

Samsung Galaxy Watch8 Classic (izquierda) y Watch8 (derecha)

Conclusiones

Tras varias semanas con el Galaxy Watch8 (44 mm) en la muñeca, mi sensación general es la de un reloj que busca ser el más cómodo y “todo en uno” de Samsung. El chasis de aluminio ultrafino y ligero se nota desde el primer día: apenas molesta durmiendo, no estorba entrenando y el cristal de zafiro mantiene la pantalla impecable.

La pantalla Super AMOLED es de lo mejor del conjunto. Es nítida, con colores vivos y buen contraste, y el modo de alto brillo en exteriores solventa sin drama los días de sol. La Pantalla Siempre Activa aporta ese toque de “reloj de verdad”, aunque conviene tener presente que su uso se paga en autonomía. El gesto de giro de muñeca funciona bien, con algún encendido accidental ocasional.

En rendimiento, el salto del Exynos W1000 se nota. La interfaz de One UI Watch 8 se mueve con mucha fluidez, las transiciones son limpias y apenas he visto pequeñas esperas al abrir apps. La nueva barra “Now Bar” para tareas en segundo plano —como temporizadores o entrenos en curso— es un acierto que agiliza el uso diario sin tener que bucear por menús.

La conectividad cumple con nota. Entre Bluetooth 5.3, Wi-Fi, NFC y la opción LTE con eSIM, es fácil dejar el móvil en casa y seguir atendiendo llamadas o mensajes. El GPS multibanda registra rutas con precisión y el altavoz/micrófono integrados permiten responder sin auriculares en momentos puntuales. Todo encaja bien y, salvo que dependas de apps muy específicas, no echarás de menos el teléfono.

En salud, el sensor BioActive vuelve a ser el eje: frecuencia cardiaca continua, SpO₂, temperatura de la piel y un análisis de sueño bastante completo. El ECG, la detección de ritmo cardiaco irregular, la apnea del sueño, la carga vascular, el índice de antioxidantes y las funciones basadas en Galaxy AI —como la Puntuación de Energía— aportan valor real para entender mejor el descanso y la carga diaria. Eso sí, algunas de estas funciones solo se desbloquean con móviles Galaxy, un matiz importante antes de decidir la compra.

Como reloj deportivo, me ha convencido. La auto-detección de entrenos funciona, la importación de rutas GPX y el mosaico multideporte permite encadenar ejercicios sin complicaciones. El nuevo Entrenador de carrera genera planes de varias semanas y da feedback en tiempo real que resulta práctico si quieres mejorar ritmos y técnica.

La autonomía es el punto menos brillante. Con AOD activo, seguimiento de sueño y sensores en marcha, mi media ha sido algo por encima de 24 horas; sin AOD, me acerco a los dos días. Los modos de ahorro ayudan a estirar y el modo “solo reloj” salva viajes, pero si vienes de wearables que duran varios días, aquí tendrás que pasar por el cargador con mayor frecuencia. La carga inalámbrica ronda 1 h 50 min; correcta, aunque lejos de ser rápida.

El software es maduro y agradable. Wear OS 6 con One UI Watch 8 trae notificaciones ricas (WhatsApp, Gmail), teclado y dictado funcionales, y el nuevo asistente Gemini añade consultas complejas sin tocar el móvil. La tienda de apps ha mejorado, pero sigue un paso por detrás de watchOS en variedad y continuidad de desarrollos.

En compatibilidad, no hay sorpresas: no funciona con iPhone y necesita servicios de Google en Android. Con cualquier Android va fino, pero es con un Galaxy donde realmente brilla al completo, activando todo el paquete de salud e IA. Si no tienes un móvil Samsung, conviene revisar qué funciones perderías para no llevarte decepciones.

Con todo, el Galaxy Watch8 me parece un reloj muy equilibrado. Ofrece una de las mejores combinaciones de diseño ultracómodo, pantalla sobresaliente, rendimiento fluido, buena navegación deportiva y un apartado de salud cada vez más ambicioso. No es el campeón de autonomía ni el más resistente, y ata parte de su propuesta al ecosistema Galaxy, pero si buscas un smartwatch Android elegante, capaz y bien resuelto para el día a día, es una recomendación clara.

Lo mejor:

Diseño ultrafino y ligero con cristal de zafiro: cómodo todo el día y discreto para dormir/entrenar.

Diseño ultrafino y ligero con cristal de zafiro: cómodo todo el día y discreto para dormir/entrenar. Pantalla Super AMOLED muy visible al sol (picos altos de brillo) y AOD personalizable.

Pantalla Super AMOLED muy visible al sol (picos altos de brillo) y AOD personalizable. Rendimiento fluido con Exynos W1000 y One UI Watch 8; “Now Bar” útil para tareas en segundo plano.

Rendimiento fluido con Exynos W1000 y One UI Watch 8; “Now Bar” útil para tareas en segundo plano. Conectividad completa: Bluetooth 5.3, Wi-Fi, NFC y opción LTE con eSIM; llamadas y música sin el móvil.

Conectividad completa: Bluetooth 5.3, Wi-Fi, NFC y opción LTE con eSIM; llamadas y música sin el móvil. Salud avanzada: Frecuencia cardíaca continua, SpO₂, temperatura de la piel, análisis de sueño, ECG, carga vascular e índice de antioxidantes.

Salud avanzada: Frecuencia cardíaca continua, SpO₂, temperatura de la piel, análisis de sueño, ECG, carga vascular e índice de antioxidantes. Funciones de deporte competentes: GPS preciso, rutas GPX, detección de entrenos, multideporte y Entrenador de carrera con planes.

Lo peor:

Autonomía algo justa (24–30 h con AOD) y carga más bien lenta ~1 h 50 min.

Autonomía algo justa (24–30 h con AOD) y carga más bien lenta ~1 h 50 min. Varias funciones clave (ECG, apnea, Puntuación de Energía, respuestas IA) solo se desbloquean con móviles Galaxy.

