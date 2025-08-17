HUAWEI Watch 5: Análisis a fondo y opinión

☀️ ¡Chollazos! La tecnología más rebajada del verano: smartwatches, móviles y accesorios [ Saber más ]

HUAWEI anunció hace unas semanas el HUAWEI Watch 5, que cuentan con un diseño elegante en dos tamaños y estrena una nueva tecnología llamada X-TAP con sensores para mejorar la precisión de la monitorización.

El HUAWEI Watch 5 (🛒 449 euros) está disponible en dos variantes, 42 y 46 mm, siendo esta última la que he tenido oportunidad de probar. El HUAWEI Watch 5 de 46 mm posee una pantalla AMOLED de 1.5″, multitud de funciones de salud (ritmo cardíaco, SpO₂, sueño, estrés, temperatura corporal), monitorización de ejercicios y batería de 4,5 días con un uso estándar.

Diseño

HUAWEI Watch 5 de 46 mm es el más grande de los dos modelos que ofrece la compañía, por lo que no es el reloj ideal para quienes tienen muñecas pequeñas o huyen de los relojes voluminosos. En ese caso, el modelo de 42 mm puede ser una mejor opción.

HUAWEI ha adoptado una forma circular para la caja del reloj, que recuerda a un reloj tradicional.

El reloj está disponible en ediciones Sand Gold, Blanco, Verde y Beige para el modelo de 42 mm, mientras que el 46 mm llega en Purple, Brown, Silver y Black. El de 42 mm emplea acero inoxidable 904L, una aleación habitual en relojería de lujo por su elevada resistencia a la corrosión y su acabado duradero. El de 46 mm da el salto a titanio de grado aeroespacial, un material 45% más ligero y casi el doble de resistente que el acero inoxidable

Además, ambos tamaños también están disponibles en acero inoxidable 316L con un planteamiento más minimalista. En todos los casos se protege la esfera con cristal de zafiro esférico, reconocido por su dureza y claridad.

En correas, el WATCH 5 contempla titanio, fluoroelastómero y material compuesto. Este último imita la textura del cuero pero es inodoro, resistente al agua y a las manchas, ideal para uso diario y deporte. La gama se completa con correas “plain leather” de alta tecnología con texturas denim (beige) y silk (purple).

Volviendo al modelo plata de 46 mm que he probado, su caja está fabricada en aleación de titanio y la pantalla está protegida por cristal de zafiro, por lo que nos encontramos ante un reloj muy resistente.

Tiene un grosor de 11,3 mm (excluyendo el área del sensor trasero) y su peso (sin correa) es de 58 gramos, en línea con otros relojes inteligentes.

A modo de referencia, el Apple Watch Ultra 2, que es uno de los relojes más voluminosos, tiene un grosor de 14,4 mm y un peso de 61 gramos. El Samsung Galaxy Watch8 Classic se queda en 10,6 mm de grosor y un peso de 63,5 gramos.

Por tanto, el reloj no se siente excesivamente grande en la muñeca, aunque obviamente no pasa desapercibido. El modelo que he probado cuenta con una correa de titanio de gran calidad.

En la parte derecha, encontramos una corona rotatoria que permite desplazarnos por los menús, controlar el volumen o ajustar la hora de la alarma al girarla, así como volver a la pantalla principal al ser pulsada. La corona vibra ligeramente al girarla para dar la sensación de que se trata de una corona mecánica. Es posible hacer una doble pulsación sobre la corona para ver las apps recientemente abiertas.

También encontramos un botón pulsable, que ofrece un acceso rápido a la función del reloj que escojas: iniciar un ejercicio, registros del ejercicio, estado del ejercicio, ver la frecuencia cardíaca, nivel de SpO₂, temperatura de la piel, tréboles de salud, registros de actividad, mantente en forma, sueño, estrés, ejercicios de respiración, registro de llamadas, contactos, música, barómetro, brújula, etc.

Entre ambos elementos, encontramos el multi-sensor X-TAP, que es la combinación de tres sensores:

El primero detecta la presión de la yema del dedo y es de 10 a 50 veces más preciso que las mediciones en la muñeca, casi tan preciso como un dispositivo médico.

y es de 10 a 50 veces más preciso que las mediciones en la muñeca, casi tan preciso como un dispositivo médico. El segundo es un electrodo de ECG (electrocardiograma) recubierto de vidrio que transmite las señales del dedo con mayor rapidez.

(electrocardiograma) recubierto de vidrio que transmite las señales del dedo con mayor rapidez. El tercero es un sensor PPG (fotopletismografía): un sensor óptico que detecta cambios en el volumen sanguíneo, similar a las pinzas que utiliza el personal sanitario en el dedo para medir SpO₂ y la frecuencia cardíaca.

En la parte trasera del reloj se encuentra el sistema HUAWEI TruSense para la monitorización continua de nuestra salud.

Como veremos más adelante, el reloj puede hacer seguimiento del ritmo cardíaco, niveles de oxígeno en sangre, número de escalones subidos, nivel de estrés, horas y fases de sueño, temperatura corporal y entrenos físicos.

Por último, el Huawei Watch 5 ofrece resistencia al agua 5 ATM / IP69, por lo que resiste inmersiones en agua de 50 metros.

La profundidad de resistencia al agua para el buceo libre es de 40 metros. Bajo el agua, la pantalla se ilumina y muestra una variedad de datos, permitiendo seguir el tiempo de inmersión y profundidad, entre otros.

Pantalla

HUAWEI Watch 5 de 46 mm cuenta con una pantalla AMOLED circular con un diámetro de 1.5″ y una resolución de 466 × 466 píxeles, lo que implica una densidad de píxeles de 310 ppp.

La pantalla se ve muy nítida, como era de esperar gracias a su densidad de píxeles. Los píxeles individuales son indistinguibles y los ángulos de visión son lo suficientemente amplios para poder ver el reloj desde ángulos extremos, algo fundamental en un reloj.

La calidad de la pantalla es buena y está en línea con lo que cabe esperar en las pantallas AMOLED: color negro profundo, contraste elevado y unos colores vibrantes.

Utilizando un colorímetro X-Rite y el software Calman Ultimate, he medido un brillo máximo de unos 1.750 nits, aunque es complicado medir el brillo máximo en una pantalla tan pequeña. HUAWEI habla de un brillo máximo de 3.000 nits, pero no especifica qué proporción de la pantalla está iluminada para obtener esa medida. En cualquier caso, el nivel de brillo es más que suficiente para que la pantalla resulte fácilmente visible en exteriores.

La pantalla posee un sensor que ajusta el brillo automáticamente a las condiciones de iluminación del entorno.

Si nos vamos a dormir o entramos en un lugar donde no queremos que el reloj nos interrumpa, podemos activar el modo no molestar que desactiva la vibración y mantiene la pantalla apagada.

Por suerte, cuenta con una opción de Pantalla Siempre Activa (AOD), que mantiene la esfera visible en todo momento, con un brillo atenuado y una interfaz simplificada sin widgets, mientras llevas el reloj puesto. La pantalla no se limita a mostrar imágenes en blanco y negro, sino que también hace uso de color.

Aunque esta funcionalidad reduce la autonomía, las pantallas AMOLED tienen la ventaja de que los píxeles de color negro no se encienden, por lo que solo los píxeles iluminados consumen energía.

El reloj reconoce automáticamente el gesto de girar la muñeca para encender la pantalla. Es posible seleccionar si queremos que se vea el diseño de la esfera completa o la pantalla AOD al hacer el gesto. El gesto funciona bien aunque, de vez en cuando, la pantalla se enciende accidentalmente.

Pantalla siempre activa

Hardware

HUAWEI no ha desvelado el tipo de procesador, la cantidad de memoria RAM o el almacenamiento que incorpora el reloj. En todo caso, el reloj responde rápidamente las pulsaciones, la navegación por las opciones del menú es suave y las apps se abren con rapidez.

Como comentaba, no sabemos de cuánto almacenamiento dispone, pero no hay demasiadas apps de terceros para descargar desde la App Gallery, así que este almacenamiento está destinado casi por completo a almacenar música.

En el aspecto de conectividad, es compatible con Bluetooth, WiFi 6 y redes móviles a través de eSIM. Esto significa que el reloj no debe estar siempre cerca del teléfono para recibir notificaciones o utilizar funciones que requieren de acceso a Internet, sino que puede funcionar de manera independiente.

Para un posicionamiento preciso e independiente del teléfono, el reloj es compatible con los sistemas de satélites GPS, GLONASS, Galileo y BDS, lo que permite registrar la ubicación cuando hacemos ejercicio sin el teléfono a cuestas. Además, cuenta con GPS de doble banda, lo que mejora la precisión en entornos complicados, como al movernos entre edificios altos.

Para mejorar la experiencia durante la realización de deportes al aire libre, el reloj incorpora HUAWEI Sunflower Positioning System, que aumenta la precisión de posicionamiento mediante un algoritmo adaptativo que detecta de forma inteligente la actividad del usuario, reconoce su estado de movimiento y optimiza la dirección de la antena hacia la dirección correcta.

Respecto al HUAWEI Watch GT 5, este diseño mejora la precisión de la ruta en un 40% hasta solo 10 metros, la precisión de la distancia en un 30% hasta un 0,6% y la precisión del ritmo en un 20% hasta un 2,5%. A modo de referencia, el Garmin 965 se queda en una precisión de ruta 16 metros, una precisión de distancia de 0,7% y una precisión del ritmo de 3,3%.

El reloj viene acompañado por un buen número de sensores, como acelerómetro, giroscopio, magnetómetro, frecuencia cardíaca, barómetro, temperatura, ECG, profundidad y X-TAP.

Cuenta con altavoz y micrófono, por lo que es posible realizar y contestar llamadas desde el propio reloj.

Batería

HUAWEI no publica la capacidad de la batería en la hoja de especificaciones, pero sí ofrece estimaciones de autonomía según el tamaño del reloj y el tipo de uso.

Modelo Uso típico Con AOD Uso típico (iPhone) Con AOD (iPhone) 46 mm Hasta 4,5 días Hasta 3 días Hasta 3 días Hasta 2 días 42 mm Hasta 3 días Hasta 2 días Hasta 2 días Hasta 1,5 días

¿Qué considera HUAWEI “uso típico”?

Conectividad: 2 h de LTE al día y 22 h de Bluetooth enlazado al teléfono.

2 h de LTE al día y 22 h de Bluetooth enlazado al teléfono. Salud: frecuencia cardíaca siempre activa y HUAWEI TruSleep™ por la noche.

frecuencia cardíaca siempre activa y HUAWEI TruSleep™ por la noche. ECG: 2 mediciones diarias.

2 mediciones diarias. Apps/llamadas/música: 60 min de apps/semana, 30 min de llamadas BT/semana y 30 min de música BT/semana.

60 min de apps/semana, 30 min de llamadas BT/semana y 30 min de música BT/semana. Deporte: 90 min de ejercicio/semana (promedio).

90 min de ejercicio/semana (promedio). Notificaciones: 50 mensajes, 6 llamadas y 3 alarmas al día.

50 mensajes, 6 llamadas y 3 alarmas al día. Pantalla: 200 encendidos de pantalla al día.

HUAWEI ofrece un modo de ahorro de energía que aumenta la autonomía del reloj notablemente:

Modelo Máxima (ahorro) Uso típico (ahorro) Con AOD (ahorro) 46 mm Hasta 11 días Hasta 7 días Hasta 4,5 días 42 mm Hasta 7 días Hasta 5 días Hasta 3 días

Las condiciones de prueba del modo ahorro son las siguientes:

Máxima duración (ahorro)

Modo de ahorro de batería activado.

30 min de llamadas BT/semana y 30 min de música/semana.

Frecuencia cardíaca siempre activa y TruSleep™ por la noche.

90 min de ejercicio/semana (promedio).

Notificaciones: 50 mensajes, 6 llamadas y 3 alarmas al día.

200 encendidos de pantalla al día.

Duración típica (ahorro)

Restaurado a valores de fábrica + modo de ahorro activado.

30 min de llamadas BT/semana y 30 min de música/semana.

Frecuencia cardíaca siempre activa y TruSleep™ por la noche.

Detección de estrés, análisis de arritmia por ondas de pulso y apnea del sueño activados.

180 min de ejercicio/semana (promedio).

Notificaciones: 50 mensajes, 6 llamadas y 3 alarmas al día.

Pantalla encendida un total de 30 min al día.

Con AOD habilitada (ahorro)

Restaurado a valores de fábrica + modo de ahorro activado + AOD habilitado.

habilitado. 30 min de llamadas BT/semana y 30 min de música/semana.

Frecuencia cardíaca siempre activa y TruSleep™ por la noche.

Detección de estrés, análisis de arritmia por ondas de pulso y apnea del sueño activados.

180 min de ejercicio/semana (promedio).

Notificaciones: 50 mensajes, 6 llamadas y 3 alarmas al día.

Pantalla encendida un total de 30 min al día.

La carga del reloj se realiza a través de un cargador por contacto en aproximadamente 1 hora y 40 minutos. HUAWEI afirma que, con solo 15 minutos de carga, el reloj podrá aguantar todo el día.

En teoría, puede cargarse con cualquier cargador Qi, pero el diseño del reloj y la correa hace que no sea sencillo colocar un cargador debajo del reloj.

Conexión

HUAWEI Watch 5 es compatible con teléfonos que usan EMUI, Android e iOS. Si no tienes un teléfono de HUAWEI, necesitarás descargar la app Salud de HUAWEI para emparejar el reloj con tu teléfono mediante Bluetooth.

👉🏻 ¿Cómo instalar la app Salud de HUAWEI?

En iOS es muy sencillo, ya que la app Salud está en la App Store de Apple. Sin embargo, en Android, la app no está en Play Store, por lo que debes descargarla desde la App Gallery (si la has instalado en tu teléfono) o directamente desde la página web de HUAWEI.

Aplicación Salud

La app presenta varias pestañas en la parte inferior — Salud, Ejercicio, HUAWEI Health+, Dispositivos y Yo — desde las que podemos acceder a la información de actividad física y salud, iniciar entrenos o configurar las opciones del reloj.

App Salud de HUAWEI

La pestaña Salud muestra, en primer lugar, información sobre nuestra actividad física como las calorías activas, los minutos de actividad, el número de pasos caminados, la hora a la que nos hemos levantado de la cama y el estrés anímico. Es posible conmutar entre una vista de anillos de actividad y la más reciente de trébol de actividad.

En esa misma pestaña, también encontramos tarjetas con información adicional:

Registros de ejercicios , que muestra las sesiones de ejercicio que hemos realizado. Por ejemplo, si hemos hecho una caminata, podemos ver la ruta recorrida, la duración, las calorías consumidas, gráficas con la evolución de pasos/minutos y más.

, que muestra las sesiones de ejercicio que hemos realizado. Por ejemplo, si hemos hecho una caminata, podemos ver la ruta recorrida, la duración, las calorías consumidas, gráficas con la evolución de pasos/minutos y más. Tréboles de salud , que permite registrar actividades que nos ayudan a llevar una vida más saludable como beber agua, sonreír, respirar, hacer ejercicio, caminar, etc. También es posible crear planes personalizados en función de si queremos combatir el estrés, el sobrepeso, la falta de sueño, la debilidad del sistema inmune, etc.

, que permite registrar actividades que nos ayudan a llevar una vida más saludable como beber agua, sonreír, respirar, hacer ejercicio, caminar, etc. También es posible crear planes personalizados en función de si queremos combatir el estrés, el sobrepeso, la falta de sueño, la debilidad del sistema inmune, etc. Corazón , que muestra la evolución de la frecuencia cardíaca a lo largo del día y la frecuencia en reposo.

, que muestra la evolución de la frecuencia cardíaca a lo largo del día y la frecuencia en reposo. Peso, que permite registrar el peso y ver su evolución

que permite registrar el peso y ver su evolución Sueño , que muestra las horas de sueño totales de cada día y las horas en cada fase (profundo, liviano, REM).

, que muestra las horas de sueño totales de cada día y las horas en cada fase (profundo, liviano, REM). Anillos de actividad, que muestra el progreso para cerrar los anillos (calorías activas, actividad y horas en actividad).

que muestra el progreso para cerrar los anillos (calorías activas, actividad y horas en actividad). Bienestar emocional , que mide el nivel de estrés una vez que has calibrado el reloj por primera vez respondiendo a ciertas preguntas sobre cómo te sientes.

, que mide el nivel de estrés una vez que has calibrado el reloj por primera vez respondiendo a ciertas preguntas sobre cómo te sientes. Saturación de oxígeno en sangre , que muestra las mediciones de SpO₂a lo largo del día.

, que muestra las mediciones de SpO₂a lo largo del día. Temperatura de la piel, que muestra las mediciones de la temperatura cutánea a lo largo del día.

que muestra las mediciones de la temperatura cutánea a lo largo del día. Panorama de mi salud, que muestra un informe general de la salud.

que muestra un informe general de la salud. Presión arterial, que muestra el valor de la presión arterial en aquellos dispositivos capaces de medirlo (aunque este reloj no lo mide)

que muestra el valor de la presión arterial en aquellos dispositivos capaces de medirlo (aunque este reloj no lo mide) Calendario del ciclo, que muestra un calendario del ciclo menstrual.

La pestaña Ejercicio permite seleccionar un ejercicio como correr al aire libre, correr en cinta, caminata, bicicleta, golf. La app también permite crear un plan de actividad física con IA, pero es necesario pagar para poder acceder a él.

La pestaña HUAWEI Health+ muestra contenidos de pago para reducir el estrés, mejorar la calidad del sueño establecer un plan de actividad física con IA, analizar la dieta, revitarlizar el cuerpo sedentario, recibir clases de yoga, acceder a vídeos de entrenamiento, etc.

La pestaña Dispositivos permite configurar diversos aspectos del reloj como:

Mis esferas: Puedes elegir esferas gratuitas, aunque la mayoría de las opciones son de pago. Algunas apps permiten personalizar aspectos del diseño (fondo de pantalla, estilo, widgets, etc).

Puedes elegir esferas gratuitas, aunque la mayoría de las opciones son de pago. Algunas apps permiten personalizar aspectos del diseño (fondo de pantalla, estilo, widgets, etc). Notificaciones: Permite seleccionar de qué apps queremos recibir notificaciones en el reloj.

Permite seleccionar de qué apps queremos recibir notificaciones en el reloj. Mapas sin conexión: Permite descargar mapas al reloj para su uso sin conexión

Permite descargar mapas al reloj para su uso sin conexión Buscar dispositivo: Permite buscar el reloj o los auriculares.

Permite buscar el reloj o los auriculares. Alarma : Permite establecer una alarma y activar la alarma inteligente, que puede sonar en cualquier momento desde 5 minutos antes si el reloj detecta que no estás en fase de sueño profundo.

: Permite establecer una alarma y activar la alarma inteligente, que puede sonar en cualquier momento desde 5 minutos antes si el reloj detecta que no estás en fase de sueño profundo. Informes del tiempo: Muestra pronósticos del tiempo en el reloj.

Muestra pronósticos del tiempo en el reloj. Monitorización de la salud: Monitorización de la calidad de sueño, recordatorios para estar de pie, monitorización continua de la frecuencia cardíaca, prueba de estrés automática, medición de SpO₂ automático, medición continua de la temperatura de la piel y control de la respiración al dormir.

Monitorización de la calidad de sueño, recordatorios para estar de pie, monitorización continua de la frecuencia cardíaca, prueba de estrés automática, medición de SpO₂ automático, medición continua de la temperatura de la piel y control de la respiración al dormir. ECG: Permite acceder al registro de ECGs medidos con el reloj.

Permite acceder al registro de ECGs medidos con el reloj. Detección de la rigidez arterial: ´Muestra información sobre las mediciones de la rigidez arterial.

´Muestra información sobre las mediciones de la rigidez arterial. Gestión de eSIM: Permite configurar una eSIM para conexión celular.

Permite configurar una eSIM para conexión celular. Protección de conexión del reloj: Ayuda a configurar el teléfono para que no se pierda la conexión con e reloj.

Ayuda a configurar el teléfono para que no se pierda la conexión con e reloj. App Gallery: Permite instalar apps procedentes de la tienda de HUAWEI, aunque el catálogo de apps es bastante reducido.

Permite instalar apps procedentes de la tienda de HUAWEI, aunque el catálogo de apps es bastante reducido. Wallet: Permite pagar con el reloj si estás en un país que tenga este servicio habilitado (no lo está en España, pero más adelante veremos cómo pagar con este reloj).

Permite pagar con el reloj si estás en un país que tenga este servicio habilitado (no lo está en España, pero más adelante veremos cómo pagar con este reloj). Música: Permite transferir y gestionar música del reloj.

Permite transferir y gestionar música del reloj. Control de la respiración al dormir: Muestra información sobre tu respiración por la noche, incluyendo si se han detectado interrupciones evidentes.

Por último, la pestaña Yo permite consultar tu perfil, ver informes semanales, consultar las medallas que has conseguido y otra información.

Software

HUAWEI Watch 5 corre HarmonyOS 5.1, y su manejo se realiza a través de la pantalla táctil y los botones laterales. Es una forma bastante cómoda de interactuar con el reloj.

Por defecto, al encender el reloj, muestra la esfera seleccionada, y, si pulsamos sobre ella durante unos segundos, podemos seleccionar cualquier otra esfera almacenada en el propio reloj.

Huawei presume de una biblioteca de esferas creada por la comunidad disponible en la app Salud. Estas esferas suelen dividirse en tres categorías según su eficiencia energética. Por desgracia, los diseños más vistosos —con objetos en movimiento y animaciones— consumen mucha batería.

Algunas esferas están diseñadas para que, al tocar el sensor lateral, se active la animación: un detalle curioso y llamativo, como mínimo.

Durante el uso normal del reloj, cuando llega una notificación, el reloj vibra y la pantalla se enciende para mostrar información sobre la notificación. Si hacemos scroll sobre la pantalla podemos leer la notificación completa.

Como novedad, además de mensajes predefinidos, el HUAWEI Watch 5 incluye entrada de teclado completo para responder en Android (no así en iOS) a mensajes de texto SMS, WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger, Skype, Signal, Telegram y Viber. Esta función admite múltiples idiomas para la entrada de texto.

Para una comunicación más rápida, la función también admite caracteres predictivos y emojis. La función de voz a texto está disponible solo con smartphones HUAWEI.

Otra novedad del reloj son los «gestos inteligentes». Podemos configurar gestos como el doble toque (en el aire, con el pulgar y el índice) o el doble deslizamiento (deslizando el pulgar desde el medio del dedo índice hacia la punta) para contestar / rechazar llamadas, para controlar la reproducción de audio, apagar o posponer alarmas, tomar fotografías remotamente, etc.

Durante el uso normal del reloj, si arrastramos la pantalla de inicio del reloj hacia arriba, accedemos a una vista con las notificaciones pendientes de leer. Al arrastrar la pantalla principal a la izquierda accedemos a tarjetas de información con widgets editables que muestra información útil. Las tarjetas disponibles son:

Deportes

Aire libre

Viajes

Vida saludable

Estilo de vida

Vida activa

Centro de salud

Salud

Si arrastramos la pantalla hacia abajo en la pantalla de Inicio, accedemos a los ajustes rápidos que permiten bloquear la pantalla, extraer el agua, pantalla activa, alarma, buscar dispositivo, no molestar, modo de reposo, activar el ahorro de energía, WiFi, linterna, etc. Es posible editar esta pantalla para añadir otros ajustes rápidos o eliminar los existentes.

Además, podemos ver el nivel de batería restante del reloj y los auriculares, la fecha y el estado de la conectividad.

El HUAWEI Watch 5 incorpora una interfaz de usuario con fondos codificados por colores para reflejar el estado de la condición física. Las transiciones entre pantallas son suaves para ofrecer una experiencia de usuario más agradable, eliminando las animaciones lentas que ralentizan las operaciones de otros relojes.

HUAWEI Watch 5 resulta útil para no perder llamadas. Si recibimos una llamada, el reloj vibra y en la pantalla vemos el nombre de la persona que está llamando. Desde el propio reloj podemos aceptar la llamada, gracias a su altavoz y micrófono integrados.

Es posible iniciar una llamada pulsando sobre alguno de nuestros contactos favoritos, así como iniciar una llamada marcando manualmente el número de teléfono, ya que hay una app de marcador telefónico.

El reloj permite controlar la reproducción de música, bien sea la que se reproduce en el teléfono o la que está almacenada en el propio reloj. También cuenta con una opción para activar el disparo remoto de la cámara desde el reloj.

Si pulsamos sobre el botón lateral, accedemos a todas las aplicaciones instaladas en el reloj:

Ajustes

Alarma

App Gallery

Bienestar emocional

Brújula

Barómetro

Buscar teléfono

Calculadora

Calendario

Contactos

Cronómetro

Detección de rigidez arterial

Dibuja tu ruta

ECG

Ejercicio

Ejercicios de respiración

El tiempo

Frecuencia cardiaca

Linterna.

Mantente en forma

Mapas.

Mensajes

Música

Notas

Obturador remoto

Panorama de mi salud

Registros de actividad

Registros de ejercicio

Resumen de salud

SpO₂

Sueño

Teléfono

Temperatura de la piel

Temporizador

Tréboles de salud

Wallet

Para poder realizar pagos móviles, es necesario instalar la app Quicko Wallet en el teléfono y en reloj:

Descarga Quicko Wallet desde tu tienda (AppGallery, App Store o Play Store) Registra una nueva cuenta Activa la cuenta desde el correo electrónico que Quicko envía a tu correo personal Crea tu tarjeta Quicko introduciendo tu información personal

Al tratarse de una tarjeta prepago virtual, puedes transferir mediante IBAN cualquier importe que desees desde tu banco para cualquier tipo de transacción, o recargarla utilizando la tarjeta bancaria registrada en tu cuenta.

Es posible descargar nuevas aplicaciones desde la App Gallery, aunque el catálogo de apps disponibles es bastante escaso.

Salud y deporte

La gran novedad del HUAWEI WATCH 5 está la innovadora tecnología Multi-sensing X-TAP. Esta función integra sensores ECG, PPG y táctiles, ampliando la monitorización de la salud más allá de la detección tradicional en la muñeca hacia una medición precisa en la yema del dedo.

Según HUAWEI, la introducción de este módulo, pionero en la industria, mejora de forma significativa la precisión, la velocidad y la exhaustividad en la recopilación de datos de salud.

La tecnología HUAWEI X-TAP distingue entre distintos niveles de toque y presión. Con solo mantener el sensor X-TAP presionado durante tres segundos, se accede de inmediato a One-Tap Health Glance, un informe de salud integral que abarca 9 métricas clave en un máximo de 60 segundos:

Frecuencia cardíaca media

Variabilidad de la frecuencia cardíaca

Oxígeno en sangre

Temperatura de la piel

Estrés

Emociones

ECG

Detección de rigidez arterial

Prueba respiratoria

Primero, requiere 30 segundos de contacto directo para la medición de ECG, seguidos de otros 15 segundos para capturar SpO₂, frecuencia cardíaca, estrés y más. El tercer paso es toser hacia el reloj. El dispositivo graba el audio, lo analiza y proporciona una evaluación respiratoria.

Una de las novedades es la medición de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Una variabilidad alta se considera saludable, mientras que una baja puede indicar estrés o posibles problemas de salud.

El sensor X-TAP incorpora la capacidad de monitorizar el nivel de oxígeno en sangre SpO₂ en la yema del dedo, ofreciendo resultados precisos en menos de 10 segundos. El sensor en el dedo mejora notablemente la calidad de la detección de la onda de pulso al aprovechar la alta densidad vascular y la piel más fina en esa zona.

El reloj también puede estimar nivel de oxígeno en sangre SpO₂ a lo largo de todo el día gracias al sensor de la parte inferior del reloj.

Es posible capturar un electrocardiograma (ECG) colocando un dedo sobre el sensor X-TAP. Puedes exportar el ECG a un fichero PDF, en caso de que quieras compartirlo con tu médico. El reloj es capaz de detectar signos de fibrilación auricular, pero, como es habitual, no detecta signos de infarto.

Registro de ECG

El sensor de ritmo cardíaco integrado en la parte trasera del reloj puede tomar medidas periódicas mientras llevamos puesto el reloj y enviarlas a la aplicación de Salud del teléfono para que puedas consultarlas más tarde.

A la hora de monitorizar el sueño, HUAWEI Watch 5 registra tus ciclos REM, tus fases de sueño profundo y ligero, y el tiempo total de sueño, midiendo y puntuando el tiempo que pasas durmiendo y ayudándote a mejorar la calidad de tu descanso.

HUAWEI incluye el control de la respiración al dormir, que detecta cualquier interrupción en el sueño y cambios en los signos fisiológicos, como el oxígeno en sangre y los cambios en la frecuencia cardíaca, mientras duermes durante toda la noche.

Monitorización del sueño

Otra de las funcionalidades es la monitorización del estrés, que calcula cada cierto tiempo el nivel de estrés al que estás sometido.

La función Gestión del Ciclo Menstrual analiza indicadores fisiológicos, como la frecuencia cardiaca durante el sueño, la temperatura corporal y la frecuencia respiratoria, para predecir los periodos menstruales, ayudando a las personas con ciclos irregulares a realizar los ajustes oportunos en su estilo de vida.

El HUAWEI Watch 5 incluye Mantente en forma, una aplicación de gestión calórica que utiliza datos de salud en tiempo real para ayudarte a gestionar la ingesta de calorías, ofreciendo recomendaciones adaptadas a las necesidades de su cuerpo para una mejor gestión del peso.Esta app te ayuda a controlar de un vistazo cuántas calorías consumes, con métricas de alto nivel como el consumo de calorías en tiempo real, las calorías activas, las calorías en reposo y el déficit calórico.

Mantente en forma

Si eres deportista, te alegrará saber que HUAWEI Watch 5 permite monitorizar más de 100 tipos de entrenos. Para ciertos ejercicios — caminar, correr, máquina de remo y bici elíptica — el reloj puede detectar automáticamente que estás haciendo deporte tras varios minutos de actividad física, y registra información como el tipo, la duración y las calorías quemadas.

Cuando dejas de hacer ejercicio durante un tiempo, el reloj reconoce automáticamente que te has detenido y desactiva esa función.

Gracias a los indicadores de monitorización como el ritmo, la frecuencia cardíaca y la distancia recorrida, el reloj analiza el índice de carrera, el estrés y la carga del entrenamiento, el nivel de recuperación y la frecuencia cardíaca de recuperación. A partir de estos datos, proporciona consejos para planificar mejor la intensidad y el tiempo de tus ejercicios y mejorar así la calidad del entrenamiento.

Cuando terminas ciertos entrenamientos, se generan automáticamente las trayectorias recorridas en la aplicación Salud para que puedas compartirlas con tus amigos e invitarlos a unirse, o para guardarlas para el futuro.

HUAWEI ofrece rutinas de carrera que están formadas por varias etapas y te van guiando mediante mensajes de voz. Por ejemplo, la rutina trote suave dura 28 minutos y combina una caminata rápida (3 minutos), trote (22 minutos) y caminata rápida (3 minutos). Esta rutina está indicada para acostumbrarse a correr distancias largas y es buena para la recuperación.

La función Running Form Analysis ofrece ayuda a corredores para mejorar su rendimiento y reducir el riesgo de lesiones. El dispositivo detecta el tiempo de contacto con el suelo, la oscilación vertical y el equilibrio mediante un sensor IMU, lo que permite a los corredores analizar su forma, prevenir lesiones y correr de manera más efectiva.

Es posible acceder a rutas a color con Mapas. El reloj tiene la capacidad de mostrar un mapa detallado con indicadores de topografía y, así, es posible ver las geografías circundantes con una precisión de hasta 10 metros. El mapa también está disponible en modo noche/día (automático), ofreciendo una experiencia visual cómoda y clara en condiciones de poca luz durante la noche.

El mapa a todo color admite deportes al aire libre como correr al aire libre, correr en montaña, ciclismo al aire libre, caminar al aire libre, senderismo, montañismo y otros modos. Durante el ejercicio, la página del mapa muestra datos clave del entrenamiento en tiempo real, permitiendo comprender como se desarrolla el ejercicio en cualquier momento.

Es posible acercar o alejar el mapa fácilmente tocando la pantalla o girando la corona. La pantalla táctil permite desplazar el mapa, activar la vista panorámica o regresar rápidamente a la ubicación actual del usuario.

El HUAWEI Watch 5 cuenta con funciones que mejoran la experiencia a los entusiastas del trail running, es decir, correr en la naturaleza. Antes de la carrera, puedes descargar fácilmente la ruta de navegación y checkpoints de aplicaciones como Komoot y consultar la información más relevante con antelación. Durante el ejercicio, el reloj proporciona una navegación precisa de la ruta, incluyendo el desnivel. Después, el reloj muestra datos detallados y celebra los logros registrados.

Además, la función de Regreso a la Ruta, permite al sistema de navegación guiarte de regreso al punto de partida con una gran precisión. De este modo puedes trazar tus caminos de manera más creativa y, al mismo tiempo, utilizar la función Dibujar Ruta, que permite “dibujar” tus rutas de carrera.

Para los ciclistas que buscan una experiencia más completa, durante los paseos en bicicleta, se muestran diversos indicadores en el teléfono en tiempo real, convirtiéndolo en un dispositivo capaz de analizar datos clave para el ciclista en cuestión de segundos.

Al desplazarte en bicicleta, el modo Ciclismo permite revisar constantemente el mapa de navegación gracias a la guía del asistente de voz, que te dirige por la ruta más corta, evitando caminos accidentados o áreas de tráfico intenso en tu ciudad.

Para los golfistas con experiencia, el modo Professional Golf de HUAWEI Watch 5 ofrece una interfaz que muestra características que van desde el análisis de entrenamiento en el Modo Driving Range hasta el Modo Golf Course.

Para los principiantes, el Modo Driving Range permite que HUAWEI Watch 5 detecte el tiempo de retroceso del swing, el tiempo de bajada, el tempo del swing y la velocidad del swing durante las prácticas en el campo de prácticas.

El reloj permite el acceso a los principales campos de golf de todo el mundo (más de 15.000 en el mundo y más de 400 en España) en la muñeca de los usuarios. Estos mapas se muestran con efectos 3D que permiten una vista panorámica de los tees, fairways, bunkers, áreas de agua y greens del campo de golf. Esto ayuda a los usuarios a planificar su estrategia antes del juego y a encontrar los mejores ángulos y puntos para realizar sus tiros.

La medición de Distancia en Tiempo Real Basada en GPS muestra con exactitud tu distancia desde el frente, el centro y la parte trasera del green, así como desde los obstáculos. Además, se muestran datos esenciales sobre la dirección e inclinación del green, así como la velocidad y dirección del viento, para que los golfistas puedan ajustar su dirección y fuerza de tiro en consecuencia.

Los usuarios pueden registrar sus putts utilizando la función Scorecard Operations. Tras completar una mitad de ronda de nueve hoyos, los golfistas pueden acceder revisar un resumen de su puntuación y el progreso. El informe de puntaje parcial es especialmente útil ya que proporciona información a mitad del juego, permitiendo a los golfistas ajustar sus estrategias y mejorar su rendimiento en la segunda mitad de su ronda.

Precio

A continuación, los precios en detalle de las diferentes versiones:

Versiones en 42 mm

Huawei Watch 5 Green: 449 euros

Huawei Watch 5 White: 449 euros

Huawei Watch 5 Beige: 549 euros

Huawei Watch 5 Sand Gold: 649 euros

Versiones en 46 mm

Conclusiones

Tras probar a fondo el HUAWEI Watch 5 (46 mm) durante varias semanas, considero que es, ante todo, un reloj muy bien construido y con clara vocación “premium”. La caja de titanio y el cristal de zafiro transmiten solidez sin penalizar demasiado en peso, y el formato de 46 mm, aunque no es para muñecas pequeñas, se asienta mejor de lo que esperaba en el día a día.

En diseño y personalización, el reloj obtiene puntos extra por las correas (titanio, fluoroelastómero y el compuesto que imita cuero) y por las esferas (la variedad donde elegir es enorme). La resistencia 5 ATM/IP69 y el modo de buceo hasta 40 m dan tranquilidad si nadas o haces deportes acuáticos.

La pantalla AMOLED de 1,5″ ha sido un acierto. Se ve nítida, con negros profundos y suficiente brillo para exteriores; mis mediciones rondaron los 1.750 nits, lejos del pico teórico, pero no echo de menos más luminosidad. El AOD es útil y personalizable, pero conviene recordar que consume más batería.

La gran estrella de la fiesta es X-TAP. Pasar de la medición en muñeca a la yema del dedo cambia el juego en cuestión de rapidez y precisión. La nueva función One-Tap Health Glance captura 9 métricas en un minuto y es una rutina que he terminado adoptando casi a diario.

A nivel de salud, la estimación continua de frecuencia cardíaca y SpO₂, la variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV), el sueño (con detección de respiración nocturna) y el registro del ECG presentan gráficos claros y tendencias útiles.

En deporte, HUAWEI vuelve a brillar. El GPS de doble banda con el sistema Sunflower Positioning mejora el registro de la ruta en ciudad y montaña. La navegación con mapas a color, el regreso a la ruta y el “dibuja tu ruta” son funciones útiles en salidas largas.

Me gustó especialmente el paquete para corredores: detección automática de entrenos, métricas de carga/recuperación y el análisis de técnica (tiempo de contacto, oscilación) que ayuda a pulir la forma de correr. Si practicas ciclismo o golf, el reloj está muy por encima de la media en datos, mapas y guías; se nota el trabajo de software.

En conectividad, poder usar eSIM, Wi-Fi y Bluetooth hace que el reloj sea usable sin el móvil. Llamadas, música y notificaciones funcionan bien gracias a altavoz y micrófono integrados. Eso sí, el ecosistema aún tiene límites: el teclado para responder a WhatsApp y otras apps solo está en Android (en iOS leerás todo, pero no podrás responder). La AppGallery sigue siendo escueta en cuanto a apps para descargar.

El software (HarmonyOS 5.1) es fluido, con gestos inteligentes útiles (doble toque/deslizamiento de los dedos como novedad), una buena organización de widgets y un centro de control claro. La app Salud es de lo mejor en visualización de datos, aunque las funciones Health+ son de pago. Los pagos móviles dependen de Quicko Wallet; una app que funciona, pero está lejos de la sencillez de otros ecosistemas.

La batería está en la franja alta para un smartwatch avanzado. En mi uso real (mix de notificaciones, 45–60 min de deporte al día, sueño y salud activas), el modelo que he probado de 46 mm me dio 3–4 días sin AOD y 2–3 días con AOD permanente; si bien activando el modo ahorro se puede estirar notablemente. El tiempo de carga por contacto ronda 1 hora y 40 minutos.

En conjunto, el HUAWEI Watch 5 es un reloj completo y muy competitivo: materiales de primera, pantalla sobresaliente, X-TAP como ventaja diferencial real en salud, navegación deportiva de nivel y una autonomía sólida. Sus sombras están en la diferencia de funciones y autonomía entre Android e iOS, el catálogo de apps aún corto y unos pagos menos sencillos que en la competencia. Si priorizas mediciones rápidas y fiables, navegación avanzada y buena batería sin renunciar a un look premium, es una elección que puedo recomendar sin dudar.

Lo mejor:

Construcción premium: caja de titanio (46 mm) y cristal de zafiro, sólida y relativamente ligera.

Construcción premium: caja de titanio (46 mm) y cristal de zafiro, sólida y relativamente ligera. Pantalla AMOLED de 1,5″ muy visible en exterior, con AOD y excelente contraste..

Pantalla AMOLED de 1,5″ muy visible en exterior, con AOD y excelente contraste.. X-TAP: mediciones en la yema del dedo rápidas y consistentes.

X-TAP: mediciones en la yema del dedo rápidas y consistentes. Salud completa: HRV, sueño con respiración nocturna, SpO₂ continuo y exportación de ECG en PDF.

Salud completa: HRV, sueño con respiración nocturna, SpO₂ continuo y exportación de ECG en PDF. Deporte y navegación de nivel: GPS doble banda, Sunflower Positioning, mapas a color, regreso a la ruta y “dibuja tu ruta”.

Deporte y navegación de nivel: GPS doble banda, Sunflower Positioning, mapas a color, regreso a la ruta y “dibuja tu ruta”. Conectividad autónoma: eSIM, Wi-Fi y Bluetooth con altavoz/micrófono para llamadas y música sin el móvil.

Conectividad autónoma: eSIM, Wi-Fi y Bluetooth con altavoz/micrófono para llamadas y música sin el móvil. Autonomía sólida: 3–4 días sin AOD (2–3 con AOD) y modo ahorro que estira notablemente la autonomía.

Lo peor:

Ecosistema de apps limitado en AppGallery frente a rivales.

Ecosistema de apps limitado en AppGallery frente a rivales. Funciones recortadas en iOS (teclado de respuesta solo en Android, menor batería) y dictado a texto reservado a móviles HUAWEI.

Funciones recortadas en iOS (teclado de respuesta solo en Android, menor batería) y dictado a texto reservado a móviles HUAWEI. Pagos móviles menos pulidos: dependen de Quicko Wallet.

