Una de las tareas más desagradecidas para quienes tenemos jardín en casa es cortar el césped periódicamente. Por suerte, desde hace tiempo, existen robots cortacésped que son capaces de cortar el césped de forma autónoma.

Hasta no hace mucho, los robots cortacésped más avanzados requerían desplegar una cable por todo el perímetro del jardín, que era una actividad bastante tediosa. Además, si tenías la mala suerte de que se rompiera, localizar y arreglar el corte era bastante complicado y frustrante

Recientemente, han empezado a aparecer en el mercado robots cortacésped que, con ayuda de una antena externa, pueden ubicarse por GPS con precisión sin necesidad de desplegar un cable perimetral. Además, son mucho más eficientes a la hora de cortar el césped, ya que no siguen una ruta aleatoria, sino que trazan líneas paralelas.

He tenido la oportunidad de probar el robot cortacésped Stiga A 500 (🛒 1.499€), que está indicado para jardines hastA 500 m² y destaca por su avanzada tecnología (posicionamiento GPS preciso, conectividad 4G, programación de trabajos a través de una app, etc.).

Preparación

El robot cortacésped Stiga A 500 tiene unas dimensiones de 54,5 × 40,5 × 24,5 cm y un peso de 7,75 Kg, por lo que es bastante más compacto que un robot cortacésped tradicional. La mayor parte de su exterior es de un llamativo color amarillo, aunque algunas zonas de la carcasa y las ruedas son de color gris.

Cuenta con dos grandes ruedas dentadas en la parte trasera que le impulsan cuando recorre el jardín y otras dos ruedas más pequeñas que quedan ocultas por la carcasa y le permiten maniobrar.

Mi jardín es bastante plano, pero según Stiga, el robot cortacésped puede superar pendientes de hasta 45% (24º), por lo que no deberías tener problema si tu jardín tiene cierto desnivel. Durante el corte, la hierba cortada no se recoge, sino que cae en pequeñas virutas, proporcionando al suelo nutrientes y humedad naturales.

En este aspecto, Stiga recomienda utilizar el robot diariamente para que no dé tiempo a que la hierba crezca en exceso, ya que son las pequeñas virutas las que resultan útiles para el suelo y no los trozos de mayor tamaño.

A diferencia de algunos robots, el robot cortacésped no cuenta con una cámara para identificar obstáculos mediante IA y posicionarse en zonas sin cobertura. En su lugar, utiliza los sensores de impacto para detectar que ha chocado con un obstáculo y confía totalmente en la conectividad GPS para orientarse.

En algunas zonas de mi jardín, cerca de la casa y bajo un gran magnolio, el robot cortacésped tiene complicada la conectividad GPS. Sin embargo, como el robot conoce la distancia que ha recorrido gracias al giro de las ruedas, puede mantener la posición y seguir cortando la hierba.

Además, cuenta con la tecnología STIGA AGS (Active Guidance System), un sistema de inteligencia artificial que aprende y recuerda las órbitas de los satélites y los lugares en los que hay bloqueos de señal en cualquier momento dado del día. Utiliza esta información para evitar cortar áreas de césped cuando la señal puede perderse.

En la parte superior del robot cortacésped, encontramos un botón STOP que detiene el robot y abre la tapa de protección. Bajo la tapa, encontramos varios botones y LEDs que nos muestran el estado del funcionamiento del robot y permiten conocer la carga aproximada de la batería, identificar si hay algún problema e iniciar algunas funciones manualmente.

Como aspecto curioso, cuenta con una llave de seguridad que, si es extraída del robot, este no funcionará en ningún caso. Esto es útil para realizar labores de mantenimiento y limpieza con la seguridad de que el robot no se va a poner en marcha.

Echo de menos una pantalla LED con información, como el nivel de batería, el porcentaje de trabajo completado, el nivel de señal GPS u otros datos. En cualquier caso, salvo encender y apagar el robot, el resto de funciones se pueden controlar desde la app del smartphone.

A través de la app, podemos seleccionar la altura de corte en un rango desde 20 hasta 60 mm. Con la funcionalidad altura de corte inteligente, la altura de las cuchillas aumenta y disminuye automáticamente en función al esfuerzo medido por el motor de la cuchilla. En caso de esfuerzo excesivo, el robot cortacésped eleva automáticamente la altura de corte. En los siguientes ciclos de corte, la altura de corte se baja gradualmente para alcanzar el valor configurado.

La carcasa de plástico del robot puede ser retirada para facilitar las labores de limpieza. Ahora bien, Stiga previene sobre el uso de chorros de agua a presión y no recomienda utilizar excesiva agua, ya que puede causar infiltraciones dañando los componentes eléctricos.

Si echamos un vistazo a la parte de abajo del robot cortacésped, destaca el disco con cuatro cuchillas que gira para cortar el césped. Aunque parezca que las cuchillas están un poco sueltas, esto permite que, si chocan con un obstáculo, no se dañen, ya que giran sobre sí mismas para meterse hacia dentro. Stiga incluye algunas cuchillas de repuesto, ya que, al cabo de unos meses, es posible que quieras reemplazarlas.

Por último, hay un asa en la parte inferior que permite agarrar el robot cortacésped con seguridad cuando es necesario transportarlo.

Parte de abajo del robot cortacésped

El robot cortacésped viene acompañado por una base de carga que debe conectarse a la corriente eléctrica y que, mediante un conector, carga la batería del robot cortacésped cuando este se introduce.

El tiempo de trabajo del Stiga A 500 es de 60 minutos y el tiempo de carga de su batería es también de 60 minutos.

Una vez que la base de carga está en su lugar definitivo, debes clavarla en el suelo con cuatro clavos de plástico. En esta imagen, todavía no la había clavado.

Estación de carga

La preparación del jardín para Stiga A 500 es más sencilla que la que exigen los robots cortacésped que utilizan un cable perimetral. Y me quedo corto diciendo «más sencilla», ya que colocar un cable a lo largo del perímetro del jardín y enterrarlo bajo la tierra para que no se rompa accidentalmente es largo y tedioso, como pude comprobar en su día con mi primer robot cortacésped.

Con este robot, basta con que coloques la base de carga en un lugar del jardín donde tengas «cerca» un enchufe (hasta 15 metros si usas un cable de extensión). La estación de referencia viene integrada dentro de la base de carga y, si esta tiene buena visibilidad del cielo, puede permanecer ahí.

En mi caso, la base de carga está junto a un muro, por lo que he tenido que extraer la estación de referencia y, mediante el cable de extensión de 5 metros incluido, colocarla en un lugar más elevado. En caso necesario, podrías hacerte con otra fuente de alimentación para colocar la estación de referencia alejada de la base.

Mientras que algunos fabricantes incluyen un poste donde colocar la estación de referencia en una posición elevada, Stiga no incluye este elemento, por lo que tendrás que buscar un lugar elevado donde colocarla. Lo que sí que incluye es un soporte que puedes atornillar a una pared.

Es importante que tanto la base de carga como la estación de referencia tengan una visión clara del cielo, con un ángulo de 120º en todas direcciones, y que haya suficiente espacio alrededor de la base de carga (1 metro a cada lado). Por tanto, colocar estos elementos bajo un árbol o tejado no es una buena idea.

No es necesario que haya visibilidad directa entre la estación de referencia y el robot cortacésped cuando está en movimiento, ya que se comunican por 4G. Este es un aspecto diferencial de este robot cortacésped, ya que otros utilizan WiFi para la conexión del robot a Internet y radiofrecuencia para la comunicación entre el robot y la estación de referencia.

Todos los robots cortacésped autónomos de STIGA se entregan con conectividad 4G gratuita de Vodafone durante la vida útil de tu robot. Si, por alguna razón, en tu jardín no hay cobertura de Vodafone, puede utilizar la conexión de otro operador, pero en ningún caso puedes utilizar tu propia SIM.

En mi casa, he colocado la base de carga en una zona del jardín a un par de metros de un enchufe y he aprovechado una valla metálica que tengo justo encima del muro que está pegado a la base para situar la antena a una buena altura.

Estación de referencia



El robot cortacésped puede no funcionar correctamente si la estación de referencia o la base de carga no están donde se instalaron durante el mapeo inicial, o si la base de carga está mirando en una dirección diferente. Por tanto, si los has movido, debes dirigirte a la app para volver a registrar correctamente el perímetro y/o la ruta hasta la base de carga.

Todos los elementos poseen resistencia al agua: IPX5 (protección contra chorros de agua desde cualquier dirección) para el cortacésped, IPX1 (protección contra gotas verticales de agua) para la base de carga e IP67 (protección frente a inmersión temporal en agua) para el adaptador de corriente.

Si deseas proteger la estación de carga con una cubierta o una «casa», debes tener cuidado de que no esté fabricada en metal ni en ningún otro material que apantalle las señales de GPS. Stiga recomienda el uso de plástico y comercializa su propio «garaje», pero su precio de 189€ resulta algo elevado.

Dado que no es recomendable cortar el césped mientras llueve, el robot cortacésped puede volver a la estación cuando su sensor detecta lluvia. A continuación, el robot cortacésped espera un tiempo configurable desde 4 horas hasta reanudar el trabajo.

Configuración

El primer paso es instalar la app Stiga GO en tu smartphone (iOS | Android), crear una cuenta y conectarse al robot cortacésped mediante Bluetooth. A continuación, debes vincular el robot, la estación de referencia y la base de carga.

La primera vez es posible que debas instalar algunas actualizaciones de firmware. En mi caso, he tenido que instalar un buen número de actualizaciones.

Una vez que has vinculado el robot, la estación de referencia y la base de carga, puedes proceder al mapeo del jardín siguiendo las instrucciones de la app. En mi caso, tuve algunos problemas porque no me salía esta opción, ya que la estación de referencia no conseguía fijar su posición por GPS. Lo solucioné extrayendo la estación de referencia de la base y colocándola encima de una valla, como ya he comentado.

Proceso de grabación del perímetro

El proceso de mapeo del jardín es sencillo. El primer paso es guiar el robot cortacésped hasta el punto de inicio y, una vez allí, basta con ir guiando al robot cortacésped para que recorra todo el perímetro utilizando tu smartphone como un mando de control remoto, con un joystick virtual para avanzar/retroceder y girar a derecha/izquierda. Es exactamente igual al manejo de un coche teledirigido.

Durante el mapeo, debes situarte detrás del robot cortacésped a poca distancia para no perder la conexión Bluetooth e ir avanzando por el perímetro. Puedes elegir una opción de velocidad «tortuga» para que vaya más despacio y sea más sencillo recorrer el perímetro y esquivar obstáculos.

A la hora de recorrer el perímetro, es necesario tener en cuenta ciertos consejos:

Si hay una acera o calzada al mismo nivel que el césped, el perímetro virtual puede coincidir con el

borde de la acera. También es posible programar el perímetro virtual conduciendo el robot cortacésped

por el borde de la acera.

borde de la acera. También es posible programar el perímetro virtual conduciendo el robot cortacésped por el borde de la acera. Cuando haya una piscina, un estanque o una excavación, el perímetro virtual debe planificarse a una distancia mínima de 1 metro. Si la piscina, el estanque o la excavación están situados al final de una pendiente, el perímetro virtual debe programarse a una distancia de al menos 1,5 metros.

En el caso de los árboles con raíces salientes, el perímetro virtual debe programarse de manera

que el robot cortacésped no pase por superficies irregulares.

que el robot cortacésped no pase por superficies irregulares. El perímetro virtual debe programarse de manera que el robot cortacésped mantenga una distancia de al menos 30 cm de las zonas con grava o piedra triturada.

En el caso de elementos estructurales continuos (tapias, cercas, setos, etc.) con una altura superior a 50 cm, el perímetro virtual deberá programarse como mínimo a 40 cm de distancia de ellos.

En todos los demás casos, el perímetro virtual puede determinarse a partir del espacio de la máquina, considerando una distancia mínima de 30 cm entre el robot cortacésped y el obstáculo.

Un aspecto mejorable cuando recorres el perímetro es que, si has cometido un error, no puedes retroceder para grabarlo de nuevo, sino que debes empezar el registro de nuevo o esperar a acabar para, después, dirigirte a la opción de la app que permite modificar el perímetro.

Una vez recorrido el perímetro y, por tanto, creada la «frontera» que delimita tu jardín, llega el momento de crear obstáculos para marcar aquellas áreas donde no queremos que el robot cortacésped entre. Aunque el robot cortacésped es capaz de identificar ciertos obstáculos y evadirlos, es posible que quieras excluir ciertas zonas para que no pase por allí (por ejemplo, una zona con flores).

En mis pruebas, he encontrado interesante definir obstáculos alrededor de un par de árboles y una pequeña figura decorativa de oveja con luz solar que tengo en el jardín. Así, el robot cortacésped sabe que no debe atravesar esas zonas y el proceso de corte es más eficiente, ya que, de lo contrario, las trata como obstáculos y tarda más en evadirlas.

Para cada obstáculo puedes definir el diámetro alrededor del cual no puede cortar. Si durante un corte encuentra obstáculos, la app te propone convertirlos en obstáculos permanentes al terminar. También es posible crear zonas sin corte temporales si, por ejemplo, has colocado un objeto temporalmente en el jardín.

Si quieres pasar un día en una zona del jardín, puedes emplear la función Alejarse, donde el área a excluir es un círculo de radio elegido por ti y tiene como centro la posición GPS del dispositivo móvil, o un punto seleccionado en el mapa. El robot cortacésped no entrará en la zona excluida hasta que haya transcurrido el tiempo establecido, pero seguirá trabajando en las demás partes del jardín.

Obstáculos y zonas sin corte temporales

Una vez creado el perímetro, es necesario crear la ruta hasta la base de carga. Para ello debemos situar el robot en un punto del jardín y dirigirlo mediante el joystick virtual hasta la base. Ese será el camino que siga el robot para volver a la base de carga una vez que termine el trabajo de corte o necesite recargar su batería.

Es posible situar la base de carga fuera del jardín, ya que durante la ruta de regreso el robot no corta césped. Así, podrías hacer que el robot atravesase un camino para desplazarse de la base de carga al jardín y viceversa.

Con este modelo de robot, A 500, es posible crear hasta 5 zonas de corte en tu jardín. Mi jardín es más bien pequeño (100 m²) y, por tanto, es una única zona, pero puedes definir varias zonas unidas por rutas de desplazamiento y el robot cortacésped se desplazará de una a otra a través de esos caminos.

En la app, podrás elegir en qué zona quieres cortar el césped. La creación de zonas también es útil para ajustar diferente altura de corte a cada área de césped, ya que, por ejemplo, puedes preferir que el césped alrededor de la piscina sea más mullido.

En caso necesario, puedes crear zonas cerradas, que son áreas a las que el robot cortacésped no puede acceder de forma independiente a través de una ruta de desplazamiento virtual. El robot cortacésped debe introducirse a mano en cada recinto cerrado y arrancarse manualmente.

Por último, el robot incorpora una función antirrobo que envía una notificación de aviso cuando el robot cortacésped se encuentra lejos del área de trabajo. Si la función está activa, el robot cortacésped controla continuamente su distancia desde el perímetro virtual.

Cuando se aleja del perímetro virtual más de 100 metros, envía una notificación al dispositivo móvil y en la aplicación es posible visualizar la posición efectiva del robot y seguir los movimientos. Además, no es posible poner en marcha el robot cortacésped en el trabajo mientras esté fuera de su perímetro virtual.

Funcionamiento

La pantalla principal de la app muestra un control deslizante en la parte inferior que, al ser arrastrado, inicia el corte de césped. Antes de iniciar el corte, es necesario que tanto el robot como la estación de referencia tengan buena señal de posicionamiento.

En caso necesario, es posible configurar una opción llamada Salida Larga a través de la app, que obliga al robot cortacésped a realizar una maniobra de marcha atrás de 2 m de longitud antes de empezar a cortar el césped, de modo que se encuentre en una posición mejor tanto para realizar la maniobra como para recibir la señal del satélite

App Stiga

El robot corta el césped del jardín siguiendo una ruta de líneas paralelas, por lo que lo corta de manera uniforme en la misma dirección. Es posible ajustar si queremos que corte siempre en orientación norte-sur, este-oeste, tablero de ajedrez o paralelo en cuatro direcciones.

Es posible activar una opción Corte perimetral para que, al terminar el trabajo, el robot realice una ruta por el perímetro del jardín para recortar los bordes. Ahora bien, debido a que, por seguridad, las cuchillas no pueden asomar fuera del robot, la hierba pegada a una pared no es cortada.

En este vídeo se puede ver al robot cortacésped Stiga A 500 en funcionamiento.

El robot cortacésped es totalmente autónomo y, desde la app, puedes monitorizar el progreso del trabajo (en porcentaje) y el lugar en el que se encuentra el robot, pero no queda marcado sobre el mapa el área que ya ha recorrido.

Existen diversos modelos de robots cortacésped autónomos en el catálogo de Stiga, que se diferencian principalmente en la superficie de jardín para las que están indicados. Existen modelos para 500 m² (A 500), 750 m² (A 750), 1.000 m² (A 1000), 1.500 m² (A 1500), 3.000 m² (A 3000), 5.000 m² (KK 5000), 7.500 m² (A 5000) y 10.000 m² (A 10000). El modelo que he probado es el A 500, que cubre de sobra mi jardín de 100 m².

Los modelos A 500, A 750, A 1000 y A 1500 comparten el mismo chasis, mientras que los modelos A 3000, A 5000, A 5000 y A 10000 son robots más grandes con seis cuchillas (en lugar de cuatro) que cubren un diámetro más amplio y tienen mayor capacidad de batería.

Cuando el robot cortacésped se queda sin batería, vuelve a la estación a recargar. Una vez recargada, si no había terminado el trabajo, abandona la estación para seguir cortando césped en el punto donde se quedó. De igual forma, si interrumpes manualmente un trabajo, después puedes continuarlo más tarde donde se quedó.

Progreso del trabajo

Para cortar el césped de mi jardín de 100 m² (75 m² después de excluir algunos obstáculos), el robot cortacésped requiere alrededor de una hora.

La app permite programar trabajos, escogiendo, para cada día de la semana, a qué hora debe empezar y terminar, y qué zona debe cubrir. Sin embargo, no existe un lugar en la app donde consultar los trabajos pasados.

Programación de trabajos

Un aspecto que me gusta del Stiga A 500 es que muy silencioso, 57 dB según el fabricante, por lo que aunque esté funcionando muchas horas no resulta para nada molesto.

Dado que no posee ninguna cámara, el robot no detecta obstáculos con antelación, sino que la forma de identificar un obstáculo es mediante impacto.

En este vídeo se puede ver cómo, al detectar un choque con un gran obstáculo, modifica su ruta para evitarlo. Lógicamente, en el caso de un obstáculo como este, lo norma es identificarlo como tal en el mapa para que, en adelante, el robot lo esquive sin necesidad de chocar.

Robot cortacésped esquivando un obstáculo en el suelo

El robot puede detectar obstáculos de cierto tamaño y envergadura (es necesario que el chasis del robot detecte el golpe), pero, si colocas un obstáculo de poca altura o que no ofrezca resistencia, pasará por encima sin compasión. Por tanto, mi recomendación es que te asegures de que el jardín está libre de pequeños obstáculos antes de cortar el césped.

En este otro ejemplo, podemos ver cómo pasa por encima de una zapatilla sin detectarla.

Robot cortacésped pasando por encima de un obstáculo



Dado que el disco donde van colocadas las cuchillas no tiene un gran diámetro, el ancho de corte del Stiga A 500 es de 18 cm, más limitado que un robot cortacésped convencional. Eso no es un problema, ya que es cuestión de tiempo que recorra el jardín.

El corte del césped es excelente y, sin duda, un robot cortacésped como este resulta de gran ayuda para quienes tenemos un jardín.

Precio

El robot cortacésped Stiga A 500 está a la venta en España a un precio de 🛒 1.499€.

Algunas funcionalidades son de pago y deben contratarse a través de un pack opcional disponible en la app STIGA.GO. Gracias a este pack, puedes elegir una altura de corte diferente según la zona del jardín, recibir notificaciones sobre obstáculos, excluir una zona temporal de tu jardín mientras el robot sigue cortando y más.

Conclusiones

El robot cortacésped Stiga A 500 es uno de los robots cortacésped más avanzados que puedes comprar. Está preparado para cortar la hierba de un jardín de hasta 700 m² de forma autónoma y cuenta con tecnología de posicionamiento por GPS que evita tener que colocar un cable a lo largo de todo el perímetro del jardín.

En su lugar, utiliza una antena incluida en el propio robot cortacésped y una estación de referencia que, por defecto, está integrada en la base de carga, pero puedes extraerla si el lugar donde colocas la base no tiene buena visibilidad del cielo. La combinación de ambas antenas permite al robot cortacésped situarse y cortar el césped siguiendo un patrón regular de líneas paralelas, recortando incluso los bordes del jardín, aunque sin apurar en caso de que estén pegados a una pared.

Un punto diferencial de este robot cortacésped es su conexión 4G incluida en el coste, que evita la necesidad de disponer de WiFi en el jardín. Tanto la estación de referencia como el propio robot cuentan con conectividad móvil para intercambiar información entre ellos, además de permitir la configuración a través de Internet.

El robot cortacésped es muy silencioso, por lo que no resulta nada molesto, y corta el césped de manera rápida y eficiente. En aproximadamente una hora, termina con el césped de mi jardín de unos 100 m². La app permite definir zonas a evitar (por ejemplo, un centro con flores), así como lugares de paso si tenemos varias zonas de jardín separadas.

Dado que no dispone de una cámara de IA para identificar objetos, detecta los obstáculos mediante choque. Esto hace necesario asegurarse de que no hay obstáculos de pequeño tamaño que puedan pasar desapercibidos y, por tanto, «atropellados» por el robot.

Tras un tiempo utilizando el Stiga A 500 en mi casa, mi experiencia ha sido muy satisfactoria. El robot cortacésped hace su trabajo de manera silenciosa y deja la hierba impecable con la altura que hayas seleccionado a través de la app.

En conclusión, si buscas un robot cortacésped que te libre de las tareas de cortar el césped, el Stiga A 500 (🛒 1.499€) es un dispositivo muy interesante.



Lo mejor:

Construcción robusta del robot, la estación de referencia y la base de carga. Resistencia al agua.

Construcción robusta del robot, la estación de referencia y la base de carga. Resistencia al agua. Corte del césped uniforme, con un patrón seleccionable, a la altura deseada a lo largo de todo el jardín.

Corte del césped uniforme, con un patrón seleccionable, a la altura deseada a lo largo de todo el jardín. Posicionamiento mediante GPS, lo que evita tener que desplegar un cable perimetral.

Posicionamiento mediante GPS, lo que evita tener que desplegar un cable perimetral. Funcionamiento muy silencioso, sin apenas producir ruido cuando está trabajando.

Funcionamiento muy silencioso, sin apenas producir ruido cuando está trabajando. Capaz de cubrir jardines de hasta 700 m² (existen otras opciones desde 450 hasta 12.000 m²) con hasta 45% de inclinación.

Capaz de cubrir jardines de hasta 700 m² (existen otras opciones desde 450 hasta 12.000 m²) con hasta 45% de inclinación. Control avanzado mediante una app para iOS / Android que permite iniciar/parar el robot cortacésped, ver el estado de carga, hacer seguimiento del progreso del trabajo, crear zonas de trabajo, modificar el perímetro, crear obstáculos, etc.

Control avanzado mediante una app para iOS / Android que permite iniciar/parar el robot cortacésped, ver el estado de carga, hacer seguimiento del progreso del trabajo, crear zonas de trabajo, modificar el perímetro, crear obstáculos, etc. Programación para que comience a cortar el césped a determinadas horas / días de la semana.

Programación para que comience a cortar el césped a determinadas horas / días de la semana. Posibilidad de configurar 5 zonas si tienes un jardín con una configuración compleja, y zonas de paso de una a otra zona.

Posibilidad de configurar 5 zonas si tienes un jardín con una configuración compleja, y zonas de paso de una a otra zona. Autonomía suficiente para cortar césped durante una hora sin necesidad de volver a la estación.

