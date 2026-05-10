Dua Lipa demanda a Samsung por 15 millones de dólares por usar su imagen en televisores

Dua Lipa ha llevado a Samsung ante los tribunales por una campaña que, según la artista, utilizó su rostro para vender televisores sin su consentimiento. La cantante reclama 15 millones de dólares, aproximadamente 12,7 millones de euros, y acusa al gigante tecnológico de haberse beneficiado comercialmente de su imagen sin pagarle ni pedir permiso.

La demanda, presentada en el Distrito Central de California, sostiene que Samsung incluyó una fotografía de Dua Lipa en el embalaje de algunos de sus televisores desde el año pasado. La imagen habría aparecido de forma visible en las cajas de cartón de los productos, dando a entender, según la denuncia, que la cantante respaldaba o estaba vinculada a esos televisores.

La artista asegura que nunca autorizó esa campaña

De acuerdo con la demanda, Dua Lipa descubrió el uso de su imagen y pidió a Samsung que dejara de utilizarla. Sin embargo, el documento judicial afirma que la respuesta de la compañía fue “despectiva e insensible” y que se negó a retirar la fotografía.

El escrito legal sostiene que el rostro de la artista fue usado en una campaña masiva de marketing para un producto de consumo “sin su conocimiento, sin compensación y sin que pudiera decidir, controlar o aprobar nada”. La defensa de Dua Lipa insiste en que la cantante no autorizó ese uso y que tampoco lo habría aprobado si se le hubiera consultado previamente.

El caso gira en torno a una fotografía de 2024

La imagen en cuestión habría sido tomada entre bastidores durante el festival Austin City Limits de 2024. Según la demanda, Dua Lipa es titular de los derechos de autor de esa fotografía, lo que añade otra capa legal al caso.

La reclamación no se limita únicamente al uso de su rostro. La cantante acusa a Samsung de infringir sus derechos de autor, vulnerar su derecho de publicidad bajo la legislación de California, incurrir en una posible infracción de la Lanham Act —la ley federal estadounidense que regula marcas y publicidad engañosa— y violar derechos relacionados con marcas comerciales.

En otras palabras, el argumento central es que Samsung no solo habría usado una foto sin permiso, sino que además habría generado una asociación comercial falsa entre la artista y sus televisores.

El supuesto efecto comercial de poner a Dua Lipa en una caja

La demanda también recoge comentarios publicados en X, antes Twitter, para intentar demostrar que la presencia de Dua Lipa en el embalaje pudo influir en algunos compradores.

Uno de los usuarios citados afirmaba que no tenía previsto comprar un televisor, pero que al ver la caja decidió hacerlo. Otro aseguraba que compraría ese televisor simplemente porque aparecía Dua Lipa. Un tercer comentario resumía la idea con bastante claridad: si necesitas vender algo, basta con poner una foto de Dua Lipa.

Estos mensajes son relevantes porque refuerzan la tesis de la cantante: que Samsung se habría beneficiado de su fama y de la conexión emocional que tiene con sus seguidores para impulsar las ventas de un producto que ella nunca promocionó oficialmente.

Una marca personal cuidadosamente controlada

La demanda subraya que Dua Lipa ha construido una imagen pública de alto valor comercial y que es especialmente selectiva a la hora de asociarse con marcas. Para una artista de su perfil, una colaboración publicitaria no es solo una cuestión económica, sino también de posicionamiento.

Que una celebridad aparezca vinculada a un producto tecnológico puede interpretarse como un aval implícito. En este caso, la cantante sostiene que esa percepción fue creada sin su autorización, lo que habría afectado al control que mantiene sobre su propia imagen y sobre las marcas con las que decide colaborar.

Samsung no se ha pronunciado por ahora

Por el momento, Samsung no ha ofrecido una respuesta pública a la demanda. La compañía tendrá que defenderse de unas acusaciones que combinan derechos de imagen, propiedad intelectual, publicidad engañosa y uso comercial no autorizado de una celebridad.

El caso puede ser especialmente incómodo para la empresa porque no se trata de una simple publicación en redes sociales o de una mención accidental, sino de la supuesta presencia de la imagen de Dua Lipa en el packaging físico de televisores destinados a la venta.

Un nuevo recordatorio para las marcas tecnológicas

La demanda contra Samsung vuelve a poner sobre la mesa un asunto cada vez más delicado: el uso de imágenes de famosos en campañas comerciales, especialmente cuando pueden interpretarse como un respaldo publicitario.

En un mercado donde las marcas compiten por llamar la atención en tiendas físicas, redes sociales y plataformas de comercio electrónico, asociar un producto a una cara reconocible puede tener un impacto enorme. Pero también puede salir muy caro si esa asociación no está respaldada por un contrato claro.

Si el tribunal da la razón a Dua Lipa, el caso podría convertirse en una advertencia importante para las marcas tecnológicas: usar la imagen de una celebridad sin permiso no es solo una mala práctica de marketing, sino un riesgo legal millonario.