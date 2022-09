La oferta de altavoces Bluetooth portátiles en el mercado es enorme, pero Tronsmart es una de las compañías que más ha invertido en tener un catálogo equilibrado.

Tronsmart T7 mini es un altavoz portátil muy compacto con una potencia razonable de 15 vatios, un aro de luces LED, resistencia al agua IPX7 y batería para hasta 18 horas de reproducción.

He tenido oportunidad de probar este altavoz durante algunos días y, a continuación, os traigo mis impresiones.

Diseño y conexiones

El altavoz Tronsmart T7 mini posee un cuerpo de cilindro achatado muy compacto, ya que tiene unas dimensiones de 10,5 cm de alto y cerca de 11 cm de diámetro, pero no es especialmente ligero para su tamaño con un peso de 500 gramos.

Cuenta con un pequeño cordel en la parte superior que permite agarrarlo con comodidad o colgarlo de algún sitio — por ejemplo, la mochila si salimos a hacer una excursión.

Tronsmart ha dotado al altavoz de certificación IPx7 que lo hace resistente al agua, pudiendo soportar inmersiones a un metro de profundidad durante 30 minutos. Esto es bastante más de lo que encontramos en otros altavoces, que solamente resisten salpicaduras ocasionales.

El cuerpo del altavoz tiene forma de cilindro achatado de color negro. Los extremos superior e inferior están protegidos por una superficie de plástico listo, mientras que el resto del cuerpo está ocupado por la malla del altavoz. En la base, cuenta con un soporte de goma para elevarlo ligeramente del suelo y evitar que se resbale.

En la parte superior, encontramos cinco botones de silicona, también de color negro. La indicación de la función del botón está en relieve y, dado que todo es negro, resulta un poco complicado distinguir qué hace cada botón si no te fijas bien.

A continuación, indicamos cuáles son los botones:

Encendido/Apagado: Pulsa durante 2 segundos para encender/apagar el altavoz, una vez corta para cambiar las entradas Bluetooth, tarjeta microSD y entrada auxiliar y dos veces para activar/desactivar el emparejamiento estéreo.

Pulsa durante 2 segundos para encender/apagar el altavoz, una vez corta para cambiar las entradas Bluetooth, tarjeta microSD y entrada auxiliar y dos veces para activar/desactivar el emparejamiento estéreo. Reproducir/Pausa: Pulsa una vez para reproducir/pausar o contestar/colgar una llamada, dos veces seguidas para activar el asistente de voz (Siri o Google Assistant), una vez para contestar/colgar una llamada, durante 2 segundos para rechazar una llamada telefónica y durante 8 segundos para resetear el altavoz.

Pulsa una vez para reproducir/pausar o contestar/colgar una llamada, dos veces seguidas para activar el asistente de voz (Siri o Google Assistant), una vez para contestar/colgar una llamada, durante 2 segundos para rechazar una llamada telefónica y durante 8 segundos para resetear el altavoz. Interruptor de luz LED: Pulsa una vez para encender/apagar el indicador LED.

Pulsa una vez para encender/apagar el indicador LED. Signo ‘+’: Pulsa una vez para subir el volumen y dos veces para pasar a la siguiente pista.

Pulsa una vez para subir el volumen y dos veces para pasar a la siguiente pista. Signo ‘-‘: Pulsa una vez para bajar el volumen y dos veces para pasar a la pista anterior.

Pulsa una vez para bajar el volumen y dos veces para pasar a la pista anterior. Signos ‘+’ y ‘-‘: Pulsa a la vez para desconectarte del dispositivo.

En la parte superior también encontramos un indicador LED que marca el estado de carga del altavoz: encendido significa cargando, apagado significa totalmente cargado y parpadeante significa batería baja.

En la parte inferior, cerca de la base, encontramos una solapa que, al retirarla, nos deja ver el puerto USB-C de carga, la ranura para insertar una tarjeta microSD con música y un conector de entrada auxiliar.

Me alegra mucho que Tronsmart haya optado por incluir un puerto USB-C, ya que todavía hay fabricantes que para este tipo de dispositivos utilizan conectores propietarios o microUSB.

En la zona superior del altavoz, encontramos un aro de luces LED multicolor que se iluminan al ritmo de la música.

Es un aro bastante fino, por lo que no puedes esperar efectos de luz tan llamativos como los que vimos en el Tronsmart Bang. Además, como veremos más adelante, consume bastante batería, por lo que en mi caso he optado por no utilizarlo mucho.

A diferencia de algunos altavoces Tronsmart, en este no encontramos una zona NFC para emparejar el altavoz con el smartphone de forma rápida, aunque realmente es un proceso muy simple que apenas lleva unos segundos.

Sonido

El altavoz Tronsmart T7 mini incluye un altavoz de banda ancha en la parte delantera y un radiador pasivo para los graves en la parte trasera.



Ofrece una potencia total de 15W, que, sin ser excesiva, es más de lo que cabría esperar en un altavoz de este tamaño. Si te preocupa que no se escuche en exteriores, puedes estar tranquilo ya que se oye perfectamente.



Dado que solo tiene un altavoz, el sonido no se difunde en 360º, sino que procede de una zona concreta del altavoz. Por tanto, es recomendable orientar el altavoz de manera que el sonido apunte directamente hacia ti.

El altavoz no admite conexión vía WiFi para AirPlay, Spotify Connect y otros protocolos de música en streaming, aunque podemos utilizar Bluetooth para reproducir música de cualquier app de nuestro smartphone, así como introduciendo una tarjeta microSD con ficheros MP3.

El altavoz cuenta con conexión Bluetooth 5.3, y su alcance es de hasta 18 metros según el fabricante. La conexión Bluetooth solo soporta el codec SBC (nada de aptX-HD o LDAC), por lo que no podrás disfrutar de altos bitrates de sonido, en caso de que eso sea importante para ti.

En las pruebas que he realizado reproduciendo música con Apple Music, el sonido se escucha limpio y con bastantes matices. Ahora bien, presenta un nivel modesto de graves, como era de esperar dado el tamaño.

Otra de las funcionalidades destacadas es el emparejamiento con otro altavoz Tronsmart T7 mini para reproducir música de forma sincronizada en estéreo. Dado que no dispongo más que de un altavoz, no he podido probarlo, pero, en principio, es tan sencillo como colocar ambos en modo emparejamiento y pulsar dos veces el botón de encendido en uno de ellos.

Tronsmart T7 mini también puede utilizarse para realizar llamadas en manos libres, ya que incorpora un micrófono. En las pruebas que he hecho la calidad del sonido ha sido buena.

Autonomía

La batería de 2.500 mAh del altavoz se carga a través de un cable USB Tipo-C con una potencia máxima de carga de 5W. El proceso de carga lleva aproximadamente 3 horas, que es un tiempo bastante grande, así que mejor tenerlo siempre cargado.

Tronsmart estima una autonomía de 8 horas con las luces LED activas. Esta cifra aumenta hasta 18 horas si desactivamos las luces LED, así que deberías pensártelo bien.

Por suerte, es posible reproducir música mientras el altavoz se está cargando, por lo que si tienes un enchufe cerca puedes disfrutar de tu altavoz aunque tenga poca batería.

En mi experiencia, los tiempos que da Tronsmart coinciden bastante bien con la realidad, aunque la autonomía depende mucho del volumen al que reproduzcas la música en cada momento y la distancia a la que te encuentres de tu smartphone si estás conectado por Bluetooth.

Precio

El altavoz está a la venta por 🛒 32€ en AliExpress y MercadoLibre, un precio asequible para un altavoz de estas características.

En definitiva, si andas buscando un altavoz Bluetooth compacto con una potencia y calidad de sonido razonables, una autonomía elevada y un diseño resistente al agua, el Tronsmart T7 mini es una gran opción.

Nota: Este análisis ha sido patrocinado por Tronsmart, que ha cedido el altavoz Tronsmart T7 mini para el análisis.