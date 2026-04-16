vivo X300 FE llega a España: precio, características y todo sobre el nuevo gama alta compacto

vivo sigue ampliando su ofensiva en Europa y ahora le toca el turno al vivo X300 FE, un smartphone que llega con la intención de llevar parte del ADN fotográfico de la serie X a un formato más compacto y, sobre todo, más accesible que el de los modelos Ultra.

La marca ha confirmado su despliegue en varios mercados europeos, entre ellos España, junto a una propuesta que combina cámaras ZEISS, hardware de gama alta, batería generosa y un enfoque claro hacia quienes quieren un móvil premium sin saltar a los precios más extremos.

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No es casualidad que vivo haya decidido reforzar precisamente esta franja del catálogo. El X300 FE apunta a quienes valoran un diseño manejable, pero no quieren renunciar a un teleobjetivo serio, una pantalla de mucho nivel o un procesador propio de un flagship. En otras palabras, el fabricante intenta situarlo como una especie de gama alta compacta con aspiraciones fotográficas mucho más ambiciosas de lo habitual.

En España, el vivo X300 FE estará disponible a partir del 29 de abril. El precio es de 999 euros para el terminal, mientras que el bundle con cargador y teleobjetivo asciende a 1.099 euros

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El vivo X300 FE apuesta por la fotografía con sello ZEISS

Uno de los pilares del nuevo vivo X300 FE es su sistema fotográfico, desarrollado en colaboración con ZEISS. El teléfono integra una cámara principal de 50 MP con estabilización óptica, una cámara ultra gran angular de 8 MP y una cámara super teleobjetivo ZEISS de 50 MP también con OIS.

A eso se suma la compatibilidad con el extensor vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2, que lleva la distancia focal equivalente hasta 200 mm y amplía las opciones creativas en tomas a larga distancia.

Ese accesorio no es un simple añadido cosmético. Según vivo, el nuevo extensor reduce su peso frente a la generación anterior, pasando de 210 a 153 gramos, lo que mejora su portabilidad sin comprometer la calidad óptica. La idea es clara: permitir capturas de conciertos, deporte o sujetos alejados con más detalle y una perspectiva más versátil que la de un teleobjetivo convencional de smartphone.

Vídeo 4K y selfie de 50 MP para creadores de contenido

El apartado de vídeo también quiere tener peso propio en la propuesta del X300 FE. El dispositivo soporta grabación 4K a 60 fps, una especificación que lo coloca por encima de muchos rivales de su tamaño y precio, y que encaja especialmente bien con su perfil de móvil para creación de contenido. En el frontal, vivo monta una cámara de 50 MP pensada para selfies de alta resolución, videollamadas y grabación para redes sociales.

La combinación de teleobjetivo, 4K a 60 fps y cámara frontal de 50 MP dibuja un teléfono bastante equilibrado para quien dispara tanto foto como vídeo. No busca competir con el despliegue técnico casi desmedido del X300 Ultra, pero sí heredar una parte importante de esa ambición creativa en un formato más razonable para el día a día.

Pantalla LTPO compacta, pero muy seria

El vivo X300 FE monta un panel AMOLED LTPO de 6,31 pulgadas con resolución 2.640 x 1.216 píxeles, tasa de refresco de 120 Hz y un brillo máximo que alcanza los 5.000 nits. También presume de compatibilidad con Dolby Vision y HDR10+, una densidad de 460 ppp y tecnologías orientadas al confort visual como atenuación PWM de 2.160 Hz y Global DC. Sobre el papel, es una pantalla claramente de gama alta pese al formato relativamente contenido del dispositivo.

Lo interesante aquí es que vivo no ha convertido el apellido FE en sinónimo de recortes evidentes. La diagonal es compacta para los estándares actuales, pero el resto de la ficha del panel se mantiene muy por encima de lo que suele verse en modelos que buscan equilibrio entre precio y prestaciones. Eso lo sitúa en una posición atractiva para quienes quieren un móvil potente sin irse a tamaños excesivos

Snapdragon 8 Gen 5, 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento

En rendimiento, vivo tampoco ha escatimado. El X300 FE apuesta por el Snapdragon 8 Gen 5, acompañado por 12 GB de RAM LPDDR5X Ultra, ampliación virtual de memoria y hasta 512 GB de almacenamiento UFS 4.1. Todo ello corre bajo Android 16 con OriginOS 6, una combinación que apunta a fluidez en multitarea, juegos exigentes y procesamiento fotográfico avanzado.

La decisión de apostar por un chip de este nivel refuerza el posicionamiento del X300 FE como un “flagship ligero”, una etiqueta que vivo ha usado en su comunicación internacional. No es un móvil que quiera destacar solo por diseño o cámaras: también quiere comportarse como un gama alta de verdad en potencia, conectividad y longevidad de uso.

Batería grande, carga rápida y resistencia IP68 + IP69

Otro de los grandes argumentos del vivo X300 FE es su batería de 6.500 mAh, una cifra especialmente llamativa si tenemos en cuenta que el móvil pesa 191 gramos y se queda en 7,99 mm de grosor. A esto suma carga rápida de 90 W y carga inalámbrica de 40 W, un añadido muy bienvenido en un terminal que quiere jugar en la liga premium.

En cuanto a diseño y durabilidad, vivo habla de una construcción premium en colores Luxe Black y Mist Purple, junto a certificación IP68 + IP69 frente a polvo y agua. Es decir, además de buscar elegancia y portabilidad, también quiere transmitir una sensación de producto robusto y preparado para un uso exigente.

IA y conectividad avanzada

El vivo X300 FE completa su propuesta con altavoces estéreo, 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, Dual Nano SIM con eSIM y un sistema de posicionamiento multibanda. A nivel de software, incorpora un paquete de funciones de inteligencia artificial que incluye herramientas como Gemini, borrado y mejora de fotos con IA, transcripción, traducción en pantalla, subtítulos automáticos y opciones para organizar notas y extraer información de imágenes.

Disponibilidad en España

En España, el vivo X300 FE estará disponible a partir del 29 de abril. El precio es de 999 euros para el terminal, mientras que el bundle con cargador y teleobjetivo asciende a 1.099 euros. Además, la campaña de lanzamiento se apoya en una promoción vinculada al vivo Watch GT 2, valorado en 129 euros, que la marca está utilizando como incentivo inicial en el registro o compra dentro del periodo promocional.

En conjunto, el vivo X300 FE se perfila como una de las propuestas más interesantes dentro de la gama alta compacta de 2026. Tiene argumentos fotográficos diferenciales, un formato más cómodo que el de muchos rivales, batería impropia de su tamaño y una ficha técnica muy seria. Faltará ver cómo se comporta en el análisis real, pero sobre el papel vivo ha dado con una fórmula muy atractiva para quien quiere algo más exclusivo que el típico flagship convencional.