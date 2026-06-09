Xiaomi Watch S5: Análisis a fondo y opinión

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¿No tienes tiempo de leer el análisis completo? Dirígete a la sección de Conclusiones para conocer lo que más y lo que menos me ha gustado del Xiaomi Watch S5.

Xiaomi anunció a mediados de marzo el Xiaomi Watch S5 con funciones avanzadas, mayor autonomía y una integración cada vez más profunda con su ecosistema de dispositivos. Sin embargo, el reloj no ha hecho su debut en España hasta finales de mayo.

El Xiaomi Watch S5 posee un chasis de acero inoxidable, pantalla AMOLED de 1.48″, multitud de funciones de salud (ritmo cardíaco, SpO2, sueño, estrés), monitorización de ejercicios y batería con una autonomía de hasta 21 días. Está disponible a un precio desde 179,99 €.

👉🏻 Apartados del análisis

Diseño

El reloj cuenta con una caja de 46 mm construida en acero inoxidable 316L, mientras que los biseles están en distintos acabados en función del color elegido: acero inoxidable (negro y plata), cerámica (azul) y carbono forjado (verde jungla). También hay varias opciones de correa, con nuevos materiales como piel auténtica.

El bisel alrededor de la pantalla tiene un grosor de solo 2,6 mm, lo que supone un 40% menos que el de la generación anterior. El tamaño único de 46 mm puede resultar grande para usuarios con muñecas pequeñas o para quienes prefieren relojes más discretos.

La pantalla no está protegida por cristal de zafiro, por lo que no es tan resistente como la que ofrecen algunos relojes. En su lugar, utiliza vidrio aluminosilicato de alta densidad con una clasificación de dureza de rayado de lápiz 9H. Los objetos metálicos, la arena, las piedras y otros objetos afilados de uso diario pueden causar arañazos en la superficie.

El reloj cuenta con protección de tacto húmedo para evitar entradas táctiles accidentales causadas por gotas de agua.

El reloj tiene un grosor de 10,99 mm (excluyendo el área del sensor trasero), por lo que no es excesivamente grueso. De igual forma, su peso (sin correa) es de 46 gramos, en línea con otros relojes inteligentes.

A modo de referencia, el Apple Watch Ultra 2, que es uno de los relojes más voluminosos, tiene un grosor de 14,4 mm y un peso de 61 gramos. El Samsung Galaxy Watch6 Classic se queda en 10,9 mm de grosor y un peso de 59 gramos.

Por tanto, el reloj no se siente excesivamente grande en la muñeca, aunque obviamente no pasa desapercibido.

En la parte derecha, encontramos una corona giratoria que permite desplazarnos por los menús, así como volver a la pantalla principal al ser pulsada. La corona vibra ligeramente al girarla para dar la sensación de que se trata de una corona mecánica.

También encontramos el botón de encendido, que ofrece acceso a centro de control con una pulsación simple, al menú del sistema con una pulsación larga (3 segundos) y llamada SOS a tus contactos favoritos (3 pulsaciones seguidas).

La parte trasera del reloj utiliza cerámica negra, que es el estándar en los relojes inteligentes de hoy en día, ya que es hipoalergénica, resistente y tiene buen aspecto. Allí encontramos el sensor de frecuencia cardíaca y oxígeno en sangre formado por cuatro LEDs y cuatro PDs , así como los orificios del altavoz, situados en el borde derecho, donde la parte trasera de cerámica se une al cuerpo de aluminio.

Por último, el Xiaomi Watch S5 ofrece resistencia al agua de 5 ATM, por lo que aguanta inmersiones en agua de 50 metros.

Pantalla

El Xiaomi Watch S5 cuenta con una pantalla AMOLED circular con un diámetro de 1.48″ y una resolución de 480 × 480 píxeles, lo que implica una densidad de píxeles de 323 ppp. Posee una tasa de refresco de 60 Hz.

La pantalla se ve muy nítida, como era de esperar gracias a su densidad de píxeles. Los píxeles individuales son indistinguibles y los ángulos de visión son lo suficientemente amplios para poder ver el reloj desde ángulos extremos, algo fundamental en un reloj.

La calidad de la pantalla es buena y está en línea con lo que cabe esperar en las pantallas AMOLED: color negro profundo, contraste elevado y unos colores vibrantes.

Según Xiaomi, ofrece un brillo pico de unos 2.500 nits y un brillo típico con la pantalla totalmente iluminada en blanco de 1.500 nits. Este nivel de brillo es más que suficiente para que la pantalla resulte fácilmente visible en exteriores.

La pantalla posee un sensor de luz ambiental que ajusta el brillo automáticamente a las condiciones de iluminación del entorno.

El reloj cuenta con una opción de Pantalla Siempre Activa (AOD), que mantiene la esfera visible en todo momento, con un brillo atenuado y una interfaz simplificada sin widgets, mientras llevas el reloj puesto. La pantalla no se limita a mostrar imágenes en blanco y negro, sino que hace uso de color.

Aunque esta funcionalidad reduce la autonomía, las pantallas AMOLED tienen la ventaja de que los píxeles de color negro no se encienden, por lo que solo los píxeles iluminados consumen energía.

El reloj reconoce automáticamente el gesto de girar la muñeca para encender la pantalla. El gesto funciona bien aunque, de vez en cuando, la pantalla se enciende accidentalmente.

Pantalla normal y Pantalla Siempre Activa

Hardware

Xiaomi no ha desvelado el tipo de procesador, la cantidad de memoria RAM o el almacenamiento que incluye.

El reloj responde fácilmente a las pulsaciones, la navegación por las opciones del menú es suave y las apps se abren con rapidez. Ahora bien, Xiaomi Watch S5 no puede dejar apps en segundo plano sino que, nada más salir de una app, esta se cierra — salvo excepciones como la app Música que sigue sonando o la app Entreno que sigue funcionando.

Como comentaba, no sabemos de cuánto almacenamiento dispone, pero no hay apps de terceros para descargar, así que este almacenamiento está destinado casi por completo a almacenar música.

En el aspecto de conectividad, es compatible con Bluetooth 5.4 y WiFi, lo que puede resultar útil para determinadas funciones que requieren transferencia de datos, como música, mapas o sincronización, aunque la experiencia principal sigue dependiendo del enlace con el teléfono.

Para un posicionamiento preciso e independiente del teléfono, el reloj es compatible con posicionamiento GNSS (GPS, Galileo, GLONASS, BDS). Además, cuenta con doble banda L1 + L5, lo que mejora la precisión en entornos complicados, como al movernos entre edificios altos.

El reloj viene acompañado por un buen número de sensores: sensor de ritmo cardíaco con medición de oxígeno en sangre, acelerómetro, giroscopio, sensor de luz ambiental, brújula electrónica y barómetro.

Cuenta con altavoz y dos micrófonos, por lo que es posible realizar y contestar llamadas desde el propio reloj.

El Xiaomi Watch S5 posee una batería típica de 815 mAh, que ofrece una autonomía de hasta 21 días de uso ligero, hasta 14 días de uso típico y hasta 9 días con la pantalla Always On activa.

Escenario Autonomía Funciones de salud Notificaciones y uso diario Llamadas, música y deporte Otros ajustes Uso de máxima duración Hasta 21 días Monitorización avanzada del sueño deshabilitada. Monitorización de estrés durante todo el día deshabilitada. Seguimiento de SpO2 durante todo el día deshabilitado. Frecuencia cardíaca continua cada 10 minutos. 100 mensajes al día. 2 llamadas al día. 3 alarmas al día. 8 pagos NFC al día. Activación al levantar la muñeca hasta 300 veces al día. 6 minutos de deslizamiento de pantalla al día. 15 minutos de llamadas Bluetooth por semana. 30 minutos de reproducción de música local por semana con auriculares emparejados. Hasta 90 minutos de entrenamiento por semana con GNSS activado. Reloj completamente cargado. Configuración predeterminada de fábrica. Esfera negra “alrededor y alrededor”. Sincronización manual con Mi Fitness una vez al día. Uso típico Hasta 14 días Monitorización avanzada del sueño habilitada. Monitorización de estrés durante todo el día habilitada. Seguimiento de SpO2 durante todo el día habilitado. Frecuencia cardíaca continua en modo inteligente. 100 mensajes al día. 2 llamadas al día. 3 alarmas al día. 8 pagos NFC al día. Activación al levantar la muñeca hasta 360 veces al día. 6 minutos de deslizamiento de pantalla al día. 15 minutos de llamadas Bluetooth por semana. 30 minutos de reproducción de música local por semana con auriculares emparejados. Hasta 180 minutos de entrenamiento por semana con GNSS activado. Reloj completamente cargado. Configuración predeterminada de fábrica. Esfera negra “alrededor y alrededor”. Sincronización manual con Mi Fitness una vez al día. Always-on Display Hasta 9 días Monitorización avanzada del sueño habilitada. Monitorización de estrés durante todo el día habilitada. Seguimiento de SpO2 durante todo el día habilitado. Frecuencia cardíaca continua en modo inteligente. 100 mensajes al día. 2 llamadas al día. 3 alarmas al día. 8 pagos NFC al día. Activación al levantar la muñeca hasta 360 veces al día. 6 minutos de deslizamiento de pantalla al día. 15 minutos de llamadas Bluetooth por semana. 30 minutos de reproducción de música local por semana con auriculares emparejados. Hasta 180 minutos de entrenamiento por semana con GNSS activado. Reloj completamente cargado. Configuración predeterminada de fábrica. Esfera negra “alrededor y alrededor”. Pantalla siempre encendida activada. Sincronización manual con Mi Fitness una vez al día.

En la práctica, según mis propias pruebas, he podido obtener unos 14 días de autonomía utilizando el reloj con monitorización continua de la frecuencia cardiaca, seguimiento del sueño, seguimiento de SpO2 y monitorización de 20 minutos de ejercicio al día. Aunque realmente no llevo tanto tiempo con el reloj, he hecho una extrapolación basada en el consumo de batería en algo más de una semana.

La carga del reloj se realiza a través de un cargador magnético con dos pines en aproximadamente 90 minutos. No soporta carga inalámbrica, por lo que no es tan cómodo como apoyarlo sobre la base, sino que debes alinear los pines con el reloj.

Conexión

El Xiaomi Watch S5 es compatible con smartphones con Android 8.0 y superiores o iOS 14.0 y superiores.

El emparejamiento es bastante sencillo, ya que basta con instalar la app Mi Fitness y seguir los pasos que se muestran en pantalla para enlazar el reloj por Bluetooth, el código QR que aparece en la pantalla con la cámara del teléfono para sincronizarlo.

Configuración del reloj con la app Mi Fitness

En mi caso, lo he probado con un Samsung Galaxy S26 Ultra sin problemas, aunque debes configurar la app para que no se apliquen restricciones al uso de la batería.

Aplicación Mi Fitness

La app presenta varias pestañas en la parte inferior — Salud, Entrenamiento, Dispositivo y Perfil — desde las que podemos acceder a la información de actividad física y salud, iniciar entrenos o configurar las opciones del reloj.

App Mi Fitness

La pestaña Salud muestra, en primer lugar, información sobre nuestra actividad física como las calorías activas, los pasos caminados, las horas en las que nos hemos levantado y el tiempo que hemos estado en movimiento.

También se muestra las horas de sueño, el ritmo cardíaco, el oxígeno en sangre, el estrés y la puntuación de vitalidad. Otros elementos, como la presión sanguínea o la temperatura, se muestran en la app pero no pueden medirse con este reloj.

Si pulsamos en los distintos apartados, accedemos a información detallada de cada elemento.

Pestaña Salud

La pestaña Entrenamiento permite seleccionar un ejercicio como correr al aire libre, caminar, ciclismo al aire libre o correr en cinta. También es posible ver el historial de entrenamiento, así como información sobre la carga de entrenamiento y el VO2 máximo.

Pestaña Entrenamiento

La pestaña Dispositivos permite configurar diversos aspectos del reloj como:

Esferas: Puedes elegir entre más de 200 esferas gratuitas, algunas de las cuales pueden ser personalizadas.

Puedes elegir entre más de 200 esferas gratuitas, algunas de las cuales pueden ser personalizadas. Notificaciones y llamadas: Permite seleccionar de qué apps queremos recibir notificaciones en el reloj, cuando se reciben notificaciones, qué información de llamadas entrantes se muestra, etc.

Permite seleccionar de qué apps queremos recibir notificaciones en el reloj, cuando se reciben notificaciones, qué información de llamadas entrantes se muestra, etc. Fitness y salud: Permite escoger opciones para las diferentes funciones: Ritmo cardíaco: Modo de monitorización (desactivado, inteligente, 1 / 10 / 30 min) y si queremos recibir alertas de ritmo cardíaco alto / bajo. Sueño: Monitorización avanzada y frecuencia de respiración Oxígeno en sangre: Seguimiento permanente y alerta de oxígeno en sangre. Estrés: Monitorización permanente, recordatorio de relajación Recordatorio de pausas activas: Recordatorio para levantarte Estadísticas: Calorías, pasos, levantado y recordatorios de logros Puntuación de vitalidad: Notificaciones de objetivos. Gestión de rutas del dispositivo Administrar mapas sin conexión

Permite escoger opciones para las diferentes funciones: Aplicaciones: Permite configurar Xiaomi Pay, Grabadora, Música, Alarma, Recordatorio de tareas, Tiempo, Reloj Mundial y Contactos favoritos.

Permite configurar Xiaomi Pay, Grabadora, Música, Alarma, Recordatorio de tareas, Tiempo, Reloj Mundial y Contactos favoritos. Seguridad: Permite configurar SOS de emergencia, establecer contraseña y desbloquear el teléfono.

Permite configurar SOS de emergencia, establecer contraseña y desbloquear el teléfono. Más: Permite actualizar el software del reloj, acceder a la ayuda, obtener información del dispositivo y conectar un teléfono nuevo.

Pestaña Dispositivo

Por último, la pestaña Perfil permite consultar tu perfil, configurar ajustes de la aplicación, establecer permisos de dispositivos y aplicaciones, etc.

Software

El Xiaomi Watch S5 no corre Wear OS de Google sino el sistema operativo propio de la marca, HyperOS 3, y su manejo se realiza a través de la pantalla táctil y los botones laterales. Es una forma bastante cómoda de interactuar con el reloj.

Por defecto, al encender el reloj, muestra la esfera seleccionada, y, si pulsamos sobre ella durante unos segundos, podemos seleccionar cualquier otra esfera almacenada en el propio reloj.

Durante el uso normal del reloj, cuando llega una notificación, el reloj vibra y la pantalla se enciende para mostrar información sobre la notificación. Si hacemos scroll sobre la pantalla podemos leer la notificación completa.

En caso de una notificación de una app, es posible leer dicha notificación, pero no existe la opción de interactuar con respuestas rápidas ni, menos aún, con un teclado sobre la pantalla.

Esta limitación se nota especialmente en apps de mensajería: el reloj sirve para consultar rápidamente qué ha llegado, pero no para mantener una conversación desde la muñeca. En la práctica, acaba siendo más un visor de notificaciones que una extensión completa del teléfono.

Al arrastrar la pantalla principal hacia arriba accedemos a widgets de información. Podemos seleccionar entre las siguientes: Estadísticas, Entrenamientos, Historial, Programas para correr, Sueño, Ritmo cardíaco, SpO2, Estrés, Ejercicios de respiración, Ciclos, Tarjetas, Teléfono, Tiempo, Música, Alarma, Barómetro, Reloj mundial, Barómetro, Calendario, Eventos, Cronómetro y Temporizador.

Widget del tiempo

El Xiaomi Watch S5 ofrece soporte de tres gestos: girar la muñeca dos veces, agitar la muñeca y chasquear los dedos (o frotar el pulgar con el índice). A cada uno de estos gestos puedes asociar una acción: rechazar llamada, ignorar llamada, hacer una foto o abrir tiempo.

Durante el uso normal del reloj, si arrastramos la pantalla de inicio del reloj hacia abajo, accedemos a una vista con las notificaciones pendientes de leer.

Si pulsamos el botón de encendido, accedemos a los ajustes rápidos que permiten controlar el smartphone (capturar foto y hacerlo sonar), activar el modo vibración, encender la linterna, sacar el agua, acceder a ajustes, etc. Además, podemos ver el nivel de batería restante del reloj y el estado de la conectividad Bluetooth.

Ajustes rápidos

El Xiaomi Watch S5 resulta útil para no perder llamadas. Si recibimos una llamada, el reloj vibra y en la pantalla vemos el nombre de la persona que está llamando. Desde el propio reloj podemos aceptar la llamada, gracias a su altavoz y micrófono integrados.

También es posible iniciar una llamada pulsando sobre alguno de nuestros contactos favoritos o haciendo uso del marcador telefónico.

El reloj permite controlar la reproducción de música, bien sea la que se reproduce en el teléfono o la que está almacenada en el propio reloj.

Si pulsamos la corona giratoria, accedemos a todas las aplicaciones instaladas en el reloj: Estadísticas, Entrenamiento, Historial, Programas de correr, Estado de entrenamiento, Chequeo, Sueño, Ritmo cardíaco, SpO2, Estrés, Ejercicios de respiración, Puntuación de vitalidad, Contactos, Teléfono, Cámara, Tiempo, Tarjetas, Música, Linterna, Encontrar teléfono, Alarma, Barómetro, Brújula, Calendario, Eventos, Tareas, Cronómetro, Grabadora, Reloj mundial y Temporizador.

Aplicaciones del reloj

El reloj soporta Xiaomi Pay y, en España, es posible realizar pagos utilizando la tarjeta Curve. Esta tarjeta, disponible gratuitamente, actúa como una metatarjeta, ya que realiza cargos en otras tarjetas de crédito que añadas a la aplicación.

Xiaomi no ofrece una tienda de aplicaciones para el reloj, por lo que estamos limitados a aquellas apps que vienen preinstaladas. No hay una app dedicada para WhatsApp o Spotify, por ejemplo.

Salud y deporte

El sensor de ritmo cardíaco integrado en la parte de atrás del reloj puede tomar medidas periódicas mientras llevamos puesto el reloj y enviarlas a la aplicación de Mi Fitness del teléfono para que puedas consultarlas más tarde.

A la hora de monitorizar el sueño, registra tus fases de sueño profundo, sueño ligero, REM y vigilia, así como el tiempo total de sueño. Tras siete noches, serás catalogado como un animal por su sueño y, después de cada noche, recibirás una estimación general de tu calidad del sueño en forma de puntuación con sugerencias sobre cómo mejorarla.

El reloj también puede estimar los niveles de SpO2 (la concentración de oxígeno en tu torrente sanguíneo), que siempre debería estar por encima del 90%. Las mediciones se toman a lo largo de todo el día y no solo cuando duermes, lo que supone una mejora respecto a algunos relojes y pulseras de actividad.

En mis pruebas, las medidas del reloj han sido precisas. No he encontrado desviaciones relevantes en las lecturas de ritmo cardíaco o de oxígeno en sangre entre el Xiaomi Watch S5 y el Apple Watch Ultra 2.

Lamentablemente, el reloj no es capaz de capturar un electrocardiograma (ECG), como hacen algunos relojes, ni tampoco medir la temperatura o la composición del cuerpo.

Otra de las funcionalidades es la monitorización del estrés, que calcula cada cierto tiempo el nivel de estrés al que estás sometido. También puedes llevar a cabo ejercicios de respiración.

Por último, incorpora una función llamada Chequeo que, en 60 segundos, toma medidas de tu ritmo cardíaco, concentración de oxígeno en sangre y estrés. Estas medidas se combinan con los datos de sueño para mostrarte aspectos de tu salud que requieran atención.

Si eres deportista, te alegrará saber que admite más de 160 modos de entrenamiento y seguimiento automático para caminar, correr, saltar a la cuerda, remar, ciclismo y elíptica. Cuando inicias un entrenamiento de ciclismo al aire libre, tu teléfono puede sincronizarse para mostrar datos en tiempo real, funcionando como un ordenador de ciclismo.

A continuación, podemos ver la información que muestra tras una sesión de running al aire libre. En mi salida, el trazado registrado fue coherente con el recorrido real y no observé saltos extraños en el mapa, algo especialmente importante cuando nos movemos por zonas urbanas o con cambios de dirección.

Información de una sesión de running

Aquí tenemos la información que se muestra tras una sesión de elíptica:

Información de una sesión de elíptica

Programas de correr es una aplicación en sí misma, que incluye carrera/caminata, trote básico, carrera de quemado de grasa, carrera MIIT, carrera de resistencia, carrera por intervalos. El reloj identifica automáticamente métricas clave de postura de carrera como la relación vertical, la amplitud vertical y el tiempo de contacto con el suelo para ofrecer consejos para mejorar los entrenamientos.

Si te gusta esquiar, el modo de esquí profesional registra la distancia, el tiempo, la velocidad media de cada deslizamiento y giro, y más parámetros. Además, es compatible con la detección de caídas mientras se esquía. Si no se detecta respuesta en 60 segundos, el sistema llamará automáticamente a tu contacto de emergencia.

Cuando terminas los entrenamientos, se generan automáticamente las estadísticas de tiempo de ejercicio, calorías activas, ritmo cardíaco, cadencia, zancada, etc. En caso de deportes al aire libre, se guarda la ruta que has llevado a cabo gracias al chip GNSS de doble banda, que ofrece un posicionamiento preciso.

En actividades al aire libre, el Xiaomi Watch S5 da un salto interesante al incorporar mapas sin conexión a todo color, una función especialmente útil si salimos a correr, caminar o montar en bici por zonas que no conocemos bien. Es posible descargar previamente mapas de ciudad y rutas para recibir indicaciones en tiempo real desde la muñeca, sin depender constantemente del móvil.

También resulta muy práctica la función de regreso al punto de partida, que permite volver sobre nuestros pasos con un solo toque cuando nos movemos por terrenos desconocidos. A esto se suman las alertas de salida de ruta mediante vibración, que avisan si nos desviamos del recorrido previsto. En conjunto, son funciones que acercan el reloj a modelos deportivos más avanzados y que aportan un extra de tranquilidad cuando entrenamos fuera de los recorridos habituales.

Precio

Xiaomi Watch S5 está disponible a través de los canales oficiales de Xiaomi y distribuidores autorizados a un precio de 179,99 € (negro y plateado) / 199,99 € (azul cerámico y verde jungla).

No hay que confundir este Xiaomi Watch S5 con el Xiaomi Watch 5 (299,99 €). El Watch S5 apuesta por HyperOS, una experiencia más cerrada y eficiente, mientras que el Watch 5 se orienta más hacia el uso de apps gracias a Wear OS. A cambio, el Watch S5 juega con una ventaja muy clara: una autonomía bastante superior.

Por precio, el Xiaomi Watch S5 queda claramente por debajo de relojes como el Apple Watch, el Galaxy Watch en versiones Classic/Ultra o muchos Garmin con mapas. Compite con modelos de Amazfit y Huawei, donde la decisión dependerá de si priorizamos materiales como zafiro/titanio, ecosistema, métricas deportivas o autonomía.

Mi opinión

El Xiaomi Watch S5 me ha parecido un reloj muy equilibrado para quienes buscan un smartwatch con buena presencia, pantalla de calidad y una autonomía claramente superior a la de muchos modelos más “inteligentes” del mercado.

El Xiaomi Watch S5 no compite tanto con un Galaxy Watch o un Pixel Watch, sino con relojes tipo Huawei Watch GT, Amazfit Balance / T-Rex o Garmin de entrada: menos apps, pero mucha más batería.

En la muñeca, el reloj transmite buenas sensaciones. La caja de acero inoxidable 316L le da un aspecto más premium de lo que cabría esperar por su precio, y el diseño resulta elegante sin ser excesivamente aparatoso. Es cierto que sus 46 mm hacen que no pase desapercibido, pero no lo he encontrado incómodo ni especialmente pesado en el uso diario.

La pantalla AMOLED es uno de sus puntos fuertes. Se ve nítida, tiene buenos colores, negros profundos y un brillo más que suficiente para usarla en exteriores sin tener que forzar la vista. También agradezco que cuente con pantalla siempre encendida, aunque lógicamente penaliza la autonomía.

El único punto que me deja algo frío en este apartado es la ausencia de cristal de zafiro, ya que Xiaomi ha optado por vidrio aluminosilicato de alta densidad. No parece una mala protección, pero en un reloj que se va a llevar expuesto a golpes, roces y actividades al aire libre, el zafiro habría sido un añadido muy bienvenido.

En rendimiento, el Xiaomi Watch S5 se mueve con fluidez. Las transiciones son suaves, las aplicaciones se abren rápido y no he notado retrasos molestos al navegar por los menús. Ahora bien, hay que tener claro que estamos ante un sistema cerrado: no hay tienda de aplicaciones ni posibilidad de instalar apps como WhatsApp o Spotify. Esto limita bastante sus posibilidades frente a relojes con Wear OS o watchOS, aunque también ayuda a mantener una experiencia más ligera y una autonomía mucho más generosa.

La batería es, sin duda, uno de los argumentos más potentes del reloj. Xiaomi promete hasta 21 días en uso ligero y hasta 14 días en uso típico, y en mis pruebas la cifra de unas dos semanas me parece realista con monitorización continua de frecuencia cardíaca, seguimiento del sueño, SpO2 y algo de ejercicio diario.

Es una de esas ventajas que se notan mucho en el día a día: no tienes que estar pendiente del cargador constantemente. La carga completa ronda los 90 minutos, aunque el sistema magnético podría estar mejor resuelto, ya que exige colocar bien el reloj para que empiece a cargar correctamente.

En salud y deporte, el Xiaomi Watch S5 cumple a muy buen nivel. Las mediciones de frecuencia cardíaca y oxígeno en sangre me han parecido precisas, sin desviaciones relevantes frente a un Apple Watch Ultra 2, y la app Mi Fitness muestra la información de forma clara. También valoro positivamente el seguimiento del sueño, el estrés, la puntuación de vitalidad y el chequeo rápido de 60 segundos.

No obstante, se echan en falta funciones avanzadas como ECG, medición de temperatura o análisis de composición corporal, que sí encontramos en algunos relojes de gama más alta.

Donde más me ha sorprendido es en sus funciones deportivas y de navegación. Los más de 160 modos de entrenamiento, el GNSS de doble banda, los mapas sin conexión a todo color, la navegación de rutas, el regreso al punto de partida y las alertas si te sales del recorrido hacen que el reloj sea bastante más capaz de lo que su precio podría sugerir.

En conjunto, recomendaría este reloj especialmente a quien busca un reloj bonito, con gran pantalla, buena autonomía, llamadas, pagos y funciones deportivas completas sin gastar demasiado. En cambio, no lo elegiría tanto si lo que buscas es una experiencia de smartwatch avanzada, con tienda de apps, respuestas completas a mensajes, apps de música populares o funciones médicas como ECG.

Lo mejor:

Diseño elegante y bien construido, con caja de acero inoxidable 316L y acabados que transmiten sensación premium.

Diseño elegante y bien construido, con caja de acero inoxidable 316L y acabados que transmiten sensación premium. Pantalla AMOLED de 1,48″ muy nítida, con buenos colores, negros profundos y excelente visibilidad en exteriores.

Pantalla AMOLED de 1,48″ muy nítida, con buenos colores, negros profundos y excelente visibilidad en exteriores. Autonomía muy destacada, con alrededor de dos semanas de uso realista en un escenario típico.

Autonomía muy destacada, con alrededor de dos semanas de uso realista en un escenario típico. Funcionamiento fluido en el día a día, con menús ágiles y una corona giratoria cómoda de utilizar.

Funcionamiento fluido en el día a día, con menús ágiles y una corona giratoria cómoda de utilizar. Buen conjunto de sensores de salud, con mediciones precisas de frecuencia cardíaca, SpO2, sueño y estrés.

Buen conjunto de sensores de salud, con mediciones precisas de frecuencia cardíaca, SpO2, sueño y estrés. Más de 160 modos deportivos, detección automática de algunos entrenamientos y métricas avanzadas para corredores.

Más de 160 modos deportivos, detección automática de algunos entrenamientos y métricas avanzadas para corredores. GNSS de doble banda, mapas sin conexión, navegación de rutas, backtracking y alertas de salida de ruta.

GNSS de doble banda, mapas sin conexión, navegación de rutas, backtracking y alertas de salida de ruta. Permite responder y realizar llamadas desde la muñeca, controlar la música y realizar pagos mediante Xiaomi Pay.

Lo peor:

No dispone de tienda de aplicaciones ni permite instalar apps populares como WhatsApp o Spotify.

No dispone de tienda de aplicaciones ni permite instalar apps populares como WhatsApp o Spotify. Las notificaciones son básicas: se pueden leer, pero no responder con texto, respuestas rápidas o teclado.

Las notificaciones son básicas: se pueden leer, pero no responder con texto, respuestas rápidas o teclado. La base de carga magnética requiere alinear bien el reloj y el proceso resulta algo menos cómodo de lo deseable.

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